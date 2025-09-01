대통령실통신사진기자단

2024년 11월 22일 서울 중구 신라호텔에서 열린 제56회 국가조찬기도회에 앞서 윤석열 대통령이 안영로, 김삼환 목사, 국민의힘 한동훈 대표 등과 사전환담을 하고 있다.국가조찬기도회는 윤석열 정권하에서도 어김없이 열렸다. 2024년 11월 22일 서울 중구 신라호텔에서 열린 제56회 국가조찬기도회에서 주최 측은 "'공의, 회복, 부흥'의 주제를 통해 정의로운 사회를 이루고, 상처 입은 마음을 회복하며, 영적 부흥의 길을 모색하는 시간"이라고 선언했다. 그러나 그 화려한 미사여구와 달리, 이후의 행보는 결코 공의도, 회복도, 부흥도 아니었다.국가조찬기도회는 1966년 3월 8일 박정희 정권 시절 시작됐다. 첫 모임에서 김준곤 목사는 "하나님이 군사혁명을 성공으로 이끌어 주셨다"는 발언을 서슴지 않았다. 군사 쿠데타를 하나님의 뜻으로 포장한 것이다.전두환 정권 때도 국가조찬기도회는 다르지 않았다. 광주에서 시민을 학살한 독재자에게 기도와 찬양으로 충성을 바쳤다. 이명박 대통령에게는 국가조찬기도회에서 '무릎기도'를 요구해 논란이 됐고, 박근혜 대통령 시절에는 소강석 목사가 국가조찬기도회에서 박 대통령을 치켜세우며 외국 여성 정치인들의 신체를 비하해 논란이 일었다.이처럼 국가조찬기도회는 반세기 가까운 기간 동안 독재든, 부패든, 언제나 권력의 곁에서 기생하며 종교적 장식을 더해주는 역할을 해왔다. 종교의 이름으로 권력의 불의에 면죄부를 주고 때로는 협력하는 장치였던 셈이다.현재 국가조찬기도회 회장은 서희건설 이봉관 회장이다. 그는 윤석열 정권 들어 부인 김건희씨에게 고가의 목걸이를 제공하는 등 뇌물 사건으로 물의를 일으켜 특검의 수사 대상이 됐다. 1일 사임 의사를 밝힌 이배용 국가교육위원장은 국가조찬기도회 부회장이다. 그는 김건희씨에게 '금거북이'를 건넨 정황이 특검에 의해 드러나면서 금품을 건넨 대가로 공직 임명을 받은 것 아니냐는 의혹을 받고 있다.12.3 비상계엄 열흘 전 있었던 지난해 국가조찬기도회에서 윤상현 국민의힘 의원은 "하나님의 공의가 우리 사회의 법과 제도, 정책에서 강물처럼 흐르기를 바란다"고 했다. 그러나 이들이 비상계엄과 대통령 탄핵 정국에서 보여준 모습은 정반대였다. 특히 기독교인을 자처하던 몇몇 의원은 성경을 들고 윤석열 탄핵 반대를 주장하는 추태를 부리기도 했다. 공의와 정의를 외치며 하나님을 찾던 이들이 현실에서는 불법과 탈법을 두둔하고 불의한 권력을 지지했다.국가조찬기도회가 '기도회'라는 이름으로 권력과 금권의 교환장, 뇌물 네트워크의 한 축을 형성했을 뿐이다. 윤석열 정권의 무속 논란과 각종 비리, 그리고 이를 뒷받침하는 극우 보수 기독교 세력의 행보는 국가조찬기도회와 맞닿아 있다.