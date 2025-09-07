경산 맘카페 갈무리

"본인에게 투표해 달라고 할 땐 언제고 양산 시민을 대신하는 국회의원으로서 투표해야 할 사람이 이런 행동을 하다니요. 똑똑히 기억하고 절대 잊지 않겠습니다" (ppqq*****)

"기억하겠습니다. 저들은 우리가 잊을 거라고 생각할 겁니다. 그러나 이번엔 아닙니다. 꼭 기억해야 합니다. 오늘의 일을, 며칠 전 윤석열이 한 일을." (뚜오*****)

2024년



12월 4일 : 12.3 비상계엄해제 요구 결의안 표결에 불참했다.



12월 7일 : 윤석열 대통령 탄핵소추안 표결에 불참했다.



12월 10일 : 12·3 비상계엄사태 상설특검 수사요구안 표결에서 반대표를 던졌다.



12월 26일 : 헌법재판관 후보자 임명동의안 표결에 불참했다.



2025년



1월 15일 : 윤석열 체포영장 집행 당시 한남동 관저 앞 집결에 참가했다.



2월 17일 : 헌법재판소 항의 방문에 참가하지 않았다.



3월 1일 : 극우세력의 3.1절 탄핵 반대 집회에 참가하지 않았다.



3월 12일 : 탄핵심판 각하 촉구 탄원서에 이름 올렸다.



6월 5일 : 윤석열 전 대통령 내란·외환 특검 표결에 불참했다.



7월 14일 : 윤상현 의원이 주최한 리셋코리아 발대식(전한길 연설)에 불참했다.

2024년 12월 7일 경남 양산 지역 맘카페 올라온 윤영석 의원 SNS 사진. 8개월 전 윤 후보 시절 선거운동하는 모습이 담겨있다.이들은 '민주주의'를 얘기하고 있었다. 그리고 기억하겠다고 했다.다음은 헌법 수호 의무가 있는 윤영석 의원의 12·3 계엄 이후 주요 정치적 선택이다.윤 의원은 자신의 SNS에 비상계엄이나 내란 자체에 대한 입장을 밝히지 않았다. 다만, 윤석열이 탄핵된 날인 4월 4일 페이스북에 글을 올려 "대통령 탄핵이라는 국가적 비극 앞에서 참담한 심정을 금할 길이 없다. 이러한 사태가 발생한 데 대해 국민 여러분께 국회의원의 한 사람으로 머리 숙여 깊은 사죄의 말씀을 올린다"고 밝혔을 뿐이다. 다음 날에는 바로 대통령 선거 준비 모드에 돌입했다. 윤 의원은 페이스북 글을 통해 "2016년 탄핵과 2017년 대선, 그 때 우리는 분열했고 그 대가는 너무나도 혹독했다"라며 "이재명과 민주당? 절대 안 된다. 그런 나라는 용납할 수 없다, 하나가 되면 반드시 이긴다"라고 강조했다.1964년 경상남도 양산군에서 태어났다. 양산에서 학창시절을 보냈고 인문계 고등학교 진학을 위해 부산으로 가 동인고등학교를 졸업했다. 이후 성균관대학교 정치외교학과를 졸업했으며 듀크대학교 공공정책 대학원에서 석사를 취득했다. 1993년 행정고시에 합격해 공무원으로 일하며 주로 서울시청에서 근무했다. 2012년 19대 국회에서 경남 양산시 지역구에 출마한 이래로 4번 연달아 당선돼 현재 4선이다.2016년 재선 당시, 이정현 새누리당 대표의 비서실장에 임명되며 대표적 '친박'으로 꼽혔다. 2019년 5월, 자유한국당(현 국민의힘) 의원들은 선거법 및 고위공직자비리수사처 설치 법안이 패스트트랙으로 지정된 것에 반발해 집단 삭발을 강행했고, 윤 의원도 그 중 한 사람이었다.