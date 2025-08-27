한겨레

8월 27일 한겨레 8면 기사통일교 불법 정치자금 사건과 관련해 27일 김건희 특검팀의 조사를 받는 권성동 국민의힘 의원이 지난해 비상계엄 선포 이후 통일교 관계자 및 '건진법사' 전성배와 차명폰으로 여러 차례 통화를 한 정황이 드러났다.한겨레에 따르면, 특검팀은 지난달 18일 권성동의 국회 및 지역 사무실 압수수색 과정에서 권 의원 차량에서 보좌진 명의 휴대전화 1대를 확보했다.이 휴대전화에는 윤영호 전 통일교 세계본부장과 여러 차례 통화한 내역이 남아있는데, 윤영호는 특검 조사에서 "권성동에게 연락이 와서 통화했다"고 진술한 것으로 알려졌다.차명폰에서 전성배와도 수차례 연락한 기록이 나왔고, 권성동의 보좌진이 윤영호가 특검 조사를 받은 날(7월 22일) 윤영호 측근에게 전화를 거는 일도 있었다.특검팀은 권성동 측이 불법 정치자금을 건넨 관계자들과 '말 맞추기'를 시도하며 증거를 인멸하려 한 것으로 의심하고 있다.권성동은 26일 페이스북에 "저는 특검 쪽이 주장하는 모든 사안에 대해 결백하다"고 썼는데, 한겨레의 해명 요청에는 답하지 않았다.특검팀은 통일교가 2022년 윤석열 전 대통령을 국민의힘 경선에서 밀고 2023년 전당대회에서 '윤심 후보'를 지지하는 댓가로 김건희 측에 2024년 총선 비례대표 공천을 약속해달라고 요청한 정황도 수사중이다.특검팀이 2023년 2월 초 전성배가 윤영호에게 "당대표 김기현, 최고위원 박성중 조수진 장예찬으로 정리하라네요"라는 취지로 보낸 문자메시지 내역을 확보했다고 한국일보가 보도했다.윤영호가 2023년 11월 전성배에게 "여사님이 작년 이맘때 당대표 선거 지원 관련해서 약속하신 건 유효하냐", "통일교가 대통령 당선 도와주면 보답하겠다고 하지 않았냐"고 확인했고, 전성배는 이에 "인물을 추천해주면 될 것"이라는 취지로 회신했다고 한다.그러나 전당대회에서 당선된 김기현과 조수진, 장예찬 등은 "윤영호와 전성배를 전혀 알지 못하며, 부탁한 적도 없고 자력으로 당선된 것"이라고 해명했다.김건희 측도 특검 조사에서 "윤영호와 전성배 사이의 일방적인 대화이지 김건희는 전혀 몰랐으며, 김건희에게 이 같은 내용이 전달된 바도 없었다"는 입장이다.이재명 대통령의 미국 방문에 동행한 강훈식 대통령 비서실장이 수지 와일스 미국 백악관 비서실장과 핫라인을 구축하기로 했다고 25일 밝혔다.강훈식은 출입기자들을 위해 마련된 워싱턴 프레스센터 브리핑에서 "(지난달) 통상 협상 이후 양국 대통령 간 회담을 준비하면서 장기적이고 종합적인 논의를 위한 핫라인 구축이 필요하다고 판단했다"고 설명했다.그러면서 도널드 트럼프 미국대통령이 정상회담 3시간 전 "한국에서 무슨 일이 벌어지고 있는가. 숙청이나 혁명처럼 보인다"는 글을 소셜미디어에 올린 뒤 약 1시간 10분 뒤 백악관에서 와일스와 만난 사실을 공개했다.2015년 트럼프의 플로리다주 대선 캠페인에 참여하며 트럼프와 인연을 맺은 와일스는 2024년 대선 캠페인을 총괄한 핵심 측근이다. 강훈식은 "(와일스를 만나) 한국 정치 상황에 대한 오해를 불식시킬 수 있게 말씀드렸고, 트럼프 대통령에게 이 문제에 대한 정확한 사실관계를 다시 보고해달라고 요청했다"고 전했다.통상 대통령의 해외순방 때 대통령실에 남아 국내 상황을 관리하는 비서실장이 순방에 동행하면서 여러가지 추측이 나왔다.그런데 정상회담을 앞두고 트럼프의 소셜미디어 소동이 일어나고, 곧바로 비서실장 회동이 잡히면서 '리스크 관리' 차원에서 강훈식의 미국행이 급하게 이뤄진 것으로 설명이 이뤄진 셈이다.트럼프는 이 대통령의 설명을 들은 뒤 "오해가 있었다고 확신한다"고 답했다.한국일보는 "비서실장 간 소통으로 논란의 확대를 막았지만, 트럼프 주변 마가(MAGA) 세력과 한국 극우 세력 간 연계가 작동하고 있으며 향후 양국 관계에도 적잖은 영향을 미칠 수 있다는 사실을 보여준 사건이었다"고 평가했다.