"기자 시절에는 제삼자의 시각으로 객관적인 입장에서 지적하고 비판했죠. 이제는 여당 소속 정치인이기에 과거처럼 할 순 없죠. 그럼에도 꼭 필요할 때는 제 목소리를 내려고 합니다. 안타까운 점이 있다면 우리 사회가 진영·이념 대립이 갈수록 첨예해지는 바람에 이른바 합리적 보수·진보가 설 수 있는 자리가 점점 줄어든다는 점입니다. 목소리 큰 사람, 인신공격을 잘하는 사람이 주목받고 인정받는 잘못된 풍토가 하루빨리 바뀌어야 한다고 생각해요."

다음은 12.7 탄핵 보이콧 105인 명단(가나다 순)

12.3 계엄 이후 정치적 선택에 대해 일부 국민의힘 의원들이 대국민 사과문을 발표했다. (하단 굵은 글씨 표기)

6월 5일, 박수민 의원(서울 강남을)은 "대통령이 동원한 계엄은 명백히 잘못된 일"이라며 같은 당 의원들의 릴레이 반성을 제안했다. 6월 6일, 최형두 의원(경남 창원시마산합포구)은 "대통령이 계엄이라는 엄청난 오산과 오판을 결심하는 동안 여당 의원으로서 아무 역할도 하지 않았다"고 사과했다.

8월 12일, "1년 후에는 다 찍어준다"고 했던 윤상현 의원(인천 동구미추홀구을)은 "12.3 비상계엄은 분명히 잘못된 결정이었다"고 사과하면서 "국민의힘은 지난 과오를 반성하고, 각자가 고해성사하며 서로 또 용서하고 국민으로부터 대용서를 받아야 한다"고도 강조했다.

우크라이나군에 생포된 북한군 포로를 면담한 국민의힘 유용원 의원이 4일 서울 여의도 국회 소통관에서 북한군 포로의 육성 파일을 공개하며 면담 결과를 설명하고 있다. 2025.3.41964년 3월 충남 천안에서 태어나 자랐다. 천안중·천안중앙고를 거쳐 서울대 사회과학대학 경제학과를 졸업했다. 1990년 <조선일보>에 입사했다. 1993년부터 31년 간 국방부만 출입한 군사전문기자로 이름이 높았다. 누적방문자 4억 명을 돌파한 대한민국 최대 군사안보커뮤니티 <유용원의 군사세계>도 운영했다.취미가 직업이 되고 공직으로 이어진 경우다. 그는 2004년 <유용원의 군사세계> 인사말에서 "대학 다닐 때도 용산 등지의 외국잡지 헌책방들을 돌아다니며 무기 서적들을 구해봤다"고 했다. 또 "이 분야를 특화하면 괜찮겠다는 생각을 하고 있던 터여서 면접시험 때 무기에 대해 굉장히 많이 아는 척을 했다"며 "그 뒤 제 취미가 전공이 됐고, 무기도입 문제 등을 본격적으로 기사화 했다"고 밝혔다.1993년 1월 <월간조선>에 12.12 군사반란을 일으킨 육군 내 불법 사조직 '하나회' 명단을 최초 공개했다. 김영삼 전 대통령이 취임 직후 '하나회'를 숙청하는 데 참고한 보도로 알려져 있다.국민의힘의 영입제안을 받고 2024년 3월 퇴사했다. 당선 안정권인 12번을 부여 받고 국회에 입성했다. 국방위원회 등에서 전문성을 살린 의정활동을 하는 중이다. 지난 2월 우크라이나를 방문해 전쟁포로가 된 북한군들을 면담하고 돌아와 이들의 귀순의사 등을 밝혔다. 핵무장 잠재력 확보를 목표로 하는 국민의힘 의원 중심의 '국회무궁화포럼' 대표의원을 맡고 있다.2025년 4월 <월간조선>과 한 인터뷰에서 "새로운 삶을 살아보고 싶었다"고 정치 참여 계기를 밝혔다. 또한 "기자로서 제시했던 여러 의제가 있었는데 이를 정책으로 연결하는 데까지는 한계가 많아서 이를 돌파할 수 있는 수단이 무엇일까를 고민하다 정치를 택했다"고 했다. "사실을 추구하는 기자와 당파적 이익을 좇는 정치인 간에는 차이가 있다"는 질문에는 다음과 같이 말했다.