권우성

지난 3월 28일 오후 경북 안동시 풍천면 어담리 산불 피해 현장.산불이 발생하면 산림청, 행안부, 대통령실 등 여러 부처가 상황실을 운영한다. 그러나 제각각 사무실마다 만들어진 컨트롤타워로 인해 보고는 중복되고 현장에서의 유연한 대처는 어려워진다. 초기 대응에서 가장 필요한 것은 빠른 판단과 유연한 현장 대처인데, 현장 지휘관이 상부에 수시로 보고하는 일에 몰두하다 보니 결정이 늦어진다. 재난문자는 너무 자주 발령되어 시민들은 점차 무감각해진다. 마치 양치기 소년의 외침이 반복되듯, 정작 위기 상황에서 경고의 위력은 반감된다.임도관리나 연료제거 같이 사전에 관리해야 할 일들은 현장에서 이루어지지 않는다. 정작 예산은 현장에 투입되어야 하지만, 필요한 사업들은 논쟁 속에서 발목이 묶인다. 산불진화는 계획과 의지만으로 되지 않고 사전에 현장 여건을 얼마나 갖추었느냐에 따라 성패가 갈린다.재난관리법상 산불이 발생할 경우 현장의 지휘권자는 시장, 군수, 구청장이다. 지역현황 파악과 관내 자원 동원을 쉽게 할 수 있기 때문이다. 그러나 현실에서는 산불주관기관(산림청), 참여기관(소방청 등) 등이현장 대책본부가 구성되어 있음에도 불구하고 자원운용을 각자 행사하려고 하고, 이 과정에서는 상황 판단과 자원 배분이 지연되는 일이 반복된다.이는 강원·경북 등지에서 발생한 대형 산불 사례들에서도 지속적으로 제기된 문제다. 사무실에 위치한 컨트롤타워는 현장을 통제하기보다는, 법적 지휘권자인 지자체장의 임무를 지원하는 역할을 해야 한다. 대응 과정에서 일관성이 유지되고, 참여기관 간 역할 분담이 명확히 나뉘도록 중앙기관은 지원 기능에 집중해야 한다.산사태 같은 자연재해 위험정보가 건축허가 기준이나 주민 안내에 제대로 반영되지 않아 피해 위험에 노출되는 사례도 있다. 이는 단순한 행정 착오가 아니다. 위험정보가 기관간 공유되지 않고 시민에게 전달되는 체계가 제도화되지 않은 것이 보다 구조적이고 근본적인 문제다.산불도 마찬가지다. 핵심은 연료지도를 통해 고위험 지역을 사전 식별하고 관리하는 것인데, 미국이나 호주처럼 연료 정보를 기반으로 정책을 설계하면 충분히 효과를 거둘 수 있다. 한국도 위성기반 정보와 현장 DB를 통합한 재난위험예측시스템을 한층 정교하게 개발해야 한다.대외적으로 개방할 수 있을 정도로 신뢰성 있는 정보를 구축하고, 그 이후에는 위험예측 정보를 지역사회와 적극 공유해야 한다. 또한, 위험 정보를 활용한 마을 단위 대피 계획이나 지역 맞춤형 훈련도 정례화되어야 한다. 실질적인 생존 역량은 정보의 정확성과 전달 구조에서 출발한다. 공동체 단위의 재난 대응력이 강화될수록 생명과 재산의 피해는 줄어든다.산림재난도 결국 지역사회 안에서 벌어지는 일이며, 행정은 이를 뒷받침해야 한다. 올해 4월 발생한 대구산불과 같은 도시형 산불(Wildland-Urban Interface Fire)은 미국과 호주에서 오래전부터 민감하게 다뤄지는 산불 유형이다. 이재명 정부 국정운영 계획안에는 주요 재난 대응과 관련해 산림 재난 위험을 사전에 평가하겠다는 내용이 담겨있다. 산불위험을 줄이기 위해 생활권 수목을 적시에 벌채하겠다는 계획과 더불어 관심을 가지고 추진해야 할 부분이다.진화만으로는 산불 확산을 막을 수 없다. 벌기령(나무를 벌채할 수 있는 적정나이)에 다다른 목재, 고사목, 덤불은 다 연료가 된다. 숲 주변 주택이나 시설도 탈 수 있는 연료이다. 이중 목재는 가치 있는 자원이다. 산업용재로 활용하고, 지역경제와 연계하는 접근이 필요하다. 필자가 2014~15년 산불방지과장으로 재직할 당시 '소각 산불없는 녹색마을' 사업을 기획했다. 주민이 직접 불법 소각을 줄이고 위험지대를 정비하고자 한 구상으로 예방의 주체를 주민으로 확장하고자 했다.미국의 주민 중심의 산불 예방 프로그램(Firewise), 프랑스의 연료제거의무부과(OLD, Obligation Légale de Débroussaillement) 제도처럼, 주민의 역할을 제도화한 해외 사례도 참고할 필요가 있다. 연료지도를 활용해 위험지역을 구체화하고, 사전제거 지역을 설정해야 한다. 이러한 정보 기반 예방체계는 기술의 발전과 함께 더 정교해질 수 있다.특히 중요한 것은 주민이 주체가 되는 예방활동 모델을 지역별로 구축하는 것이다. 농·산·촌 공동체를 중심으로 연료제거 활동, 감시체계, 조기경보망을 자발적으로 운영할 수 있도록 인센티브를 제공하고 교육 지원을 해야 한다. '주민을 보호의 대상'으로만 볼 것이 아니라, 재난 대응의 핵심 주체로 전환하는 것이야말로 지속 가능한 재난관리 정책의 출발점이다. 주민은 산불의 발화자가 될 수 있지만, 조기 신고 및 진화의 해결자로 역할 역할을 할 수도 있다.