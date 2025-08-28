sijmen89 on Unsplash

자료사진현 정부가 국정과제를 통해 그리고 있는 '기본사회'의 청사진은 촘촘한 사회 안전망을 지향한다는 점에서 긍정적입니다. 다만, 그 거대한 그림을 현실로 만들기 위해서는 정책 자원을 어디에 가장 먼저 투입할 것인지 우선순위를 정하는 세심함이 요구됩니다. 저는 그 핵심적인 첫걸음이 바로 의료급여에만 남아있는 부양의무자 기준을 폐지하는 것이라고 믿습니다.보건복지부 추산 비수급 빈곤층은 66만 명(2022년 기준)입니다. 복지패널데이터 분석 결과를 보면 숫자도 충격적이지만, 더 아픈 건 이들의 상태입니다. 평균 연령 67세(수급자 61세), 연소득 약 1100만 원(수급자 1500만 원대), 집세·공과금 체납, 난방 중단, 굶음 경험률 모두 수급자보다 더 열악합니다. 비수급 빈곤층은 "빈곤하지만 제도 밖"에 있는 사람들입니다. 우리는 이를 사각지대라 부르지만, 이는 사실상 '복지 난민'과 다름없는 상태로, 그 실태를 더 아프게 드러냅니다.기초생활보장 수급자 선정기준은 생계급여가 기준중위소득의 32%, 의료급여가 40%입니다. 상식대로라면 의료급여 수급자가 더 많아야 하지만 현실은 생계급여 169만 명, 의료급여 148만 명으로 반대입니다. 2000년 국민기초생활보장법 시행 이후 25년 가까이 의료급여 수급자 수는 사실상 제자리입니다. 이유는 명확합니다. 의료급여에만 유독 남아 있는 '부양의무자 기준' 때문입니다. 의료가 생존권이라면, 치료 접근성을 부양의무자의 존재 유무에 맡기는 제도는 폐기되어야 마땅합니다.정부는 AI로 위기가구를 발굴하겠다고 합니다. 빅데이터, 예측 알고리즘, 복지멤버십… 좋은 도구들입니다. 하지만 현장 실무자의 말은 다릅니다. "가장 어려운 건 스스로 나오지 않는 분들입니다." "발굴해도 도와줄 제도가 없습니다." "담당자 한 명이 수천 건을 떠안습니다."서울연구원은 사각지대를 세 범주로 정리합니다. 첫째, 지원 경험이 있으나 충족되지 못한 '미충족 사각지대'. 둘째, 공공 접점은 있지만 지원 경험이 없는 '새로운 유형'. 셋째, 공공과의 접점 자체가 없는 '완전 사각지대'(전체의 약 30%). 여기에 접근의 장벽, 인력 부족·업무 과중, 개인정보 장벽, 컨트롤타워 부재, 민관협력의 취약성까지 겹칩니다. 냉정히 말해 지금의 발굴 시스템은 지도 위 빈칸을 찾아내는 '탐지기'는 되었지만, 제도 문턱을 낮추는 '열쇠'는 되지 못했습니다.사각지대 해소는 '발굴→연결'의 문제가 아니라 '선정기준과 문턱'의 문제입니다. 먼저 제도의 진입장벽을 낮춰야 발굴의 효율도 올라갑니다. 다른 기준을 합리화하는 것도 필요하지만, 의료급여 부양의무자 기준 전면 폐지가 최우선 과제입니다. '부양비율 10%' 같은 미세 조정보다는 폐지 일정을 제4차 기초생활보장 종합계획(2027~2029)에 명시하고, 예산을 선(先)배분해야 합니다. 의료는 생존의 전제입니다. '아파도 못 가는' 문턱을 먼저 허물어야 합니다.2019년 근로장려금(EITC) 예산을 한꺼번에 3조 원 증액했을 때 전체 불평등은 줄었지만, 핵심 수혜는 하위 10~40%에 집중됐고 최하위층에는 혜택이 거의 닿지 않았습니다. 근로빈곤층 지원이 필요하다는 점에는 동의하되, 같은 돈을 극빈층의 의료 접근성 보장에 투입했다면 생존 격차를 더 줄였을 것입니다. 정책은 결국 우선순위의 예술입니다. 예산은 당장 생명을 구하는 데 먼저 써야 합니다.복지와 돌봄에서 AI 활용은 반길 일입니다. 다만 AI는 길을 찾고 속도를 붙이는 '내비게이션'이고, 사람을 살리는 건 '에어백' 역할의 다층 사회안전망입니다. 발굴·상담·신청 간소화에 AI를 총동원하되, 예방적 안전망(빈곤 전락 방지)·치료적 안전망(긴급·의료·주거)·회복·자립 지원(자활·고용·교육)의 '세 겹 안전망'을 촘촘히 깔아야 합니다. 어느 한 겹에 구멍이 나면 그대로 바닥까지 떨어집니다.현장에는 자포자기, 정신질환, 불신으로 지원을 거부하는 분들도 적지 않습니다. 이들의 문제는 소득만으로 풀리지 않습니다. 사회적 관계 회복을 목표로 한 '넓은 의미의 돌봄'과 통합사례관리를 병행해야 합니다. 희망복지지원단의 역할을 강화하고, 지역사회 돌봄·정신건강 자원을 복지연결의 최전선에 같이 세워야 합니다.