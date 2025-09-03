기사를 스크랩했습니다.
25.09.03
아이 없는 사회는 마치 숲이 나무 없이 버티려는 것과 닮았다. 한순간은 가능해 보여도, 결국 토양은 메말라간다. 저출생은 단지 인구의 문제가 아니라, 우리가 어떤 환경을 남겨줄 것인가에 대한 질문이다.

가족이 주는 안정감

숲을 걷는 아이안유림

"아시죠? 파주에 사람 별로 없는 거요. 하루는 발령받고 처음 간 파주에서 편의점 앞을 지나가는데, 성인 남자 두 명이 맥주를 마시고 있더라고요. 괜히 마음이 불안해져서 발길을 돌렸어요. 그런데 며칠 뒤, 같은 자리에 킥보드를 타는 아이와 그 가족이 앉아 있었어요. 이상하게도 그 순간 마음이 편안해졌어요. 몸의 긴장이 풀리며 '안심'이 되더라고요. 그때 깨달았어요. 아, 이게 가족이라는 공동체가 주는 사회적 순기능이구나. 그래서 저는 결혼을 하지 않더라도 '싱글세'를 내야겠다고 생각했다니까요."

후배의 이야기를 듣는 동안, 내 몸의 긴장도도 자연스레 낮아졌다. 낯선 지역에 가면 모두가 낯선 사람들이다. 하지만 그 낯섦 속에서도, 상대의 성별이나 상황에 따라 내가 느끼는 긴장의 강도는 달라진다. 특히 여성이라면, 사회적 학습과 본능적 생존 감각이 겹치면서 더 민감해질 때가 있다.


그런데 단순히 성별만이 아니라 '구성원의 형태'도 긴장도를 바꿀 수 있다는 사실이 흥미로웠다. 아이가 있는 가족을 마주할 때, 내 신경망 속의 '위험 경보'가 조금은 덜 민감해진다. 물론 가족 안에서도 위험이 발생할 수 있지만, 그저 아이와 보호자로 이루어진 평범한 가정을 마주할 때 우리는 본능적으로 안도감을 느낀다.

누군가를 돌봐주고, 보호자로서 존재해 주며 생겨나는 안정감. 이해타산이 아닌, 있는 그대로 지켜주고 지지해 주는 관계. 그 속에 담긴 근원적인 가치가 바로 '가족'이 아닐까.

옥시토신 모멘트

분명 나에게도 결혼 후 아이와 함께하며 맞이하는 '옥시토신 모멘트'들이 있다. 아이가 아빠 등에 올라타 깔깔 웃을 때, 잠들기 전 "엄마 사랑해" "아빠 사랑해"라고 속삭이는 순간들 말이다.

옥시토신은 누군가와 함께할 때 느끼는 안정감, 즉 유대감을 담당하는 호르몬이다. 사람 사이의 신뢰와 유대를 통해 스트레스를 줄이고 마음의 평안을 주는 역할을 한다. 결국 이 작은 순간들이 쌓여, 우리는 힘든 시간을 견뎌낼 수 있는 힘을 얻는다. 그래서 나는 가능한 한 그 순간들을 눈에 담고, 귀에 담고, 마음에 꼭꼭 저장해 둔다.

그런데 후배와의 대화를 통해 깨달았다. 나의 가정이 나뿐만 아니라 다른 누군가에게도 '옥시토신'을 전할 수 있구나. 사실 나 역시 싱글일 때는 싱글세 같은 논의가 부당하다고 생각했다. 아이를 낳고 육아휴직을 쓰는 여자 선배들을 보며 불만을 가졌던 적도 있다. 그렇기에 만약 내가 결혼하지 않고 아이 없이 살아갔다면, 저출생 위기 대책들에 공감하지 못했을지도 모른다. 아마 속으로 '왜 우리가 그 비용을 부담해야 하지?' 하고 반문했을 것이다.

아이들을 위한 사회적 안전장치

부모라면 누구나 내 아이에게 좋은 것을 먹이고, 좋은 것을 보여주고 싶어 한다. 때로는 그 욕심이 지나쳐 눈살을 찌푸리게 만들기도 하지만, 그 마음의 바탕은 분명 아이에게 선한 영향력만 주고 싶은 본능일 것이다.

그런데 그게 과연 엄마 아빠의 힘만으로 가능한 일일까? 혹은 돈 많은 할머니, 할아버지가 있다면 가능할까? 우리는 이미 잘 안다. 그렇지 않다는 것을. 돈 있는 집 자녀라고 해서 모두가 올바른 선택을 하는 건 아니니까.

이유는 단순하다. 아이는 가정이라는 울타리를 넘어 사회적 관계망 속에서 자라야 하기 때문이다. 좁게는 유치원과 학교, 나아가 직장과 또 다른 가정까지 경험하며 비로소 온전한 인격체로 성장한다. 결국 아이의 삶은 부모의 가정만이 아니라 '세상 전체'가 어떤 환경을 갖추고 있느냐에 달려 있다. 그래서 우리는 아이들이 안전하게 자랄 수 있도록 사회적 장치를 만들어왔다.

