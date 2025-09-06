네이버뉴스라이브러리

다음은 12.7 탄핵 보이콧 105인 명단(가나다 순)

12.3 계엄 이후 정치적 선택에 대해 일부 국민의힘 의원들이 대국민 사과문을 발표했다. (하단 굵은 글씨 표기)

6월 5일, 박수민 의원(서울 강남을)은 "대통령이 동원한 계엄은 명백히 잘못된 일"이라며 같은 당 의원들의 릴레이 반성을 제안했다. 6월 6일, 최형두 의원(경남 창원시마산합포구)은 "대통령이 계엄이라는 엄청난 오산과 오판을 결심하는 동안 여당 의원으로서 아무 역할도 하지 않았다"고 사과했다.

8월 12일, "1년 후에는 다 찍어준다"고 했던 윤상현 의원(인천 동구미추홀구을)은 "12.3 비상계엄은 분명히 잘못된 결정이었다"고 사과하면서 "국민의힘은 지난 과오를 반성하고, 각자가 고해성사하며 서로 또 용서하고 국민으로부터 대용서를 받아야 한다"고도 강조했다.

가

강대식(대구 동구군위군을), 강명구(경북 구미시을), 강민국(경남 진주시을), 강선영(비례), 강승규(충남 홍성군예산군), 고동진(서울 강남구병), 곽규택(부산 서구동구), 구자근(경북 구미시갑), 권성동(강원 강릉시), 권영세(서울 용산구), 권영진(대구 달서구병), 김건(비례), 김기웅(대구 중구남구), 김기현(울산 남구을), 김대식(부산 사상구), 김도읍(부산 강서구), 김미애(부산 해운대구을), 김민전(비례), 김상훈(대구 서구), 김석기(경북 경주시), 김선교(경기 여주시양평군), 김성원(경기 동두천시양주시연천구을), 김소희(비례), 김승수(대구 북구을), 김용태(경기 포천시가평군), 김위상(비례), 김은혜(경기 성남시분당구을), 김장겸(비례), 김재섭(서울 도봉구갑), 김정재(경북 포항시북구), 김종양(경남 창원시의창구), 김태호(경남 양산시을), 김형동(경북 안동시예천군), 김희정(부산 연제구)

나

나경원(서울 동작구을)

바

박대출(경남 진주시갑), 박덕흠(충북 보은군옥천군영동군괴산군), 박상웅(경남 밀양시의령군함안군창녕군), 박성민(울산 중구), 박성훈(부산 북구을), 박수민(서울 강남구을), 박수영(부산 남구), 박정하(강원 원주시갑), 박정훈(서울 송파구갑), 박준태(비례), 박충권(비례), 박형수(경북 의성군청송군영덕군울진군), 배준영(인천 중구강화군옹진군), 배현진(서울 송파구을), 백종헌(부산 금정구)

사

서명옥(서울 강남구갑), 서범수(울산 울주군), 서일준(경남 거제시), 서지영(부산 동래구), 서천호(경남 사천시남해군하동군), 성일종(충남 서산시태안군), 송석준(경기 이천시), 송언석(경북 김천시), 신동욱(서울 서초구을), 신성범(경남 산청군함양군거창군합천군)

아

안상훈(비례), 엄태영(충북 제천시단양군), 우재준(대구 북구갑), 유상범(강원 홍천군횡성군영월군평창군), 유영하(대구 달서구갑), 유용원(비례), 윤상현(인천 동구미추홀구을), 윤영석(경남 양산시갑), 윤재옥(대구 달서구을), 윤한홍(경남 창원시마산회원구), 이달희(비례), 이만희(경북 영천시청도군), 이상휘(경북 포항시남구울릉군), 이성권(부산 사하구갑), 이양수(강원 속초시인제군고성군양양군), 이인선(대구 수성구을), 이종배(충북 충주시), 이종욱(경남 창원시진해구), 이철규(강원 동해시태백시삼척시정선군), 이헌승(부산 부산진구을), 인요한(비례), 임이자(경북 상주시문경시), 임종득(경북 영주시영양군봉화군)

자

장동혁(충남 보령시서천군), 정동만(부산 기장군), 정성국(부산 부산진구갑), 정연욱(부산 수영구), 정점식(경남 통영시고성군), 정희용(경북 고령군성주군칠곡군), 조경태(부산 사하구을), 조배숙(비례), 조승환(부산 중구영도구), 조은희(서울 서초구갑), 조정훈(서울 마포구갑), 조지연(경북 경산시), 주진우(부산 해운대구갑), 주호영(대구 수성구갑), 진종오(비례)

차

최보윤(비례), 최수진(비례), 최은석(대구 동구군위군갑), 최형두(경남 창원시마산합포구), 추경호(대구 달성군)

하

한기호(강원 춘천시철원군화천군양구군을), 한지아(비례)

1988년 11월 28일 자 <경향신문>은 당시 백담사에 있던 전두환씨 부부를 방문하는 윤상현 의원 부부의 모습을 보도했다.전두환의 전 사위로 잘 알려져 있다. 2010년 재혼을 통해 신격호 롯데그룹 회장의 조카사위가 됐다.1962년 12월 충청남도 청양군에서 태어났다. 서울은로초등학교, 서울 동양중학교, 서울 영등포 고등학교를 졸업했다. 서울대학교 경제학과에 입학했다. 고등학교 재학 중 전두환의 딸과 함께 과외를 하면서 맺은 인연이 결혼으로 이어져 대학 졸업 후인 1985년 6월에 청와대에서 결혼식을 올렸다. 결혼 후 유학을 통해 미국 조지타운 대학교와 조지 워싱턴 대학교 등에서 외교학 석사 학위와 정치학 박사 학위를 각각 취득했다.서울대학교 초빙교수를 거쳐 2000년부터 한나라당을 통해 정치권에 입문했지만 약 8년 동안 연거푸 고배를 마셨다. 2000년 16대 국회의원 선거와 2002년 재보궐선거에서 각각 공천에 탈락했다. 2004년 17대 국회의원 선거(인천 남구을)에서는 열린우리당 후보에게 패했다. 2008년 18대 총선에서 같은 지역구에 다시 출마해 처음으로 국회의원 배지를 달았고, 2012년 선거에서 재선에 성공했다.2016년 선거(인천 남구을)와 2020년 선거(인천 동구미추홀구을)에서 공천 탈락 또는 컷오프가 되면서 각각 무소속으로 출마했는데도 모두 당선되면서 4선 의원이 됐다. 2021년 8월 국민의힘에 복당했다. 2022년 선거(인천 동구미추홀구을)에서 5선에 성공했다.지난 1월부터 인천평화복지연대가 '내란 청산 운동'의 일환으로 윤 의원 시민소환운동에 돌입했다. 지난 5월 14일 기자회견을 통해 밝힌 바에 따르면 약 1천여 명의 지역 시민들이 참여한 것으로 알려져 있다.