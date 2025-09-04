기사를 스크랩했습니다.
3일 중국 베이징 톈안먼광장에서 열린 전승절 80주년 기념 대규모 열병식에서 풍선이 날아오르고 있다.로이터 연합뉴스

3일 중국이 일본의 항복 80주년을 맞아 대규모 전승절 행사를 개최했다. 군사 퍼레이드, 애국 영화, 소셜네트워크서비스(SNS) 상의 영상과 인공지능으로 재현된 병사의 감동 장면까지, 중국은 총동원령에 가까운 분위기로 이날을 기념하고 있다.

이번 전승절은 단지 과거를 기억하는 행사가 아니다. 중국은 이 기념일을 통해 지정학적 서사를 재구성하고, 현재의 외교전략을 정당화하며, 미국에 맞서는 국제 연대의 상징적 구심점이 되고자 한다.


이를 위해 중국은 러시아의 블라디미르 푸틴 대통령을 비롯해 북한의 김정은 국무위원장, 중앙아시아 5개국 정상, '글로벌 사우스'(주로 남반구에 위치한 신흥국과 개발도상국) 지도자들을 초청했고, 과거 제2차 세계대전의 승전국으로서의 정통성을 오늘날 '반패권 협력'이라는 메시지로 치환하려 했다.

심지어 미국의 비판적 동맹국들까지 염두에 둔 듯, 유럽 각국에도 초청장을 보냈지만 대부분 불참하거나 낮은 급의 인사로 대응했다. 중국 외교부 관계자의 표현대로 "전승절은 단지 과거가 아니라 미래의 출발점"이라는 문장은 단지 수사적 구호가 아니라 하나의 외교 전략으로 설계된 기념일임을 보여준다.

그러나 과연 그렇게 될 수 있을까? 푸틴 러시아 대통령은 전승절 행사에 직접 참석해 중국과의 전략적 밀착을 과시했다. 미국과 유럽의 제재로 인한 외교적 고립을 돌파하려는 현실적 선택이었다. 하지만 푸틴의 메시지는 주로 과거 희생과 자국 방어를 강조한 수준에 머물렀고, 중국과 함께 새로운 국제질서 구상을 제시하기에는 다소 형식적인 수준에 그쳤다.

인도의 나렌드라 모디 총리는 전승절 열병식에는 모습을 드러내지 않았다. 앞서 중국 톈진에서 열린 상하이협력기구(SCO) 정상회의에는 참석해 시진핑 중국 국가주석, 푸틴 러시아 대통령과 회담을 나눴지만, 중국이 주도하는 역사 해석과 전승 서사에는 일정한 거리를 두었다. 이는 중국 중심의 연대에 가담하기보다는, 자국의 전략적 자율성을 유지하려는 인도의 균형 외교 노선을 반영한다.

북한은 김정은 국무위원장이 전승절 행사에 고위급 대표로 직접 참석했다. 최고지도자가 중국의 전승절에 모습을 드러낸 것은 극히 이례적인 일로, 참석 자체가 강한 외교적 신호로 해석된다. 그러나 행사 이후 양국 간의 공식 회담이나 공동 성명은 발표되지 않았고, 구체적인 협력의 진전도 감지되지 않았다. 이는 중국에 대한 우호적 제스처를 표현하되, 미국과의 협상 여지를 열어두려는 북한 특유의 다중전략을 반영한 행보로 읽힌다.

외교적 생존 위한 현실적 선택

3일 러시아의 블라디미르 푸틴 대통령, 중국의 시진핑 국가주석, 북한의 김정은 국무위원장과 각국 외교 사절단 대표들이 중국 베이징 톈안먼광장에서 열린 전승절 80주년 기념 대규모 열병식에 참석하고 있다.AFP 연합뉴스

전승절 행사에 참석한 푸틴 러시아 대통령은 국제형사재판소(ICC)로부터 전범 혐의로 체포영장을 받은 인물이다. 그러한 상황에서 중국 영토를 직접 방문한 것은 이례적일 뿐 아니라, 국제 규범에 대한 노골적인 도전으로도 해석될 수 있다.

중국은 ICC 비회원국이므로 체포 의무는 없지만, 그럼에도 푸틴을 초청한 것은 단순한 외교적 결례를 넘어 기존 국제질서에 대한 도전 의지를 노골적으로 드러낸 선택이었다. 이 장면에서 푸틴은 '국제 고립을 돌파한 정상'이라는 이미지를 복권시키려 했고, 중국은 그 무대가 되기를 자처한 셈이다.

