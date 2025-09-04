연합뉴스

3일 중국 베이징 톈안먼광장에서 열린 전승절 80주년 기념 대규모 열병식에 앞서 중국의 시진핑 국가주석, 러시아의 블라디미르 푸틴 대통령, 북한의 김정은 국무위원장 등이 단체 사진을 찍고 있다.중국의 이번 전승절 행사는 단순한 역사 기념이 아니다. 그것은 오늘의 세계가 어떻게 움직이고 있는지를 하나의 장면 안에 압축해 보여주는 무대였다. 겉으로는 우정과 추모의 말들이 오갔지만, 그 말들 안에는 누가 누구와 얼마나 가까운지, 누가 누구를 어떻게 활용하려 하는지가 고스란히 드러나 있다.오늘날의 외교는 단순한 거리나 줄 세우기로는 설명되지 않는다. 이제 세계는 직선으로 잴 수 있는 공간이 아니라, 서로 다른 나라들이 겹쳐 있는 '휘어진 판 위의 지도'처럼 작동한다. 어떤 나라는 멀리 떨어진 것처럼 보여도 예기치 않게 곧바로 접속되고, 가까이 있는 것처럼 보여도 의외로 분리되어 있다. 한 점이 움직이거나 기울어지면 전체의 구조도 함께 흔들린다. 마치 공간의 구조 자체가 늘 유동적인 어떤 형태의 함수처럼 변한다.푸틴은 행사장 가장 중심에 있었지만, 러시아는 외교적으로는 가장 먼 거리의 위치에 있었다. 모디는 참석하지 않았지만, 그 부재 자체가 가장 명확한 존재감이 되었다. 김정은은 말을 아끼며 조용히 등장했지만, 그 침묵은 오히려 미국을 향한 상징적 메시지로 작동했다. 한 공간에 존재했지만, 모두는 다른 위치와 각도로 기울어져 있었다.전통적인 시선으로 보면 '누가 중심이고 누가 주변인가'만 남는다. 하지만 지금의 외교는 중심보다 접속의 방식이 중요하다. 어느 점이 언제 어떻게 연결되는지, 그 접속이 유지될지 끊어질지가 핵심이다. 각 국가는 고정된 점이 아니라, 조건에 따라 형태를 바꾸는 위치 함수에 가깝다.중국은 전승절이라는 좌표계를 펼쳐 세계를 다시 정렬하려 했다. 그러나 세계는 이미 그런 정렬이 작동하지 않는 구조로 옮겨갔다. 각국은 자신만의 방식으로 접속하거나 거리두기를 선택했고, 같은 무대에 있으면서도 서로 다른 위상을 형성했다. 지금의 외교는 고정된 지도의 질서가 아니라, 접속과 분리, 구부러짐과 변형이 공존하는 위상적 공간에서 움직인다.이번 전승절은 중국이 하나의 중심을 고정하려 했던 순간이자, 세계가 스스로의 궤적을 따라 유연하게 반응한 하나의 장면이었다. 그리고 이 복잡하게 휘어진 무대 위에서, 외교란 누가 가장 앞에 있는가보다, 누가 어느 순간 누구에게 접속되느냐의 문제로 바뀌고 있다는 사실을 보여주었다.지금의 외교는 과거처럼 좌우의 이념, 보편 가치의 명분, 진영의 충성으로는 설명되지 않는다. 어느 한 진영에 속했다고 해서 언제나 같은 위치를 유지하는 것이 아니다. 오늘의 외교는 공간 위에 고정된 위치가 아니라 상황에 따라 연결되고 변형되는 하나의 구조, 곧 '위상학적 외교'의 세계다.중요한 것은 어디에 서 있는가가 아니라 언제 어떻게 접속되고, 그 접속을 얼마나 오래 유지하거나 유연하게 바꿀 수 있는가다. 이념도, 가치도, 진영도 더 이상 고정된 좌표가 아니다. 그것들은 접속의 언어로 번역될 때만 의미를 갖는다.그래서 오늘의 외교는 점과 점을 잇는 선의 길이가 아니라, 서로 다른 면들이 어떻게 맞물리는지를 다루는 구조의 문제다. 그리고 이 구조를 읽어내는 능력이 외교의 진짜 실력이다.