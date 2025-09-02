환경운동연합제공

2024년 한 해 동안 전 세계 재생에너지 설비용량이 약 700GW나 증가하는 등 성장세가 가파르다.핵발전소를 4기 건설했던 UAE 사업은 실제 '잭팟'을 거두었을까? 2009년 당시 이명박 정부는 UAE 사업을 'NF 쏘나타 100만 대, 30만 톤급 초대형 유조선 180척 수출 효과'와 같다며 '건국 이래 최대 경제효과'를 강조했다. 하지만 십수 년이 지난 지금까지 정부나 한수원이 UAE 사업의 수익을 공식적으로 발표한 적은 없다. 언론이 한전의 재무제표를 분석해 UAE 사업 누적 손익을 보도하고 있는 것이 전부이다.이 내용에 따르면 올해 상반기까지 UAE 사업의 누적 수익률은 – 0.2%, 349억 적자다. 2020년 완공 예정이었던 발전소가 2024년에야 완공되면서 손해가 늘어났다. 하지만 손해액은 이것으로 끝나지 않을 전망이다. 이미 UAE 사업에서 한전의 하위 파트너로 참여한 한수원이 공기 지연과 추가 작업 지시로 10억 달러(약 1조 4천억 원) 규모의 손실이 났다며, 런던 국제중재법원에 중재 신청을 냈기 때문이다. 아직 정산이 끝나지 않은 상태지만 천문학적인 손실 발생은 자명하다.UAE 사업 수주 과정에서 낮은 가격으로 인한 '덤핑' 논란이 있었지만, 국내 핵산업계는 이를 애써 외면했고, 그 결과 공기업 한전과 한수원이 큰 손실을 떠안게 되었다. 오히려 문제는 앞으로의 일이다. 체코 사업에서 한수원은 "On time On Budget"(온 타임 온 버짓, 일정 지연이나 비용 초과 없이 계획대로 공사를 마치겠다는 약속의 표현)을 강조하면서, 건설 공기 지연이나 예산 증액 없이 발전소 건설을 완료하겠다고 여러 차례 약속했다.그나마 UAE 사업은 추가적인 비용을 발주처에 요구할 수 있으나, 체코 사업은 그 가능성마저 원천 봉쇄했다. 신생 업체가 손해를 감내하고 공사에 참여하는 경우는 종종 있지만, 최소한 그 결과는 주주들에게 공개되어야 한다. 공기업의 적자는 고스란히 국민 피해로 이어진다는 점에서 정확한 정보 공개와 사후 감사가 필수적이지만, 우리에게 이런 시스템은 없다. '건국 이래 최대 성과'나 '잭팟' 같은 말 잔치만 무성할 뿐이다.웨스팅하우스와의 계약 조건이 알려지자, 일부 언론에서는 한수원과 웨스팅하우스와 합자회사 설립을 통해 미국 시장 진출 기회가 오히려 커졌다고 보도했다. 설계 기술과 특허를 가진 웨스팅하우스는 건설 능력이 없기에 그 부분을 한수원이 채울 수 있다는 논리다.하지만 이 역시 앞뒤가 맞지 않는 말이다. 한수원은 건설회사가 아니다. 그렇다고 설비를 제작할 공장을 갖고 있지도 않다. 설비 제작은 두산에너빌리티가 하고, 건설은 대우건설이나 현대건설 같은 건설 업체가 담당한다. 한수원은 UAE 사업에 참여했기에 설계·조달·시공(EPC)을 했던 경험이 있다. 웨스팅하우스도 과거엔 설계·조달·시공 사업을 진행했다. 우리나라 최초의 핵발전소인 고리 1호기의 건설사가 웨스팅하우스다. 하지만 핵산업계의 오랜 침체로 웨스팅하우스의 설계·조달·시공 총괄 경험이 사라져 그 하위 파트너를 찾던 중 한수원이 이를 자처하고 나선 것이다.설계·조달·시공 총괄 사업은 리스크가 크다. 경쟁 입찰을 하면, 예산을 넉넉히 잡기 힘들고, 핵발전소처럼 건설 공기가 긴 사업을 하다 보면 금리 인상, 원자재가격 상승, 규제 강화 등 다양한 변수를 만나기 마련이다. 거기에 잦은 설계변경까지 감당하다 보면 손실은 더욱 커진다. 합자회사 보도 이후, 일부 언론에서는 리스크를 모두 한수원이 떠안도록 하는 등 웨스팅하우스의 무리한 요구로 협상이 중단되었다고 보도했다. 설계와 특허를 가진 웨스팅하우스 입장에선 자연스러운 수순이다. 자신들이 굳이 리스크를 가져갈 필요가 없는 것이다.이런 이유로 설계·조달·시공 총괄 업무만 따로 떼어 한 기업이 맡는 경우는 적다. 많은 경우 건설이나 엔지니어링 업체가 설계·조달·시공 총괄 사업까지 맡는다. 한쪽에서 발생하는 리스크를 다른 부문의 수익으로 메울 수 있기 때문이다. 하지만 한수원은 건설, 설계, 엔지니어링, 설비 제작 등에 대한 역량을 갖고 있지 않다. '웨스팅하우스 계약을 우회한 미국 시장 진출'에 대한 장밋빛 희망에 앞서 왜 공기업이 이런 일에 뛰어들어야 하는지, 이를 통해 어떤 수익이 예상되는지 등에 대해 보다 상세히 설명해야 한다.핵산업계에서 '원자력 르네상스'라는 말이 등장한 지 벌써 20년이 넘었다. 1970년대 오일 쇼크 이후 이어졌던 원자력 발전소 건설 붐이 다시 일어나길 기대하며 사용된 표현이지만, 20년이 지난 지금까지도 실현되지 않고 있다. AI와 전기화 경향으로 전력 수요가 급증하자, 핵산업계는 'SMR(소형 모듈형 원자로) 건설 붐'이 일어날 것이라는 기대감을 다시 품고 있다. 하지만 이런 기대감에도 불구하고 훨씬 큰 규모의 재생에너지 전환이 이뤄지고 있다는 사실에는 변함이 없다.그렇다고 산업계가 자신의 산업이 부흥할 계획을 세우는 일을 탓할 필요는 없다. 어느 산업이나 과거의 영광을 추억하며, '르네상스'를 꿈꿀 수 있다. 하지만 정부 정책과 지원은 냉정해야 한다. 현재 기술 상황과 미래 전망, 성장 가능성 등이 종합적으로 검토되어야 함은 물론이다. 안타깝게도 지금까지 우리 핵산업에 대해 이런 검토는 없었다. 이번 웨스팅하우스 계약 건이 국내 핵산업을 냉정하게 살펴볼 기회가 되기를 희망해 본다.