8월 25일 서울 염창동 맨홀에서 작업자 한 명이 내부로 휩쓸려 가는 사고가 발생, 관계자들이 현장에서 조사를 하고 있다.2025-08-23 알수없음 2부산 / 10시 10분경 / 부산 기장군 일광해수욕장 산책로 인근 해상에서 해녀 2명이 심정지 상태로 발견됨. 이들은 병원으로 이송되었으나 모두 사망.2025-08-23 떨어짐 1인천 / 08시 32분경 / 인천 연수구 송도동 소재 빌라 신축 공사현장에서 외벽을 철거하던 노동자 A(70대, 중국 국적)씨가 6m 아래 바닥으로 떨어져 사망.2025-08-23 떨어짐 1인천 / 12시 56분경 / 인천 미추홀구 주안동 소재 오피스텔 공사현장에서 미장 작업을 하던 노동자 A(60대)씨가 7층 높이에서 떨어져 사망.2025-08-25 알수없음 1경기 안성 / 17시 10분경 / 경기 안성 죽산면 소재 물류창고에서 일하던 노동자 A씨가 호흡곤란 증세를 보여 병원으로 이송됐으나 사망.2025-08-25 알수없음 1서울 / 10시 45분경 / 서울 강서구 염창동 백석어린이공원 인근 맨홀에서 강서구청이 발주한 하수관로 보수 작업을 하던 일용직 노동자 A(40대)씨가 급류에 휩쓸림. A씨는 공사현장에서 약 1km 떨어진 가양빗물펌프장 인근에서 숨진 채 발견됨. 서울시 안전 매뉴얼에서는 강수확률이 50% 이상이면 작업을 중단하고 철수하도록 돼 있지만 당일 비가 쏟아지는 중에도 작업이 진행된 것으로 알려짐.2025-08-25 깔림 1충남 부여 / 10시 56분경 / 충남 부여군 남면 소재 오수관 매립 공사현장(부여군 발주)에서 굴착기 전도. 1.4m 아래에서 작업 중이던 일용직 노동자 A(50대)씨가 굴착기에 깔려 사망.2025-08-26 사업장외교통사고 1강원 양구 / 17시 27분경 / 강원 양구군 동면 무학교 인근 도로에서 4.5t 화물차가 하천으로 추락하며 옹벽을 들이받아 운전기사 A(42)씨가 사망.2025-08-26 떨어짐 1경북 상주 / 재해일시: 2025년 8월 25일 13시 53분경 / 경북 상주시 소재 도로 공사현장에서 해체 자재를 전달받던 노동자 A(60대)씨가 중심을 잃고 3.7m 높이에서 떨어져 병원으로 이송됐으나 26일 새벽 사망.2025-08-26 떨어짐 1경북 경산 / 재해일시: 2025년 8월 15일 09시 23분경 / 경북 경산시 소재 공장 신축 공사현장에서 패널을 설치하던 노동자 A(베트남 국적)씨가 3m 높이에서 떨어짐. A씨는 병원으로 옮겨져 치료받던 중 26일 새벽 사망.2025-08-26 사업장내교통사고 1인천 / 06시경 / 인천국제공항 제4활주로 인근에서 인천공항시설관리 소속 노동자 A(50대)씨가 야간 근무를 마친 뒤 화물차로 이동하던 중 공항 외곽 울타리를 들이받는 사고 발생. 이 사고로 A씨가 병원으로 옮겨졌으나 사망.2025-08-27 알수없음 1경기 평택 / 15시경 / 경기 평택시 청북읍 소재 양계장에서 태양광 패널을 설치하던 노동자 A(60대)씨가 쓰러져 병원으로 이송됐으나 사망. 해당 지역에는 오전 11시에 폭염주의보가 발효된 상황으로 알려짐.2025-08-28 깔림 1강원 삼척 / 10시 41분경 / 강원 삼척시 가곡면 삿갓봉 일원에서 벌목작업을 하던 노동자 A(65)씨가 나무에 깔려 사망.2025-08-28 익사 1경기 고양 / 16시 20분경 / 경기 고양시 일산서구 소재 상가건물 지하 4층 기계실에서 저수시설 배수 작업을 하던 건물 관리 노동자 A(70대)씨가 2m 깊이의 저수시설에 빠져 사망.2025-08-28 깔림 1광주 / 08시 