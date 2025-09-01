로이터 연합뉴스

지난 8월 3일 도널드 트럼프 미국 대통령이 펜실베이니아주 앨런타운에 위치한 리하이밸리 국제공항에서 에어포스 원에 탑승하기 위해 마린 원에서 내리고 있다.이번 항소법원 판결의 핵심은 의외로 단순하다. 관세는 곧 세금이기 때문에, 대통령이 국제비상경제권한법을 근거로 관세를 부과한 것은 위법이라는 것이다. 재판부가 제시한 핵심 논리는 세 가지로 정리된다.첫째, 법에 '관세'라는 단어가 없다. 재판부는 먼저 법 조문을 정밀하게 분석했다. 판결문은 국제비상경제권한법 어디에도 관세(tariff), 부과금(duty), 세금(tax)이라는 표현이 단 한 번도 등장하지 않는다고 지적했다.재판부는 이런 표현이 빠져 있는 것은 결코 우연이 아니라고 밝혔다. 이를 확인하기 위해 과거 의회가 대통령에게 관세 권한을 위임한 법률들을 검토한 결과, 1930년 관세법에는 "새롭거나 추가적인 관세"라는 문구가 있었고, 1974년 무역법에는 "관세 형태의 수입 할증"이라고 쓰였다. 같은 해 무역법 301조는 "관세를 부과하거나 기타 수입 제한"이라고 명시했다. 즉, 의회는 대통령에게 관세 권한을 줄 때마다 예외 없이 '관세'라는 단어를 분명히 사용해 왔다는 것이다.또한 재판부는 트럼프 행정부가 국제비상경제권한법의 '규제'라는 표현에 관세가 포함된다고 주장했지만 이를 명확히 일축했다. 판결문은 이 법이 허용하는 권한은 조사, 차단, 규제, 지시, 강제, 무효화, 금지에 한정되며, 이는 모두 거래를 통제하는 행위일 뿐 세금을 거두는 행위는 아니라고 적시했다. 이어 재판부는 만약 '규제'에 관세까지 포함된다면, 증권거래위원회도 증권을 규제한다는 명목으로 증권세를 부과할 수 있게 되는 등 부조리한 결과가 생길 것이라고 지적했다.둘째, 안전장치가 없다는 점이다. 재판부는 의회가 대통령에게 관세 권한을 위임할 때마다 세 가지 장치를 반드시 포함시켜 왔다고 지적했다. 세율 상한, 기간 제한, 그리고 조사 절차다. 예를 들어 무역확대법 232조는 상무부 조사를 거쳐 대통령이 90일 내에 결정을 내리도록 했고, 무역법 301조는 무역대표부의 조사와 공청회를 의무화했다. 무역법 122조는 15퍼센트 상한과 150일 기한을 명시했다. 즉, 과거 모든 관세법에는 이러한 제한이 빠짐없이 들어 있었다.그러나 재판부는 국제비상경제권한법에는 이러한 장치가 전혀 없음을 지적했다. 세율 상한도 없고, 기간 제한도 없으며, 조사 절차도 없다. 실제로 이 법을 근거로 선포된 비상사태들은 평균 9년 이상 이어졌고, 일부는 40년 넘게 지속되고 있다. 판결문은 의회가 다른 모든 관세법에서 신중하게 설정해 온 제한을 유독 이 법에서만 포기했다고 볼 수는 없다고 판단했다. 따라서 국제비상경제권한법은 관세 부과 권한을 대통령에게 위임한 법이 아니라는 것이다.셋째, 선례와 입법 의도다. 트럼프 행정부는 1971년 닉슨 대통령의 조치를 선례로 제시했다. 당시에도 비상권한으로 관세를 부과했고 법원이 이를 인정했다는 주장이다. 그러나 재판부는 두 사건의 본질적 차이를 명확히 구분했다. 닉슨의 조치는 임시적이라고 명시됐고 실제로 5개월 만에 종료됐다. 적용 범위도 제한적이었고, 세율 상한도 있었다. 당시 법원 역시 대통령이 임의로 세율을 정하는 것은 허용되지 않는다고 선을 그었다. 반면 트럼프의 관세는 전 세계 대부분 국가의 거의 모든 품목에 대해 무기한 부과됐다.재판부가 특히 강조한 부분은 1977년의 입법 과정이었다. 의회는 닉슨의 한시적 관세 조치를 인정한 판결을 알고 있었음에도, 국제비상경제권한법을 제정할 때 관세 권한을 명시하지 않았다. 재판부는 이것을 우연으로 볼 수 없다고 했다. 이는 의회가 대통령의 비상관세권을 의도적으로 배제했다는 명백한 증거라는 것이다.