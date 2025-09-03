연합뉴스

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관(오른쪽 두 번째)이 지난 8월 28일 정부세종청사 중앙동 공용브리핑실에서 2026년도 예산안에 관해 설명하고 있다.지난 7월 29일 정부가 발표한 2026년 예산안에 검찰 특수활동비 72억 원이 포함됐다. 2025년 본예산에서 검찰 특수활동비가 전액 삭감된 지 1년 만에 되살아나는 것이다.특수활동비는 기밀을 요하는 국정 활동에 한정해 집행할 수 있는 예산이다. 집행 기관들은 그동안 기밀성을 이유로 영수 증빙도 보고도 하지 않았다. 그 결과 특수활동비는 감시와 견제의 사각지대가 되어 권력기관의 쌈짓돈으로 전락해 버렸다.검찰 특활비의 경우 총장의 통치자금으로 쓰여왔음이 확인되기도 했다. 정보공개 소송을 통해 드러난 특활비 집행 내역을 분석한 결과, 상당수의 금액이 현금화되어 검찰총장 비서실로 전달됐고, 총장이 원할 때마다 임의로 돈을 꺼내는 방식으로 사용된 것이다.검찰총장들은 자의적으로 특정 수사와 기소의 우선순위를 정하고, '검사동일체'를 강화하는 데 사용할 목적으로 특활비를 '통치자금'과 '격려금'으로 뿌리면서 예산을 사유화해 왔다. 일례로 윤석열 전 검찰총장은 재임 시기 20개월간 특활비 78억 원을 현금화해 검찰총장 비서실로 옮긴 후 마음대로 사용했고, 최대 1억 5000만 원을 현금수령증 1장만으로 지급하는 등 일반 공공기관으로는 불가능한 집행도 했다.본래 목적과 무관하게 사용되기도 했다. 명절 떡값, 불용 예산을 남기지 않기 위한 연말 몰아쓰기, 퇴임 전 몰아쓰기, 셀프 격려금, 회식비, 비수사부서 지급은 물론 공기청정기 임대료, 휴대폰 요금으로도 사용됐다. 이는 검찰 특수활동비가 기밀 수사를 위한 예산이 아니라 검찰 고위 간부들의 쌈짓돈이었음을 입증하는 단적인 예다.이러한 검찰 특활비의 실상이 드러나자 지난해 국회는 2025년 검찰 특활비를 전액 삭감했다. 당시 더불어민주당은 "검찰 특수활동비를 삭감했다고 해서 국민이 피해를 보지 않는다"며 삭감의 당위성을 강조했다. 그러나 검찰 특활비는 올해 추경에서 부활했고, 이제 내년 본예산에서 완전히 되살아나려 하고 있다.검찰 특활비 부활은 단순한 예산 편성의 문제가 아니다. 이는 검찰 개혁에 대한 정부 의지를 가늠하는 중요한 척도이기도 하다. 그런 면에서 검찰 특활비 부활은 검찰의 특권을 해소하고 민주적 통제가 가능한 기관으로 정상화하는 검찰 개혁의 근본 취지에도 정면으로 위배된다.