지난 24일 국회 본회의에서 '노동조합 및 노동관계조정법 일부개정법률안(노란봉투법)'이 통과되자 민주노총 양경수 위원장과 유최안 한화오션 사내하청지회 조합원(오른쪽)이 기뻐하고 있다.연합뉴스
노란봉투법의 통과로 '한국경영자총연합회' 등 경영자단체는 울상입니다. 하청 노조의 무리한 교섭 요구와 파업으로 노사관계가 불안정해질 것이라 우려합니다. 사업 경영 결정까지 노동쟁의에 포함되면 글로벌 경쟁에서 어려움이 가중된다며, 일부 외국계 기업들은 노란봉투법이 시행되면 노사관계 불안으로 인해 사업을 국내에서 철수할 수 있다고 협박하기도 했습니다.
이러한 노조법의 개정 내용들은 없었던 노동자의 권리를 새로 만든 것이 아닙니다. 그동안 법원에서는 판결을 통해 대기업이 하청 노동자를 사용해 이익을 누리면서 사용자로서의 책임을 회피하는 모순을 꾸준히 지적해 왔습니다. 2010년 현대중공업의 하청 노조에 대한 부당노동행위 사건을 시작으로 원청이 실질적이고 구체적으로 하청 노동자들의 근로조건을 결정했다면, 노조법에 따라 하청 노동자의 노조 활동을 보장하고 교섭의무를 이행해야 한다는 취지의 판결이 쏟아졌습니다.
최근에도 법원은 CJ대한통운이 집화점과 위수탁 계약을 체결한 택배노동자들의 근로조건을 실질적으로 결정하는 만큼, 택배노조와 교섭의무가 있다고 판결했습니다. 또한 하청 노동자들로 구성된 노조의 교섭요청을 거부한 한화오션에 대해 부당노동행위라고 판결했습니다. 이처럼 노란봉투법은 하청 노동자에 대한 원청 대기업의 교섭의무를 인정한 법원의 판례를 기반으로 이를 입법화한 것입니다.
기업들은 엄살을 그만 부리고 노란봉투법이 현실화된 상황을 받아들일 필요가 있습니다. 노사관계는 기업의 안정적인 성장에 영향을 미치는 요소로 자리 잡은 지 오래입니다. 하청 노사관계의 불안정성으로 인한 금전적 손실과 부정적인 미디어 노출은, 고객사에 대한 적절한 제품과 서비스 공급에 지장을 주고 기업의 이미지에 타격을 줍니다. 기업의 리스크 관리 역량 부족이 드러나는 것이므로, 지속가능성 평가에서 중요한 감점 요인이 되기도 합니다.
그동안은 대기업이 소송 등 법적 대응에 주력해 하청 노조와의 교섭의무를 회피해 왔습니다. 노란봉투법이 시행되어 교섭의무가 구조화된 지금은, 노조 간부나 전직 고용노동부 고위 공무원을 영입해 노조의 교섭요구나 분쟁에 대응하려 하고 있습니다. 그러나 이러한 단기적 미봉책보다는 하청 노조와의 소통 채널을 마련하고 노동쟁의 발생 시 효과적인 분쟁 해결 매뉴얼을 마련하는 등, 노사관계가 기업의 리스크가 되지 않도록 장기적 노사관계 전략을 수립하는 것이 시급합니다.
