기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
25.09.02 12:10최종 업데이트 25.09.02 12:10
  • 본문듣기
원고료로 응원하기
한국의 공론장은 다이내믹합니다. 매체도 많고, 의제도 다양하며 논의가 이뤄지는 속도도 빠릅니다. 하지만 많은 논의가 대안 모색 없이 종결됩니다. 소셜 코리아(https://socialkorea.org)는 이런 상황을 바꿔 '대안 담론'을 주류화하고자 합니다. 구체적으로는 ▲근거에 기반한 문제 지적과 분석 ▲문제를 다루는 현 정책에 대한 날카로운 비판을 거쳐 ▲실현 가능한 정의로운 대안을 제시하고자 합니다. 소셜 코리아는 재단법인 공공상생연대기금이 상생과 연대의 담론을 확산하고자 당대의 지성과 시민들이 함께 만들어가는 열린 플랫폼입니다. 기사에 대한 의견 또는 기고 제안은 social.corea@gmail.com으로 보내주시기 바랍니다.[기자말]
황주호 한국수력원자력 사장이 19일 국회에서 열린 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의에서 올해 초 미국 웨스팅하우스와 맺은 지식재산권 분쟁 종료 합의문과 관련한 의원 질의에 답변하고 있다연합뉴스

"'100% 우리 기술이다' 이렇게 주장한 바가 없고요. 저희 원자력계 일부에서는 기술 자립을, 100% 우리 기술로 다 확보한 것처럼 착각할 수 있는 그런 발언이 있었습니다만 이것이 상업적으로 들어가면 결국 분쟁을 일으킬 수밖에 없는 그런 구조를 갖고 있었습니다."

언론을 통해 한수원과 세계적인 원자력 기술 기업 웨스팅하우스와의 계약 내용이 알려진 다음 날인 8월 19일, 국회 산업통상자원위원회에 출석한 황주호 한국수력원자력(한수원) 사장은 그동안 핵발전소 기술이 '100% 우리 기술이다'라고 주장한 적이 없다고 말했다. 우리가 '기술 자립'은 했지만, '원천기술'은 웨스팅하우스가 갖고 있어 특허 사용료를 지급해야 한다는 것이다.


'기술 자립'과 '원천기술'은 비슷한 표현처럼 들리지만, 상업적으로 보면 전혀 다른 개념이다. 기존 제품과 똑같이 만들 수 있는 기술이 있더라도 지적 재산권을 확보하지 않으면, 그 기술은 우리 기술 아니다. 독자적으로 제품을 만들어도 제품을 판매하려면 원천기술 소유자의 동의가 필요하고, 특허 사용료를 지급해야 한다. 과거 국내 스마트폰 사업자들이 미국 퀄컴에 매년 1조 원 이상의 특허 사용료를 냈던 것은 널리 알려진 사실이다.

우리 정부와 국내 핵산업계는 그동안 '한국형 표준 원자로'의 국산화에 성공했다며, 이를 바탕으로 해외 시장에 진출해 '원전 최강국'으로 발전하겠다는 포부를 밝혔다. 하지만 이번에 웨스팅하우스와의 계약 내용이 알려지면서 한국은 원천기술을 가지고 있지 않으며, 수출을 위해서는 막대한 특허 사용료를 지급해야 한다는 사실이 드러났다. 심지어 미국이나 체코를 제외한 유럽 시장에는 진출조차 못 하며, 향후 개발할 SMR(소형 모듈형 원자로) 등도 웨스팅하우스의 기술이 사용되었는지를 검토받아야 한다는 계약 내용은 이후 전망을 더욱 어둡게 한다.

그간 핵산업을 둘러싼 '장밋빛' 기대는 꾸준히 비판받아 왔다. 이번 계약을 계기로 산업으로서의 현실을 냉정하게 직시할 필요가 있다.

재생에너지 700GW 증가 vs. 핵발전 7GW 증가

원자력산업과 신 재생에너지 산업 해외 매출 비교이헌석 제공

국제에너지기구(IEA) '글로벌 에너지 리뷰 2025'에 따르면, 2024년 전 세계 에너지 수요는 2.2%, 특히 전력 수요는 4.3% 급증했다. 이는 기록적인 폭염, 전기화, 디지털화에 따른 것이다. 기후위기의 주요 원인인 석탄 발전량은 중국과 인도 폭염으로 1% 증가했지만, 석유 수요 비중은 1974년 46%로 정점을 찍은 이후 계속 감소해 2024년 처음으로 30% 이하로 떨어졌다. 이는 내연차 판매를 줄이고 전기차 보급을 확대한 덕분이다.

