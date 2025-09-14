기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
25.09.14 18:08최종 업데이트 25.09.14 18:08
  • 본문듣기
한 해 2,000명의 노동자가 일을 하다 퇴근하지 못하는 산재공화국 대한민국. 노동건강연대는 이달의 기업살인을 통해 매달 최소한 언론에 보도된 노동자의 죽음만이라도 한데 모아 노동자의 ‘조용한 죽음’을 기억하고, 기록하고, 책임을 묻기 위한 밑거름을 만들고자 합니다.[기자말]

이달의 기업 살인 월별 사망자봉주영

노동자가 건강하고 안전하게 일할 권리는 안전규칙이나 설비만으로 보장되지 않는다. 노동자의 목소리가 정책과 기업 운영에 반영돼야 한다. 8월 19일, 동대구역을 출발해 경남 진주로 향하던 무궁화호 열차가 노동자 7명을 덮쳤다. 2명이 사망하고 5명이 부상을 입었다. 6년 전 2019년 밀양역에서 노동자가 열차에 치여 3명의 사상자가 발생했을 때, 철도노동조합은 '상례작업(열차 운행 중 시행하는 작업)'을 중단해야 한다고 말했지만 받아들여지지 않았다.

8월 25일, 서울 강서구청이 발주한 하수관로 보수 작업을 하던 일용직 노동자가 급류에 휩쓸려 사망했다. 강수확률이 50% 이상이면 작업을 중단하는 매뉴얼이 있었지만, 비가 쏟아지는데도 노동자는 맨홀에 들어가 작업해야 했다.


8월 28일, 한전KPS 발전 비정규직 노동자들이 불법파견 소송에서 승소했다. 3년 만에 나온 1심 선고에서 법원은 한전KPS에 노동자들을 직접고용할 의무가 있다고 확인했다. 소송을 제기한 노동자들은 지난 6월에 기계에 끼여 사망한 김충현 노동자의 동료들이다. 발전 비정규직 노동자들은 '설비를 개선해달라'고 수차례 요청했으나 원청은 이를 무시해왔다.

8월 29일, 고용승계를 요구하며 불탄 공장 옥상에 올랐던 한국옵티칼하이테크 해고노동자 박정혜가 고공에서 600일 만에 내려왔다. 세계 최장기 고공농성이다. 정부는 노사교섭 개최를 약속했다. 고공농성 기간 내내 원청인 닛토덴코는 노동조합의 교섭 요청에 응하지 않았다. 오히려 4억 원대 손해배상청구 소송을 했다. 자회사 한국니토옵티칼에서는 노동자들이 포름알데히드 등 유해물질 때문에 백혈병·혈액암에 걸린 사실이 드러났다.

지금까지 원청 대기업은 '계약 당사자'가 아니라는 이유를 들며 하청 노동자의 안전이나 노동조건을 책임지지 않았다. 대화하자는 요청은 거부하면서 파업한 노동자에겐 수십억 또는 수백억에 달하는 손해배상을 청구했다. 악순환을 끊을 수 있는 '노란봉투법(노동조합법 2·3조 개정안)'이 12년 만에 국무회의에서 의결됐다.

김영훈 노동부 장관은 산재사망 비율을 OECD 평균으로 내리겠다고 공언했다. 안전 관련 법제도를 정비하고, 규칙을 잘 지킬 수 있도록 감독·지원하고, 어겼을 땐 엄중히 처벌하는 체계는 당연히 정비돼야 한다. 이 체계는 노동자의 목소리 위에서 비로소 작동할 것이다.

8월 한 달 동안 집계된, 일하다가 돌아가신 노동자 68명의 명복을 빈다.

이달의 기업살인 지역별 사망자봉주영

이달의 기업 살인 유형별 사망자봉주영

2025-08-01 떨어짐 1
경기 평택 / 11시 12분경 / 경기 평택시 소재 건설현장에서 철골 구조물 위에서 데크플레이트를 설치하던 노동자 A씨가 4m 높이에서 떨어져 사망.

2025-08-01 감전 1
전북 완주 / 07시 33분경 / 전북 완주군 운주면 소재 터널 공사현장에서 임시 변압 시설을 철거하던 일용직 노동자 A(69)씨가 감전돼 7m 높이에서 떨어져 병원으로 옮겨졌으나 사망.

