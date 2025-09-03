▲
8월 20일 환경부 최민지 온실가스종합정보센터장이 정부세종청사 환경부 기자실에서 2024년도 국가 온실가스 잠정배출량을 산정한 결과, 6억 9158만톤에 이른다고 설명하고 있다. 연합뉴스
그렇다면 한국은 실제로 얼마만큼 온실가스를 감축하고 있을까. 8월 20일, 환경부 발표 자료에 따르면 2024년 국가 온실가스 순 배출량은 6억 9000만 톤가량이었으며, 산업 부문은 전년 대비 오히려 늘었다. 정부가 약속한 온실가스 감축 목표가 6억 6000만 톤 정도였다는 사실을 따져보면 작년 온실가스 감축 목표 달성에 실패했다고 말할 수 있다.
현행 NDC는 2030년 순 배출량을 2019년에 비해 34% 감축하는 것을 목표로 하고 있다. 34% 수치는 유엔기후변화협약(UNFCCC) 당사국 총회에서 공인된 전 지구적 감축 목표인 43%에 미치지 못한다. 만약 모든 나라가 한국 정도의 감축 목표를 설정하고 노력할 경우, 지구의 평균 기온은 1.5도를 넘어 4도까지 상승할 가능성이 매우 높다.
우리나라가 비교적 높은 국내총생산(GDP) 국가임을 고려할 때, 한국은 조장을 맡아도 모자랄 상황에서 기후위기 조별 과제에 무임승차를 하는 셈이다. 종합하여 평가하자면, 우리나라는 턱없이 모자란 계획을 세워놓고 그 계획조차 지키지 못하는 일을 반복하고 있다고 말할 수 있다.
온실가스 감축과 관련된 계획은 매번 '현실론'을 가장 큰 저항으로 맞이한다. 온실가스 감축에 실패한 역사를 근거로 한 발 후퇴한 계획을 세우고, 불충분한 계획은 다시 온실가스 감축을 정책 뒷순위로 만든다. 이는 탄소 다배출 기업에 페널티를 주는 추세가 강화되고 있는 글로벌 산업계의 방향성과 맞지 않다. 또한 기후위기에 더 많은 책임을 진 쪽이 더 많은 것을 부담해야 한다는 오염자 부담 원칙에도 역행한다.
결과적으로 온실가스 감축에 유보적인 조치는 산업 전환과 에너지 정책, 기후와 생태 관점을 포함한 복지 확대 등 다양한 차원의 미래 경쟁력을 축소하는 쪽으로 나아갈 수밖에 없다. 장기적으로, 현실론이 덫이 되어 발목을 잡을 것은 분명해 보인다.
NDC를 어느 정도의 수준으로 정해야 할지 결정하기 위해서는 작년의 헌법재판소 판결로 돌아갈 필요가 있다. 헌법재판소는 전 지구적 차원의 온실가스 감축 노력에 대한 우리나라의 기여가 그 몫에 부합해야 함을 명확히 했다. 더 이상의 기후위기 조별 과제 무임승차는 불가능함을 공언한 것이다.
그렇다면 어떤 기준으로 국가의 감축 목표를 정해야 할까? 단순히 인구가 많을수록 책임이 클까? 전문가들은 인구 외에도 더 많은 재원과 기술 등 감축 역량이 있고 기후위기에 더 많은 책임이 있는 나라가 더 많은 감축을 해야 한다는 사실 등을 종합적으로 고려할 때, 대한민국은 2018년 총배출량 대비 67%가량의 온실가스 배출 감소를 2035년 목표로 해야 한다고 제시한다.
이는 지금 수준과 비교할 수 없을 정도의 의지가 필요한 일이다. 더 중요한 것은, 이와 같은 목표가 공염불이 되지 않도록 만들기 위한 실효적인 방안이다. 일부의 개선만으로는 목표를 정하는 것도, 인류의 생존이 보장된 미래를 만드는 것도 불가하기 때문이다.
돈이 좀 들더라도 지금 수술하지 않으면