속도제한 30km 구역은 학교 앞에 생긴다. 아이들의 신체적 안전을 위한 조치다. 금연구역은 유치원과 어린이집 등 주변 30m에 설정된다. 아이들이 직간접적으로 해로운 습관에 노출되지 않도록 하기 위함이다. 또 학원이나 학교 주변에는 유흥업소가 들어서지 못한다. 부모들의 반대, 그리고 사회적 합의가 뒷받침되기 때문이다.

후배가 말한 것처럼, 아이가 있는 가정을 마주할 때 느껴지는 안정감은 단순한 개인적 감정이 아니다. 사회 전체가 아이와 가족을 보호하기 위해 마련해 둔 집단적 안전망의 산물일지도 모른다.

미래를 위한 동기

징검다리를 걷는 아빠와 아이안유림

물론 현실은 녹록지 않다. 누군가는 "이러니 누가 아이를 낳겠냐"고 한탄하고, 또 누군가는 "그러니까 애를 왜 낳았냐"며 핀잔을 준다. 하지만 만약 우리 사회에 다음 세대가 없다면 어떨까? 그때는 지금 우리가 누리는 안전망조차 유지되지 못할 것이다.

지구의 온도를 낮춰야 하는 이유는 단순히 '지금 덥기 때문'이 아니다. 매년 폭염 기록을 경신하면서도, 사람들은 "올여름이 가장 시원한 여름일 것"이라 말한다. 결국 오늘의 대응은 지금이 아니라 앞으로 맞이할 더 뜨거운 날들을 위한 준비다.

잘못된 법을 고쳐야 하는 이유도 마찬가지다. 법은 소급되지 않는다. 그래서 지금의 개정은 과거를 위한 것이 아니라, 앞으로의 잘못을 줄이기 위한 장치다. 우리가 과거의 잘못을 바로잡고, 반복하지 않으려 애쓰는 건 단지 반성 때문만은 아니다. 내일의 세상이 오늘보다 조금이라도 살 만한 곳이 되기를 바라는 믿음 때문이다. 오늘만 살다 끝날 존재가 아니기에.

그리고 이 모든 동기의 가장 강력한 뿌리에는 아이들이 있다. 우리가 조금 더 나은 세상을 꿈꾸는 이유는, 바로 아이들이 살아갈 미래가 달라지기 때문이다. 아이가 있는 세상과 아이가 없는 세상은 결국 전혀 다를 수밖에 없다.

30년 넘게 오직 '나'로만 살아오던 개인이 부모가 되면 달라진다. 아이 앞에서는 쓰레기를 버리지 않고, 거친 말을 삼가며, 작은 약속 하나라도 지키려 애쓴다. 엄마가 아이들의 모범이 되고, 아빠가 아이들의 롤모델이 되려는 이 작은 노력들이 모여 결국 사회를 1도라도 변화시킨다. 아이와 함께하는 가정은 부모인 나를 바꾸고, 동시에 환경을 바꾸는 위대한 동기가 된다.

내가 살다 죽으면 끝나는 '일회용 사회'라면 변화의 필요성을 느끼기 어렵다. 하지만 내가 떠난 뒤에도 아이와 다음 세대가 살아갈 '다회용 사회'라면, 현재의 불합리와 부조리를 고쳐야 할 이유가 분명해진다. 나는 이것이야말로 내가 이루고 있는 가정이 가진 사회적 순기능이라고 믿는다.

"어린이가 안심하고 훨훨 날아가려면, 좋은 사람들이 숲의 나무처럼 기다리고 있어야 한다. 충분히 먼 곳에 서서 달려오는 한 아이를 힘껏 안아줄 수 있는 사람들이 필요하다."
김지은, <어린이는 멀리 간다> (창비, 2025)

숲이 바뀌려면 나무가 바뀌어야 하고, 나무가 바뀌려면 토양이 달라져야 한다. 아이를 키운다는 것은 결국 어른을 키우는 일과 다르지 않다. 조금 더 깨끗하고 정의로운 환경을 만들어가는 일, 그 안에서 아이와 어른이 함께 존재하는 사회를 일구는 일이기 때문이다. 미래 세대가 없는 사회에서는 이 변화의 동력이 약해질 수밖에 없다.

물론 AI가 인구 감소로 인한 기능적 손실을 보완하는 대안이 될 수는 있다. 하지만 과연 가정이 지닌 가치까지 대체할 수 있을까? 나는 이 질문에서 저출생 대책의 방향성을 찾고 싶다. 아이와 가정이 있는 사람들만의 공감대가 아니라, 아이가 없는 사람들, 더 나아가 인류 전체가 공감할 수 있는 보편적 가치 말이다.
#아이 #환경 #저출생 #사회안전망 #워킹맘
워킹맘의 수업료