2025-08-02 떨어짐 1
부산 / 재해일시: 2025년 7월 25일 08시 20분경 / 부산 강서구 소재 초등학교 증축 공사현장에서 식당 확장 공사를 위한 배관 작업을 하던 노동자 A(60대)씨가 1.8m 높이 틀비계에서 떨어져 병원으로 이송. 병원에서 치료를 받던 A씨는 8일 만인 8월 2일에 사망.

2025-08-03 끼임 1
경기 화성 / 19시 20분경 / 경기 화성시 정남면 소재 플라스틱 제조공장에서 기계를 청소하던 노동자 A(31, 네팔 국적)씨가 롤러 사이에 끼여 사망. A씨는 해당 공장에서 일한 지 5개월 만에 사고를 당한 것으로 알려짐.

2025-08-03 화재및폭발 1
경북 영천 / 12시 40분경 / 경북 영천군 금호읍 채신공단 내 화장품 원료 공장에서 폭발과 화재가 발생해 노동자 A씨가 실종됐다가 4일 06시 58분경 사망한 채 발견됨. 중경상을 입은 노동자 3명은 병원에서 치료 중.

2025-08-05 사업장외교통사고 1
경기 군포 / 22시 25분경 / 경기 군포시 당동 교차로에서 쿠팡이츠 배달노동자 A(45)씨가 배달 업무 중 골목에서 서행 우회전 하는 과정에서 정차 후 출발하던 시내버스에 치여 사망. A씨는 쿠팡이츠가 도입한 라이더 등급제 상위 조건을 맞추기 위해 2주간 400건 이상, 매주 1백 건 이상을 배달하는 과로 상태에 놓여 있었던 것으로 알려짐.

2025-08-05 깔림 1
경북 상주 / 16시 20분경 / 경북 상주시 공검면 소재 톱밥 제조공장에서 노동자 A(50대)씨가 굴착기에 깔려 사망.

2025-08-05 끼임 1
서울 / 14시경 / 서울시 은평구 진관동 소재 은평광역자원순환센터에서 일하던 민간 위탁업체 소속 노동자 A(60대)씨가 압축기에 끼여 사망.

2025-08-05 질식 1
서울 / 재해일시: 2025년 7월 27일 12시 39분경 / 서울시 아리수본부 산하 남부수도사업소가 발주한 상수도 누수 공사현장(금천구 가산동)에서 맨홀 작업 중 노동자 A(70대)씨가 쓰러지는 사고 발생. A씨를 구하기 위해 굴착기 기사 B(70대)씨가 들어갔으나 쓰러져 함께 병원으로 이송됨. A씨가 사망하고, B씨는 치료를 받던 중 열흘 만인 8월 5일 사망. 해당 사고로 목숨을 잃은 노동자가 총 2명으로 늘어남.

2025-08-07 떨어짐 1
전남 영암 / 11시경 / 전남 영암군 대불국가산업단지 내 선박 부품 생산공장 2공장 지붕 보수 공사현장에서 지붕 덮개를 교체하던 노동자 A(65)씨가 12m 높이에서 떨어져 사망. 현장에 추락방지망은 설치되어 있지 않았던 것으로 알려짐.

2025-08-08 떨어짐 1
경기 의정부 / 14시 59분경 / DL건설이 시공하는 e편한세상 신곡 시그니쳐뷰 아파트 신축 공사현장에서 낙하물 방지망을 해체하던 하청업체 소속 노동자 A(50대)씨가 18m 높이에서 떨어져 사망.

2025-08-08 감전 1
광주 / 10시 55분경 / 광주 서구 쌍촌동 소재 제습기 판매·수리 업체에서 제습기를 설치하던 노동자 A(60대)씨가 공구로 벽면 패널을 자르던 중 감전되어 사망.

2025-08-08 떨어짐 1
부산 / 15시 52분경 / LS일렉트릭 부산사업장 증축 공사현장에서 노동자 A(50대)씨가 착용한 안전대와 연결된 철제 구조물이 떨어지는 사고 발생. 이 사고로 노동자 A씨가 철제 구조물과 함께 10m 높이에서 떨어져 사망.

2025-08-09 깔림 1
전남 곡성 / 08시 20분경 / 전남 곡성군 소재 과수원 농로에서 노동자 A(30대, 베트남 국적)씨가 운전하던 지게차가 넘어지면서 A씨가 지게차에 깔려 사망.