트럼프 대통령이 미국 국방부(Department of Defense) 명칭을 1, 2차 세계대전 시절 사용하던 전쟁부(Department of War)로 되돌리겠다고 한미 정상회담 도중 밝혔다.트럼프는 백악관 집무실에서 주 방위군 신속 배치 행정명령에 서명한 뒤 피트 헤그세스 국방부 장관에게 "당신이 처음 국방부라고 말했을 때 좋게 들리지 않았다"고 말을 걸었다. 그는 "왜 우리가 방어만 해야 하나? 공격도 원한다. 전쟁부가 훨씬 강한 이름이었다"면서 "전쟁부였을 때 우린 1, 2차 세계대전과 모든 전쟁에서 이겼다"고 했다.트럼프는 한미정상회담 도중 한 미국 기자가 "(워싱턴뿐만 아니라) 시카고에도 주 방위군을 투입할 거냐"고 묻자 "우리가 전쟁부였을 때는 믿기 어려운 승리의 역사가 있었다. 국방부 명칭을 바꿀 것"이라고 이 문제를 다시 꺼냈다. 그는 "전쟁부가 진짜 의미를 담고 있다"며 "다음 주쯤 명칭이 변경될 것"이라고 덧붙였다.트럼프는 지난 6월 네덜란드 헤이그 NATO 정상회의에서도 헤그세스를 전쟁부 장관(Secretary of War)으로 부르며 "정치적 올바름 때문에 국방부 장관이라고 부르게 됐다"고 불만을 표한 바 있다.미 국방부는 1789년부터 1947년까지 전쟁부였다가 해리 트루먼 대통령이 1947년 국가안보법 개정으로 전쟁부를 해체하고 육군부와 공군부로 분리했다. 의회가 1949년 법을 다시 바꾸면서 국방부가 육·해·공군을 지휘하는, 지금의 체계를 확립했다. 영국과 프랑스, 독일도 2차대전 이후 전쟁부에서 국방부로 이름을 바꿨다.트럼프의 발언은 압도적 군사력을 보유한 미국의 안보 정책을 공격적으로 전환해 전쟁 억지를 노리는 한편 적성국을 압박하려는 의도로 분석된다.그러나 1947년과 1949년 법을 바꿀 때처럼 연방정부 부처 명칭 변경에는 상원과 하원의 동의가 필요하다.정성호 법무부 장관이 기존의 검찰에서 기소 기능을 분리하되 수사 기능을 유지하는 방향의 정부안을 마련하고 있다고 중앙일보가 보도했다.그러나 이는 검찰청 폐지를 담은 민주당의 검찰개혁 법안과 배치되는 것이어서 당정 갈등이 예상된다.민주당 안은 검찰청을 폐지하고 법무무 산하에 공소청을 남겨놓되 중대범죄수사청(중수청)을 행정안전부 산하에, 공소청을 법무부 산하에 신설하고, 국가수사위원회(국수위)를 국무총리실 산하에 설치하는 것이 골자다. 민주당은 이 안을 9월 25일 국회 본회의에서 우선 처리하려고 한다.정성호는 수사-기소 분리를 위한 공소청 신설에는 동의하지만, 행안부 산하 중수청과 총리실 산하 국수위 설치에는 반대하는 입장이다.특히 총리실 산하에 경찰과 중수청, 국가수사본부, 고위공직자범죄수사처(공수처)의 권한을 조정하는 국수위를 별도로 설치할 경우 기관이 난립하고 비용은 물론이고 수사 지연 등의 피해를 초래한다는 문제의식이 강하다고 한다.공소 유지 기능은 공소청에 넘기되, 수사 기능은 검찰에 그대로 유지하는 것이 검찰개혁의 부작용을 최소화하는 것이라는 게 법무부의 입장이다.또한 장영수 고려대 법학전문대학원 교수는 "현행 헌법을 유지한 채로 검찰청을 폐지하고 중수청을 신설하기 위해선 '공소청장의 명칭을 검찰총장이라고 부르겠다'는 식의 편법을 동원해야 하는데 그 자체로 위헌적 요소를 안고 있다"고 중앙일보에 지적했다.이 신문 기사에는 검사 상당수가 수사 업무를 포기하고 공소청으로 이동할 경우 '검사 없는 중수청'이 전문성이 필요한 범죄 수사를 전담하는 것에 대한 우려도 담겼다.반면, 민주당 검찰정상화특별위원회(검정특위) 간사 이용우 의원은 26일 기자들에게 "9월 25일 검찰청 폐지라는 불가역적 부분은 예정대로 처리할 것"이라고 말했다. 검정특위 관계자는 경향신문에 "향후 당정대 논의에 따라 국수위는 강해질 수도 있고 아예 없어질 수도 있다"고 말했다.저출산으로 인한 병력 자원 감소로 다문화 가정 출신 청년들의 현역 입대가 늘어나면서 군 내에서 언어 소통 문제가 심각한 이슈로 부상하고 있다. 