고정희

2019년 6월 29일(현지시간) 독일 베를린의 알렉산더 광장에서 평화시위대가 "나치는 가라!"라고 적힌 현수막을 들고 행진하고 있다.독일 사회는 역사적으로 이 문제에 민감할 수밖에 없다. 나치 체제의 경험은 "다시는 반복되어서는 안 된다"라는 국가적 합의를 낳았고 이 합의는 법으로 이어져 '헌법'에 자유민주적 기본 질서를 수호하는 데 무게를 주었다. 헌법 제21조는 자유민주적 기본 질서를 파괴하려는 정당을 위헌으로 규정해 해산할 수 있도록 했다.위에서 언급한 AfD 정당 해산 발의는 바로 여기에 근거한다. 헌법 제9조는 반헌법적 목적을 추구하는 여타의 단체를 금지할 수 있게 했다. 또한 제18조에서는 표현의 자유와 같은 기본권도 그것이 민주주의를 무너뜨리는 데 악용하면 박탈할 수 있다고 명시한다. 더 나아가 제20조 4항은 국민에게 "민주주의 질서를 폐지하려는 자에 맞서 저항할 권리"도 부여한다. 과거 나치의 교훈이 오늘날 헌법에 고스란히 새겨져 있는 셈이다.그 외 '형법' 제86조와 제86a조는 위헌 단체의 선전물 사용과 상징 표현을 금지한다. 히틀러 경례나 하켄크로이츠와 같은 나치 상징을 공공연히 사용하는 것은 처벌 대상이다. 또한 형법 제130조는 이른바 민중 선동죄를 규정하고 있다. 홀로코스트를 부정하거나 특정 집단(유대인, 무슬림 등)에 대한 증오와 폭력을 선동하는 혐오 발언도 포함한다. 알리스 바이델이 밥 먹듯 하는 일이다.'결사법'에서도 거들고 있다. 네오나치 조직인 '컴뱃 18'이나 '해머스킨' 같은 극우 폭력 단체들은 결사법에 따라 금지되었다. 그러므로 가입하거나 활동하는 행위는 처벌 대상이다. 온라인에서는 '네트워크 집행법'과 2024년 발효된 '디지털서비스법'으로 플랫폼 감시를 강화했다.연방군의 극단주의적 태도나 행동은 더더욱 허용되지 않는다. 민주주의를 수호하기 위해 설립한 군대로서 국가 주권과 독일의 영토를 지키는 것에서 더 나아가 자유민주적 기본 질서를 유지하는 것 역시 연방군의 임무다.군인뿐 아니라 경찰을 포함한 모든 공무원에게는 '헌법 충실 의무'를 부여한다. 헌법에서 금하고 있는 그 어떤 행위도 직무·복무 의무 위반으로 간주하여 해임이나 파면이 가능하다. 2020년 '군인법'을 개정하여 법적 장치를 과거보다 강화했다. 극우 확산에 대한 경고등이 이미 켜졌기 때문이다.