AFP=연합뉴스

2025년 8월 25일 워싱턴 D.C. 백악관 오벌 오피스에서 열린 미국 대통령 도널드 트럼프와의 양자 회담 중 한국 대통령 이재명이 참석하고 있다.한미 정상회담이 긴장과 우려 속에 마무리된 가운데 이재명 대통령이 비교적 선방했다는 평가가 나옵니다. 역대 정부가 가진 첫 한미 정상회담 중 가장 중요한 회담으로 인식되는 상황에서 이 대통령은 트럼프 대통령의 리더십을 치켜세우고, 돌발 상황에 차분하게 대응했습니다. 이 대통령은 대미 투자와 방위비 등 미국이 요청하는 각종 현안에 숫자를 제시해 가시적인 성과를 안겨주는 전략을 활용했습니다. 그러면서도 한국이 신뢰 받을 수 있는 미국의 동맹이라는 점을 설득력 있게 제시한 것도 주효했다는 평입니다. 이런 대응은 트럼프의 협상 태도를 면밀히 분석해 철저한 준비를 했기에 가능했다는 분석입니다.이날 회담은 트럼프 특유의 '리얼리티 TV쇼'처럼 진행된 터라 돌발 변수에 대한 우려가 컸습니다. 트럼프가 자국 언론을 의식해 사전에 조율 되지 않은 민감한 사안에 억지 주장을 펼 가능성이 있다는 관측이 제기됐기 때문입니다. 실제 트럼프는 회담 직전 한국에서의 교회 압수수색과 미군 기지 정보 수집을 거론한 데 이어 이 대통령에게 직접 설명을 요청해 한때 회담장에 긴장감이 감돌았습니다. 하지만 이 대통령은 "국회가 임명하는 특검에 의한 사실조사"라며 자세히 설명했고, 트럼프는 곧바로 이해한다는 반응을 보여 상황이 마무리됐습니다.이 대통령이 '외교적 레토릭'으로 트럼프의 리더십을 평가한 것도 긍정적으로 작용했습니다. 이 대통령은 "유럽, 아시아, 아프리카, 중동 등 많은 지역에서 전쟁이 평화로 나아가고 있는 것은 대통령님의 역할 때문"이라고 띄웠고, "북한에 트럼프월드를 지어 저도 골프도 치게 해 달라"고 말해 트럼프의 웃음을 자아냈습니다. 트럼프가 원하는 건 정책보다는 자신의 정치적 위상과 존재감이라는 점을 학습한 결과로 보입니다. 트럼프와 대등하게 상대하기보다는 존중하는 표현을 사용하면서 뒤에서 실리를 얻는 것이 회담의 비법이라는 국내외 전문가들의 조언이 입증된 셈입니다.이 대통령은 조선업 협력 프로젝트와 국방비 증액 등의 현안에 대해 숫자를 구체적으로 제시해 트럼프를 만족시킨 것으로 전해졌습니다. 언론 공개 회담에 이은 비공개 회담에서 이 대통령은 미국이 원하는 조선업 등 대미 투자 3500억 달러의 세부 내용 및 추가 투자 규모, 국방비 증액 문제 등과 관련해 숫자를 제시해가며 트럼프 설득에 진력했다고 합니다. 트럼프의 공세를 사전에 차단하고 관세협상에서 치적을 내고 싶어하는 트럼프가 가시적인 성과를 얻는 데 민감하다는 점을 활용한 전략입니다.그렇다고 이 대통령이 일방적으로 자세를 낮춘 게 아니라 할 말은 했다는 얘기가 나옵니다. 이 대통령은 트럼프의 주한미군 전략적 유연성 발언에 한국은 신뢰할 수 있고 능력도 있는 미국의 동맹임을 확인시키는 데 주력했습니다. 중국의 경제적·안보적 위협에 대한 인식이 미국과 다르지 않다는 점을 강조하고 한미가 윈윈할 수 있다는 점을 강조해 트럼프를 안심시켰다는 겁니다. 이번 회담이 한미동맹의 새 협력 방향을 제시하는 기회라는 사실을 부각하려 한 의도가 관철됐다고 볼 수 있습니다.이 대통령의 무난한 대응은 치밀한 준비와 오랜 행정 경험이 효과를 낸 것으로 분석됩니다. 미국으로 이동하는 공군 1호기에서 가진 기자 간담회에서 밝힌 것처럼 이 대통령은 트럼프의 협상 방식을 알기 위해 그의 저서 <거래의 기술>을 숙독한 것으로 알려집니다. 한미 정상회담 전에 일본을 먼저 들려 한일 정상회담을 가진 것도 이시바 시게루 일본 총리로부터 트럼프와의 협상 노하우를 공유하기 위한 거라는 게 외교가의 분석입니다.구체적인 회담 성과를 평하기는 이르지만 한미동맹 역사상 가장 중요하고 큰 영향을 미치는 정상회담이 순조롭게 치러진 것은 분명해 보입니다. 이번 정상회담은 내각과 대통령실이 총출동할 정도로 초긴장 상태에서 진행됐습니다. 이번 회담을 통해 양국 간 통상·외교·안보의 불확실성이 어느 정도 해소되는 계기가 마련됐습니다. 이 대통령으로서도 취임 석 달 만에 마주한 도전적 과제를 무리 없이 통과해 향후 국정 운영에 부담을 덜게 됐습니다