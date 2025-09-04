넷플릭스

넷플릭스 시리즈 '애마' 스틸컷<애마부인>은 여성의 주체적인 성적 욕망을 재현한 여성영화인가, 아니면 '육감적인 가슴'을 앞세워 여성의 몸을 도구화한 에로영화인가. 드라마 <애마>는 실존하는 영화 <애마부인>을 다시 쓰고, 당대 여성들의 움직임을 새로 쓰려는 시도를 이어간다.희란이 '애마부인'역을 마다하자 신성 영화사 사장 구중호(진선규)는 희란을 조연 에리카 역으로 강등시킨다. 그리고 주연 역에 신인 배우를 발탁하기 위해 오디션을 연다. 이때 곽 감독(조현철)의 눈에 띈 이가 '밤무대 탭 댄서' 신주애다. 오디션에서 주애는 시원하게 가슴을 열어젖히며, 구중호의 눈에도 확실히 든다. 극 중 주애는 연기자의 길을 동경하는 신인 배우임과 동시에 자신이 가진 '풍만한 가슴'에 매겨진 물질적 가치를 알고 활용하려는 이다.신인의 등장을 견제하는 희란 때문에 촬영은 순탄치가 않다. 희란과 주애 사이 갈등의 골이 깊어지는 사이, 주애는 구중호에 의해 최고 권력자의 연회에 불려 갔다가 무대에서 노래를 부르는 희란과 마주한다. 촬영 현장에서 형성됐던 미묘한 갈등 구도는, 권력형 성착취에 노출된 선후배 여성 배우로서의 동병상련으로 전환된다.이후 "기왕 찍을 거 잘해보자" 쪽으로 마음이 바뀐 희란의 입으로 듣는 영화 <애마부인>의 문제야말로, 여성들이 일련의 성애영화에 하고 싶었던 말들을 고스란히 담고 있다. 희란은 곽 감독에게 남성의 시각으로 재현된 여성의 과잉 성애화와 강간 판타지에 대한 문제를 제기한다. "애마는 왜 그렇게 자위를 많이 하냐"라는 희란의 말에 곽 감독은 마시던 차를 뿜는데, 자기가 쓴 각본에 스스로가 민망해하는 바로 그 지점이 <애마부인>이 가진 아이러니를 그대로 표출한다.영화의 주된 줄거리에도 문제가 있다. 각기 가정을 이룬 옛 연인이 있다. 남자는 여자의 집에 무단으로 침입해 여자를 강간하고, 이에 여자가 오르가즘을 느낀다는 <애마부인>의 주된 스토리는 전형적인 강간 판타지를 재현한다. 그들에게는 사랑과 그리움이 전제돼 있다는 곽 감독의 말에 희란은 반박한다. "그래가지고 강제로 범해지길 바라는 여자 사람이라는 건 존재하지 않아, 감독님."그나마도 신인인 주애에게는 발언권이 없고, 10년간 정상 가도를 달린 '톱 배우' 희란이나 제기할 수 있는 부분이다. <뽕>(1985)의 주연 배우 이미숙은 최근 유튜브 '짠한형'에 출연해 당시 여성 배우들이 처한 제작 환경에 대해 토로했다. "시나리오에서조차 노출 여부를 알 수 없었으며, 막상 촬영 현장에 가면 전라도 나오고 별 게 다 나왔다"는 얘기. 감독과 지난하게 다툰 끝에 '(노출신) 못 찍겠다'고 했더니 대역을 썼고, 힘들고 괴로워 울다시피 찍었다는 이야기.영화는 희란의 의사가 반영된 곽 감독 편집본 대신, 구중호가 노출 위주로 잘라낸 편집본으로 극장에 내걸린다. 통행 금지가 해제된 새 시대의 첫 심야 영화는 공전의 히트를 기록한다. <애마부인>의 주인공 '애마' 역을 맡은 주애에게도 영화 속 연기는 '주체적 섹시'였을까. 영화를 보러온 친구들의 "부끄럽다"는 말 앞에서 눈물을 삼키는 주애의 모습에서, 그의 속내를 유추할 수 있다.