지난 4월 2일 도널드 트럼프 미국 대통령이 워싱턴 D.C. 백악관 로즈가든에서 '미국을 다시 부유하게'라는 행사를 열고 국가별 상호관세를 발표하고 있다.연합뉴스
지난 8월 29일, 미국 연방항소법원은 역사적 결정을 내렸다. 도널드 트럼프 대통령이 국제비상경제권한법(IEEPA)을 근거로 부과한 두 가지 관세 조치, '마약차단 관세'와 '상호관세'가 모두 위법이라고 판결했다. 7대 4, 명확한 다수의견이었다.
판결
의 핵심은 명쾌했다. 대통령은 비상사태를 선포해도 관세를 부과할 수 없다는 것이다. 법원은 법률의 문언, 구조, 역사적 선례를 치밀하게 검토하며 트럼프 행정부의 논리를 반박했다.
이 판결의 파장은 미국을 넘어선다. 트럼프가 전 세계를 상대로 부과한 관세 체제 전체가 흔들릴 수 있기 때문이다. 더 근본적으로는 '대표 없이 과세 없다'는 미국 민주주의의 제1원칙이 21세기에도 여전히 유효한지를 시험하는 사건이다.
이 글은 트럼프가 관세 부과의 근거로 삼은 국제비상경제권한법은 어떻게 탄생했고, 항소법원은 어떤 논리로 위법 판결을 내렸으며, 최종 심판자인 대법원은 어떤 선택을 할 것인지 간략히 살펴 보고자 한다.
제왕적 대통령제에 제동을 건 국제비상경제권한법
1917년, 미국이 제1차 세계대전에 참전하면서 적국통상법이 제정되었다. 이 법은 대통령에게 적대국의 자산을 동결하고 무역과 금융거래를 통제할 수 있는 권한을 부여한 전시 입법이었다.
문제는 적용 범위였다. 법 조항에 전시뿐 아니라 대통령이 선포한 국가비상사태에도 적용할 수 있다는 문구가 포함되면서, 대통령은 평시에도 비상사태를 선언해 경제 전반을 통제할 수 있는 막강한 권한을 행사할 수 있게 되었다.
이후 대통령들은 경제 위기가 닥칠 때마다 이 법을 활용했다. 1933년 3월, 프랭클린 루스벨트 대통령은 대공황 대응을 위해 전국 은행 휴업령을 내렸고, 4월에는 금 보유와 거래를 금지하는 행정명령을 발동했는데 모두 적국통상법을 근거로 했다. 1968년 1월, 린든 존슨 대통령은 달러 방어와 국제수지 적자 개선을 위해 해외투자와 해외 대출을 제한하는 행정명령을 내렸는데 역시 같은 법을 근거로 했다.
그리고 1971년 8월, 리처드 닉슨 대통령은 달러를 금으로 바꿔주던 약속을 전격 중단하고 모든 수입품에 10퍼센트 할증관세를 부과하는 조치를 발표했다. 달러 가치가 추락하고 무역수지가 적자로 돌아선 상황을 국가비상사태로 규정한 뒤 단행된 이른바 '닉슨 쇼크'였다. 이 비상조치는 임시로 시행됐지만, 국제 통화질서를 근본적으로 뒤흔든 사건으로 기록되었다.
이 모든 조치는 법적으로 전시법인 적국통상법에 근거했다. '전시'라는 단어가 '국가비상사태'로 확장되면서 대통령은 사실상 평시에도 무제한적인 경제권한을 휘두를 수 있었다.
그러나 1970년대 초 워터게이트 사건으로 닉슨 대통령이 사임하면서 상황은 달라졌다. 대통령 권한 남용이 드러난 이 사건은 미국 사회에 제왕적 대통령제에 대한 깊은 성찰을 요구했고, 의회는 대통령의 권한을 헌법적 틀 안으로 되돌리기 위한 입법에 착수했다.
이런 정치적 맥락에서, 1976년에는 국가비상사태법 (NEA)을 제정해 비상사태 선포와 갱신 절차를 체계화했고, 1977년에는 '적국통상법'을 개정해 평시 사용을 금지했다. 동시에 새로운 제도로서 국제비상경제권한법(IEEPA)을 제정해 대통령이 해외에서 기인하는 이례적이고 중대한 위협에 대응할 수 있도록 해외 자산 동결, 금융거래 차단, 수출입 제한 같은 경제제재 권한을 부여했다.
국제비상경제권한법은 이후 실제로 여러 차례 활용되었다. 1979년 이란 혁명 직후 미국은 이 법을 근거로 이란의 미국 내 자산을 동결했고, 그 이후 북한, 리비아, 이라크, 베네수엘라, 러시아 등 다양한 나라를 상대로 한 제재에서도 이 법이 반복적으로 활용되었다. 오늘날 미국의 대외경제 제재 체계는 대부분 이 법 위에서 작동한다고 해도 과언이 아니다.
그러나 법률 제정 당시부터 관세나 세금 부과 권한은 의도적으로 제외했다. 대통령에게 외부 위협에 대처할 수 있는 긴급한 도구를 제공하되, 세금 부과 권한만큼은 반드시 의회가 쥐고 있어야 한다고 본 것이다. 세금을 정하는 권한은 의회의 가장 본질적이고도 강력한 권한이었고, 그것을 행정부에 넘길 이유는 없었다.
이렇듯, 워터게이트 사건을 통해 드러난 대통령 권한 남용에 대한 반성이 바로 이 법 제정의 직접적인 배경이었다. 그런데 트럼프 대통령은 그 법을 근거로 전 세계를 상대로 관세를 부과해 온 것이다.
왜 위법인가: 항소법원이 제시한 3가지 핵심 논리