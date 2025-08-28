평양 조선중앙통신=연합뉴스

지난 2023년 3월 28일, 김정은 북한 국무위원장이 핵무기병기화사업을 지도하고 핵반격작전계획과 명령서를 검토하는 모습.주목할 점은 트럼프가 집권 2기의 목표로 세계의 핵군축이나 비핵화를 핵심적인 목표로 삼고 있다는 것이다. 그는 지난 1월 23일 스위스 다보스에서 진행된 세계경제포럼(WEF) 화상 연설에서 러시아와 중국을 거론하면서 "우리는 비핵화를 할 수 있는지 알고 싶은데, 나는 그것이 매우 가능하다고 생각한다"라고 말했다. 그는 2월 13일에도 러시아와 중국을 거듭 거론하면서 비핵화가 2기 행정부의 목표라는 점을 거듭 밝혔다.그리고 3월 13일에는 "다른 국가들도 참여시키는 방안을 찾아야 한다"라며, "규모는 더 작지만 김정은도 많은 핵무기를 보유하고 있으며, 다른 국가들도 마찬가지"라고 말했다. 조선을 "확실한 핵보유국"이라고 칭하면서 김정은 위원장과의 관계를 재구축하겠다고 말하기도 했다.이러한 발언을 종합해 보면, 이번 한미정상회담에서 이재명 대통령이 "한반도 비핵화"를 역설하자 트럼프도 이에 호응하면서 북미정상회담 추진 의사를 밝힌 것이라고 해석하는 것은 트럼프의 야심을 너무 작게 보는 것이다. 트럼프는 '세계의 비핵화'라는 큰 틀에 북핵 문제도 담아내려고 하는데, 한국은 '한반도 비핵화'라는 좁은 시야에 갇혀 있다는 뜻이다.여기서 질문을 던져볼 수 있다. '어느 것이 현실적이고 실용적인 접근일까?' 이재명 정부 들어서도 한반도 비핵화가 목표라는 점을 거듭 강조하고 있지만, 그럴수록 비핵화는 멀어지고 남북관계 회복도 불가능해진다. <조선중앙통신>이 한미정상회담 직후 "리재명이 '비핵화망상증'을 '유전병'으로 계속 달고 있다가는 한국뿐 아니라 그 누구에게도 리롭지 못하다는 것을 알아야 한다"는 입장을 내놓은 것에서도 이러한 분석이 지나치지 않다는 것을 알 수 있다.