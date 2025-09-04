사진공동취재단

"살아가는데 저는 생존이 중요하다고 보거든요. 생존이 보장이 되어야 저는 싸울 수 있다고 봐요. 생존하는 가장 좋은 방법은 적을 안 만드는 겁니다. 그게 불가능하다면 최소화하는 거죠. 그리고 기회가 왔을 때 제 역량을 보이는 거죠. 근데 이른바 진보 진영에 속하는 분들 중에는 그냥 뜻을 펼치지도 못하고 쓰러진 분이 제법 있습니다. 그게 저는 적을 너무 많이 만들어서 그렇다고 보고..."

"기본적으로 법치주의는 보수의 핵심 가치죠. 그러니까 저는 보수입니다. 근데 보수라는 게 따뜻해야만 이 사회가 지탱이 됩니다. 따뜻한 건 결국 사회의 가장 힘없는 사람에게 희망이 될 수 있어야 되지 않겠습니까? 그게 뭐 진보라면 진보인 거죠. "

"주위에 불행한 사람이 있는 이상 내가 행복할 수 없다고 느낄 수는 없을까? 성공이 클수록 행복한 것이 아니라 욕망이 덜 생겨야 행복한 것은 아닐까? 내 재산이 많아야 행복한 것이 아니라 나로 인해 가난한 사람이 덜 생겨야 행복한 것은 아닐까?"( <호의에 대하여>, 90p)

지난 4월 4일 당시 문형배 헌법재판소장 권한대행이 서울 종로구 헌법재판소 대심판정에서 열린 윤석열 대통령 탄핵심판 선고에 입장해 있다.정훈님, 문 전 재판관은 일반적으로 '진보'나 '좌파'로 분류되는 이들처럼 살아오진 않았습니다. '운동권' 학생도 아니었고, 인권변호사로 살지도 않았습니다. 33년간 법복만을 입고 살았습니다. 화려하거나 부유하진 않았지만, 대체적으로 안락한 삶을 산 사람이죠.법원 내부의 투사도 아니었습니다. 문 전 재판관이 지난달 28일 MBC 라디오 <뉴스 하이킥> 인터뷰에서 "적을 만들지 않는다"라고 말한 부분은, 그의 성격과 생활 철학을 보여줍니다.그러면서 사법개혁에 관해 쓴소리하는 글을 (내부 게시판에) 썼지만, 그 글을 쓰고 바로 법원장실에 가서 글 쓴 이유에 대해 설명했다는 일화를 덧붙입니다. 그렇게 적을 안 만들어서 승진도 했다면서요.또 본인을 '보수'라고 규정하면서도, '진보'라고 말하면 어떻냐는 식으로 말합니다. '사람'을 생각하고 '사람다움'을 잃지 않는 판결, 그리고 이를 위한 법원의 성찰과 변화가 중요한 것이지, 그것을 무엇으로 규정하는지는 그에게 중요한 것 같진 않았습니다.문 전 재판관이 스스로 '좌파'가 아니라 '상식파'라고 불러달라고 했던 말이 와닿았습니다. 그는 언제나 '이념형 인간'이 아니라 판사로서 자신의 일에 충실하고자 했을 뿐이었으니까요.'평균인'의 삶에서 벗어나지 않고자 애썼던 것도, 판사로서 무지·무경험·무소신을 극복하기 위해 독서를 즐겨 했던 모습도, "퇴임 후 영리 목적의 변호사 개업을 하지 않겠다"라고 선언한 것도 철저하게 자신의 직업윤리에 기반한 행동이었습니다. 무엇이 더 좋은 판결인지 고민하고, 어떻게 하면 법이 사람들을 구하고 감동을 줄 수 있을지 생각했기에 '귀족 판사'의 길을 가지 않았던 것일 뿐이죠.그는 개혁가이거나 시대를 앞서 나간 사람도 아닙니다. 특별히 자신의 삶을 희생해서 대의를 이루고자 하지도 않았습니다. 다만 독지가인 김장하 선생이 자신에게 장학금을 주며 호의를 베풀었으니까, 자신도 이 사회에 호의를 베풀어야겠다는 생각을 갖고 살았습니다. 그래서 '법'의 테두리 안에서 자신이 사회에 기여할 수 있는 게 무엇인지 부단히 고민하고 노력하면서 법관 생활을 했습니다.'판사의 세계'에 갇히지 않고 세상을 바라봤으며, 판결이 타인의 인생에 막대한 영향을 미친다는 것을 알기에 더더욱 '겸손'과 '성실'을 강조했습니다(시사IN 인터뷰 중). 그런데 그것만으로 충분했습니다. 아니 넘쳤습니다.그는 '어른'이 무엇인가 하는 질문에, "길을 먼저 간 사람, 뒤따라오는 사람에게 이쪽으로 가면 어디가 나오고, 10km 가면 또 어디가 나오고 하는(알려주는) 이정표(한국일보 인터뷰)"라고 표현했습니다. 그렇다면 이제 우리 사회는 '문형배'라는 하나의 이정표를 갖게 된 것이 아닐까요? 권력이나 부를 탐하지 않고 묵묵히 자신의 일을 하다 보니, 자연스럽게 존경받는 이가 됐다는 것. 그 의미가 결코 작지 않습니다."우리 사회는 평범한 사람들이 지탱하고 있는 거다"라는 김장하 선생의 말처럼, 보이지 않는 데서 벽돌을 하나하나 쌓아올리는 문 전 재판관 같은 사람이 있다는 것은 '뒤따라오는 사람들'을 안도하게 합니다. 정치적으로 분열되어 있고, 존경할 만한 '어른'이 없다고 여겨지는 지금과 같은 때엔 더더욱 그렇게 느껴질 수밖에 없습니다.