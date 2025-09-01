기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
25.09.01 13:37최종 업데이트 25.09.01 13:37
  • 본문듣기
원고료로 응원하기
오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
"통합교육은 특수교육대상학생만을 위한 게 아니다. 통합교육을 받은 아이들이 타인에 대한 이해의 폭이 훨씬 넓어져 어른이 되어서도 유연한 사고를 갖게 되고, 적응유연성이 향상되며, 회복탄력성이 높아지고 사회통합에 대한 바람직한 인식을 갖게 되고, 극단적 사고에 빠지지 않게 될 가능성이 더 높다는 연구가 많다. 간단히 말해 특수교육대상이 아닌 아동의 바람직한 성장에도 꼭 필요하다."

실천교육교사모임 천경호 회장(성남 보평초 교사)의 소셜 미디어(SNS)는 '명언 기록장'이다. <마음과 마음을 잇는 교사의 말 공부><딱 한 가지만 가르쳐야 한다면> 등 8권의 책을 쓴 천 회장이 아이들의 편견을 바로잡는 대화를 SNS에서 읽으며 '아이를 이렇게 설득해야겠구나'라며 무릎을 친 적이 많았다. 그래서 천 회장이 "장애 접근성을 학교 교육에 접목하고 싶다"라며 내가 운영하는 사단법인 무의에 연락해 왔을 때 가슴이 두근거렸다. 학교 내 휠체어 접근성을 무의와 함께 조사할 천 회장을 지난 24일 화상으로 만났다.

교사는 사회 변화에 어떻게 영향을 미칠 수 있을까

실천교육교사모임 천경호 회장천경호

- 교육학 수업 받을 때 교사의 역할 중 지식 전달보다 생활 지도가 더 중요하다고 들었는데 아이들을 조곤조곤 설득하는 선생님 글을 보면 생활 지도의 정석이다. 교사의 꿈을 갖게 된 계기는 무언가?

"중학교에 알파벳도 모르고 입학했다. 첫 시험 결과에 충격을 받고 열심히 해서 다음 시험에서 96점을 받았다. 그런데 교사가 칭찬은커녕 교무실로 불러 따귀를 때렸다. 부정행위가 아니라면 이 점수를 받았을 리 없다는 거다. 재시험에서는 100점을 받았는데 교사가 그런데도 사과를 안 하더라. 당시 장래 희망이 교사였는데 이때 접을 뻔했다. 어머니 친구분이 '오히려 열심히 공부해서 학생 맘을 알아주는 교사가 되라'라고 말하셨다(천 교사는 이 때 기억을 떠올리며 책 <리질리언스(회복탄력성)>를 썼다)."


- 실천교육교사모임을 소개해 달라.

"아이를 한 명의 성숙한 인간으로 잘 성장시키기 위해 교사가 어떤 역할을 할 수 있는지 고민하는 교사들이 모여 지난 2015년 만든 모임이다. 당시 권재원 교사가 쓴 <학교라는 괴물>이란 책 북토크에 모였던 교사 24명으로 시작해 지금은 3000여 명의 조직이 됐다. 교사 외에도 대학생, 학부모, 국회의원 등 다양한 회원이 있다. 2024년 기획실 내에 문해력팀, 통합교육팀을 새로 만들었다. 우리 교육에서 제일 중점으로 둬야 할 이슈라고 생각해서다. 앞으로는 이주배경 관련분과도 만들고 싶다. 교육 연구 모임부터 마라톤 참가까지 다양한 활동을 한다.

정책 제안 활동도 한다. 예를 들어 2016년에는 교육부 '100대 교육과정'이란 제도를 없애는 데 앞장섰다. 교육부가 내세운 100대 교육과정은 초·중등학교의 우수 교육과정을 선정, 시상하는 사업인데 교사들의 서류작업만 과중해질 뿐 선정 과정이 부실하고 교육적 효과 측정도 없었다.

