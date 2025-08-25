연합뉴스

이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 지난 23일 일본 도쿄 총리 관저에서 공동 언론 발표를 하고 있다.윤석열 정권이 전범기업들의 강제징용 배상책임을 떠안겠다고 '제3자 변제'를 선언한 2023년 3월 6일, 이재명 당시 더불어민주당 대표는 국회에서 열린 민주당 확대간부회의에서 "삼전도 굴욕에 버금가는 외교사 최대 치욕"이라고 비판했다. "국민은 굴욕적 배상안을 결코 용납하지 않을 것"이라며 "박근혜 정권 몰락의 단초가 됐던 위안부 졸속 합의를 타산지석으로 삼아야 한다"라고 그는 말했다.그랬던 그가 윤석열 정권의 굴욕외교를 정부 출범 2개월 만에, 그것도 광복절 8일 만에 '용납'했다. 이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리의 23일 정상회담 뒤에 나온 공동언론발표문은 "양 정상은 올해 한일 국교정상화 60주년을 맞아 1965년 국교정상화 이래 지금까지 축적되어 온 한일관계의 기반에 입각하여 양국관계를 미래지향적이며 안정적으로 발전시켜 나가자는 데 의견을 같이하였다"라고 선언한다.1965년 국교정상화 때 나온 한일기본조약과 부속협정(통칭 '한일협정')을 기초로 양국관계를 발전시키겠다고 표명했다. '한일협정을 통해 식민지배 문제가 다 종결됐다'는 일본 정부의 주장을 따르겠다는 것일까.이는 2012년과 2018년에 한국 대법원이 선고한 강제징용 배상판결에 정면으로 역행한다. 대법원은 2012년 5월 24일 신일본제철에 대한 판결문에서 한일협정 중 하나인 청구권협정을 거론하면서 "청구권협정으로 인해 개인청구권이 소멸하지 아니하였음은 물론이고 대한민국의 외교적 보호권도 포기되지 아니하였다고 봄이 상당하다"라고 판시했다.대법원은 국가 간의 합의인 한일협정으로 인해 개인의 배상청구권이 소멸하는 것은 아니라고 밝혔다. 또 한일 두 정부의 합의로 인해 한국 정부와 한국 국민 간의 보호의무가 소멸하는 것도 아니라고 밝혔다. 1965년 국교정상화를 기초로 한일관계를 발전시키겠다는 이재명 대통령의 입장 표명은 대법원판결을 지지하는 한국 국민들의 시대정신에 역행한다.위 공동언론발표문은 이시바 총리가 김대중·오부치 공동선언과 역대 (일본) 내각의 역사 인식을 계승하고 있다고 말한다.그런데 윤석열과 기시다 후미오 역시 실제로는 박정희와 사토 에이사쿠(재임 1964~1972)의 방식을 답습하면서도, 외형상으로는 김대중과 오부치 게이조의 방식을 따르는 듯했다. 1998년 10월 8일에 '21세기 새로운 한일 파트너십 공동선언'이라는 이름으로 나온 김대중·오부치 공동선언은 구체적인 배상 원칙을 다루지 않되 일본 총리가 명확히 사과하는 방식을 취했다.이 선언은 "오부치 총리대신은 금세기의 한일 양국관계를 돌이켜보고 일본이 과거 한때 식민지 지배로 인하여 한국 국민에게 다대한 손해와 고통을 안겨주었다는 역사적 사실을 겸허히 받아들이면서 이에 대하여 통절한 반성과 마음으로부터의 사죄를 했다"라는 내용을 담았다.박정희-사토 방식에서는 배상은 물론이고 사과도 없었다. 윤석열-기시다 방식도 마찬가지다. 그런데도 윤석열과 기시다는 자신들이 김대중·오부치 선언에 입각해 있는 듯한 인상을 풍겼다. 진보·보수를 막론하고 광범위한 존경을 받는 김대중의 이미지를 이용하는 일이었다.김대중-오부치를 앞세우면서도 실상은 박정희-사토 방식을 활용하는 모습이 윤석열-기시다에 이어 이재명-이시바에게서도 나타났다. 국민들의 요구를 외면하는 이전 정부들의 태도를 이재명 정부하에서도 지켜볼 수밖에 없으리라는 전망을 갖게 하는 일이다.윤석열 정부가 제3자 변제를 선언한 그날, 기시다 총리는 한국 국민들에게 사과하지 않고 "1998년 10월에 발표한 일한공동선언을 포함해 역사인식에 관한 역대 내각의 입장을 전체적으로 계승한다"는 말을 했다. 김대중·오부치 선언뿐 아니라 그 이후에 일본 내각이 표명한 역사인식을 전체적으로 계승하겠다는 입장 발표였다. 사과인지 아닌지 애매한 태도였다.2021년 4월 27일, 스가 요시히데 내각은 '강제징용이나 종군위안부 같은 용어는 강제성이 함축돼 있어서 부적절하다'는 결정을 내놓았다. 강제징용이나 위안부 연행 같은 강제동원의 불법성을 부정하는 공식적인 역사인식 표명이었다.기시다 총리는 이것까지 포함해서 '역대 내각의 역사인식을 전체적으로 계승하겠다'고 선언한 것이다. 역대 내각의 역사인식에 포함된 김대중-오부치 선언을 감안하면 기시다 총리의 발언은 사과 발언이 될 수 있지만, 스가 요시히데 내각의 결정을 감안하면 이는 사과가 아니라 희롱에 가깝다. 애매한 태도를 취해 한국 국민들을 달래는 듯이 하면서도 한편으로는 한일 극우세력을 만족시켰던 것이다.한국 정부가 제3자 변제를 선언한 상황에서, 일본 정부는 사과를 하기는커녕 이런 식의 장난을 했다. 이시바 총리가 이재명 대통령 앞에서 언급한 '역대 내각 역사 인식의 전체적 계승'은 그런 수준에 지나지 않는다. 그런 이시바의 언급을 대통령실은 공동언론발표문에 담았다.