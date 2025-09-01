권우성

"자연의 이치라고 할 수 있는 오행의 목·금·화·수·토의 원리에서 인간 심성의 기본인 오성(五性), 인·의·예·지·신이 상호 합일되는 과정을 매우 중요한 덕목으로 삼고 있다. 즉 목(木), 나무를 통해 사람은 인(仁)을 배우고, 쇠(金)를 통해 의로움(義), 정의 그리고 의리를 배우고..."

"제6차 회의 때 퇴장한 상임위원 정대화, 위원 김석준·장석웅 등은 12월 15일 위원 이승재·전은영과 함께 '국교위의 2022 개정 교육과정 심의·의결에 따른 입장문'을 내고 전날 국교위가 개정 교육 과정을 강행 표결한 것을 강하게 비판했다. 충분한 토론 없는 졸속 심의와 일방적 강행으로 의결이 이루어지고, 위원장은 추가 토론이 필요하다는 위원들의 요구를 무시했다는 것이다. 여기에 동참하지는 않았지만, 위원 조희연도 12월 15일 별도의 입장에서 '그동안 제기됐던 여러 쟁점들이 충분히 토론되지 못했다'고 지적하고 나섰다."

"국가교육위원회가 출범하기 전에는 교육부와의 역할 중첩에 대하여 국가교육위원회가 옥상옥이 되어 교육 현장에 오히려 부담을 주는 것이 아니냐는 우려가 있었다. 그러나 출범 이후 2년 반의 과정을 되짚어보면, 조직의 한계로 옥상옥보다는 교육부의 거수기 역할만 했다는 비판이 컸다. 옥상옥이든 거수기든 제 역할을 못한 것은 다를 바 없다."

