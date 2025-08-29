이정민

내란우두머리 방조' 피의자로 전락한 한덕수 전 국무총리가 27일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 구속 전 피의자심문(구속영장실질심사)을 받기 위해 출석하고 있다.서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사의 한덕수 전 국무총리 구속영장 기각을 보고 놀란 건 기각사유 뿐이 아니다. 한 전 총리에 대한 영장심사가 끝난 건 27일 오후 5시쯤이었다. 그리고 구속영장 기각은 오후 10시가 안 돼 공지됐다. 심사에서 기각까지 채 5시간이 걸리지 않았다. 중요 인물의 구속 여부를 가리는 데 이렇게 짧은 시간이 소요된 건 거의 보지 못했다. 심사를 마친 뒤 저녁을 먹고 결정문을 쓰는 데 필요한 시간을 빼면 정재욱 판사는 이미 기각의 심증을 갖고 있었던 것으로 보인다. 얼마간의 숙고도 필요없을 만큼 한 전 총리 혐의가 약했던 걸까.정 부장판사의 기각사유를 보면 한 전 총리는 전혀 구속할 짓을 하지 않은 것처럼 오해할 여지가 크다. 혐의는 다퉈볼 여지가 있고, 증거인멸도 도주 우려도 없다고 했다. 한 전 총리는 비상계엄 선포와 관련해 수십 차례 거짓말을 했다. 계엄 선포를 막으려 애썼으며, 계엄 문건은 절대로 받은 사실이 없다고 강변했고, "조금도 부끄러움이 없다"고까지 했다. 그러다 대통령실 폐쇄회로 TV를 통해 증거가 드러나자 그제야 실토했다. 그런데도 정 부장판사는 "방어권 행사를 넘어선 증거인멸 우려가 있다고 보기 어렵다"고 했다. 혐의를 발뺌하려고 거짓말을 쏟아내는 행위를 정당한 방어권으로 인정한 것이다. 언어도단도 이 정도면 수위를 넘었다.한 전 총리 구속영장 기각은 내란 세력에게 명백히 잘못된 신호를 준다는 점에서도 우려스럽다. 총리는 국정의 2인자이자 내각을 통할하는 역할과 의무가 주어진다. 대통령의 권한 남용을 견제할 의무가 있는 총리에게 책임을 묻지 못하면 다른 국무위원들은 무슨 수로 처벌하라는 말인가. 법원의 논리대로라면 국무회의는 있으나마나한 형식적 기구이고, 총리 등 국무위원들은 거수기나 하라는 말이나 다름없다. 헌정사에 다시는 이런 일이 재발되지 않도록 교훈을 남겨야 할 사법기관의 책무를 도외시한 처사라고밖에 볼 수 없다.하지만 이대로 끝은 아니다. 이번에 특검이 청구한 구속영장은 한 전 총리의 내란 방조 혐의를 담았다. 만약 방조가 아니라 이상민 전 행안부 장관처럼 내란 중요임무 종사의 공범이라면 얘기가 달라진다. 김용현 전 국방부 장관은 지난 1월 헌재에서 의미심장한 언급을 했다. 자신이 한 전 총리와 이 전 장관에게도 이른바 '최상목 쪽지'와 비슷한 문건을 건넸다고 증언했다. 이 전 장관에게 전달된 쪽지에는 '언론사 단전단수'가 적혀 있었고, 이로 인해 내란의 공범 혐의로 구속됐다. 그렇다면 한 전 총리에게도 모종의 지시문이 있었다는 얘기가 된다.주목할 건 한 전 총리가 계엄 선포 직후 유인촌 전 문화체육관광부 장관과 통화했다는 사실이다. 비슷한 시간 문체부 산하 기관인 한국예술종합학교(한예종)는 서울 석관동 캠퍼스 출입을 전면 통제하고, 학생들을 귀가시켰다. 한예종 캠퍼스는 본래 안기부 이문동 청사로 쓰이던 건물이다. 이 때문에 일각에선 계엄 당시 주요 정치인, 법조인, 언론인 등을 이곳에 구금할 목적으로 폐쇄를 지시한 것 아니냐는 의혹이 제기되고 있다. 만일 한 전 총리가 유 전 장관에게 지시해 한예종이 폐쇄된 거라면 사정은 달라진다. 내란 후속조치를 적극 이행한 중요임무 종사 혐의를 적용할 수 있다. 특검은 이 부분에 수사력을 집중해 영장을 재청구해야 한다.한 전 총리는 법적 판단은 둘째치고라도 이미 대한민국 공직사회 최악의 오명으로 기록되게 됐다. 진보와 보수정권을 넘나들며 국무총리 2번, 심지어 대통령 권한대행도 2번 하는 진기록을 세운 그가 헌정 체제 위기가 엄습했을 때 국가와 국민을 배신하고 보신에만 급급했던 장면을 전 국민이 생생히 지켜봤기 때문이다. "대선의 ㄷ자도 꺼내지 말라"더니 느닷없이 국민의힘 대선후보가 되겠다고 나선 데 이어 친윤 세력과 손잡고 경선으로 선출된 대선 후보를 교체하는 전대미문의 비상식적 처신에 동참했다.공직을 출세의 수단으로 삼은 한 전 총리의 기회주의적 행태는 윤석열 정권에서 최장수 총리를 하며 벌였던 행동으로 깊게 각인됐다. 그는 윤석열에 대해 "대인이고, 제일 개혁적인 대통령"이라고 하고, "인기보다는 국가와 국민을 우선한다"고 칭송했다. 김건희 명품백 수수 사건이 터지자 한 전 총리는 "국민이 그 정도는 이해해야 한다"고도 했다. 윤석열과 김건희의 헌정 침탈과 국정농단의 한가운데 '노회한 기회주의자' 한덕수가 있었던 셈이다. 이것이야말로 내란 사태 방조를 넘어 공범으로 징치(懲治)해야 마땅하지 않나.한 전 총리는 지난해 더불어민주당에서 계엄령 발동설을 언급하자 가짜뉴스라고 반박하며 "우리 사회가 지성이 지배하는 사회가 돼야 한다"고 말했다. 윤석열이 취임사에서 "반지성주의가 민주주의 위기를 불렀다"며 전 정권과 야당을 비난한 것의 데자뷔다. 한 전 총리가 반지성주의라고 몰아붙이던 계엄령은 현실이 됐지만, 그는 이를 막기는커녕 헌정 질서 파괴에 앞장섰다. 개인의 탐욕을 위해 국민을 우롱하고 기만한 한 전 총리를 기다리는 건 엄중한 법의 단죄밖에는 없다.