교육 효과 이야기가 나와서 말인데 한국 교육은 입시 위주여서 그런지 교육 효과 측정이 너무 약하다. 예를 들어 문해력 평가를 한다면 신뢰도-타당도가 높은 측정도구로 문해력 교육 효과를 평가해야 한다. 우리나라는 교육 효과를 추측이나 경험으로만 평가하고 각 학교에서 측정도구도 임의로 만드는 경우가 많으며 목표가 지나치게 학업성취도에만 초점이 맞춰져 있는 게 문제다. 많은 경우 학업성취도는 사회경제적 지위 격차를 반영한다는 걸 알면서도 외면한다.

즉 소득이 높은 계층의 자녀는 부모의 교육 수준이 높고, 이들과 상호작용할 시간이 많다. 학습자의 섭식, 수면, 신체활동, 여가활동, 사회적 관계 등의 변인은 고려하지 않은 채 학업성취도 평가 같은 단일한 평가로만 교육 효과를 판단하는 것 자체가 비과학적이고 구시대적인 발상이다. 어떤 특정 프로그램의 교육 효과 측정을 위해서는 사회적 배경 같은 변인을 통제한 후 일정 시간 간격을 두고 변화를 보며 학생이 얼마나 애썼는지 봐야 하는데 그런 게 없다."

회원 3000명에 달하는 실천교육교사모임은 전국 교사들이 학교 현장에서 진정한 교육을 실현하기 위한 다양한 활동을 펼친다. 정책 제안부터 지역 독서 모임, 마라톤 참가 등 다채로운 활동에 참여할 수있다.실천교육교사모임

- 무의에 '접근성 교육을 통한 시민교육'을 제안하셨다. 내부에서 이 이슈가 왜 나왔는지?

"사회를 바꾸는 건 교육, 교육을 바꾸는 건 교사라고 대학 때 배웠다. 그러나 실상은 교사가 주도적으로 역할을 하긴커녕 사회가 교사에게 너무 영향을 크게 끼쳐서 무력감을 느끼지 않나. 교사가 사회 변화에 영향을 끼칠 수 있는 방법은 없을까 생각하다가 통합교육과 접근성을 연결시킨 몇몇 계기가 있었다. 2022년 국립특수교육원에서 실천교육교사모임 소속 선생님들에게 의뢰해 장애이해 콘텐츠를 개발한 걸 계기로 장애 관련 스터디를 했었다. 이때 축구공을 차면서 경기장 접근성을 조사하는 '모두를 위한 운동장'이란 프로젝트를 봤다. 시민과 함께 휠체어를 타고 지하철 환승지도나 소풍 지도 등을 만든 무의를 떠올렸다."

- 휠체어를 탄 제 딸이 가고 싶은 고등학교에 엘리베이터가 없어 진학을 포기해야 했다. 정보가 공개되어 있지 않아 학교 접근성 시설이 어떤지 장애 부모들은 학교나 교육청에 전화해서 일일이 알아봐야 한다. 교내 접근성 조사를 제안드린 기억이 난다.

"마침 휠체어 이용 학생이 화재 대피 훈련에 참여하는 상황이 있었다. 다른 학생들이 휠체어를 밀었는데 위급한 상황에선 어떻게 해야 하나 고민도 됐었다. 접근성 교육으로 바퀴 달린 무엇인가를 밀고 학교 곳곳을 이동하는 시간을 재서 미리 정보를 알고 있다면 어떨까. 사회교과와도 연계해 학생들이 직접 자치단체에 정책 제안을 하는 민주시민교육이 될 수 있지 않을까. 이렇게 1만 2000여 개 초중고 학교가 다 참여한다면? 진짜 교육을 통해, 학생들의 참여로 사회를 바꿀 수 있겠다는 생각이 들었다."

ADHD, 틱, 자폐 스펙트럼, 우울증, 느린 학습자도 함께 성장하는 통합교실 이야기천경호 실천교육교사모임 회장이 쓴 장애학생을 비롯해 특수교육대상 학생들과 함께하는 교실의 사례와 어떻게 하면 바람직한 통합교실을 만들 수 있는지 제안이 담겨 있다.천경호

예방교육의 문제점

- 장애학생 중 70%가 특수학교 아닌 일반학교에서 통합교육을 받는다. 교사로서 우리나라 통합교육 체계의 문제점은 무엇이라고 생각하나?