최근 급변하는 에너지 정세 속에서 재생에너지는 가파른 성장세를 보이고 있다. 2024년 한 해 동안 전 세계 재생에너지 설비용량이 약 700GW나 증가했으며, 이 중 태양광이 전체 증가분의 3/4에 해당하는 550GW를 차지했다. 2004년에는 태양광 설비용량 1GW를 늘리는 데 1년이 걸렸지만, 이제는 불과 16시간 만에 같은 규모가 설치될 정도로 성장 속도가 크게 빨라졌다.

반면 2024년 전 세계에서 늘어난 핵발전 설비용량은 7GW에 불과하다. 그나마 전년도보다 33%나 증가한 수치이다. 핵발전 설비와 재생에너지 설비는 이용률이 달라 단순 비교가 어렵지만, 그럼에도 설비용량이 100배 차이가 난다는 점은 의미심장하다. 글로벌 에너지 산업에서 재생에너지와 핵산업의 격차는 이미 크게 벌어졌다. 실제로 유럽연합 통계국에 따르면, 2024년 유럽연합 27개국 중 절반에 해당하는 14개국이 전력 생산의 50% 이상을 재생에너지로 충당하고 있다.

체코 원전 잭팟?

지난 8월 6일 고리 4호기가 40년의 설계 수명이 다해 운영 중단된 후, 탈핵시민행동에서 노후 핵발전소인 고리 2,3,4호기 중단을 요구하며 시위를 하고 있다.환경운동연합제공

2009년 UAE(아랍에미리트 연합국)로부터 핵발전소 건설을 수주한 직후, 이명박 정부는 2010년에 핵발전소를 2012년까지 10기, 2030년까지 80기 수출하겠다는 목표를 세웠다. 당시 정부는 세계원자력협회(WNA) 전망을 근거로 2030년까지 430기의 신규 핵발전소가 건설될 것으로 전망하고, 그중 20%인 80기를 수주해 세계 3대 원전 강국으로 도약하겠다고 밝혔다.

그러나 2011년에서 2024년까지 전 세계에서 실제 건설을 시작한 핵발전소 숫자는 88기에 불과했다. 우리나라는 그중 단 1기의 핵발전소도 수주하지 못했다. 2010년 당시에도 '허황된 전망'에 따른 무리한 목표라는 비판이 있었지만, 정부와 보수언론은 이를 귀담아듣지 않았다. 참고로 같은 기간 영구 폐쇄된 핵발전소는 89기로, 착공한 핵발전소 숫자보다 1기 더 많다. 1970~80년대 집중적으로 지어진 핵발전소 폐쇄 시기와 맞물린 데다, 후쿠시마 사고의 여파로 일본을 비롯해 전 세계적으로 노후핵발전소 폐쇄 흐름이 만들어진 탓이다.

이명박 정부의 실패한 원전 수출 목표에 대한 뚜렷한 평가나 반성 없이 윤석열 정부도 2030년까지 핵발전소 10기를 수출하겠다는 목표로 내걸었다. 그 성과였을까? 조기 대선이 끝난 다음 날인 6월 4일, 체코 총리는 두코바니 핵발전소 건설 계약을 체결했다고 밝혔다. UAE 바라카 핵발전소 수주 이후, 16년 만의 일이다. 언론은 이를 '잭팟(Jackpot)'이라고 치켜세웠다. 공기업의 건설 공사 수주를 도박 용어인 '잭팟'이라고 부르는 것은 부적절하지만, 사실 핵산업의 수출 실적을 보면 틀린 말도 아니다. 실적이 꾸준하지 않은 데다, 대형 수주 한 건이 산업 전체를 먹여 살리는 구조이기 때문이다.

지난 10년간 핵산업의 수출 계약 평균액은 5175억 원이다. 그나마 2022년 3조 원 규모의 이집트 엘다바 핵발전소 2차 계통 건설 사업이 있어서 평균액이 올라간 것이다. 2022년 계약 실적을 제외하면 평균액은 1957억 원에 불과하다. 심지어 한해 전체 수주액이 1000억 원에 미치지 못한 해도 10년 중 4년이나 된다.

한 건의 수출 계약 이후 장기간 건설을 해야 하는 핵산업의 특성을 고려하더라도 문재인 전 대통령을 비롯해 역대 대통령이 모두 '원전 세일즈'라는 이름으로 해외 정상과 적극적인 수주 경쟁에 참여했다는 사실을 생각하면 초라한 실적이다. 그나마 이집트 엘다바 핵발전소 수주도 터빈 등 비원자력 부문이 다수인 2차 계통과 80여 개 건물과 구조물을 건설하는 등 '비원자력 분야'가 많이 포함된 건설 수주였다.

