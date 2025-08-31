purzlbaum on Unsplash

"나는 뒤에서 다른 사람을 욕한 적은 없어도 사업을 위해 주도적으로 남의 이익을 해치고 어떻게든 경쟁자를 몰아세우려 했다. (중략) 대부분 시간에는 분노에 증오에 휩싸여 있었다." - <나는 북경의 택배기사입니다> 중에서

후안옌이 택배 일 경험을 인터넷에 올린 후, 100만 회 이상의 조회수를 기록했다.여기까지 들으면 '한 노동자의 운 좋은 인생 역전'이라고 감 잡는 독자가 있겠다. 하지만 그는 버텨낸 노동의 날만큼 자기 삶을 자유의지대로 살고자 그야말로 고요하게 번민해왔다. 20대엔 박봉에 시달리며 만화 잡지 수습생과 애니메이션 잡지 편집 일을 하며 '로큰롤 정신'을 익혔고, 여전히 적은 임금을 유지했다. 국가가 개인에게 행하는 간섭에 저항하는 심지도 틈틈이 길러냈다.저자는 사회에서 '주류로 부상하는 (국가주의) 가치관'을 함께 비판하던 친구들이 혐오하는 작품을 만드는 회사에 취직한다. 이윽고 '부패한 사회를 대표하는 사람'이 된 데 자책감을 가진다. 그곳에서 "쓰레기를 제작"했음을 밝히는 저자의 솔직함을 따라가다 보면, 이따금 이 사회의 부조리에 가담하고 있다는 양심에 시달리는 보통 사람의 노동 생활도 만나게 된다.그 틈에서 "원래라면 절대 읽을 리 없는 책"들을 읽으며, "적당히 맞춰 살면 된다고 생각했던 과거"에서 후안옌은 차츰 벗어난다. 그 움직임의 기록이 정직한 몸부림으로 느껴지는 것은 후안옌이 써내려가는 노동 일지에 미사여구가 없기 때문이다. 그는 자신의 문장에 아우라를 입히지 않는다. 다만 그는 일 없는 날에 글쓰기에 전념하는 대신 "자유로웠고, 나머지 절반의 시간은 일하는 대신 자유롭지 않았다".후안옌은 인생에서 무엇이 중요하고 중요하지 않은지 살피는 '자기 삶의 재편 과정'을 겪는다. 레이먼드 카버, 리처드 예이츠 등의 문학 작품을 읽으며 현실과 문학 세계 간 간극마저 맹렬하게 흡수해낸다. 저자는 자신이 놓인 노동 현실을 주춧돌 삼아 글쓰기를 계속한다. 그로써 척박한 현실 세계만큼 한동안 자신의 정신 세계는 풍요로웠다고 밝힌다.그렇다 해서 저자는 노동 세계를 폄훼하지도, 작가라는 꿈과 이상에도 사로잡히지 않는다. 일하고, 쓰고, 지치며, 현실을 기록할 뿐이다. 노동을 예찬하지도 비판하지도 않으며 급변하는 노동 시장에서 인간이 지킬 수 있는 권리를 옹호한다. 그래서 그가 쏟아내는 노동에 대한 분노는 건강하다.그는 재고 관리가 엉망인 자전거 가게에서, 하늘이라곤 보이지 않는 폐쇄된 실내의 쇼핑몰에서, 쌓여가는 자기 분노를 정면으로 바라본다. 그리고 쓴다. 글쓰기는 그가 인간을 노동 기계로 바라보는 도시에서 가까스로 직립보행을 하고자 택한 해방구이자, 존엄을 지켜내는 필사의 도구였다.책 끄트머리엔 후안옌이 처음 했던 일을 회고하는 장면이 나온다. 호텔 종업원으로 취직한 그는 한 번에 의자를 여러 개씩 옮기며 성실을 다했고, 동료들은 비웃는다. "네가 빨리 일할수록 저들은 더 많은 일을 줄 거"라고 지적한 동료들은 신임을 얻는 저자가 마뜩잖았던 것. 그 묘한 관계의 긴장을 줄타기하며 저자는 점차 "타인에게 자신을 증명하려 전전긍긍하지 않는 사람"이 되어간다.