푸틴의 등장에는 상징 이상의 전략이 내포돼 있다. 현재 러시아는 우크라이나 전쟁 장기화, 서방의 제재 고착화, 그리고 내부 정치적 정당성 위기라는 삼중고에 놓여 있다. 이런 상황에서 그는 전승절 무대에서 중국과의 전략적 연대를 과시함으로써, 자국민에게는 '외롭지 않은 전쟁'이라는 신호를, 국제사회에는 '고립의 벽을 깼다'는 인상을 주려 했다.

그러나 전승절 연설에서 푸틴은 오늘의 전쟁을 직접 언급하지 않았다. 대신 과거의 희생과 역사적 정통성, 러시아의 영웅주의에 초점을 맞췄다. 이는 중국의 메시지와도 일정하게 호응했지만, 오늘의 국제 질서에 대한 공동 구상이나 향후 구체적 협력 로드맵은 제시되지 않았다.

결국 푸틴의 참석은 전략적 도전이라기보다는 외교적 생존을 위한 현실적 선택에 가까웠다. 국제 무대에 다시 등장한 그는 환대받았지만 함께할 세력을 온전히 확보하진 못했다. 이는 곧 중국이 상정한 '반패권 연대'의 취약한 토대를 드러내는 첫 단서이기도 하다.

1일 러시아의 블라디미르 푸틴 대통령, 중국의 시진핑 국가주석, 카자흐스탄의 카심-조마르트 토카예프 대통령과 인도의 나렌드라 모디 총리가 상하이협력기구(SCO) 정상회의가 열린 중국 톈진 메이장 컨벤션전시센터에서 만나 대화하고 있다. 연합뉴스

인도의 나렌드라 모디 총리가 전승절 열병식에 불참한 것은 단순한 외교적 결례가 아니라, 중국이 주도하는 역사 정치에 대한 전략적 거리두기로 읽힌다. 인도는 중국과 국경 분쟁, 남중국해, 일대일로 등에서 경쟁 구도를 유지해 왔으며, 역사적 서사에서도 종속보다는 병렬적 입장을 견지해 왔다.

모디 정부는 다자기구에선 중국과 협력하되, 중국의 상징 정치나 이념적 프레임에는 자발적 침묵으로 대응해 왔다. 이번 전승절 열병식 불참은 이러한 패턴의 연장선으로 전략적 협력을 유지하면서도 정체성의 통합은 거부하는 '선 긋기' 외교였다.

이는 인도가 오랜 기간 견지해 온 '전략적 자율성', 즉 미국·러시아·중국 어느 진영에도 편입되지 않는 다극 중심 국익 외교의 연장이다. 결국 모디 총리는 자리를 비움으로써, 인도가 중국 중심 연대의 일원이 아니라 글로벌 사우스를 이끌 독립된 또 하나의 극임을 선언한 셈이다.

북한 김정은 국무위원장이 중국의 전승절 열병식에 직접 모습을 드러낸 것은 극히 이례적인 장면이었다. 북한 최고지도자가 중국의 군사 행사에 참석한 것은 1959년 이후 처음이며, 김 위원장 본인의 방중도 2019년 이후 약 6년 만이다. 전통적 혈맹이라는 외형과 달리, 북중 관계에는 오랜 시간 불신과 경계가 내재돼 왔기에 이번 행보는 단순한 우호 표현을 넘어선 복합적인 전략의 결과로 읽힌다.

현재 북한은 자신들의 운명을 좌우할 수도 있는 미국과의 담판을 앞두고 있다. 트럼프 대통령 역시 북미 정상 간 협상 재개에 대한 의지를 거듭 밝히고 있다. 북한으로서는 이 협상이 정권의 향후 생존 구조를 결정지을 수 있다는 점에서, 그 준비는 단순한 외교가 아니라 전략적 생존술에 가깝다. 이때 가장 필요한 것은 협상 테이블에서의 '몸값'이다. 김 위원장이 중국을 적극 활용하려는 이유가 여기에 있다.

북한은 중국을 최대의 후원자이자 동시에 가장 경계해야 할 존재로 인식해 왔다. 중소 분열 이후에도 북한은 외형적 우호를 유지하면서 실질적 거리를 확보하려는 '이중전략'을 일관되게 펼쳐왔다. 중국과의 관계를 지나치게 밀착시키기보다는, 필요할 때 전략적으로 활용하는 방식이다. 이번 전승절 참석 역시 그 연장선상에서 중국을 외교적 지렛대로 삼아 미국과의 협상력을 극대화하려는 포석으로 해석된다.