2025-08-10 물체에맞음 1
경기 양평 / 12시 03분경 / 경기 양평군 소재 벌목현장에서 노동자 A(50대)씨가 쓰러지는 나무에 맞아 사망.

2025-08-10 감전 1
전남 고흥 / 16시 14분경 / 전남 고흥군 두원면 소재 새우 양식장에서 정화 펌프를 수리하던 중 노동자 A(30대, 베트남 국적)씨가 감전되어 사망하고 B(30대, 태국 국적)씨가 의식불명 상태로 병원에 옮겨짐.

2025-08-11 물체에맞음 1
경기 광주 / 07시 25분경 / 경기 광주시 고산동 소재 공장 철거현장에서 폐업한 가구공장을 철거하던 노동자 A(40대)씨가 추락하는 철제빔에 맞아 사망.

2025-08-11 끼임 1
경남 김해 / 07시 20분경 / 세진공업(경남 김해 소재)에서 하역 작업을 하던 하청 노동자 A(59)씨가 화물차와 전동 리프트 사이에 끼여 사망. A씨는 이날 처음 출근했던 것으로 알려짐.

2025-08-12 떨어짐 1
경기 포천 / 11시경 / 경기 포천시 소재 주방용품 재활용 공장에서 구조물을 제작하던 대표 A(80대)씨가 2.5m 높이에서 떨어져 사망.

2025-08-12 떨어짐 1
경북 구미 / 재해일시: 2025년 8월 11일 11시 10분경 / 경북 구미시 소재 고등학교 증축 공사현장에서 옥탑 구조물을 철거 작업을 하던 노동자 A(60대)씨가 2m 높이에서 떨어져 병원으로 이송됨. A씨는 뇌출혈 수술을 받았으나 다음날인 12일 사망.

전국철도노조 소속회원들이 8월 22일 서울역에서 청도 열차사고 관련 열차 운행선상 작업 중단 요구 기자회견을 하고 있다.연합뉴스

2025-08-12 깔림 1
경북 성주 / 14시 20분경 / 경북 성주군 소재 철제 계단 공장에서 철제 계단을 제작하던 노동자 A(60대)씨가 1t 무게의 철판에 깔려서 사망.

2025-08-13 물체에맞음 1
경북 안동 / 09시 39분경 / 한국도로공사가 발주한 노리 중앙고속도로 서안동 나들목 인근 벌목현장에서 고사목을 자르는 작업 중이던 하청 노동자 A(30대)씨가 쓰러지는 나무에 맞아 사망.

2025-08-13 떨어짐 1
광주 / 12시 23분경 / 광주시 서구 화정동 소재 주택 신축 공사현장에서 엘리베이터 설치 작업을 하던 노동자 A(40대)씨가 6m 높이에서 떨어져 사망.

2025-08-14 화재및폭발 1
전북 정읍 / 재해일시: 2025년 7월 30일 11시 14분경 / 전북 정읍시 북면 소재 산업용 여과지 제조공장에서 에어탱크가 폭발. 폭발로 부상을 입고 뇌사 상태에서 치료를 받던 노동자 A(50대)씨가 약 2주 만인 14일 19시 45분경 사망.

2025-08-14 온열질환 1
충남 당진 / 재해일시: 2025년 7월 22일 16시경 / 충남 당진시 합덕읍 소재 폐기물처리장에서 야외 청소 작업을 하던 노동자 A(50대)씨가 온열질환으로 쓰러짐. A씨는 병원으로 이송되어 치료받던 중 8월 14일 사망. 작업 당시 당진에는 폭염경보가 발효 중이었던 것으로 알려짐.

2025-08-16 무너짐 1
경기 용인 / 10시경 / 경기 용인시 소재 중학교 배수로 공사현장에서 흙이 무너져 내려 일용직 노동자 2명이 매몰됨. 노동자 A(50대)씨가 사망하고, B(60대)씨는 부상을 입음.

2025-08-17 떨어짐 1
경남 김해 / 09시 10분경 / 경남 김해시 한림면 소재 공장 신축 공사현장에서 용접 작업을 마친 뒤 이동하던 노동자 A(40대)씨가 11m 높이에서 떨어져 사망.

2025-08-18 떨어짐 1
대구 / 13시 10분경 / 대수 달서구 장기동 성서나들목 인근 인공폭포 공사현장에서 용접을 하던 일용직 노동자 A(60대)씨가 6m 아래 바닥으로 떨어져 사망.

