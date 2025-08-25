경향신문

8월 25일 경향신문 1면 기사이재명 대통령이 이시바 시게루 일본 총리와의 한일정상회담을 마치고 24일 미국으로 향했다. 거의 모든 신문이 17년 만의 공동발표문을 남긴 이번 회담의 의미를 크게 다뤘다.이시바는 "1998년 21세기의 새로운 한일 파트너십 공동선언(김대중-오부치 선언)을 포함해 역사인식에 관한 역대 내각의 입장을 전체적으로 계승한다"고 밝혔고, 이 대통령은 "도저히 접근하기 어려운 것은 충분한 시간을 두고 숙고하자"고 화답했다.양국 정상의 발언은 과거사 문제를 현상유지 수준에서 관리하기로 뜻을 모은 것으로 풀이된다.공동발표문에는 "1965년 국교 정상화 이래 지금까지 축적되어온 한-일 관계의 기반에 입각하여 양국 관계를 미래지향적이며 안정적으로 발전시켜 나가자는 데 의견을 같이 했다"는 대목도 있다.한겨레는 사설에서 이 표현이 2018년 10월 이후 대법원이 내린 강제동원 배상 판결이 '국제법 위반'이라는 점을 강조하려 일본 정부가 줄곧 사용해 온 표현이라고 짚었다.두 정상이 여기에 "의견을 같이 했다"고 하면, 모든 청구권 문제가 "완전히 그리고 최종적으로 해결됐다"는 일본의 견해에 이 대통령이 동의했다는 오해를 부를 수 있다는 얘기다.강제동원 제3자 변제안 등 과거사 현안들이 아예 언급되지 않은 것에 대해 국내 역사학계와 관련 단체들도 비판을 쏟아냈다.정의기억연대는 "실용외교라는 명분에 역사정의가 가려진 정상회담이고 합의문"이라고 비판했고, 민족문제연구소는 "한국의 사법주권을 무시하는 일본 정부와 일본 전범 기업에 대해서는 한마디도 하지 않은 채, 대법원 판결로 이미 파탄이 난 1965년 체제를 답습하려는 정부의 인식에 심각한 우려를 금할 수 없다"고 밝혔다.일본 언론들은 이 대통령이 첫 양자 방문국으로 일본을 택한 것을 두고 방미를 앞두고 미국 정계의 우려를 불식하려는 의도로 분석했다. 아사히 신문은 "이재명 정부 내부에선 일본과의 관계 발전이 트럼프 행정부를 지지하는 미국 보수층 일부가 이 대통령에 대한 경계심을 푸는 데 도움이 될 것으로 기대했다"고 전했다.고베 총영사를 지낸 양기호 성공회대 교수는 "한일관계를 안정시켜 신뢰를 구축한 다음 문제를 풀어간다는 방식의 출발 자체는 나쁘지 않다"면서도 "두 정상이 역사 인식에 대해 일언반구도 없었다는 점에서는 미흡했다. 국내 피해자나 시민단체의 의견에 귀를 기울여야 한다"고 지적했다.윤석열 정부의 마지막 국무총리였던 한덕수가 이르면 26일 전직 국무총리로는 처음으로 구속영장 실질심사를 받을 전망이다.내란특검팀이 24일 한덕수에 대해 내란 우두머리 방조와 허위 공문서 작성·행사, 대통령 기록물법 위반, 공용서류 손상 및 위증 등 6가지 혐의로 구속영장을 청구했기 때문이다. 구속영장 분량이 54쪽에 이른다고 한다.박지영 특검보는 브리핑에서 "국무총리는 대통령의 자의적 권한 행사를 막을 수 있는 국무회의 부의장이다. 이런 지위와 역할을 (저버린 것을) 고려했다"고 설명했다.한덕수는 지난해 12월 3일 오후 8시 40분쯤 윤석열 전 대통령으로부터 비상계엄을 선포하겠다는 얘기를 들은 뒤 국무회의 소집을 건의했다.특검팀은 "계엄 선포를 반대할 목적으로 회의 소집을 건의했다"는 한덕수의 주장을 받아들이지 않았다. 이 당시 일부 국무위원만 소집 통보를 받은 데다, 박상우 전 국토교통부 장관과 안덕근 전 산업통상자원부 장관 등이 대통령실로 이동 중인 상황에서 국무회의가 종료됐기 때문이다.당시 국무회의는 정족수 11명이 채워진 직후 밤 10시 16분부터 18분까지 2분밖에 진행되지 않았고, 이주호 전 교육부 장관이나 김문수 전 노동부 장관 등 일부 국무위원들은 호출을 받지 못했다.한덕수가 총리로서 책임 방기를 넘어 형식적 계엄 심의를 포함해 절차적 정당성 부여에 적극적으로 가담했다고 특검은 보고있다.