실제로 김 위원장은 공식적인 정상회담이나 공동 발표 없이 열병식 참석만 공개된 채 별도 성명 없이 일정을 마쳤다. 이는 중국에 구체적 약속을 주지 않으면서도 상징적 메시지는 충분히 전달한 방식이다. 외형적으로는 혈맹의 충성을 보이는 한편, 실질적으로는 미국을 향한 메시지를 전한 셈이다. 북중 관계의 결속을 과시하면서도 진짜 협상 상대는 중국이 아니라 미국임을 부각시키는 계산된 침묵이었다.

'위상학적 외교'의 세계

3일 중국 베이징 톈안먼광장에서 열린 전승절 80주년 기념 대규모 열병식에 앞서 중국의 시진핑 국가주석, 러시아의 블라디미르 푸틴 대통령, 북한의 김정은 국무위원장 등이 단체 사진을 찍고 있다.연합뉴스

중국의 이번 전승절 행사는 단순한 역사 기념이 아니다. 그것은 오늘의 세계가 어떻게 움직이고 있는지를 하나의 장면 안에 압축해 보여주는 무대였다. 겉으로는 우정과 추모의 말들이 오갔지만, 그 말들 안에는 누가 누구와 얼마나 가까운지, 누가 누구를 어떻게 활용하려 하는지가 고스란히 드러나 있다.

오늘날의 외교는 단순한 거리나 줄 세우기로는 설명되지 않는다. 이제 세계는 직선으로 잴 수 있는 공간이 아니라, 서로 다른 나라들이 겹쳐 있는 '휘어진 판 위의 지도'처럼 작동한다. 어떤 나라는 멀리 떨어진 것처럼 보여도 예기치 않게 곧바로 접속되고, 가까이 있는 것처럼 보여도 의외로 분리되어 있다. 한 점이 움직이거나 기울어지면 전체의 구조도 함께 흔들린다. 마치 공간의 구조 자체가 늘 유동적인 어떤 형태의 함수처럼 변한다.

푸틴은 행사장 가장 중심에 있었지만, 러시아는 외교적으로는 가장 먼 거리의 위치에 있었다. 모디는 참석하지 않았지만, 그 부재 자체가 가장 명확한 존재감이 되었다. 김정은은 말을 아끼며 조용히 등장했지만, 그 침묵은 오히려 미국을 향한 상징적 메시지로 작동했다. 한 공간에 존재했지만, 모두는 다른 위치와 각도로 기울어져 있었다.

전통적인 시선으로 보면 '누가 중심이고 누가 주변인가'만 남는다. 하지만 지금의 외교는 중심보다 접속의 방식이 중요하다. 어느 점이 언제 어떻게 연결되는지, 그 접속이 유지될지 끊어질지가 핵심이다. 각 국가는 고정된 점이 아니라, 조건에 따라 형태를 바꾸는 위치 함수에 가깝다.

중국은 전승절이라는 좌표계를 펼쳐 세계를 다시 정렬하려 했다. 그러나 세계는 이미 그런 정렬이 작동하지 않는 구조로 옮겨갔다. 각국은 자신만의 방식으로 접속하거나 거리두기를 선택했고, 같은 무대에 있으면서도 서로 다른 위상을 형성했다. 지금의 외교는 고정된 지도의 질서가 아니라, 접속과 분리, 구부러짐과 변형이 공존하는 위상적 공간에서 움직인다.

이번 전승절은 중국이 하나의 중심을 고정하려 했던 순간이자, 세계가 스스로의 궤적을 따라 유연하게 반응한 하나의 장면이었다. 그리고 이 복잡하게 휘어진 무대 위에서, 외교란 누가 가장 앞에 있는가보다, 누가 어느 순간 누구에게 접속되느냐의 문제로 바뀌고 있다는 사실을 보여주었다.

지금의 외교는 과거처럼 좌우의 이념, 보편 가치의 명분, 진영의 충성으로는 설명되지 않는다. 어느 한 진영에 속했다고 해서 언제나 같은 위치를 유지하는 것이 아니다. 오늘의 외교는 공간 위에 고정된 위치가 아니라 상황에 따라 연결되고 변형되는 하나의 구조, 곧 '위상학적 외교'의 세계다.

중요한 것은 어디에 서 있는가가 아니라 언제 어떻게 접속되고, 그 접속을 얼마나 오래 유지하거나 유연하게 바꿀 수 있는가다. 이념도, 가치도, 진영도 더 이상 고정된 좌표가 아니다. 그것들은 접속의 언어로 번역될 때만 의미를 갖는다.

그래서 오늘의 외교는 점과 점을 잇는 선의 길이가 아니라, 서로 다른 면들이 어떻게 맞물리는지를 다루는 구조의 문제다. 그리고 이 구조를 읽어내는 능력이 외교의 진짜 실력이다.
