1995년 12월 2일 서울 연희동 자택 앞에서 전두환씨가 이른바 골목성명을 발표하고 있다.사과 성명에서 전두환은 재산을 국가에 헌납하겠다고 했다. 재산 일부를 공개한 그는 그것이 전부인 것처럼 하면서 "이 재산은 정부가 국민의 뜻에 따라 처리해주시기 바랍니다"라고 말했다.재산 헌납 선언도 정권의 요구에 따른 것이었다. 이순자 자서전 <당신은 외롭지 않다>는 "대국민 담화문을 준비하고 있을 즈음, 청와대에서 갑자기 또 다른 요구를 추가해왔다"라며 "청와대는 밀사를 보내 그이에게 '재산내역 공개'가 아닌 '전 재산 헌납'을 요구"했다고 밝혔다. 유배형에 더해 재산 추징도 사실상의 형벌로 가해진 셈이다.이순자 부부의 백담사행은 이들에 대한 사법처리 요구가 거세지는 속에서 일어났다. 전두환이 청와대를 나온 다음 달인 1988년 3월부터 국민들은 이들 일가족에 대한 처벌을 요구했다. 이 부부의 친인척인 이창석·전경환·전기환·전순환·전우환·홍순두·김영도·황흥식·김승웅 등을 구속으로 몰아넣은 국민들은 서울올림픽 폐막(10.2.) 직후부터 압박을 강화했다.<노태우 회고록>은 "수많은 학생과 재야 인사들이 올림픽이 끝나기가 무섭게 연희동에 있는 전 전 대통령 사저로 몰려가 화염병을 던지는 등 소란을 피우기 시작했다"라며 "이들의 구호는 '전두환 전 대통령 내외를 구속하라'는 것이었다"고 소개했다. 노태우는 "당시 상황은 아닌 말로 폭동이 날 판이었다"고 회고했다.사정이 그랬기 때문에 노태우 정권이 아무런 조치도 취하지 않았다면, 전두환뿐 아니라 이순자도 대중의 공격에 노출되거나 교도소에 들어가거나 아니면 해외로 도망해야 할 수도 있었다. 그런 상황과 맞닥트리는 대신에 받아들인 것이 백담사 유폐다. 그래서 이 유폐는 국민적 요구에 턱없이 모자라는 것이긴 했어도, 사실상의 형벌로 볼 수 있었다.<노태우 회고록>에 따르면 구체적인 유폐 장소를 결정한 쪽은 전두환과 참모진이다. 이들이 그 장소를 선정한 것은 지리적 특성 때문이다. <노태우 회고록>은 장소가 정해진 배경을 설명하는 대목에서 "오대산 월정사 등 몇 곳의 사찰을 검토했으나, 이왕 국민들에게 속죄하는 뜻을 표하기 위해서는 외지고 험준한 곳이 적합하다는 결론을 내렸다는 것이었다"고 언급한다.백담사는 38도선 이북에 있다. 북위 38.165322가 되는 곳이다. 이순자 자서전은 "국토분단의 상징 같은 38선 표지판을 지나고도 차는 북쪽으로 북쪽으로 한참을 더 달렸다"라며 "산사로 가는 길을 알리는 이정표로부터 다시 수십 리 외길이 험난한 절벽을 배경으로 끝없이 뻗어 있었다"고 묘사한다.1988년 11월 23일 오전 10시에 연희동을 나선 전두환 이순자 부부가 백담사 도착 직후 맞닥트린 것은 강추위다. <전두환 회고록> 제3권은 "백담사에 도착한 것은 오후 3시 20분이었다"고 한 뒤 "산에는 며칠 전 내린 눈이 수북이 쌓여 있었다"라며 "낯선 그곳에는 이미 영하 20도를 오르내리는 매서운 겨울이 찾아와 있었던 것"이라고 회고한다.한낮 온도가 영하 20도인 그날, 이 부부가 그날 밤부터 자야 할 공간은 추위에 취약한 방이었다. 이순자 자서전은 "절에서 우리에게 내어준 두 평 남짓의 작은 골방은 덧문도 없었다"라며 "내설악의 바람에 삭아 낙엽색이 된 창호지문 두 개가 그 옹색한 방 앞뒤로 달랑 매달려 있을 뿐이었다"고 말한다.