2025-08-19 깔림 1
경기 광주 / 13시 31분경 / 경기 광주시 초월읍 소재 공장에서 적재된 석판 40여 장이 쏟아져 노동자 A(60대)씨가 석판에 깔려 사망.

2025-08-19 사업장내교통사고 2
경남 청도 / 10시 52분경 / 폭우로 발생한 경부선 철도 비탈면 구조물 피해를 점검하기 위해 선로 인근으로 이동하던 노동자 7명이 무궁화호에 치이는 사고 발생. 이 사고로 안전진단 업체 소속 노동자 A씨와 B씨가 사망하고, 5명이 부상을 입음(부상자 중 1명은 코레일 직원). 사고 7분 전 인근 역장의 승인을 받아 선로로 이동했던 것으로 알려짐.

2025-08-20 알수없음 1
경기 용인 / 21시 11분경 / 경기 용인시 남사읍 소재 쿠팡 물류센터 냉동창고에서 야간 분류작업을 하던 일용직 노동자 A(50대)씨가 사망.

2025-08-20 기타 1
경기 시흥 / 이태원 참사에 출동했던 소방관 A(30)씨가 실종 10일 만에 숨진 채 발견됨. A씨는 참사 현장에 투입된 이후 우울증 진단을 받고 치료를 받아왔던 것으로 알려짐.

2025-08-20 깔림 1
대구 / 재해일시: 2025년 8월 18일 오전 11시경 / 대구 달서구 월암동 소재 자동차 부품 제조 공장에서 노동자 A(58)씨가 지게차를 운전해 적재물을 차량에 싣던 중 적재물에 깔림. A씨는 병원으로 옮겨져 치료를 받다가 이틀 만인 20일 저녁에 사망. 해당 공장은 산업안전 감독 실시 결과 법 위반 사항이 적발되어 안전관리책임자가 검찰에 송치됨.

2025-08-20 떨어짐 1
인천 강화도 / 08시 35분경 / 인천 강화군 선원면 축사에서 지붕 교체 작업을 하던 노동자 A(40대, 인도네시아 국적)씨가 4m 높이에서 떨어져 사망.

2025-08-20 깔림 1
전남 순천 / 08시 40분경 / 전남 순천시 별량면 해룡산업단지 내 금속 가공 공장에서 노동자 A(60대)씨가 크레인으로 용접 장비를 싣던 중 기계에 깔려 사망.

2025-08-21 떨어짐 1
경남 창원 / 15시 26분경 / 경남 창원시 소재 선박 엔진 제조 공장에서 노동자 A(40대)씨가 떨어져 사망.

2025-08-21 떨어짐 1
대전 / 16시 20분경 / 대전시 유성구 소재 아파트에서 외벽 방수 작업을 하던 노동자 A(50대)씨가 떨어져 사망.

2025-08-21 질식 3
전남 순천 / 재해일시: 2025년 8월 21일 13시 29분경 / 호성레미콘 공장에서 간이탱크를 혼자 청소하던 노동자가 나오지 않자, 2명이 구하러 들어갔다가 3명 모두 질식. 노동자 A(57)씨와 B(53)씨가 사망하고, 1명이 병원으로 옮겨짐. 병원으로 옮겨졌던 공장장 C(60)씨는 사흘만인 24일 오전에 사망. 탱크 내부에서 이산화탄소와 황화수소 농도가 기준치를 크게 초과한 것으로 확인됨.

2025-08-21 떨어짐 1
전남 화순 / 14시 01분경 / 전남 화순군 도곡면 지방도 확·포장 공사현장에서 콘크리트 패널식 옹벽을 설치하던 노동자 A(69)씨가 3m 아래로 떨어져 사망.

2025-08-22 떨어짐 1
경기 평택 / 16시 39분경 / 경기 평택시 서탄면 자동차부품 제조 공장에서 방수 작업을 하던 일용직 노동자 A(60대)씨가 6m 아래 지하로 떨어져 사망.

8월 25일 서울 염창동 맨홀에서 작업자 한 명이 내부로 휩쓸려 가는 사고가 발생, 관계자들이 현장에서 조사를 하고 있다.연합뉴스

2025-08-23 알수없음 2
부산 / 10시 10분경 / 부산 기장군 일광해수욕장 산책로 인근 해상에서 해녀 2명이 심정지 상태로 발견됨. 이들은 병원으로 이송되었으나 모두 사망.

