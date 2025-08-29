박순찬

김건희씨가 서희건설 이봉관 회장으로부터 사위의 인사 청탁을 목적으로 다이아 목걸이를 받았다는 사실이 밝혀진 데 이어 이번엔 이배용 국가교육위원회 위원장으로부터 황금거북이를 받은 정황이 포착돼 특검이 압수수색에 나섰다.특검은 이 위원장이 공직 임명을 대가로 금품을 건넨 게 아닌지 확인하고 있다. 특검 수사가 진행될수록 '윤건희 왕조'의 숨겨진 보물들이 세상에 드러나고 있다.