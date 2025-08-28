▲
2025 산재사망 배달노동자 추모 행진에 참가한 라이더유니온 조합원을 비롯한 배달 노동자들이 12일 서울 중구 민주노총 앞에서 산재 대책 마련 등을 촉구하며 약식 추모집회를 하고 있다연합뉴스
정훈님, 서울 용산 대통령실 앞에 16명의 얼굴 없는 영정사진이 걸려있는 걸 아시나요? 지난 5일 라이더유니온 조합원 김용진씨가 쿠팡이츠 배달을 하다가 사망했습니다. 라이더유니온이 조사해보니 올해 상반기에만 16명이 배달을 하다 사망했습니다. 이에 라이더유니온이 플랫폼노동자에 대한 근본적인 산업안전대책을 마련하라는 요구를 걸고 대통령실 앞에 분향소를 차린 겁니다.
대한민국 산재 1위 기업은 배민, 2위는 쿠팡이츠 입니다(2025년 1분기 기준). 이런 와중에 라이더 오픈채팅방에 배민 고객센터와 배달 라이더가 주고받은 대화 내역이 올라왔습니다.
플랫폼 산업의 본질이 드러나는 대화
"픽업언제되나요?"
배민은 문제가 생기면 라이더에게 전화를 하는 대신 핸드폰 앱으로 메시지를 보냅니다. 안전한 소통을 위해서는 전화통화가 낫습니다. 대부분의 라이더들은 헬멧에 부착되어 있는 블루투스로 통화가 가능하기 때문입니다. 그런데 사측은 효율적으로 여러 라이더들과 소통하기 위해 굳이 채팅 상담만을 고집합니다.
라이더 입장에서는 일단 앱에 메시지가 뜨면 긴급 상황을 의미하기 때문에 주행 중이라도 확인할 수밖에 없습니다. 오토바이를 옆으로 안전하게 세우고 손으로 채팅을 하면 좋겠지만, 픽업 언제 할 거냐는 질문에 한가하게 멈춰서 채팅을 하기는 어렵습니다. 상대방의 기분을 고려해서 길고 정성스럽게 메시지를 작성할 시간도 없습니다.
"좀걸려요"
배달 중 채팅을 하려면 띄어쓰기할 시간조차 없습니다. 배달 일을 하는 사람은 잘 아는 사실을, 다른 사람은 알기 어렵습니다. 라이더의 짧은 대답이 거슬렸을까요? 고객센터 직원의 반응도 심상치 않습니다.
"왜요?"
이쯤 되면 이미 서로 감정이 상한 것 같습니다. 그래도 고객센터 직원은 일은 해야 하니 "얼마나 걸리세요"라고 다시 묻습니다.
"그건정확히모르죠3배차인데"
라이더도 빈정이 상했습니다. 3배차란 3개 음식점의 배달을 동시에 수행하는 겁니다. 배민은 인공지능(AI)이 라이더에게 자동으로 음식 배달 명령을 내립니다. 라이더 입장에서는 회사가 AI를 앞세워 자신에게 3개의 배달주문을 동시에 수행하라 해놓고서는 인간 상담사를 앞세워 늦게 온다고 다그치는 겁니다. 라이더의 '3배차인데'는 일종의 항의였던 거죠. 역시 띄어쓰기를 할 새가 없습니다. 순순히 물러날 고객센터 직원이 아닙니다. 2분 뒤에 라이더에게 다시 메시지를 남깁니다.
"마라탕 음식 나왔다고 빨리 픽업해달라고 가게 전화왔어요 빨리해주세요 픽업시간 지났습니다."
라이더는 폭발합니다.
"장난합니까 사고나면 책임지실건가요"
고객센터 직원도 지지 않습니다.
"그걸 왜 저한테 장난하냐하고 제가 책임을 지나요;;; 가게에서 픽업시간 지났다고 전화가 와서 전달하는건데"
"문의 종료"