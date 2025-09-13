기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
25.09.13 10:52최종 업데이트 25.09.13 13:42
  • 본문듣기
원고료로 응원하기
12월 7일 윤석열 대통령 탄핵안 표결 무산을 두고 월스트리트저널은 "국가보다 정당을 중시하는 길을 선택한 최악의 결과"라고 평가했습니다. 하지만 친윤계 윤상현 의원은 "1년 후에는 다 찍어준다"는 말로 표결 불참에 따른 정치적 영향 가능성을 일축합니다. <오마이뉴스>는 12.7탄핵 보이콧에 가담한 105인의 면면을 독자와 함께 기록으로 남기고자 합니다.[편집자말]
윤한홍 국민의힘 의원이 2024년 11월 21일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 명태균씨 회유 시도한 정황에 대해 해명하고 있다.남소연

윤한홍 국민의힘 의원(경남 창원시마산회원구, 3선)은 명태균씨와 건진법사의 공천·인사 개입 의혹에 연루돼 그 이름이 여러 차례 거론된 인물이다. 이에 대해 윤 의원은 이제까지 자신의 입장을 6차례에 걸쳐 밝혔다.

[2024년 12월 27일] "전성배씨와 금전거래를 한 사실이 없습니다. 그러나 JTBC는 사기 피의자 이 모 씨의 일방적이고 터무니없는 허위 주장을 사실 확인도 없이 그대로 보도해 저의 명예를 실추시켰습니다. 이씨와 허위보도를 한 JTBC 기자 2명, 전성배씨 상대로 6억 원의 명예훼손에 따른 손해배상청구소송을 제기했습니다."


[2025년 1월 10일] "이씨와 허위보도한 JTBC 기자 2명을 형법상 출판물에의한 명예훼손과 정보통신망법 위반으로 추가 고소했다."

JTBC가 2018년 지방선거 때 건진법사에 돈을 전달했다는 인물 이아무개씨 인터뷰를 통해 "윤한홍 의원실 보좌관이 건진법사한테 '특정 인사(A씨)를 영천시장 후보로 추천해달라'고 해서 돈을 전달했다"는 주장을 보도하자 나온 입장이다. 앞서 JTBC는 '건진법사, 윤한홍 친분 내세워 공천장사' 제목으로 전씨의 검찰 진술 내용을 보도하기도 했다.

축구선수 이천수의 진술, 그리고 나온 입장

4월 1일 헌법재판소 앞에서 '대통령 탄핵 각하' 릴레이 시위에 참석 중인 윤한홍 의원.윤한홍 의원 페이스북 갈무리

[2025년 2월 17일] "그 무렵 김건희 여사와 소통한 사실 자체가 없다. 김 검사를 몰랐기 때문에 추천할 수 없다."

[2025년 2월 27일] "전혀 사실이 아니다. 그 무렵 김건희 여사와 통화한 적이 없다. 헛소리일 뿐이다."

명태균씨가 '김건희와 마지막 텔레그램 통화 48분'이라는 제목의 통화록을 공개하면서 나왔던 입장이다. 통화록에는 국민의힘 공천관리위원회가 경남 창원 의창구 국회의원 후보자를 결정하기 전이었던 2024년 2월 경, 김건희씨가 '김상민 검사가 의창구 국회의원이 되게 도와달라'면서 '윤한홍 의원도 김 검사가 의창구 국회의원이 돼야 한다고 했다'는 내용이 담겨 있었다.

[2025년 4월 7일] "건진법사가 제 이름을 팔아 공천 장사를 한 것으로, 건진법사와 돈 거래를 한 사실이 없을 뿐 아니라 공천과 관련하여 통화한 사실도 없습니다."

[2025년 4월 18일] "전씨의 공천 요구나 인사청탁을 들어줄 위치에 있지 않았습니다. 관련 보도들에 대해서는 민형사상 법적조치를 통해 강력하게 대응하겠습니다."

의외의 인물, 전 축구 국가대표 이천수씨의 진술 내용 보도 이후 나왔던 입장이다. A씨가 건진법사에게 공천을 청탁하는 자리에 있었다는 이씨는 검찰조사에서 "지방에서 올라온 A 등이 공천을 청탁하자 건진법사가 윤한홍 당시 자유한국당 의원에게 전화를 걸었다. 전씨(건진법사) 휴대전화 화면에서 '윤한홍' 이름을 분명히 봤다"고 진술한 것으로 알려졌다.

윤 의원이 따로 반박하지 않은 사실관계는 이것

2월 12일 국민의힘 의원들의 헌법재판소 항의방문에 참석한 윤한홍 의원.(왼쪽)윤한홍 의원 페이스북 갈무리

이제까지 윤 의원 입장을 요약하면 그 골자는 다음 두 가지다. 첫째, 명태균 공천 개입 의혹 관련 김건희 여사와 통화한 적이 없다. 둘째, 건진법사와 금전거래를 한 사실이 없고, 건진법사와 공천 관련 통화한 적도 없다.