"모든 책임을 개인, 즉 교사, 학부모, 학생에게 일임해 버린다는 거다. 통합학급에 장애 학생이 배치되면 기본적으로 일반교사인 학급 담임이 다 책임을 져야 한다. 아이를 잘 가르치기 위해 학습을 도와줄 사람도 필요하고 교육과정 내에서 이 학생을 어떻게 평가할지 논의할 사람이 필요한데 학교 안에 이들을 도와줄 사람이나 시스템이 하나도 없다.

특수교사도 마찬가지다. 특수교육대상자 사례도 다 다르고 필요한 행정지원도 다른데 교육부터 돌봄 책임까지 특수교사가 떠안고 해결해야 하는 경우가 많다(실제로 2023년 10월 인천의 한 특수교사가 과도한 업무로 스스로 목숨을 끊기도 했다). 아이들이 학교 안에서 언어치료, 작업치료, 물리치료, 정서적 음악 미술 치료 지원 등을 받을 수 있는 시스템이 필요한데 개인이 알아서 발품 팔아야 하니 무늬만 통합교육이란 말이 나오는 거다.

학교가 외부 인력 고용, 근태도 떠안아야 하는지라 외부 인력 고용에 배타적일 수밖에 없는 구조다. 이런 상황이니 특수교육대상학생에게 필요한 전문가 네트워크를 지역 교육청이 갖춰놓고 학교에 지원 가능하도록 인력 풀을 만들어 놓으면 좋겠다. 어느 교육청도 그런 걸 하는 곳이 없다. 현장을 보면 특수교사 중에 에너지가 소진된 분들이 너무 많다.

장애학생 학부모들은 학교에 대한 불신이 높이 쌓여있고 정서적 소모도 심한 경우가 많다. 과거에 비해 부정적 사건이 발생하면 소셜미디어 등을 통해 지나치게 빨리 퍼지다 보니 학부모가 정당한 요구를 해도 학교에선 민원으로 여기며 방어적으로 나오는 경우도 잦다. 이런 상황에서 학교와 학부모 사이 불신의 벽은 더 높아지고, 다들 지나친 스트레스를 받게 된다.

그래서 실천교육교사모임이 작년부터 통합교육 분과를 만든 거다. 통합교육이 가능하게 하는 학교 시스템을 사람들이 이해할 수 있는 말로 그려 보는 게 목표다. 통합교육 운영에 대한 바람직한 사례를 모으고 국회나 교육부에 제안하려고 한다. 학교에서의 진정한 통합교육이 가능해지면 장기적으로 사회적 비용을 줄이는 효과도 있을 것이다.

이 문제 해결을 위해 작년 말 국회에서 통과된 학생맞춤형통합지원법안 개정을 제안하는 게 어떨까 하는 생각을 해 본다. 지금은 위기 학생이 발생하면 이를 지원하는 사후적 지원 시스템이다. 사후 대신 사전 예방이 가능하도록, 위기학생이 되기 전에 모든 초등학교 1학년 학생의 학생맞춤형교육을 지원하면 어떨까. 반 인원을 10~15명으로 낮추고 모든 학생이 개별화교육협의회를 하게끔 개정하는 것이다. 모든 1학년이 맞춤형 통합 지원을 받는 교육이 된다면 당연히 장애학생뿐만 아니라 비장애학생들에도 적합한 지원을 제공하는 시스템을 갖출 수 있다.

이를 통해 기초학력부진도 예방하고, 과학적 증거를 기반으로 효과적으로 개입해 성인기 이후 생기는 사회적 비용도 줄일 수 있으며, 높은 수준의 양육 부담도 줄일 수 있다. 다양한 전문가들의 피드백을 듣고 전문적 지원을 받으므로 아이의 장애를 수용하고 그 어려움을 지원하는 공교육의 신뢰도 높일 수 있다. 더불어 개별화교육에 대한 일반 교사들의 인식과 교육의 전문성이 함께 높아진다. 무엇보다 아이들의 학교생활이 달라질 수 있다. 연구에 따르면 초등 1년 동안의 학교 만족도가 이후 6년을 결정한다. 학생도 교사도 학부모도 서로의 불신이 야기하는 사회적 비용을 줄이는 셈이다."

- 선생님 글을 보면 다양한 의견에 귀를 기울이지 않으려는 학생을 설득하는 대화가 많다. 유난히 다양성 교육을 강조하는데 이유는 무언가?

