서울 서초구 현대자동차 본사의 모습.연합뉴스
현대자동차그룹의 PBR(주가순자산비율)은 0.5배 정도다. 난 실제로는 이보다 훨씬 더 낮을 것으로 추정하지만, 이건 나중에 더 자세히 다루도록 하고. 여하튼 재무제표에 나타난 숫자로만 보면 현대차의 PBR은 0.5배 정도다.
PBR 0.5배는 무슨 뜻인가? 예를 들어 어떤 기업이 망했다고 치자. 망한 기업에는 누가 가장 먼저 들이닥치나? 먼저 정부가 미납된 세금 받기 위해 들어가겠지. 다음 은행 등 채권자들이 빌려준 돈을 받기 위해 들어간다. 세금과 대출을 다 갚고 나면 남은 돈은 누가 갖나? 그건 투자자들이 갖는다. 법으로 그렇게 되어 있다.
PBR 0.5배, 주주들은 황당하다
기업이 망한 그 시점에 해당 회사의 주식을 소유하고 있는 사람들, 주식 투자자들은 기업이 청산되면 가장 마지막에야 남아 있는 돈을 받을 수 있는 사람들이다.
따라서 정상적으로(?) 어떤 기업이 망했다면 망한 기업의 주주들이 가져갈 돈은 대개 한푼도 남지 않게 된다. 기업이 망했다는 말은 현금 흐름이 원활하지 않아서 부도가 났다는 말이니, 현금도 없고 이제 기업이 팔 순자산도 없어야 정상이다.
투자자인 주주들은 땡전 한푼도 못 받고 거리로 나앉아야 정상이다. 그런데 현대차의 PBR이 0.5배라는 말은 현대차가 부도가 나서 빚을 다 갚았는데도 불구하고 남아 있는 순자산이 현재 거래되고 있는 시가총액의 2배가 된다는 뜻이다.
왜냐하면 PBR이란 주가를 주당 순자산가치로 나눈 값인데, 이는 다시 말하면 현재 기업이 거래되고 있는 시가총액(1주당 주식가격 X 발행주식수)을 부동산을 비롯한 기업의 순자산(총자산-총부채)으로 나눈 값이기 때문이다.
그래서 PBR 0.5배의 가격으로 어떤 기업의 주식이 주식시장에서 거래되고 있다는 뜻은 지금 그 기업이 당장 망해서 빚잔치를 하더라도, 은행 등으로부터 빌린 대출을 다 돌려주고도 현재 주주들에게 현재 거래되고 있는 주식시장가격의 2배씩을 돌려줄 수 있게 된다는 뜻이 된다. 이런 주식을 소유하고 있는 주주들 입장에서는 황당하기 그지없는 상황이다.
차라리 기업이 모든 사업을 중단하고 기업의 모든 자산을 팔아 청산한 뒤 주주들에게 돈을 나눠주면, 그 금액이 현재 본인이 보유한 시장가치보다 2배가 높다니…
PBR 낮은 한국 대기업, 숨겨진 이유가 있다?