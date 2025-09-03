안유림

"아시죠? 파주에 사람 별로 없는 거요. 하루는 발령받고 처음 간 파주에서 편의점 앞을 지나가는데, 성인 남자 두 명이 맥주를 마시고 있더라고요. 괜히 마음이 불안해져서 발길을 돌렸어요. 그런데 며칠 뒤, 같은 자리에 킥보드를 타는 아이와 그 가족이 앉아 있었어요. 이상하게도 그 순간 마음이 편안해졌어요. 몸의 긴장이 풀리며 '안심'이 되더라고요. 그때 깨달았어요. 아, 이게 가족이라는 공동체가 주는 사회적 순기능이구나. 그래서 저는 결혼을 하지 않더라도 '싱글세'를 내야겠다고 생각했다니까요."

숲을 걷는 아이후배의 이야기를 듣는 동안, 내 몸의 긴장도도 자연스레 낮아졌다. 낯선 지역에 가면 모두가 낯선 사람들이다. 하지만 그 낯섦 속에서도, 상대의 성별이나 상황에 따라 내가 느끼는 긴장의 강도는 달라진다. 특히 여성이라면, 사회적 학습과 본능적 생존 감각이 겹치면서 더 민감해질 때가 있다.그런데 단순히 성별만이 아니라 '구성원의 형태'도 긴장도를 바꿀 수 있다는 사실이 흥미로웠다. 아이가 있는 가족을 마주할 때, 내 신경망 속의 '위험 경보'가 조금은 덜 민감해진다. 물론 가족 안에서도 위험이 발생할 수 있지만, 그저 아이와 보호자로 이루어진 평범한 가정을 마주할 때 우리는 본능적으로 안도감을 느낀다.누군가를 돌봐주고, 보호자로서 존재해 주며 생겨나는 안정감. 이해타산이 아닌, 있는 그대로 지켜주고 지지해 주는 관계. 그 속에 담긴 근원적인 가치가 바로 '가족'이 아닐까.분명 나에게도 결혼 후 아이와 함께하며 맞이하는 '옥시토신 모멘트'들이 있다. 아이가 아빠 등에 올라타 깔깔 웃을 때, 잠들기 전 "엄마 사랑해" "아빠 사랑해"라고 속삭이는 순간들 말이다.옥시토신은 누군가와 함께할 때 느끼는 안정감, 즉 유대감을 담당하는 호르몬이다. 사람 사이의 신뢰와 유대를 통해 스트레스를 줄이고 마음의 평안을 주는 역할을 한다. 결국 이 작은 순간들이 쌓여, 우리는 힘든 시간을 견뎌낼 수 있는 힘을 얻는다. 그래서 나는 가능한 한 그 순간들을 눈에 담고, 귀에 담고, 마음에 꼭꼭 저장해 둔다.그런데 후배와의 대화를 통해 깨달았다. 나의 가정이 나뿐만 아니라 다른 누군가에게도 '옥시토신'을 전할 수 있구나. 사실 나 역시 싱글일 때는 싱글세 같은 논의가 부당하다고 생각했다. 아이를 낳고 육아휴직을 쓰는 여자 선배들을 보며 불만을 가졌던 적도 있다. 그렇기에 만약 내가 결혼하지 않고 아이 없이 살아갔다면, 저출생 위기 대책들에 공감하지 못했을지도 모른다. 아마 속으로 '왜 우리가 그 비용을 부담해야 하지?' 하고 반문했을 것이다.부모라면 누구나 내 아이에게 좋은 것을 먹이고, 좋은 것을 보여주고 싶어 한다. 때로는 그 욕심이 지나쳐 눈살을 찌푸리게 만들기도 하지만, 그 마음의 바탕은 분명 아이에게 선한 영향력만 주고 싶은 본능일 것이다.그런데 그게 과연 엄마 아빠의 힘만으로 가능한 일일까? 혹은 돈 많은 할머니, 할아버지가 있다면 가능할까? 우리는 이미 잘 안다. 그렇지 않다는 것을. 돈 있는 집 자녀라고 해서 모두가 올바른 선택을 하는 건 아니니까.이유는 단순하다. 아이는 가정이라는 울타리를 넘어 사회적 관계망 속에서 자라야 하기 때문이다. 좁게는 유치원과 학교, 나아가 직장과 또 다른 가정까지 경험하며 비로소 온전한 인격체로 성장한다. 결국 아이의 삶은 부모의 가정만이 아니라 '세상 전체'가 어떤 환경을 갖추고 있느냐에 달려 있다. 그래서 우리는 아이들이 안전하게 자랄 수 있도록 사회적 장치를 만들어왔다.속도제한 30km 구역은 학교 앞에 생긴다. 아이들의 신체적 안전을 위한 조치다. 금연구역은 유치원과 어린이집 등 주변 30m에 설정된다. 아이들이 직간접적으로 해로운 습관에 노출되지 않도록 하기 위함이다. 또 학원이나 학교 주변에는 유흥업소가 들어서지 못한다. 부모들의 반대, 그리고 사회적 합의가 뒷받침되기 때문이다.후배가 말한 것처럼, 아이가 있는 가정을 마주할 때 느껴지는 안정감은 단순한 개인적 감정이 아니다. 사회 전체가 아이와 가족을 보호하기 위해 마련해 둔 집단적 안전망의 산물일지도 모른다.