2025-08-23 떨어짐 1
인천 / 08시 32분경 / 인천 연수구 송도동 소재 빌라 신축 공사현장에서 외벽을 철거하던 노동자 A(70대, 중국 국적)씨가 6m 아래 바닥으로 떨어져 사망.

2025-08-23 떨어짐 1
인천 / 12시 56분경 / 인천 미추홀구 주안동 소재 오피스텔 공사현장에서 미장 작업을 하던 노동자 A(60대)씨가 7층 높이에서 떨어져 사망.

2025-08-25 알수없음 1
경기 안성 / 17시 10분경 / 경기 안성 죽산면 소재 물류창고에서 일하던 노동자 A씨가 호흡곤란 증세를 보여 병원으로 이송됐으나 사망.

2025-08-25 알수없음 1
서울 / 10시 45분경 / 서울 강서구 염창동 백석어린이공원 인근 맨홀에서 강서구청이 발주한 하수관로 보수 작업을 하던 일용직 노동자 A(40대)씨가 급류에 휩쓸림. A씨는 공사현장에서 약 1km 떨어진 가양빗물펌프장 인근에서 숨진 채 발견됨. 서울시 안전 매뉴얼에서는 강수확률이 50% 이상이면 작업을 중단하고 철수하도록 돼 있지만 당일 비가 쏟아지는 중에도 작업이 진행된 것으로 알려짐.

2025-08-25 깔림 1
충남 부여 / 10시 56분경 / 충남 부여군 남면 소재 오수관 매립 공사현장(부여군 발주)에서 굴착기 전도. 1.4m 아래에서 작업 중이던 일용직 노동자 A(50대)씨가 굴착기에 깔려 사망.

2025-08-26 사업장외교통사고 1
강원 양구 / 17시 27분경 / 강원 양구군 동면 무학교 인근 도로에서 4.5t 화물차가 하천으로 추락하며 옹벽을 들이받아 운전기사 A(42)씨가 사망.

2025-08-26 떨어짐 1
경북 상주 / 재해일시: 2025년 8월 25일 13시 53분경 / 경북 상주시 소재 도로 공사현장에서 해체 자재를 전달받던 노동자 A(60대)씨가 중심을 잃고 3.7m 높이에서 떨어져 병원으로 이송됐으나 26일 새벽 사망.

2025-08-26 떨어짐 1
경북 경산 / 재해일시: 2025년 8월 15일 09시 23분경 / 경북 경산시 소재 공장 신축 공사현장에서 패널을 설치하던 노동자 A(베트남 국적)씨가 3m 높이에서 떨어짐. A씨는 병원으로 옮겨져 치료받던 중 26일 새벽 사망.

2025-08-26 사업장내교통사고 1
인천 / 06시경 / 인천국제공항 제4활주로 인근에서 인천공항시설관리 소속 노동자 A(50대)씨가 야간 근무를 마친 뒤 화물차로 이동하던 중 공항 외곽 울타리를 들이받는 사고 발생. 이 사고로 A씨가 병원으로 옮겨졌으나 사망.

2025-08-27 알수없음 1
경기 평택 / 15시경 / 경기 평택시 청북읍 소재 양계장에서 태양광 패널을 설치하던 노동자 A(60대)씨가 쓰러져 병원으로 이송됐으나 사망. 해당 지역에는 오전 11시에 폭염주의보가 발효된 상황으로 알려짐.

2025-08-28 깔림 1
강원 삼척 / 10시 41분경 / 강원 삼척시 가곡면 삿갓봉 일원에서 벌목작업을 하던 노동자 A(65)씨가 나무에 깔려 사망.

2025-08-28 익사 1
경기 고양 / 16시 20분경 / 경기 고양시 일산서구 소재 상가건물 지하 4층 기계실에서 저수시설 배수 작업을 하던 건물 관리 노동자 A(70대)씨가 2m 깊이의 저수시설에 빠져 사망.

2025-08-28 깔림 1
광주 / 08시 10분경 / 광주 광산구 하남산단 내 콘크리트 전봇대 생산 공장에서 전봇대 철거작업 중 노동자 A(40대)씨가 쓰러지는 전봇대에 깔려 사망.

2025-08-28 사업장외교통사고 1
세종 / 18시 24분경 / 세종시 조치원읍 신흥사거리에서 교차로를 지나 좌회전 신호에 직진하던 배달 노동자 A(20대)씨가 반대편에서 유턴하던 SUV차량과 부딪혀 사망.

