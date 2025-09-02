정보공개청구 누리집

2024년 7월 8일 전달된 ‘대통령 지시사항'2024년 7월 장마철을 앞두고 당시 대통령이었던 윤석열씨는 일선 기관에 "이번 장마에도 피해 대비를 철저히 할 것"이라는 짤막한 지시를 남겼다. '대통령 지시사항'이라며 딱 한 줄 16글자를 담은 공문이 문화체육관광부, 충북교육청 등 여러 부처와 지자체의 각 행정복지센터에까지 내려보낸 것이 알려지면서 논란이 커졌다.짧은 내용의 지시지만 오히려 바로 그 점 때문에 많은 것을 읽어낼 수 있는 지시였다. 무엇보다 이 지시는 '알잘딱깔센'(알아서 잘 딱 깔끔하고 센스있게)라는 인터넷 유행어를 떠오르게 한다. 지시를 받는 이가 구체적인 지침을 받지 않더라도 상대의 의중을 스스로 파악해서 지시한 사람이 보기에 좋은 결과물을 가져오면 좋겠다는 의도가 드러나기 때문이다.알잘딱깔센은 높은 위치에 있는 관리자가 부하직원에게 업무를 떠넘기는 가장 손쉬운 방법이다. 지시를 내리는 입장에서 어떤 노력도 할 필요가 없기 때문이다. 동시에 지시를 받는 입장에서는 업무의 청사진부터 짜야 하기 때문에 상당한 부담이 된다. 여기에 더해 지시를 내리는 사람의 의중을 추측을 통해 파악해야 하는 문제도 있다. 이 의중을 잘못 파악했다가는 질책을 받을 수도 있기 때문이다."가지고 있어도 큰 득이 없지만 버리기에는 아까운" 대상을 뜻하는 고사성어 '계륵'(鷄肋, 닭갈비)의 유래는 알잘딱깔센의 역사가 오래됐음을 보여준다. 계륵은 <삼국지>에서 유래했는데, 한중을 정복하려던 조조가 계속하기도 어렵고 포기하기도 어려운 상황에서 계속해서 '계륵'이라고 중얼거리던 것을 들은 신하 양수의 일화다.양수는 조조의 마음을 읽고 철수 준비를 했다가 죽임을 당했다는 것이 그 결말이다. 상사의 마음에 들지 않게 업무를 수행하는 것도 문제이지만, 상사의 생각을 너무 정확하게 파악하는 것 역시 문제인 것이다. 현대 사회에 직장에서 이런 일로 목이 날아가는 일이야 없겠지만, 많은 직장인이 양수가 겪었던 어려움에는 공감할 것이다.알잘딱깔센은 여러모로 문제가 많다. 분명하지 않은 목표하에서 상사의 마음에 들 때까지 일을 반복해서 해야 하니 우선 비효율적이다. 이를테면, 발표 자료가 마음에 들 때까지 계속 고치라고 하는 것이다. 관리자가 성과는 독차지하고 실패의 책임을 떠넘기는데도 아주 효과적이다. 일이 잘 되면 일을 시킨 이의 유능 덕분이고, 잘 안되면 실무진의 실력이 부족한 탓이 되기 때문이다. 그럼에도 불구하고, 혹은 그렇기 때문에 이런 일은 회사, 병원, 학교까지 장소를 가리지 않고 일어난다.그 해악은 거기서 멈추지 않는다. 상대가 자신의 마음을 읽고 '알아서' 잘해주기 바라는 행태는 여러 사회적 폭력의 원인이 된다. '심기보좌'를 바라는 정치인이나 '갑질 상사'만을 말하는 것은 아니다. 거절할 수 없는 환경에서 이뤄지는 요구, 상대를 길들이며 행사하는 폭력은 젠더폭력과 위계폭력의 요체이기도 하다.병원은 어떤가. 위계화된 의료계 환경 속에서, 권력과 소득을 보장받는 직군을 중심으로 노동과 구조가 짜여진다. 명백히 환자에게 해로운, 잘못된 일이 일어났다고 하더라도, 타 직군의 노동자가 이를 지적하고 고치기를 요구하기란 매우 어렵다. '알잘딱깔센'의 권능은 미치지 않는 곳이 없어 환자의 안전도 위협한다.