함덕 서우봉 바다에서 주운 하얀 플라스틱 펠릿과 작은 조각들
드넓은 백사장에 엎드려 모래를 헤집는다. 처음 한 명인가 싶었던 사람이 둘 셋 늘어난다. 연결된 이들이다. 무릎을 꿇고 고개를 숙이고 엉금엉금 기어다닌다. 옷 속으로 깔깔한 모래알들이 스며든다. 간혹 파도가 치고 짠 바닷물에 젖으면 깔깔깔 웃음소리가 퍼지기도 한다. 파라솔을 펴고 누운 사람들과 수영하는 사람들 사이로 눈에 잘 보이지도 않는 작은 플라스틱을 체에 걸러가며 줍는다.
작업실로 돌아와 모은 조각을 색깔별로 분류한다. 다시금 무릎을 꿇고 기도하듯 엎드려 플라스틱 조각을 하나하나 수놓듯이 내려놓는다. 사방이 고요해진다. 서서히 만다라가 그려질수록 바다를 생각하는 마음이 공간을 채운다. 그 마음은 고통이다. 여러 사람이 힘을 합쳐 오랜 시간 거대한 만다라를 만들었을 때, 다시 흩어버린다. 비로소 플라스틱 만다라가 완성되었다.
이 작품의 영감이 된 티베트 불교의 모래 만다라도 그렇다. 색을 입힌 모래로 몇 달에 걸쳐 정성껏 만든 만다라를 마지막 기도와 함께 모두 쓸어 모아 한 잔에 담아 강에 흘려보낸다. 티베트 불교에서는 모래가 축복이 되어 다시 자연으로 돌아가 만물에 스민다고 믿는다. 플라스틱 만다라에서는 플라스틱 조각을 고통으로 여기며 바다로부터 거둬들여 자연을 축복한다고 믿는다. 축복의 모래를 자연으로 보내듯이 역으로 고통의 플라스틱을 자연에서 거두는 것이다. 정은혜는 이를 자연에 전하는 '한 줌의 축복'이라고 말했다. 분명 아름다운 예술이다. 하지만 고작 한 줌의 플라스틱을 줍는 것으로 감히 광활한 바다를 축복한다고 말할 수 있을까?
"별거 아니죠. 쓰레기를 이만큼 많이 버리는데 줍는 건 요만큼 한 줌이에요. 뭘 대단한 걸 했다는 느낌이 없어요. 그래서 하찮아요. 그렇지만 축복하고 싶다는 마음이 있죠. 물론 그 마음도 하찮아요. 플라스틱 만다라는 처음부터 끝까지 그냥 쓰레기일 뿐이에요."
생태 예술의 한 분야로 '업사이클 아트(Upcycle Art, 새활용 예술)'가 있다. 쓰레기를 되살려 예술 작품으로 만드는 작업이다. 하찮은 쓰레기가 예술을 입고 가치 있고 귀한 작품으로 거듭난다. 어차피 버려질 것들을 되살리는 것은 기후 위기 시대에 꼭 필요한 일이다. 하지만 자칫하면 업사이클로 인해 마치 쓰레기가 사라진 것 같은 착각을 할 수 있다. 그런 면에서 플라스틱 만다라는 정반대 지점에 있다. 작업의 시작부터 끝까지 플라스틱이 쓰레기임을 보여주며, 사람들에게서 죄책감을 거두지 않는다.
미술치료의 관점에 따르면 죄책감과 수치심은 다른 감정이다. 죄책감은 '나의 행동이 잘못됐다'라는 것이고, 수치심은 '나의 존재가 잘못됐다'라는 것이다. 우리는 죄책감을 느끼면 책임감을 갖고 행동을 바로잡을 수 있지만, 수치심을 느끼면 자존감이 떨어져 문제로부터 숨거나 도망가며 회피한다. 기후 위기를 바라볼 때도 마찬가지이다. 이미 온몸으로 기후 위기를 느끼고 있지만 모르는 척 무관심으로 회피하며 단절할 때가 많다. 그렇지만 우리가 초래한 고통은 여전히 그 바다에 있다.
미운 벌레 인형 만들기, 혐오를 호기심으로 바꿀 수 있다면
단절하다 보면 어느새 자연은 낯설고 더럽고 불편한 것이 된다. 우리가 좋아하는 숲과 바다는 잘 닦인 산책로이거나 안전한 해수욕장, 혹은 카페 창밖 너머로 마주했을 풍경일 것이다. 여기에 더 이질적인 자연이 등장하면 어떨까? 우리는 '유해' 딱지를 붙이고 혐오하기를 주저하지 않는다. 흔히 러브버그로 부르는 붉은등우단털파리가 갑자기 등장했을 때, 어떻게 지금 이곳에 오게 되었는지, 어떤 영향을 미치는지, 어떤 생명인지 호기심을 갖기보다는 먼저 방제하려고 했다.
숲이다. 가만히 앉아 있으면 온갖 생명이 느껴진다. 울창한 나무와 풀이 바람에 잎사귀를 비비는 소리는 물론이고 여러 새와 곤충의 소리가 가득하다. 싱그럽기만 한 것은 아니다. 모기는 윙윙거리며 맴돌고 개미는 살갗을 기어오른다. 이름 모를 낯선 벌레에 물어뜯겨 몸이 간지럽다.
각자 싫어하는 벌레에 관해 이야기한다. 내가 고른 미운 벌레 사진을 찾아 그림으로 그린다. 아무리 혐오하는 벌레라도 그림으로 그리기 위해서는 오래 바라봐야 한다. 공기가 긴장으로 팽팽해진다. 어떻게 생겼는지, 어디로 무는지, 어느 부위에서 독이 나오는지, 어떤 부분이 미운지, 혹시 예쁜 부분이 없는지 살핀다. 겨우 완성한 벌레 그림은 생각보다 나쁘지 않다. 그림을 가지고 천으로 인형을 만든다. 제법 귀엽다. '미운 벌레 인형 만들기'다.