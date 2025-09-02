연합뉴스

김조원 청와대 민정수석이 3일 오전 서울 서초구 서울성모병원 장례식장에 마련된 전 청와대 민정비서관실 특별감찰반 수사관의 빈소 조문을 마친 후 장례식장을 나서고 있다. 왼쪽은 이광철 민정비서관. 2019. 12. 3.고인은 자신이 그 덫에 걸렸다는 것을 깨달았다. 11월 27일 소환통보를 받은 고인은 조사일인 12월 1일까지 번민을 했을 것이다.그러나 고인은 ➀번이나 ➁번이 아닌 제3의 선택을 하였다. 고인이 윤석열 검찰총장에게 남긴 유서내용, '가족들을 부탁한다'는 말은 나 자신이 안고 갈터이니 별건을 통해 가족들을 괴롭히지 말아달라는 의미였다. 11월 26일 K와 나눈 대화 중 "내 주변 사람들에게 피해를 주지는 않아야 하지 않겠나?"라는 독백같은 말을 음미해 보면 고인은 이때부터 그런 생각을 했던 것 같다. 그는 죽음으로써 민정수석실을 지켰다.슬프고 허망했다. 윤석열 무리들에 대하여 끓어오르는 분노를 참을 수 없었다. 극단적인 고립적 상황에서 내몰린 그의 열흘이 너무나도 불쌍하고, 그 시간 고인을 살피지 못한 내 자신이 한심하고 참담했다. 가족분들께도 너무나도 죄송했다.한편, 당시 민정수석실은 <지방자치단체장(울산광역시장 김기현) 비리 의혹> 보고서의 생성 경위를 파악하고 있었다. 앞선 연재글에서 밝힌 대로 이 보고서는 민정비서관실 M행정관이 2017년 하반기 지방토착비리 차원에서 작성한 것이다. 이 보고서는 선임행정관인 나를 거쳐 백원우 비서관에게 보고되었고, 백원우 비서관은 보고서 내용이 토착비리 문제여서 수사기관을 담당하는 반부패비서관인 박형철에게 전달했다.매우 루틴한 업무처리여서 M행정관에게 어떤 피드백이나 추가 업무지시를 한 바 없었고, 백원우나 나도 금방 잊어버렸다. 그런데 그 문제의 보고서가 2년 만에 다시 나타났다. 민정비서관실은 그 보고서가 우편을 통해 전달된 것으로 보고 2017년 하반기 문서수발신을 담당하던 M에게 그 문서가 우편을 통해 청와대에 전달된 것인지를 문의하였다. 그런데 뜻밖에도 M은 그 보고서를 자신이 작성했노라고 말하였다. 그제서야 나도 2017년 추석 이후 지방토착비리 관련 민심청취 차원에서 M이 문제의 보고서를 작성해서 내게 보고했음을 뒤늦게 깨달았다.12월 1일 단 한숨도 자지 않고 고인이 죽음에 이르기까지의 상황을 파악한 나는 12월 2일 월요일 아침 민정수석에게 <지방자치단체장(울산광역시장 김기현) 비리 의혹> 보고서 문제와 함께 고인의 사망 경위를 보고했다. 이날 아침 민정수석실 비서관 회의에 참석한 박형철의 얼굴은 흙빛이었다. 아마 단언컨대 윤석열의 표정도 같았을 것이다. 이날 박형철은 검찰 문을 닫아야 할 것 같다고 말했다. 울산 사건에 관한 윤석열 패거리의 1차 조작 시도는 고인의 죽음으로써 막을 내렸다. 그러나, 이 죽음은 윤석열 패거리에게 제2차 조작 시도의 계기가 되었다.