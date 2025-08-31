KBS부산

1968년 청십자의료보험 창립 당시 장기려 박사. KBS부산 '한국의 슈바이처 장기려' 화면 갈무리.이 조합의 회원 수는 급속히 늘어났다. 2003년에 목원대학교 신학대학원에서 나온 황우선의 석사학위논문인 '장기려의 생애와 기독교 신앙'은 조합 설립 6년 뒤인 1974년에 회원 수가 1만 5천을 넘고 그 뒤에 20만을 돌파했다면서 "부산에서는 모르는 사람이 거의 없었고, 부산시민의 의료보험조합 역할을 하였다"고 말한다.장기려는 이 제도가 한국 제2의 도시에서 성공을 거둬 전국적 시행으로 나아가게 만드는 산파 역할을 했다. 자신이 직접 환자들을 치료하는 것은 물론이고 회원 모집을 위해 지역 교회들을 찾아다니며 설득전을 벌였다. 정부나 공공기관이 해야 할 일을 그와 동료들이 선구적으로 수행했던 것이다.이들이 의료보험조합을 성공시키는 모습을 보면서 정부와 여타 지역이 자신감을 얻고 제도 시행에 박차를 가하게 됐다. 장기려와 동료들의 희생과 헌신이 없었다면, 암 환자 가족들이 발을 동동거리는 모습이 좀 더 오랫동안 드라마에서 묘사됐을 것이다.장기려의 운동이 성공한 데는 덴마크 유학 시절에 그곳 건강보험제도를 경험한 사회사업가 채규철 등의 협력이 원동력이 됐다. 채규철 등이 장기려에게 운동을 제안한 것은 장기려가 흔들림 없이 일을 추진할 것이라는 확신이 있었기 때문이다.정부도 쉽게 해내지 못하는 사업을 민간이 추진했으니, 초창기 참여자들이 당연히 희생할 수밖에 없었다. 초기 참여자들이 증빙자료도 남기지 않고 자기 돈과 시간을 쏟아붓는다 해도 성공을 기약하기 힘든 일이었다. 장기려는 흔들림 없이 그런 희생을 감당할 수 있는 사람이었다. 그래서 많은 사람들이 그 주변에 모여 운동을 추진할 수 있었다.1911년에 평북 용천군의 부유한 집안에서 출생한 장기려는 개성의 송도고등보통학교를 졸업한 해인 1928년에 경성의학전문학교(훗날의 서울대 의대) 학생이 됐다. 성적으로는 세브란스의학전문학교에 갈 수 있었지만, 그곳은 1년 학비가 1백원이고 경성의전은 35원이라서 후자를 택했다고 한다. 이때는 집안이 경제적으로 기울어 있었다.그 당시 입시 공부를 하면서 그가 매일같이 기도한 내용은 오늘날 널리 알려져 있다. 10대 중후반인 그는 "들어가게만 해주신다면 의사를 한 번도 못 보고 죽어가는 사람들을 위해 평생을 바치겠습니다"라고 하늘에 맹세했다. 이처럼 가난한 사람들을 위한 의사가 되겠다고 서약했지만, 의학교를 졸업한 그의 앞에 펼쳐진 것은 정반대의 길이었다. 그것은 돈 잘 버는 의사의 길이었다.그는 백병원(당시엔 백외과) 원장이자 저명한 의학자인 백인제의 수제자였다. 스물한 살 때인 1932년 3월에 경성의전을 수석으로 졸업한 그는 다음 달부터 백인제 교수의 조수로 일하면서 그 학교 강사를 지냈다.또 그는 일제강점기에 희귀했던 한국인 의학박사였다. 조선총독부 기관지인 1940년 9월 22일 자 <매일신보>는 20대 후반인 그의 얼굴 사진과 함께 그가 백인제의 제자라는 점, 그달 16일에 나고야제국대학 의학부의 박사학위논문 심사를 통과한 점 등을 소개했다.백인제의 제자에다가 의학박사가 된 일은 그의 지위를 단번에 격상시켰다. 29세 때인 1940년 3월에 기독교계 병원인 평양 기휼병원의 외과과장이 된 그는 박사학위를 받은 지 2개월 뒤인 그해 11월에 그 병원 원장이 됐다. 그런데 그는 2개월밖에 자리를 지키지 못했다. 그 병원의 실무를 주도하는 세브란스의전 출신 의사들이 그의 리더십을 받아들이지 않았기 때문이다.세브란스의전 출신들이 못마땅해 한 데는 그의 월급 액수도 크게 작용했다. 이용설 박사(세브란스병원 외과 창설자)의 추천을 받고 입사한 그가 너무 많은 월급을 받는다는 생각에서였다. 위 논문은 "세브란스 의학전문학교를 장기려보다 1년 먼저 나온 유기원(전 서울대 총장 유기천 박사의 맏형)의 월급이 215원인데, 이용설 박사가 '장기려는 학위가 내정돼 있었기 때문에 일단 250원을 받고, 학위가 통과되면 300원을 주어야 한다'고 요구했기 때문"이라고 말한다.1939년 2월 24일 자 <조선일보>는 "요즘 보통 식모의 월급은 조선 가정엔 오륙 원, 내지 가정엔 십원 가량"이라고 보도했다. 일본인 가정에서 가사도우미가 매월 받는 10원가량은 청년 의사 장기려가 하루나 하루 반나절에 벌 수 있는 돈이었다.