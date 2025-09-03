▲
서울 중구 한국은행 본점 전경연합뉴스
이미 시행 중인 미국의 '지니어스법'(GENIUS Act)이나 우리나라에서 준비하고 있는 스테이블 코인 관련 법안은 스테이블 코인 발행사가 코인을 팔아 받은 돈의 대부분을 '국채'로 보관하도록 정하고 있다. 국채를 사면 이자를 받아 수익을 올릴 수 있고, 국채가 부도나는 일은 없기 때문이다.
결국 스테이블 코인 발행사의 수익은 '국채 이자'에서 나온다. 이 이자를 누가 지급하는가? 정부가 지급한다. 국채는 정부가 발행하는 채권이기 때문이다. 간단히 말하면, 정부가 지급하는 이자가 스테이블 코인을 발행할 유인이 된다는 뜻이다.
이는 우리의 상식과는 너무나 다르다. 정부(행정부)를 중앙은행과 달리 보지만, 두 기관은 모두 국가 기관이다. 실질적으로도 두 기관의 활동은 상호 긴밀히 얽혀 있다. 정부가 지출을 늘리거나 세금을 걷으면, 한국은행도 그에 대응해 움직여야 한다.
예를 들어, 정부가 민생회복지원금을 지급하면 시중에 '지급준비금'이라 불리는 돈이 갑자기 증가한다. 중앙은행이 발행하는 돈을 '지급준비금'이라 부른다. 우리가 보거나 만질 수 있는 지급준비금은 지갑의 지폐와 주머니 속 동전이다.
지급준비금이 너무 많아지면 한국은행은 이를 회수한다. 자신이 발표한 기준금리를 유지해야 하기 때문이다. 반대로 정부가 세금을 걷어 시중에 지급준비금이 부족해지면, 한국은행은 그 반대로 움직인다. 한마디로, 한국은행과 정부는 겉보기와 달리 한 몸이라고 봐도 크게 틀리지 않는다.
다시 상식으로 돌아가 보자. 돈은 국가가 발행하는 것이 아닌가? 그런데 정부는 왜 이자를 내고 돈을 빌려 써야 할까? 다른 말로, 돈을 찍어낼 수 있는 정부가 왜 국채를 발행하고 이자를 지급할까? 만약 국채가 존재하지 않는다면, 스테이블 코인 발행사도 설 자리가 없어질까?
누가 돈을 찍어내나?
이 사례를 보면 '돈은 국가가 발행한다'라고 믿는 우리의 상식이 틀렸다. 결론부터 말하면, 한국은행도 돈을 발행하긴 한다. 하지만 그 양이 매우 작고, 민간 경제에 직접 영향을 미치기 어렵다. 2025년 6월 말 현재, 우리나라 전체 지급준비금 발행 잔액은 302.6조 원이고, 이 중 지폐와 동전은 189.4조 원이다. 나머지 113.2조 원은 은행들 사이에서만 유통된다.
실제 경제가 돌아가는 데 직접 연관된 돈의 양은 보통 M2라 불리는 통화량 지표로 측정한다. 2025년 6월 말 현재 우리나라 M2는 4313.4조 원에 달했다. 이 중 한국은행 돈이 발행하고 민간 경제가 직접 사용하고 있는 189.4조 원은 4.4%에 불과하다. 지폐와 동전의 역할은 매우 제한적이다. 어느 기업이 거래대금으로 지폐를 건네나? 아파트를 사고팔 때도 마찬가지이다.
우리가 실제로 사용하는 돈 대부분 약 93%의 돈은 어디에서 왔나? 민간은행이 발행했다. 우리가 사용하는 돈 대부분(은행예금)은 국가기관인 한국은행이 아니라, 민간은행이 발행한다. (이는 영국은행과 미국 연준도 오래 전에 인정한 '사실'이다.) 그럼 민간은행은 무슨 근거로 돈을 찍어낸단 말인가? 국가 주권의 일부인 통화발행권을 넘겨받았기 때문이다.
돈을 창조할 권리를 민간은행에 넘기자, 정부도 (재정이 부족하면) 이자를 주고 빌려 써야 하는 처지가 됐다. 돈을 찍을 수 없으니 세수보다 부족하면 빌려 써야 한다는 사실은 자명하다. 하지만 그럴 수밖에 없는 더 근본적인 이유가 있다. 원리적으로 왜 그런지 최대한 간단히 설명해보자.
정부도 민간은행이 통화발행권을 행사한다는 사실을 인지하게 되고, 직접 통화를 발행해 지출하기로 결정했다고 하자. 정부가 한국은행에 통화를 발행하게 하고, 그 돈을 가져다 지출하는 경우다. 이때 창조된 돈은 지급준비금이다. 정부는 이 돈을 민간은행을 통해 '간접적으로' 수취자에게 전한다.
이 돈을 받은 민간은행은 수취자(개인 또는 기업)의 계좌에 '자신이 발행한 돈'으로 입금한다. 이 돈을 '은행예금'이라 부른다. 우리가 일상적으로 사용하는 돈이 이 돈이다. 지급준비금은 민간 경제(개인과 기업)가 사용하는 돈이 아니기 때문에, 정부 지출(지급준비금)은 민간은행을 통해 환전해야 한다. 다른 말로, 우리가 사용하는 돈은 중앙은행이 아니라 민간은행이 발행한 돈이기 때문에, 국가가 통화를 발행하더라도 그 돈은 반드시 민간 은행권으로 변환돼야 한다. 민간은행이 통화발행권을 갖는다는 말의 의미가 이것이다.
그런데 이 과정에서 한 가지 문제가 발생한다. 정부가 지출을 과도하게 늘리면 기준금리(한국에서는 7일물 환매조건부채권 금리를 의미한다)에 하방 압력이 발생한다. 시장에 지급준비금이 넘쳐나니 그 가격인 금리가 하락하는 것은 당연한 시장의 원리다. 만약 한국은행이 기준금리를 고수하고자 한다면 넘쳐나는 지급준비금을 흡수해야 한다. 어떻게? 민간은행에 이자를 지급하는 국채를 파는 것이다. 또는, 민간은행이 남는 지급준비금을 중앙은행에 예금하게 하고, 그에 대한 이자를 지급하는 방법도 있다.
요약하면, 정부도 통화를 발행해 지출할 수 있다. 하지만 우리가 사용하는 돈이 민간은행이 발행하는 돈(은행예금)인 한, 정부는 이자를 지급해야 한다. 다른 말로, 통화발행권을 민간은행이 갖는 한 정부는 개인이나 기업처럼 민간은행으로부터 돈을 빌려 쓰고 이자를 지급해야 한다. 이 때문에 재정이 부족하면 필요한 공익사업을 할 수 없게 된다. 이것이 소위 '재정건전성' 담론의 실체이다.
통화발행권을 공공이 활용하면