2022년 9월 27일 정부서울청사에서 열린 국가교육위원회 출범식에서 이배용 위원장이 발언하고 있다.국가 교육정책을 책임지는 이배용 국가교육위원장이 1일 입장문을 내고 사임 의사를 밝혔다. 윤석열 전 대통령의 부인 김건희씨에게 10돈짜리 금거북이를 선물한 정황이 드러난 데 이어, 지난달 29일 휴가를 신청한 뒤 사실상 잠적하는 사태 후 벌어진 일이다. 윤석열 정권의 국가 교육정책이 파탄에 직면했음을 보여주는 한 장면이다.이배용 위원장은 '금(金)의 이치는 인간 품성이 정의로 나아가도록 돕는다'는 글을 쓴 적이 있다. 이명박 정부의 국가브랜드위원장 시절에 <선비문화> 2012년 제21호에 기고한 '국가브랜드와 전통문화, 전통교육'에서 그는 "우리의 전통교육에서 추구하는 인성교육의 본질에는 자연과 인간의 조화 속에서 기본 가치를 체득하고 실천하는 깊은 의미가 담겨 있다"라며 한국 전통교육의 특징을 이렇게 기술했다.오행을 구성하는 금의 이치는 인간이 의로움과 정의와 의리를 배우도록 돕는다는 취지다. 그는 금거북을 통해 윤석열·김건희 부부와의 의리를 돈독히 했는지는 모르지만, 교육 지도자가 지녀야 할 "의로움, 정의"는 스스로 심각히 훼손했다고 볼 수 있다.이배용 위원장은 1985년부터 2013년까지 이화여대 사학과 교수를 역임하고, 2006년부터 2010년까지 이 대학 총장을 지냈다. 하지만, 국가교육 백년대계를 책임질 국가교육위원장이 되기에는 부족하다는 지적을 받았다. 국교위 출범일인 2022년 9월 27일 임명장을 받은 그는 그해 3월 24일에 윤석열 당선인의 특별고문으로 임명될 때부터 논란에 휩싸였다.이배용은 독재정권을 미화하고 친일파 서술을 축소하는 박근혜 정부의 역사교과서 국정화 작업에서 핵심적 역할을 수행한 장본인이다. 교육부 역사교과서국정화진상조사위원회가 펴낸 <역사교과서 국정화 진상조사백서>는 한국학중앙연구원장을 겸한 그가 국정교과서 편찬심의위원회 부위원장으로 일했다고 알려준다.그 당시 이배용은 박근혜 청와대와 긴밀히 접촉했다. 위 백서는 국정화 작업과 관련해 청와대에 자문을 제공한 역사 전문가들을 거명하면서 "이○○ 한국학중앙연구원 원장도 (청와대) 수석이나 그 이상급 인사들과 접촉"했다고 알려준다.이배용은 그 이전에는 친일파 김활란을 옹호하는 글도 발표했다. 김활란은 청년들을 전쟁터에 내모는 방법으로 일제의 군국주의 침략전쟁을 지원했다. 이배용은 <한국사 시민강좌> 2008년 제43호 기고문인 '김활란, 여성교육·여성활동에 새 지평을 열다'에서 친일 행적을 쏙 빼놓은 채 김활란을 미화했다. 김활란이 "민족교육의 실행과 한국 여성의 인간화"를 위해 노력했다는 게 그의 평가다. 학생들을 일제 침략전쟁의 희생양으로 내몬 친일파를 민족교육 지도자로 치켜세운 것이다.위 기고문이 김활란의 여성운동만 다룬 것은 아니다. 그 때문에 친일행적이 생략된 것은 아니다. 기고문에서 이배용은 김활란이 항일운동단체인 근우회에서 활동한 사실도 언급했다. 그러면서도 국민정신총동원조선연맹이나 국민총력조선연맹 같은 친일 관변단체에 가담한 사실은 서술하지 않았다. 꼭 다뤄야 할 사실관계를 빠트리는 방법으로 김활란의 한쪽 측면만 부각시켰던 것이다.이 같은 퇴행적 역사 인식을 가진 이배용 국가교육위원장은 위원회도 그런 방향으로 이끌었다. 위원장 취임 3개월이 좀 안 되는 2022년 12월 14일, 국가교육위원회는 자유민주주의 표현을 추가하고 성평등 용어를 삭제하는 '2022 개정 교육과정 심의본'을 의결했다.자유민주주의는 반공정권들이 냉전분단정책과 민주주의 억압을 합리화할 목적으로 내세운 기만적 논리다. 이배용은 윤석열 정권의 하명을 받고 그런 논리를 우리 교육의 지도적 이념으로 만들려 했다.그가 2년 넘게 이끈 국가교육위원회에 대한 일선 교육자들의 평가는 냉정하다. 금년 2월호 <좋은교사>에 실린 좋은교사운동 정책위원회의 '국가교육위원회 출범, 그리고 그 이후'는 "위원장의 임명과 위원 구성에 있어 정치적 편향성, 비전문성은 출범 후 계속 문제가 되었다"며 국교위의 핵심 문제점으로 "2022 개정 교육과정에 자유민주주의 끼워넣기 논란과 초등 1·2학년 교육과정에 체육교과 신설 문제, 자사고·외고 존치를 위한 교육과정 개정 논의 등"을 열거했다.이배용을 포함한 친윤석열 성향의 국가교육위원들은 절차를 무시한 채 정권의 이념을 교육행정에 반영하기에만 급급했다. 그래서 절차적 정당성이 무시됐다. <한국교육학연구> 2023년 제29권 제1호에 실린 김용일 한국해양대 교수의 논문 '국가교육위원회 출범에 관한 실증적 고찰과 전망'은 2022년 연말 상황을 이렇게 소개한다.이배용 국가위원회는 거수기라는 비판도 받았다. 윤석열 정부의 교육부를 추종하는 기구라는 혐의를 떨치지 못했다. 위 <좋은 교사>에 실린 또 다른 글인 좋은교사운동 교육법연구회의 '국가교육위원회법과 국가교육위원회 톺아보기'는 이렇게 말한다.국교위 출범 이전에는 이 기구가 옥상옥이 되어 교육 현장에 부담을 주지 않을까 하는 우려가 있었지만, 막상 출범해 보니 교육부의 정책을 답습하는 거수기 역할밖에 못하더라는 지적이다. 이배용 위원장이 국교위를 올바른 방향으로 이끌고자 노력했다면, 이런 비판이 나오기 힘들었을 것이다. 독재정권을 미화하고 친일을 옹호하는 역사인식 때문에도 그는 우리 시대의 국가교육을 제대로 이끌어 나가기 힘들었다.이배용 위원장이 금거북이를 선물한 정황이 드러난 뒤 "이와 같은 상황이 발생한 것에 대해 송구스럽게 생각한다"며 "국가교육위원회 위원장을 사임하고자 한다"고 밝힌 일은 윤석열 정부가 출범시킨 이배용 국가교육위원회의 침몰을 상징한다. 교육 정책 및 행정에 스며든 윤석열 정권의 흔적을 지울 필요성을 웅변하는 일이다.