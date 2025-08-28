라이더유니온

라이더와 고객센터 직원의 대화라이더 입장에서 가장 화가 나는 것은 '문의 종료' 문구일겁니다. 라이더가 픽업을 독촉한 고객센터 직원과 대화를 하기 위해서는 채팅창에서 수많은 자동응답 단계를 거쳐야 합니다. 해당 직원과 다시 대화를 할 수 있을지도 확실치 않습니다. 이처럼 주행하느라 채팅방에서 라이더가 더 이상 메시지를 남기지 않으면 '문의 종료'가 뜨고 처음부터 다시 연결해야 합니다.우리가 전화로 자동응답시스템(ARS)과 씨름하는 과정을 라이더들은 앱에서 겪어야 합니다. 주소오류, 손님의 부재, 포장불량 등 배달을 하면서 발생할 수 있는 수많은 상황 속에서도 라이더들은 전화가 아니라 채팅을 해야 합니다. 온전히 채팅만 하다가는 수익이 줄어드니 주행을 하면서 틈틈이 답변을 남겨야 합니다.고객센터 직원이라고 스트레스가 없는 건 아닙니다. 현장에서 벌어지는 구체적인 상황을 고객센터 직원들이 모두 알기 어렵습니다. 결국 엄청난 속도로 돌아가는 배달공장의 컨베이어벨트 위에서 일하는 사람들끼리 싸우는 겁니다.저 대화에서 우리가 주목해야 할 문장이 있습니다. '가게에서 픽업시간 지났다고 전화가 와서 전달하는 건데'입니다. 플랫폼의 또 다른 이용자인 가게주인의 항의를 전달한 것 뿐이라는 고객센터 직원의 말은 플랫폼 산업의 본질을 잘 드러냅니다. 플랫폼은 음식가게와 라이더를 연결할 뿐 라이더에게 빨리 가라고 이야기하지 않습니다. 따라서 책임도 없다는 말입니다.정책 결정권자들조차 '중계만 할 뿐'이라는 플랫폼 기업의 주장에 수긍합니다. 그러나 사실이 아닙니다. 노동자의 입장이 아니라 플랫폼 산업의 입장에서도 플랫폼이 중계만 한다면 망합니다. 가게가 애써 만들어놓은 마라탕을 배달 해줄 라이더를 매칭하지 못한다면 플랫폼 기업에 무슨 일이 벌어질까요? 일단 배민이라는 플랫폼을 믿고 주문을 한 손님으로부터 신뢰를 잃습니다. 배민에 접속해서 주문하는 손님이 줄어들면 가게주인도 배민에 수수료를 내고 입점할 필요가 없습니다. 그 결과 배달량이 줄어들면 배민에 접속해서 일할 라이더도 줄어들겠지요. 하나의 중계만 실패하더라도 플랫폼에는 치명타입니다.반대로 손님이 많아지면 배민에 접속하고 싶은 가게도 많아지고 배달 물량이 많아지면 라이더도 늘어나겠지요. 라이더가 늘어나면 배달 속도가 높아지고 손님과 가게의 만족도도 높아집니다. 플랫폼 입장에서는 손님이든 가게든 가입자를 늘리는 게 중요합니다. 따라서 플랫폼은 단순히 중계를 하는 게 아니라 질 높은 배달 서비스를 가게와 손님에게 제공해야 합니다.이를 위해 배달 라이더에게 지금 어디냐고 직접 묻기도 하고, 배달앱이 예상한 시간을 넘기면 자동으로 '현재 이 배달을 진행하고 계신가요'라고 묻는 메시지가 뜨기도 합니다. 효율적인 배달 수행을 위해 AI가 배달지와 배달순서, 배달료를 설정합니다.