2025-08-28 알수없음 1
전남 순천 / 20시 22분경 / 전남 순천시 대룡동 소재 숙박시설 수영장에서 청소 노동자 A(60대)씨가 물에 빠져 숨진 채 발견됨.

2025-08-28 화상 1
전남 순천 / 재해일시: 2025년 8월 13일 / 전남 순천시 해룡면 소재 철골 구조물 제조공장에서 노동자 A(60대)씨가 용접 작업 중 옷에 불이 붙어 화상을 입음. A씨는 병원으로 옮겨졌으나 보름 만인 28일 사망.

2025-08-28 물체에맞음 1
전북 전주 / 11시 02분경 / 전북 전주시 덕진구 팔복동 소재 공장 굴뚝에서 대기질을 측정하던 한국환경공단 노동자 A(40대)씨가 드론에 맞아 50m 높이에서 떨어져 사망. 60kg 무게의 드론 날개가 굴뚝에 부딪히면서 사고가 발생한 것으로 알려짐.

2025-08-29 화재및폭발 1
부산 / 재해일시: 2025년 7월 3일 11시 40분경 / 부산 강서구 소재 주차장에서 트럭 연료통을 교체하려고 프레임을 절단하던 중 연료통이 폭발. 이 폭발로 노동자 A씨가 부상을 입고 치료받던 중 사망.

2025-08-29 알수없음 1
전남 여수 / 12시 12분경 / 전남 여수시 여수국가산업단지 내 남해화학 여수공장 원료창고 인근에서 노동자 A(43)씨가 쓰러진 채 발견돼 병원으로 이송됐으나 사망.

2025-08-29 화재및폭발 1
충남 아산 / 재해일시: 2025년 8월 13일 14시 05분경 / 충남 아산시 둔포면 신남리 소재 화학약품 제조공장에서 배관 용접 작업 중 폭발 발생. 이 폭발로 노동자 2명이 화상 등 부상을 입고 병원으로 옮겨졌으나, 노동자 A씨가 29일 사망.

2025-08-29 사업장외교통사고 1
충남 아산 / 11시 26분경 / 충남 아산시 둔포면 석근교차로 인근 도로에서 재활용 수거 차량이 갓길에 서 있던 5t 화물차 후미를 들이받음. 5t 화물차 운전 기사 A(57)씨가 병원으로 이송됐으나 사망하고, 재활용 수거 차량 운전 기사 B(64)씨는 중상을 입음.

2025-08-30 깔림 1
충남 천안 / 13시 53분경 / 충남 천안시 동남구 용곡동 소재 도로포장 공사현장에서 노동자 A(63)씨가 아스콘 표면을 다지는 타이어 롤러에 깔려 사망.

2025-08-30 기타 1
충남 보령 / 05시 20분경 / 충남 보령시 오천면 원산도 인근 해상에서 조업을 마친 뒤 귀항하던 7.3t 어선과 3t 어선이 충돌. 이 사고로 3t 어선이 전복돼 바다로 추락한 노동자 2명이 구조됐으나 A(60대)씨가 병원으로 이송된 후 사망.

뒤늦게 보도된 '노동자의 죽음'

2025-07-17 물체에맞음 1
인천 / 재해일시: 2025년 6월 24일 08시 30분경 / 인천국제공항 화물청사 내 폐타이어 상차 작업 중 적재된 폐타이어가 떨어져 노동자 A(70대)씨가 맞음. A씨는 병원으로 이송돼 치료를 받던 중 약 3주 만인 7월 17일 사망.

2025-07-29 기타 1
경남 사천 / 이태원 참사 당시 용산소방서 소속으로 현장에 출동했던 소방장 A(44)씨가 자택에서 숨진 채 발견됨. A씨는 외상 후 스트레스 장애(PTSD)로 공무상 요양을 신청했지만 불승인됐고, 올해 2월 고향인 고성으로 근무지를 옮긴 뒤 질병휴직 중이었던 것으로 알려짐.
#노동건강연대 #산재사망 #산업재해 #노동자
프리미엄

이달의 기업살인

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
노동건강연대 (laborhealth) 내방
10만인클럽 프로필사진
그래픽
봉주영 (oppadalryu) 내방

독자의견

다시 보지 않기
목차64 첫화부터 읽기>
이전글 산재 사망 정보에 '기업' 이름이 없다... 대통령님, 이상하지 않습니까