지난 4월 24일 <한국일보>는 건진법사의 검찰 수사기록을 분석한 결과를 보도하며 "윤한홍 의원이 대선 전인 2021년 12월 전씨(건진법사)에게 자문을 구했다. 윤 의원이 '지라시가 도는데 권(성동) 의원과 제가 완전히 빠지는 게 후보에 도움이 될까요'라고 문자를 보내자, 전씨는 '(윤석열) 후보는 끝까지 같이하길 원한다'고 답했다"고 전했다. 그러면서 "검찰이 입수한 최근 1년간 통화내역을 보면 윤 의원과 전씨는 60회 통화할 정도로 친분이 있었다. 윤 의원(49회)이 대부분 전씨에게 먼저 연락했고, 지난해 12·3 불법계엄 이후에도 네 차례나 전화를 걸었다"고 전했다.

이에 대해 윤 의원은 앞서 자신이 밝혔던 "전씨의 공천 요구나 인사 청탁을 들어줄 위치에 있지 않았고, 금전 거래했던 사실은 더더욱 없다'는 입장문 외에는 드릴 답변이 없다"는 것으로 대신했다. '전씨와 60회 통화할 정도로 친분이 있었다'거나 그 중 '49회는 윤 의원이 먼저 연락했다'는 부분에 대해서는 따로 반박하지 않은 것이다.

윤 의원은 지난 8월 2일 특검에서 참고인 조사를 받은 상태다. 현재 특검은 윤 의원과 통일교와의 관계도 들여다보고 있다. 2022년 3월경 통일교 교인들이 권성동·윤한홍 의원 등 5명에게 법정 최고 한도인 500만 원을 쪼개기 형태로 후원한 사실이 알려졌다. 이에 대해 윤 의원은 "통일교하고 접촉해 본 적 없다"며 "후원금을 넣는 사람에게 종교까지 물어볼 수 있겠느냐. 과잉 수사"라는 입장을 밝혔다.

다음은 국회의원으로서 헌법 수호 의무가 있는 윤 의원의 12.3 계엄 이후 정치적 선택이다.

2024년

12월 4일 : 12.3 비상계엄해제 요구 결의안 투표에 불참했다.

12월 7일 : 윤석열 대통령 탄핵소추안 표결에 불참했다.

12월 10일 : 12.3 비상계엄사태 상설특검 수사요구안 표결에서 반대표를 던졌다.

12월 26일 : 헌법재판관 후보자 임명동의안 표결에 불참했다.

2025년

1월 6일, 15일 : 윤석열 체포영장 집행 당시 한남동 관저 앞 집결에 참가하지 않았다.

2월 17일 : 헌법재판소 항의 방문에 참가하지 않았다.

3월 1일 : 극우세력의 3.1절 탄핵 반대 집회에 참가하지 않았다.

3월 12일 : 탄핵심판 각하 촉구 탄원서에 이름을 올렸다.

6월 5일 : 윤석열 전 대통령 내란·외환 특검 표결에 불참했다.

7월 14일 : 윤상현 의원이 주최한 리셋코리아 발대식(전한길 연설)에 참석하지 않았다.

[프로필] '원조 친홍'에서 '윤핵관'으로

1962년 경상남도 마산시에서 태어났다. 마산에서 초중고 졸업 후, 서울대 독어독문학과를 졸업했으며 서울대 행정학 석사도 취득했다. 1988년 행정고시를 패스해, 주로 서울특별시청 공무원으로 일했다. 이명박 정부 당시 대통령실 인사비서관, 선임행정관, 행정자치비서관 등을 역임했다. 이후 홍준표 경남도지사 시절인 2013년부터 경상남도 부지사를 지내며 '원조 친홍'으로 불렸다.

2016년 경남 창원 마산회원구 선거구에 출마해 당선됐으며, 2020년·2024년 연달아 당선돼 현재 3선이다. 2021년 8월 윤석열 대선캠프에 합류했다. 윤석열 당선 후 대통령직 인수위원회에서 청와대 개혁 TF팀장을 맡아 대통령 집무공간 이전 업무를 맡았다. 윤석열 정부 초기부터 대표적 '윤핵관'으로 꼽혔다.

'통일교 금품 수수 의혹'을 받는 권성동 국민의힘 의원이 8월 21일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석해 윤한홍 의원과 대화하고 있다.남소연

12.7 탄핵박제 105인 시리즈 전체 기사 보기(https://omn.kr/2bxjc)

다음은 12.7 탄핵 보이콧 105인 명단(가나다 순)

12.3 계엄 이후 정치적 선택에 대해 일부 국민의힘 의원들이 대국민 사과문을 발표했다. (하단 굵은 글씨 표기)

6월 5일, 박수민 의원(서울 강남을)은 "대통령이 동원한 계엄은 명백히 잘못된 일"이라며 같은 당 의원들의 릴레이 반성을 제안했다. 6월 6일, 최형두 의원(경남 창원시마산합포구)은 "대통령이 계엄이라는 엄청난 오산과 오판을 결심하는 동안 여당 의원으로서 아무 역할도 하지 않았다"고 사과했다.

