윤상현 국민의힘 의원이 서부지법 폭동사태 당일 시위 현장에서 전한 '훈방 예정 소식'은 일부 커뮤니티 사이에서도 급속도로 퍼져나갔다. "담 넘은 17명 훈방 조치하러 오셨음^^"이라는 게시물의 업로드 시각은 1월 18일 오후 9시 8분이었다./
커뮤니티 화면 갈무리
정리하면 이렇다. 윤 의원이 1월 18일 저녁에 연락을 취한 경찰 관계자는 모두 세 사람이다. 마포경찰서장에게 먼저 연락을 취했지만 통화하지는 못했고, 그다음 경찰청 고위 관계자로부터 "다 석방조치될 것"이라는 말을 듣고 이를 현장에서 전했으며, 시위 현장을 떠난 후인 오후 10시 51분경 강남경찰서장과 통화했다는 것이다.
'그날 밤의 폭도들'이 주문처럼 외쳤던 말은 국민저항권이었다. 그런 이들이 앞서 접한 정보는 담을 넘어 법원에 난입한 이들이 '곧 훈방된다'는 것이었다. 이런 상황에 대해 신혜식 대표마저 윤 의원이 폭동 직전 시위대를 격려하고 부추겼다는 의혹을 제기하고 있는 지금에도, 정작 해당 발언의 '출처'는 오리무중이다.
최근 서부지법 폭동에 가담한 유튜버, 직장인, 학생 등에게 잇따라 실형이 선고되고 있다. 이들과 그 가족들에게도 중요한 질문일 수 있다.
그래서, 윤상현 의원이 통화했다는 경찰청 고위 관계자는 누구인가.
다음은 헌법 수호 의무를 갖고 있는 윤상현 의원의 주요 정치적 선택들이다.
2024년
[프로필] 전두환의 전 사위... 지역에서는 윤상현 시민소환운동
12월 4일 : 12.3 비상계엄해제 요구 결의안 투표에 불참했다.
12월 7일 : 윤석열 대통령 탄핵소추안 표결에 불참했다.
12월 10일 : 12.3 비상계엄사태 상설특검 수사요구안 표결에서 반대표를 던졌다.
12월 26일 : 헌법재판관 후보자 임명동의안 표결에 불참했다.
2025년
1월 6일, 15일 : 윤석열 체포영장 집행 당시 한남동 관저 앞 집결에 참가했다.
2월 17일 : 헌법재판소 항의 방문에 참가했다.
3월 1일 : 극우세력의 3.1절 탄핵 반대 집회에 참가했다.
3월 12일 : 탄핵심판 각하 촉구 탄원서에 이름을 올렸다.
6월 5일 : 윤석열 전 대통령 내란·외환 특검 표결에 불참했다.
7월 14일 : 리셋코리아 발대식(전한길 연설)을 주최했다.