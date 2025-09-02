▲
고 백재영의 넋이 있는 곳. 그는 2019년 울산 사건 관련 검찰 조사를 받다가 유명을 달리했다. 이광철
백재영이 죽었다!
2019년 8월 조국 수사가 시작된 이래 몸과 마음이 너덜너덜해져 너무나 고통스럽다고 생각했지만, 고인의 죽음을 접하고보니 그간의 고통은 차라리 사소했다. 고인의 죽음은 너무나도 충격적이었다. 하지만 나는 이내 정신을 차렸다. 곧장 민정수석에게 상황을 보고하고 국정상황실 등 유관 비서관실에 상황을 공유했다. 그리고 고인이 울산에 내려간 2019년 11월 22일부터 고인이 목숨을 끊기까지의 과정을 가능한 상세하게 파악했다.
청와대 파견 공무원이 울산 사건 관련 검찰 조사를 받고 난 이후 스스로 목숨을 끊었다면 이는 보통 일이 아니었다. 당장 오늘 밤부터 언론의 취재가 개시될 것이고, 죽음의 원인을 둘러싼 온갖 추측과 정치공세가 이어질 게 뻔했다.
고인이 죽기 전 지인과 나눈 대화들
우선 고인이 소환 조사를 위하여 울산에 내려가기 전 연락을 주고받았을 만한 사람들부터 수소문했다. 경찰로 복귀한 J 파견관 등 민정비서관실 전현직 동료들부터 연락했다. 모두들 충격을 받은 상태였고, 그래서 기민하게 움직였다. 이들을 통해 2019년 11월 22일 이후 고인의 동선을 파악할 수 있었다. 그러던 중 고인이 친한 후배인 공무원 K와 울산사건 조사 관련 대화를 나누었다는 사실을 알게 됐다. K에게 연락했다. 바로 만났다. 그를 통하여 들은 이야기는 충격적이었다.
11월 24일 일요일 그러니까 울산 조사가 있은 11월 22일로부터 이틀 후 고인이 K와 나눈 대화다.
고인 : 지금 어려운 상황이다. 내가 많이 어려워질 것 같다.
K : 무슨 일이세요?
고인 : 자세히는 이야기하지 못하지만, 상황이 어렵다.
K : 구체적으로 이야기해달라.
고인 : 다시 통화하자.
다시 고인은 11월 26일 화요일 저녁에 K를 을지로 부근에서 만난다. 이날의 대화는 이랬다.
고인 : 어제 출근해서 내가 확인해 보니 과하게 생각한 것 같다. 그만큼 걱정할 일은 아닌 것 같다. 나 살 많이 빠졌지? 3일간 잠을 못 잤다.
K : 다행입니다.
고인 : 검찰 내에 나 모르게 진행되는 건이 있는지 확인해 보니 그런 일은 없는 것 같다.
K : 형님이 바쁘시니 제가 먼저 전화드리지는 않겠다.
고인 : 내 주변 사람들에게 피해를 주지는 않아야 하지 않겠나?
고인은 11월 22일 울산에서 조사를 받고 와서 주말 내내 극심한 불안과 공포를 느꼈던 것 같다. 그런데 11월 26일 K와의 대화를 보면 그 원인이 검찰 내 고인에 대한 별건 수사나 감찰 등에 대한 공포 때문이었음을 알 수 있다. 즉 고인은 11월 25일 월요일 출근해서 검찰 내 수사관 동료들에게 자신에 대한 별건의 조사나 감찰 등이 진행되는지를 확인했고, 그런 징후가 포착되지 않아 안심을 한 것이다.
그러나 고인의 안심은 오래가지 않았다. 고인이 후배 K와 가벼운 마음으로 담소를 나누면서 그간의 스트레스를 해소하던 바로 그날인 11월 26일, 윤석열 패거리들은 울산 사건 관할을 울산지검에서 서울중앙지검으로 이송하는 조치를 취했다. 이송 후 수사의 첫 개시를 고인에 대한 조사로 하고, 11월 27일 고인에게 소환을 통지했다. 이 통지를 받은 고인은 집을 나가 들어오지 않았고, 가족들이 실종신고를 한 끝에 12월 1일 서초동의 한 오피스텔에서 발견됐다.