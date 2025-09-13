윤한홍 의원 페이스북 갈무리

2024년



12월 4일 : 12.3 비상계엄해제 요구 결의안 투표에 불참했다.



12월 7일 : 윤석열 대통령 탄핵소추안 표결에 불참했다.



12월 10일 : 12.3 비상계엄사태 상설특검 수사요구안 표결에서 반대표를 던졌다.



12월 26일 : 헌법재판관 후보자 임명동의안 표결에 불참했다.



2025년



1월 6일, 15일 : 윤석열 체포영장 집행 당시 한남동 관저 앞 집결에 참가하지 않았다.



2월 17일 : 헌법재판소 항의 방문에 참가하지 않았다.



3월 1일 : 극우세력의 3.1절 탄핵 반대 집회에 참가하지 않았다.



3월 12일 : 탄핵심판 각하 촉구 탄원서에 이름을 올렸다.



6월 5일 : 윤석열 전 대통령 내란·외환 특검 표결에 불참했다.



7월 14일 : 윤상현 의원이 주최한 리셋코리아 발대식(전한길 연설)에 참석하지 않았다.

2월 12일 국민의힘 의원들의 헌법재판소 항의방문에 참석한 윤한홍 의원.(왼쪽)이제까지 윤 의원 입장을 요약하면 그 골자는 다음 두 가지다. 첫째, 명태균 공천 개입 의혹 관련 김건희 여사와 통화한 적이 없다. 둘째, 건진법사와 금전거래를 한 사실이 없고, 건진법사와 공천 관련 통화한 적도 없다.지난 4월 24일 <한국일보>는 건진법사의 검찰 수사기록을 분석한 결과를 보도하며 "윤한홍 의원이 대선 전인 2021년 12월 전씨(건진법사)에게 자문을 구했다. 윤 의원이 '지라시가 도는데 권(성동) 의원과 제가 완전히 빠지는 게 후보에 도움이 될까요'라고 문자를 보내자, 전씨는 '(윤석열) 후보는 끝까지 같이하길 원한다'고 답했다"고 전했다. 그러면서 "검찰이 입수한 최근 1년간 통화내역을 보면 윤 의원과 전씨는 60회 통화할 정도로 친분이 있었다. 윤 의원(49회)이 대부분 전씨에게 먼저 연락했고, 지난해 12·3 불법계엄 이후에도 네 차례나 전화를 걸었다"고 전했다.이에 대해 윤 의원은 앞서 자신이 밝혔던 "전씨의 공천 요구나 인사 청탁을 들어줄 위치에 있지 않았고, 금전 거래했던 사실은 더더욱 없다'는 입장문 외에는 드릴 답변이 없다"는 것으로 대신했다. '전씨와 60회 통화할 정도로 친분이 있었다'거나 그 중 '49회는 윤 의원이 먼저 연락했다'는 부분에 대해서는 따로 반박하지 않은 것이다.윤 의원은 지난 8월 2일 특검에서 참고인 조사를 받은 상태다. 현재 특검은 윤 의원과 통일교와의 관계도 들여다보고 있다. 2022년 3월경 통일교 교인들이 권성동·윤한홍 의원 등 5명에게 법정 최고 한도인 500만 원을 쪼개기 형태로 후원한 사실이 알려졌다. 이에 대해 윤 의원은 "통일교하고 접촉해 본 적 없다"며 "후원금을 넣는 사람에게 종교까지 물어볼 수 있겠느냐. 과잉 수사"라는 입장을 밝혔다.다음은 국회의원으로서 헌법 수호 의무가 있는 윤 의원의 12.3 계엄 이후 정치적 선택이다.1962년 경상남도 마산시에서 태어났다. 마산에서 초중고 졸업 후, 서울대 독어독문학과를 졸업했으며 서울대 행정학 석사도 취득했다. 1988년 행정고시를 패스해, 주로 서울특별시청 공무원으로 일했다. 이명박 정부 당시 대통령실 인사비서관, 선임행정관, 행정자치비서관 등을 역임했다. 이후 홍준표 경남도지사 시절인 2013년부터 경상남도 부지사를 지내며 '원조 친홍'으로 불렸다.2016년 경남 창원 마산회원구 선거구에 출마해 당선됐으며, 2020년·2024년 연달아 당선돼 현재 3선이다. 2021년 8월 윤석열 대선캠프에 합류했다. 윤석열 당선 후 대통령직 인수위원회에서 청와대 개혁 TF팀장을 맡아 대통령 집무공간 이전 업무를 맡았다. 윤석열 정부 초기부터 대표적 '윤핵관'으로 꼽혔다.