"한 제자가 중학교 진학 후 카톡 프로필 사진을 올린 걸 보고 충격받은 적이 있다. 엄마에 대해 입에 담을 수 없는 욕을 써 놓더라. 한 번도 여성혐오를 가르친 적이 없는데 왜 이렇게 되었을까? 그때 여러 책을 읽었는데, 온라인 커뮤니티 교류가 주요 원인이었다. 커뮤니티의 특성이 위계를 만들어 내는 거다. 게임 실력, 힘, 나이, 성별 등에 위계를 정해놓고 자신보다 낮은 위계의 불특정한 타인을 함부로 대하는 행동에 누구도 이의를 제기하지 않고 당연하게 여긴다. 그러다 보니 혐오표현도 자유롭게 하고 아무도 제지하지 않는 커뮤니티에 주로 머물게 된다.

그렇다면 그걸 왜 학교 안에선 안 다루지? 의문이 생겼다. 너무 중요한데 아무도 이야기를 꺼내지 않고, 이런 활동은 교과 밖에 있다고 생각하는 성향이 있다. 학생들이 성숙한 사회인과 대화하며 성장하는 대신, 미성숙한 또래랑 잘못된 문화를 당연시하며 어울리는 걸 학교에서 방치하는 게 위험하다는 생각이 들었다. 상담심리 박사과정을 밟을 때도 내담자 대다수가 사회적 약자였고 공격하는 사람들 대부분이 정말로 남성이었다. 다양성 교육을 어떻게 풀어갈지 고민하게 된 계기다. 학교 안에서 이야기를 충분히 들어주고, 여러 사람들의 생각을 들을 기회를 줘야 한다고 생각한 이유다.

학교에서 '~예방교육'을 많이 하는데 접근 방식 자체가 잘못됐다고 생각한다. 피교육자를 잠재적 가해자로 상정하면 학습 동기가 사라진다. 사실 학교에서 반드시 가르쳐야 할 것은 우정, 사랑이다. 어떻게 해야 그 누구와도 건강한 관계를 만들어 갈 수 있을지, 어떻게 건강하게 사랑할지 배워야 한다. 예방교육은 피교육자에게 가해자가 되지 말라고만 하는데 정작 교육 후엔 가해 행위만 머리에 남고 건강한 사랑 주체로서의 이미지는 전혀 남지 않는다. 어떻게 우정을 만들고, 사랑을 일궈가야 하는지는 가르치지 않고 학교폭력의 가해자 혹은 성폭력 가해자가 되지 말라고만 하는 것이 곧 인간의 가능성을 끌어내는 교육과 정반대의 행위가 아닌가."

- '장애예방교육'이라는 어처구니없는 교육이 생각난다. 사실은 '사고예방교육'인데 이름을 그렇게 붙여서 장애를 부정적인 걸로 낙인찍는.

"한국은 라벨링이나 선입견이 심하다. 그래서 노인의 행복도가 떨어진다. 실제로 그런 측면도 있겠지만 늙음=불행이라는 공식에 대한 낙인이 있다. 장애인 삶도 마찬가지다. 외부에서 삶이 불행하다고 가정한다. 사실 중도장애인들을 인터뷰해 보면 장애를 갖게 된 후 일정 시간 지나면 행복도가 올라갈 수 있는데도. '중2병'은 어떤가. 선입견이 반영된 말을 사회가 거리낌 없이 쓰면 거기에 애들이 부응하고 그 단어를 자기방어 수단으로 써버린다.

연구를 보면 방어적 성격의 교육은 실제로 효과가 떨어진다. 인간의 작업기억엔 한계가 있다. 하지 말아야 하는 행동 4개와 해야 하는 것 1개를 제시하면 바람직한 행동은 잘 기억하지 못하고 주로 금지 행동만 생각난다. 만나면 신경 써야 할 것이 많은 사람을 만나는 것이 좋을까? 만나면 마음이 편한 사람을 만나는 것이 좋을까? 사람을 마주할 때 바람직한 행동을 할 가능성은 줄고 하지 말아야 할 것만 떠오르니 혹시 가해자가 되지 않을까 싶은 마음에 아예 사람들과 멀어져 버리자고 결정하게 된다. 나를 보호하는 최선의 방법이니까. 전화하는 것조차도 두려워하는, 지금 많은 2030 세대는 이런 방어적 교육에 희생됐다고 본다."

