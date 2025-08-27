로이터=연합뉴스

미국 대통령 도널드 트럼프가 2025년 8월 25일 미국 워싱턴 D.C. 백악관 오벌 오피스에서 이재명 대한민국 대통령과 정상회담을 하고 있다.도널드 트럼프 미국 대통령이 한미 정상회담에서 한국의 특검 수사를 '숙청' '혁명'이라고 발언하면서 그간 우리 정부의 대응이 미흡했다는 지적이 제기됩니다. 윤석열 탄핵 이후 미국의 극우 세력이 태극기 부대 등 한국 극우 세력과 초국가적 연대를 구축하고 트럼프 대통령에게까지 영향력을 미치는 동안 수수방관하고 있었던 게 아니냐는 주장입니다. 트럼프는 이재명 대통령의 설명에 '오해'라고 하면서도 교회 압수수색에 대해선 "나중에 이야기하자"며 여지를 남겼습니다. 트럼프가 이 문제를 우리 정부에 대한 압박카드로 사용할 수 있는 만큼 적극적인 대응이 필요하다는 게 외교전문가들의 대체적인 견해입니다.이번 사태를 통해 분명해진 건 '마가(MAGA·미국을 다시 위대하게)'로 대표되는 미국 극우진영의 인식이 트럼프와 백악관에까지 파고 들었다는 사실입니다. 그동안 주로 유럽국가들을 중심으로 부정선거 이슈를 기반으로 극우연대가 이뤄져왔지만, 한국 역시 마가의 관심 범위에서 벗어나 있지 않다는 점도 확인됐습니다. 이런 양상은 윤석열 탄핵과 대선 국면을 거치며 결속의 강도가 깊어지는 모양새입니다. 이 대통령 당선 직후 백악관이 비공식 논평으로 '중국의 간섭과 영향력 행사를 반대한다'고 이례적으로 중국을 언급한 것도 이와 무관치 않습니다.한국의 극우 세력은 윤석열 탄핵 후 끊임 없이 마가 진영에 구명운동을 벌였습니다. 일부 극우 인사들은 지난 2월 트럼프 취임 직후 열린 미국 보수정치 집회에 참석하는 등 연대 활동을 강화해왔습니다. 한미 극우 네트워크의 중심에는 기독교와 통일교가 있다는 게 전문가들 분석입니다. 마가 핵심세력이 기독교 복음주의이고, 통일교 역시 트럼프와 끈이 닿아있기 때문입니다. 실제 트럼프는 2021년 미국에서 열린 통일교 행사에 주요 연사로 참여해 "세계평화를 위해 일해온 한학자 총재에 감사드린다"고 말한 바 있습니다. 최근 특검이 압수수색한 여의도순복음교회와 사랑제일교회, 통일교 등이 모두 트럼프와 연결고리를 갖고 있는 것으로 알려졌습니다.트럼프 주변에서 한국에 대한 왜곡된 이미지를 심어주는 마가 진영 인사들도 수두룩합니다. 마가 인플루언서인 로라 루머, 극우 보수주의자 고든 창, 전략가 스티브 배넌 등은 트럼프와 마가 세력을 연결하는 일종의 비선라인으로 꼽힙니다. 루머는 이 대통령이 당선되자 '공산주의자들이 한국을 접수했다'는 글을 올렸고, 배넌도 같은 날 "한국은 망했다"는 글을 띄웠습니다. 이들은 미국에 있는 재미동포 부정선거론자, 한국 내 극우 세력과 연결돼 윤석열을 옹호하고 이 대통령을 중국이 개입한 부정선거로 당선된 반미공산주의로 공격하고 있습니다.한미 극우 세력이 연대해 한미 관계를 이간질하는 데도 우리 정부는 사실상 손을 놓다시피 했습니다. 최근 이 대통령 미국 방문을 앞두고 주미 한국대사관이 '이 대통령은 반미주의자이고 한국 대선은 부정선거였다'고 주장한 고든 창의 칼럼을 반박하는 글을 기고한 게 유일한 대응입니다. 일각에선 강훈식 비서실장이 부랴부랴 미국으로 향한 것도 이에 대한 대응이 시급하다고 판단해서였다는 얘기가 나옵니다. 이미 한국에 대한 잘못된 정보가 백악관까지 전파됐는데 뒤늦게 대응에 나선 건 지나치게 안이하다는 지적을 피하기 어렵습니다.한국 극우진영에선 정상회담 개최를 앞두고 트럼프가 회담에서 윤석열의 처우와 부정선거 음모론을 제기할 가능성이 있다는 관측이 유튜브 등에서 제기됐습니다. 고든 창, 모스 탄 교수 등 미국 강경 보수 인사들이 그런 기류를 한국 반탄 진영과 소통해온 것으로 전해집니다. 극우 유튜버 전한길이 한미 정상회담을 앞두고 미국으로 극비 출국한 것도 이런 소식을 전해듣고 윤석열 구속과 특검의 부당함을 알리기 위해서라고 합니다. 이들의 기대는 트럼프의 '오해' 발언으로 무너졌지만, 정부가 한미 극우 진영의 움직임을 파악하지 못한 것은 정보 수집과 대응에 문제가 있었음을 보여줍니다.트럼프가 주워담긴 했지만 논쟁적인 메시지를 던짐에 따라 이 문제는 언제든 다시 터질 수 있는 뇌관으로 남게 됐습니다. 트럼프의 정치적 의도와 목적에 따라 내란 특검 수사와 윤석열 기소를 문제삼을 가능성도 배제할 수 없기 때문입니다. 전문가들은 한국과 미국 극우세력이 결탁해 이재명 정부에 대해 가짜뉴스를 계속 유포하는 상황은 새로운 한미관계 형성에 방해물이 될 수 있다고 우려합니다. 단순한 일과성 해프닝이 아니라 국익을 심각하게 위협하는 안보문제라는 인식을 갖고 정부가 신속한 대응책을 마련해야 한다는 게 일치된 견해입니다. 내란이 아직 종식되지 않은 상황에서 이재명 정부에 또하나의 과제가 더해졌습니다.