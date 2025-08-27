로이터 연합뉴스

이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴 DC 백악관 오벌오피스에서 도널드 트럼프 미국 대통령과의 한미 정상회담을 하고하고 있다.이번 회담을 바라보는 데에는 두 가지 시선이 있어야 한다. 그리고 둘 중 어느 하나로 기울어서는 안 된다. 하나는 국가의 구성원으로서 정부의 외교적 노력을 응원하고, 동맹의 안정과 한반도의 평화를 위한 성과를 인정하는 시선이다. 파국을 피하고 대화를 이어간 것만으로도 실질적 이익이 있었음을 평가해야 한다.다른 하나는 인류 공동체의 일원으로서 보편적 정의와 규범의 차원에서 가져야 하는 시선이다. 트럼프의 "숙청·혁명" 발언은 동맹국의 민주주의를 불안정한 체제로 격하시킨 언사였고, 이는 유엔헌장이 천명한 주권 평등 원칙과 현대 외교의 기본 의전을 정면으로 흔든 행위였다.따라서 이번 회담은 성공으로 기록하되, 그 성공이 트럼프의 무례를 성역화하는 방식으로 포장되어서는 안 된다. 성과와 비판을 동시에 기록하는 것, 바로 그것이 언론이 져야 할 이중의 책무다.트럼프 대통령의 언행은 단순한 해프닝으로 치부할 수 없다. 회담 직전 SNS 발언은 한국의 민주주의를 "숙청·혁명"과 같은 불안정한 체제와 동일시한 것으로, 동맹국의 정통성을 훼손하는 중대한 언사였다.회담 중 거론된 교회 급습과 기지 수색 문제 역시 사실관계에 기초하지 않은 채 한국 사회를 불안정한 체제로 묘사하는 언사였다. 이는 우발적 실수가 아니라 외교적 언어의 기본 원칙을 무너뜨린 사례다.이러한 태도는 새로운 일이 아니다. 트럼프는 2018년 북대서양조약기구(NATO) 정상회의에서 앙겔라 메르켈 독일 총리와 테리사 메이 영국 총리를 공개적으로 몰아세웠고, 아베 신조 일본 총리와는 악수 장면에서 외교적 결례를 남겼으며, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과는 주요 7개국(G7) 정상회의에서 공개 충돌을 빚었다. 이번 한국 사례는 이러한 일련의 행태가 동맹국에 예외가 없음을 확인시켜 준다.국제법적으로 보면 동맹국을 "사업 불가" 대상으로 규정한 발언은 일종의 경제적 강제로 해석될 수 있다. 이는 국제법에서 말하는 '강제 외교'의 전형적 신호이며, 주권 평등과 내정 불간섭이라는 기본 원칙에 어긋난다. 외교학적으로도 이런 공개적 모욕은 압박 전술의 성격을 띠지만, 공식 정상회담에서 요구되는 의전과 관례를 무너뜨린 점은 결코 정당화될 수 없다.역사적 비교 역시 트럼프 언행의 특수성을 드러낸다. 1970년대 헨리 키신저 미 국무장관이 구사한 '연결'(linkage) 전략은 인권·안보·경제 문제를 묶어 협상력을 높이려 한 것이었지만, 상대국 정권 자체를 "사업 불가"로 규정한 적은 없었다. 트럼프의 언행은 냉전 시절의 '체제 경쟁 언어'를 동맹국에 투사한 예외적 사건이며, 동맹 신뢰의 기반을 훼손하는 심각한 행위다.따라서 이번 회담은 성과와 무례가 공존한다. 만약 '충돌을 피했다'는 사실만을 근거로 성공을 강조한다면, 트럼프의 무례는 전략이라는 이름으로 성역화되고 비판 불가능한 영역이 되어버린다. 언론의 책무는 성과를 기록하는 동시에, 국제법·외교학·역사적 맥락에서 트럼프 언행의 무례함을 엄밀히 지적하는 것이다. 그래야만 동맹의 건강한 기반이 유지될 수 있다.트럼프의 무례함과 힘을 앞세운 야만적 권력 행태는 일시적인 외교적 봉합이나 상대 대통령의 위기관리 능력만으로 덮을 수 없다. 이는 반드시 기록되고 지적되어야 하며, 역사 속에서는 무책임하고 퇴행적인 정치의 전형으로 남아야 한다.