8월 12일, "1년 후에는 다 찍어준다"고 했던 윤상현 의원(인천 동구미추홀구을)은 "12.3 비상계엄은 분명히 잘못된 결정이었다"고 사과하면서 "국민의힘은 지난 과오를 반성하고, 각자가 고해성사하며 서로 또 용서하고 국민으로부터 대용서를 받아야 한다"고도 강조했다.



강대식(대구 동구군위군을), 강명구(경북 구미시을), 강민국(경남 진주시을), 강선영(비례), 강승규(충남 홍성군예산군), 고동진(서울 강남구병), 곽규택(부산 서구동구), 구자근(경북 구미시갑), 권성동(강원 강릉시), 권영세(서울 용산구), 권영진(대구 달서구병), 김건(비례), 김기웅(대구 중구남구), 김기현(울산 남구을), 김대식(부산 사상구), 김도읍(부산 강서구), 김미애(부산 해운대구을), 김민전(비례), 김상훈(대구 서구), 김석기(경북 경주시), 김선교(경기 여주시양평군), 김성원(경기 동두천시양주시연천구을), 김소희(비례), 김승수(대구 북구을), 김용태(경기 포천시가평군), 김위상(비례), 김은혜(경기 성남시분당구을), 김장겸(비례), 김재섭(서울 도봉구갑), 김정재(경북 포항시북구), 김종양(경남 창원시의창구), 김태호(경남 양산시을), 김형동(경북 안동시예천군), 김희정(부산 연제구)



나경원(서울 동작구을)



박대출(경남 진주시갑), 박덕흠(충북 보은군옥천군영동군괴산군), 박상웅(경남 밀양시의령군함안군창녕군), 박성민(울산 중구), 박성훈(부산 북구을), 박수민(서울 강남구을), 박수영(부산 남구), 박정하(강원 원주시갑), 박정훈(서울 송파구갑), 박준태(비례), 박충권(비례), 박형수(경북 의성군청송군영덕군울진군), 배준영(인천 중구강화군옹진군), 배현진(서울 송파구을), 백종헌(부산 금정구)



서명옥(서울 강남구갑), 서범수(울산 울주군), 서일준(경남 거제시), 서지영(부산 동래구), 서천호(경남 사천시남해군하동군), 성일종(충남 서산시태안군), 송석준(경기 이천시), 송언석(경북 김천시), 신동욱(서울 서초구을), 신성범(경남 산청군함양군거창군합천군)



안상훈(비례), 엄태영(충북 제천시단양군), 우재준(대구 북구갑), 유상범(강원 홍천군횡성군영월군평창군), 유영하(대구 달서구갑), 유용원(비례), 윤상현(인천 동구미추홀구을), 윤영석(경남 양산시갑), 윤재옥(대구 달서구을), 윤한홍(경남 창원시마산회원구), 이달희(비례), 이만희(경북 영천시청도군), 이상휘(경북 포항시남구울릉군), 이성권(부산 사하구갑), 이양수(강원 속초시인제군고성군양양군), 이인선(대구 수성구을), 이종배(충북 충주시), 이종욱(경남 창원시진해구), 이철규(강원 동해시태백시삼척시정선군), 이헌승(부산 부산진구을), 인요한(비례), 임이자(경북 상주시문경시), 임종득(경북 영주시영양군봉화군)



장동혁(충남 보령시서천군), 정동만(부산 기장군), 정성국(부산 부산진구갑), 정연욱(부산 수영구), 정점식(경남 통영시고성군), 정희용(경북 고령군성주군칠곡군), 조경태(부산 사하구을), 조배숙(비례), 조승환(부산 중구영도구), 조은희(서울 서초구갑), 조정훈(서울 마포구갑), 조지연(경북 경산시), 주진우(부산 해운대구갑), 주호영(대구 수성구갑), 진종오(비례)



최보윤(비례), 최수진(비례), 최은석(대구 동구군위군갑), 최형두(경남 창원시마산합포구), 추경호(대구 달성군)



한기호(강원 춘천시철원군화천군양구군을), 한지아(비례)
#탄핵박제 #윤한홍 #건진법사 #명씨
프리미엄

12.7 탄핵박제 105인
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
이주연 (ld84) 내방
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원

독자의견

다시 보지 않기
목차72 첫화부터 읽기>
이전글 "장동혁만 보면 기분 좋아...이 사람 키우는 게 내 정치 목표"