조선일보가 이 문제를 짚었다.부모 중 한 명이 외국인이거나 부모 모두 외국 출신이지만 한국으로 귀화한 다문화 청년들은 그동안 병역 면제 대상이었다.그러나 2010년 병역법이 개정되면서 이들도 현역 입대 대상이 됐다. 개정 당시만 해도 다문화 병사의 수는 51명(전체 군 병력의 약 0.01%)에 불과했지만 , 2016년 600명, 올해는 4000명을 돌파했다 2030년 이후에는 병력의 1%에 해당하는 1만 명을 넘을 것으로 전망된다.그러나 이는 추정치일 뿐, 정확한 인원 집계는 아니다. 국방부가 다문화 병사 여부를 구분하는 게 차별이 될 수 있다는 이유로 2016년 이후 통계 작성을 중단했기 때문이다.상관 지시를 이해하기 힘들 정도로 한국어가 서툰 병사들이 전방 부대에 배치되고 있지만, 이들에게 작전을 지휘하고 훈련 지시를 하는 데 어려움을 겪고 있다고 한다.일부 지휘관들은 베트남어, 우즈베크어, 러시아어, 중국어 등으로 번역된 전용 책자를 만들거나 다문화 병사와 나머지 부대원들이 소통 가능한 '국제 공용어'인 영어 통역 전담병을 지정하고 있다.육군훈련소 교관 A 상사는 다문화 병사들이 훈련 교범을 이해하지 못하면 휴대폰을 꺼내 들고 번역 앱인 '파파고'로 훈련 내용을 일일이 입력해 통역 버전을 보여준다. 그는 "총기 명칭, 장비 조작법처럼 정확한 용어가 필요한 부분은 번역이 어렵다"며 "정확한 훈련 내용을 알려주려면 30~40분이 걸리는 건 기본"이라고 했다.언어 장벽에 적응하지 못해 심리적 스트레스를 겪는 사례도 증가하고 있다. 지난 4월에는 중국인 아버지와 탈북민 출신 어머니 사이에서 태어난 김아무개 일병이 언어 소통 문제 등으로 따돌림을 겪다 부대에서 투신해 척추를 크게 다쳤다.최기일 상지대 군사학과 교수는 "다문화 출신 장병들도 신체가 건강한 대한민국 청년"이라며 "국방의 울타리 안에서 이들이 역량을 발휘할 수 있도록 다양한 통합 정책을 마련하는 게 시급하다"고 했다.작년 12월 29일 179명의 사망자를 낸 제주항공 참사의 원인으로 지목되는 무안공항의 콘크리트 둔덕을 없앨 기회가 최소 3차례 있었지만 국토교통부가 모두 놓쳤다는 지적이 나왔다.김은혜 국민의힘 의원이 국토교통부로부터 받은 자료에 따르면, 무안공항 개항 직전인 2007년 한국공항공사는 국토부에 "활주로 종단안전구역의 길이가 부족하고 로컬라이저는 둔턱 위에 설치되어 있어 장애물로 간주된다"고 평가했다. 당시 공항공사는 "둔덕 경사도 등을 감안할 때 장애물로 간주되니 설치 기준에 맞게 보완이 필요하다"고 건의했으나 국토부는 "항공기 안전 운행에 직접적인 영향은 없는 것으로 판단했다"고 답했다.두 번째 기회는 2020년 로컬라이저 개량사업에서 나왔다. 국토부와 한국공항공사는 설계 용역입찰 공고에서 'Frangibility(부서지기 쉬움) 확보 방안 검토'라는 말을 넣었지만 실제로는 콘크리트 둔덕 위에 상판을 덧대 더 보강한 설계안을 채택했다. 국토부는 2007년 무안공항 개항 후 18년간 매년 진행된 공항 운영 검사에서 로컬라이저 시설에 대해 S(만족) 평가를 내렸다.김윤덕 국토부 장관은 국회 12·29 여객기 참사 진상규명 특별위원회에서 "특검이 필요하지 않도록 국토부 차원에서 할 수 있는 일이 있다면 철저히 진행하겠다"며 "필요하다면 특검을 할 수 있다"고 답했다.▲ 경향신문 = 이 대통령, '김정은·조선업' 엮어 트럼프와 신뢰 구축▲ 국민일보 = 트럼프 움직인 실용외교… 안보·통상 안정화 첫걸음▲ 동아일보 = 李-트럼프 신뢰 첫발… "한미 관세합의 유지"▲ 서울신문 = 李 "안미경중 못 한다"… 미국 우선 외교▲ 세계일보 = 트럼프 "김정은 만나고 싶다" 李 "APEC서 추진"▲ 조선일보 = '한미동맹 시험대' 첫 허들은 넘었다▲ 중앙일보 = 북·미회담 띄우자 트럼프 받았다▲ 한겨레 = 트럼프 띄운 이 대통령, '민감한 청구서' 늦췄다▲ 한국일보 = 북미대화 띄워 '한반도 평화' 불씨 살렸다