가파르게 성장하는 재생에너지 산업

국가별 전체 전력생산량 중 태양광 풍력 비중이헌석

반면 재생에너지 산업은 꾸준히 해외 매출을 달성하고 있다. 지난 10년간 신·재생에너지 산업의 해외 매출액은 연평균 3조 9050억 원으로, 2014년 3조 2093억 원에서 2023년 5조 7232억 원으로 꾸준히 증가하고 있다. 우리나라 통계 작성 시 신에너지와 재생에너지를 함께 계산하도록 하기 때문에 일부 연료전지 같은 신에너지가 포함되어 있지만, 이들 대부분은 태양전지 모듈이나 풍력 발전 설비 같은 재생에너지 설비에서 나온 매출이다. 재생에너지의 경우, 직접 수출하는 것 외에 우리나라 기업이 해외에 공장을 건설해 해외에서 판매하는 매출액도 상당하다. 해외공장 매출액 10년 평균은 2조 9742억 원에 이른다.

지난 10년간 핵산업과 신·재생에너지 산업의 수출 계약과 매출액 총액을 비교하면 이 두 산업의 차이는 더 분명해진다. 핵산업은 10년 전체 수출 계약 실적이 5조 1751억 원이었지만, 신·재생에너지는 39조 503억 원에 이른다. 우리나라 재생에너지 산업은 태양광 셀과 모듈 부문, 풍력 발전 구조재와 장비 부문이 꾸준한 수출 성과를 내고 있다. 대통령부터 말단 공무원까지 '잭팟'을 꿈꾸며 열심히 달렸던 핵산업과 매년 꾸준한 수출 성과를 내며 성장하는 재생에너지 산업, 어디에 집중해야 할지는 너무나 명확하지만 그간 정부는 핵산업 수출에 매진해 왔다.

UAE·체코 프로젝트의 명암

2024년 한 해 동안 전 세계 재생에너지 설비용량이 약 700GW나 증가하는 등 성장세가 가파르다.환경운동연합제공

핵발전소를 4기 건설했던 UAE 사업은 실제 '잭팟'을 거두었을까? 2009년 당시 이명박 정부는 UAE 사업을 'NF 쏘나타 100만 대, 30만 톤급 초대형 유조선 180척 수출 효과'와 같다며 '건국 이래 최대 경제효과'를 강조했다. 하지만 십수 년이 지난 지금까지 정부나 한수원이 UAE 사업의 수익을 공식적으로 발표한 적은 없다. 언론이 한전의 재무제표를 분석해 UAE 사업 누적 손익을 보도하고 있는 것이 전부이다.

이 내용에 따르면 올해 상반기까지 UAE 사업의 누적 수익률은 – 0.2%, 349억 적자다. 2020년 완공 예정이었던 발전소가 2024년에야 완공되면서 손해가 늘어났다. 하지만 손해액은 이것으로 끝나지 않을 전망이다. 이미 UAE 사업에서 한전의 하위 파트너로 참여한 한수원이 공기 지연과 추가 작업 지시로 10억 달러(약 1조 4천억 원) 규모의 손실이 났다며, 런던 국제중재법원에 중재 신청을 냈기 때문이다. 아직 정산이 끝나지 않은 상태지만 천문학적인 손실 발생은 자명하다.

UAE 사업 수주 과정에서 낮은 가격으로 인한 '덤핑' 논란이 있었지만, 국내 핵산업계는 이를 애써 외면했고, 그 결과 공기업 한전과 한수원이 큰 손실을 떠안게 되었다. 오히려 문제는 앞으로의 일이다. 체코 사업에서 한수원은 "On time On Budget"(온 타임 온 버짓, 일정 지연이나 비용 초과 없이 계획대로 공사를 마치겠다는 약속의 표현)을 강조하면서, 건설 공기 지연이나 예산 증액 없이 발전소 건설을 완료하겠다고 여러 차례 약속했다.

그나마 UAE 사업은 추가적인 비용을 발주처에 요구할 수 있으나, 체코 사업은 그 가능성마저 원천 봉쇄했다. 신생 업체가 손해를 감내하고 공사에 참여하는 경우는 종종 있지만, 최소한 그 결과는 주주들에게 공개되어야 한다. 공기업의 적자는 고스란히 국민 피해로 이어진다는 점에서 정확한 정보 공개와 사후 감사가 필수적이지만, 우리에게 이런 시스템은 없다. '건국 이래 최대 성과'나 '잭팟' 같은 말 잔치만 무성할 뿐이다.

또 다른 위험, 웨스팅하우스와 합자회사 구상

웨스팅하우스와의 계약 조건이 알려지자, 일부 언론에서는 한수원과 웨스팅하우스와 합자회사 설립을 통해 미국 시장 진출 기회가 오히려 커졌다고 보도했다. 설계 기술과 특허를 가진 웨스팅하우스는 건설 능력이 없기에 그 부분을 한수원이 채울 수 있다는 논리다.