"아이들이 자기를 존중했으면 좋겠다"

모두의 학교 by 모두의 1층 프로젝트의 탄생 회의2025년 초 열린 무의-실천교육교사모임의 두 번째 회의. 학교 현장에서 어떻게 장애 접근성 데이터를 학생들과 모을 수 있을지 다양한 의견이 오갔다. 왼쪽부터 실천교육교사모임 천경호 회장, 무의 홍윤희 이사장, 무장애연대 김남진 사무국장, 실천교육교사모임 통합교육팀 박한샘 교사홍윤희

- 선생님이 아이들에게 자주 하는 말은 무언가?

"아이들이 자기를 존중했으면 좋겠다고 말한다. 내가 하는 모든 행동이 자기 존중의 표현이며 말을 함부로 하면 그 말을 듣는 첫 번째 사람은 바로 나이니까. 자세가 흐트러지는 것도 내 몸을 함부로 하는 것이니 자세를 바로 하는 건 결국 나를 존중하는 것이다. 다른 친구 돕는 것 또한 내 그릇이 커지고 내가 나를 존중하는 방식이라고 종종 말한다."

- 이런 말을 하는 선생님이라니... 기억에 남는 제자들도 있는지.

"너무 많은데… 4학년 담임을 맡았을 때 첫 제자가 기억난다. 어려운 집안 환경에서 동생 다 챙기고 집안 일 하고… '가장 불행한 사람이야말로 가장 행복해질 권리가 있다. 지지 마라'라고 자주 말해 주었다. 지금은 미국에서 간호사를 하고 있다.

혼자 일어나지 못하던 소아마비 학생도 기억난다. 친구들이 부축해야만 일어났다. 아이들에게 도와주지 말라고 했다. 스스로 할 수 있게 하는 게 진짜 돕는 것이지 대신해 주는 게 도와주는 것이 아니라고. 그 아이에겐 '친구 없으면 어떻게 할 건데?' 이렇게 말했다. 대학가서 연락 오더라. '선생님. 저 혼자 잘 다녀요!'"

천경호 회장과 이야기하며 마음이 치유되는 느낌을 받았다. 내 딸은 엘리베이터 없는 학교로부터 입학을 거부당하다시피 했다. 고등학교 진학 후엔 휠체어로 교실, 화장실, 급식실을 오가는 시간이 빠듯해서 급식실 점심 먹는 걸 포기했다. 이번에 수능을 치르는데 엘리베이터나 장애인화장실이 없는 고사장에 배치될까 봐 전전긍긍한다. 모든 학교의 장애 접근성이 다 좋은 게 아니기 때문에 학교 접근성 정보를 공개하게끔 하고 싶은데 어떻게 해야 할지 막막했다.

실천교육교사모임과 무의는 2025년 가을 학교 안 휠체어 접근성을 조사하고 그 데이터를 근거로 학생들이 직접 학교 접근성 확대 요청을 하는 '모두의 학교 by 모두의 1층' 캠페인을 선생님들과 학생들의 참여로 진행한다. 당장 장애-비장애 학생들이 같이 점심을 먹을 수 있어야, 함께 체육을 할 수 있어야 가까워질 수 있다. 당장 학교의 높은 정보 장벽과 물리적 장벽이 해소되진 않겠지만 이렇게 마음을 내준 선생님들과 학생들의 활동은 공교육 내에서의 진정한 다양성 교육, 통합교육의 첫 시작이 되고 결국 물리적, 심리적 턱을 허물 수 있는 마중물이 될 것이다.
덧붙이는 글 이 기사는 개인 SNS에도 실립니다.
#실천교육교사모임 #통합교육 #천경호 #무의 #모두의1층
프리미엄

홍윤희의 다채로운 세상
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
홍윤희 (kithong9) 내방
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원

독자의견

다시 보지 않기
목차15 첫화부터 읽기>
이전글 "이 정도로"... 장애 아이를 둔 엄마가 가장 듣기 싫었던 말