10분경 / 광주 광산구 하남산단 내 콘크리트 전봇대 생산 공장에서 전봇대 철거작업 중 노동자 A(40대)씨가 쓰러지는 전봇대에 깔려 사망.2025-08-28 사업장외교통사고 1세종 / 18시 24분경 / 세종시 조치원읍 신흥사거리에서 교차로를 지나 좌회전 신호에 직진하던 배달 노동자 A(20대)씨가 반대편에서 유턴하던 SUV차량과 부딪혀 사망.2025-08-28 알수없음 1전남 순천 / 20시 22분경 / 전남 순천시 대룡동 소재 숙박시설 수영장에서 청소 노동자 A(60대)씨가 물에 빠져 숨진 채 발견됨.2025-08-28 화상 1전남 순천 / 재해일시: 2025년 8월 13일 / 전남 순천시 해룡면 소재 철골 구조물 제조공장에서 노동자 A(60대)씨가 용접 작업 중 옷에 불이 붙어 화상을 입음. A씨는 병원으로 옮겨졌으나 보름 만인 28일 사망.2025-08-28 물체에맞음 1전북 전주 / 11시 02분경 / 전북 전주시 덕진구 팔복동 소재 공장 굴뚝에서 대기질을 측정하던 한국환경공단 노동자 A(40대)씨가 드론에 맞아 50m 높이에서 떨어져 사망. 60kg 무게의 드론 날개가 굴뚝에 부딪히면서 사고가 발생한 것으로 알려짐.2025-08-29 화재및폭발 1부산 / 재해일시: 2025년 7월 3일 11시 40분경 / 부산 강서구 소재 주차장에서 트럭 연료통을 교체하려고 프레임을 절단하던 중 연료통이 폭발. 이 폭발로 노동자 A씨가 부상을 입고 치료받던 중 사망.2025-08-29 알수없음 1전남 여수 / 12시 12분경 / 전남 여수시 여수국가산업단지 내 남해화학 여수공장 원료창고 인근에서 노동자 A(43)씨가 쓰러진 채 발견돼 병원으로 이송됐으나 사망.2025-08-29 화재및폭발 1충남 아산 / 재해일시: 2025년 8월 13일 14시 05분경 / 충남 아산시 둔포면 신남리 소재 화학약품 제조공장에서 배관 용접 작업 중 폭발 발생. 이 폭발로 노동자 2명이 화상 등 부상을 입고 병원으로 옮겨졌으나, 노동자 A씨가 29일 사망.2025-08-29 사업장외교통사고 1충남 아산 / 11시 26분경 / 충남 아산시 둔포면 석근교차로 인근 도로에서 재활용 수거 차량이 갓길에 서 있던 5t 화물차 후미를 들이받음. 5t 화물차 운전 기사 A(57)씨가 병원으로 이송됐으나 사망하고, 재활용 수거 차량 운전 기사 B(64)씨는 중상을 입음.2025-08-30 깔림 1충남 천안 / 13시 53분경 / 충남 천안시 동남구 용곡동 소재 도로포장 공사현장에서 노동자 A(63)씨가 아스콘 표면을 다지는 타이어 롤러에 깔려 사망.2025-08-30 기타 1충남 보령 / 05시 20분경 / 충남 보령시 오천면 원산도 인근 해상에서 조업을 마친 뒤 귀항하던 7.3t 어선과 3t 어선이 충돌. 이 사고로 3t 어선이 전복돼 바다로 추락한 노동자 2명이 구조됐으나 A(60대)씨가 병원으로 이송된 후 사망.2025-07-17 물체에맞음 1인천 / 재해일시: 2025년 6월 24일 08시 30분경 / 인천국제공항 화물청사 내 폐타이어 상차 작업 중 적재된 폐타이어가 떨어져 노동자 A(70대)씨가 맞음. A씨는 병원으로 이송돼 치료를 받던 중 약 3주 만인 7월 17일 사망.2025-07-29 기타 1경남 사천 / 이태원 참사 당시 용산소방서 소속으로 현장에 출동했던 소방장 A(44)씨가 자택에서 숨진 채 발견됨. A씨는 외상 후 스트레스 장애(PTSD)로 공무상 요양을 신청했지만 불승인됐고, 올해 2월 고향인 고성으로 근무지를 옮긴 뒤 질병휴직 중이었던 것으로 알려짐.