하지만 이 역시 앞뒤가 맞지 않는 말이다. 한수원은 건설회사가 아니다. 그렇다고 설비를 제작할 공장을 갖고 있지도 않다. 설비 제작은 두산에너빌리티가 하고, 건설은 대우건설이나 현대건설 같은 건설 업체가 담당한다. 한수원은 UAE 사업에 참여했기에 설계·조달·시공(EPC)을 했던 경험이 있다. 웨스팅하우스도 과거엔 설계·조달·시공 사업을 진행했다. 우리나라 최초의 핵발전소인 고리 1호기의 건설사가 웨스팅하우스다. 하지만 핵산업계의 오랜 침체로 웨스팅하우스의 설계·조달·시공 총괄 경험이 사라져 그 하위 파트너를 찾던 중 한수원이 이를 자처하고 나선 것이다.

설계·조달·시공 총괄 사업은 리스크가 크다. 경쟁 입찰을 하면, 예산을 넉넉히 잡기 힘들고, 핵발전소처럼 건설 공기가 긴 사업을 하다 보면 금리 인상, 원자재가격 상승, 규제 강화 등 다양한 변수를 만나기 마련이다. 거기에 잦은 설계변경까지 감당하다 보면 손실은 더욱 커진다. 합자회사 보도 이후, 일부 언론에서는 리스크를 모두 한수원이 떠안도록 하는 등 웨스팅하우스의 무리한 요구로 협상이 중단되었다고 보도했다. 설계와 특허를 가진 웨스팅하우스 입장에선 자연스러운 수순이다. 자신들이 굳이 리스크를 가져갈 필요가 없는 것이다.

이런 이유로 설계·조달·시공 총괄 업무만 따로 떼어 한 기업이 맡는 경우는 적다. 많은 경우 건설이나 엔지니어링 업체가 설계·조달·시공 총괄 사업까지 맡는다. 한쪽에서 발생하는 리스크를 다른 부문의 수익으로 메울 수 있기 때문이다. 하지만 한수원은 건설, 설계, 엔지니어링, 설비 제작 등에 대한 역량을 갖고 있지 않다. '웨스팅하우스 계약을 우회한 미국 시장 진출'에 대한 장밋빛 희망에 앞서 왜 공기업이 이런 일에 뛰어들어야 하는지, 이를 통해 어떤 수익이 예상되는지 등에 대해 보다 상세히 설명해야 한다.

핵산업계에서 '원자력 르네상스'라는 말이 등장한 지 벌써 20년이 넘었다. 1970년대 오일 쇼크 이후 이어졌던 원자력 발전소 건설 붐이 다시 일어나길 기대하며 사용된 표현이지만, 20년이 지난 지금까지도 실현되지 않고 있다. AI와 전기화 경향으로 전력 수요가 급증하자, 핵산업계는 'SMR(소형 모듈형 원자로) 건설 붐'이 일어날 것이라는 기대감을 다시 품고 있다. 하지만 이런 기대감에도 불구하고 훨씬 큰 규모의 재생에너지 전환이 이뤄지고 있다는 사실에는 변함이 없다.

그렇다고 산업계가 자신의 산업이 부흥할 계획을 세우는 일을 탓할 필요는 없다. 어느 산업이나 과거의 영광을 추억하며, '르네상스'를 꿈꿀 수 있다. 하지만 정부 정책과 지원은 냉정해야 한다. 현재 기술 상황과 미래 전망, 성장 가능성 등이 종합적으로 검토되어야 함은 물론이다. 안타깝게도 지금까지 우리 핵산업에 대해 이런 검토는 없었다. 이번 웨스팅하우스 계약 건이 국내 핵산업을 냉정하게 살펴볼 기회가 되기를 희망해 본다.

이헌석 에너지정의행동 정책위원본인 제공

필자 소개 : 이헌석은 에너지정의행동 정책위원입니다. 에너지, 기후위기, 탈핵운동을 중심으로 20여 년째 활동을 해오고 있으며, 정의당 생태에너지본부장, 녹색정의위원장 등을 맡았습니다. 저서로 <그린뉴딜과 신공항으로 본 대한민국 녹색시계>(공저), <기후위기와 탈핵>(공저), <국회는 지붕만 초록이다> 등이 있습니다.
덧붙이는 글 이 글은 <소셜 코리아>(https://socialkorea.org)에도 게재됐습니다. <소셜 코리아> 연재 글과 다양한 소식을 매주 받아보시려면 뉴스레터를 신청해주세요. 구독신청 : https://socialkorea.stibee.com/subscribe
#원자력
프리미엄

소셜 코리아
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
이헌석 (soko) 내방
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원

독자의견

다시 보지 않기
목차349 첫화부터 읽기>
이전글 폭염 산불 등 잦은 기후재난, 대응 틀 바꿔야 산다