한덕수는 윤석열로부터 계엄 선포문 등을 받고도 앞서 헌법재판소에서 "선포문을 보지 못했다"며 위증한 혐의도 받는다. 한덕수는 19일 특검팀 조사에서야 기존 진술을 뒤집고 "대통령에게 직접 받았다"고 시인했다.역대 국무총리 중에도 처벌된 사례는 있지만 불구속 상태에서 재판을 받았기 때문에 구속영장 실질심사를 받는 총리는 한덕수가 처음이 된다.김건희 특별검사팀이 김건희의 모친 최은순이 2022년 서울-양평고속도로 인근에 있는 자신의 토지 정보를 열람한 뒤 고속도로 종점 후보지가 최씨의 토지가 위치한 강상면 병산리로 바뀐 정황을 수사중이다.한국일보에 따르면, 특검팀은 최씨가 운영하던 요양원 사무실 컴퓨터에서 2022년 5월 24일 최씨 소유 경기 양평군 병산리 토지대장 등이 검색된 기록을 발견했다.서울-양평고속도로는 2021년 4월 양서면을 종점으로 하는 예비타당성 조사를 통과했으나 이후 종점이 최씨의 토지가 위치한 강상면 병산리로 변경됐다.용역을 맡은 동해종합기술공사와 경동엔지니어링은 2022년 3월 29일부터 타당성 조사를 시작해 5월 16일 한국도로공사에 사전 착수 보고를 했다. 당시 용역업체들은 종점을 예타 조사 때 지정됐던 양서면이 아닌 강상면 남양평IC로 설정했다.그런데 최씨가 병산리 토지대장을 검색한 5월 24일은 이 업체들이 국토교통부에 대안 노선에 대한 착수 보고를 한 날이다.강상면 병산리안은 같은 해 7월 말 국토부 1차 관계기관 타당성 평가 협의 요청에서 처음으로 등장했다. 이후 대안으로 떠오른 '강상면 병산리안'은 2023년 1월 2차 관계기관 협의, 5월 8일 '서울-양평 고속국도 건설사업 전략환경영향평가 항목 등의 결정 내용' 발표 등을 거쳐 최종안으로 낙점된다.최은순이 토지정보를 조회한 뒤 대안 노선으로 고려되지 않았던 '강상면 병산리 안'이 갑자기 등장해 최종안으로 낙점된 배경을 특검팀은 의심하고 있다. 특검팀은 최씨가 국토부의 '내부 정보'를 공유 받고, 종점 변경 요청이 국토부에 전달됐을 가능성을 열어두고 있다.최씨는 그날 자신의 필지를 검색한 이유에 대해 "기억도 하지 못한다"며 "양평고속도로 관련으로는 손해만 봤다"고 신문에 밝혔다.지난해 61세 이상 범죄 피의자 비율이 통계 집계 이후 처음으로 19∼30세를 추월하며 고령층 범죄가 급증세를 보이고 있다. 경찰청의 '2024 범죄통계'에 따르면 지난해 전체 범죄 피의자 중 61세 이상이 18.8%로 19∼30세의 18.3%를 넘어섰다.지난해 발생한 전체 범죄 158만 3108건 중 피의자 비중은 51∼60세가 20.6%로 가장 높았고 41∼50세 20.5%, 61세 이상 18.8%, 19∼30세 18.3% 순이었다. 61세 이상 피의자 비율은 2020년부터 지속적으로 증가해 왔으며, 특히 2014년 8.8%에서 10년 새 2배 넘게 늘었다.고령층 비중은 강력 범죄에서도 두드러진다. 살인 피의자 중 61세 이상 비율은 23.2%로 모든 연령대 중 가장 높았고, 절도 피의자도 61세 이상이 33.9%를 차지했다. 생계형 범죄 성격이 강한 절도의 경우 61세 이상이 33.9%인 반면, 폭행이나 협박을 수반하는 강도는 7.1%에 그쳐 대조를 보였다.고령층 범죄 증가는 인구 구조 변화와 밀접한 관련이 있다. 우리나라 60세 이상 인구 비율이 2020년 24%에서 지난해 28.2%로 늘어난 가운데, 705만명의 1차 베이비붐 세대와 954만명의 2차 베이비붐 세대가 은퇴 연령에 접어들면서 경제적 압박이 가중되고 있다. 실제로 지난해 65세 이상 살인 피의자 44명 중 65.9%인 29명이 무직이었고, 전과가 없는 사람도 29%에 달했다.이웅혁 건국대 경찰학과 교수는 한겨레에 "100세 시대에, 60대지만 물리력으로만 봐서 사실상 40세라고 봐도 될 만한 사람도 많이 있으니 완력을 사용해야 하는 절도, 폭력, 살인이 더 용이해진 측면이 있다"고 분석했다.이윤호 동국대 경찰행정학과 명예교수는 "경제적 곤궁이 심한데도 일할 기회는 적고 가족들에게도 따뜻한 지지를 받지 못하면 생계를 위해 범행으로 내몰릴 수 있다"고 진단했다.대우조선해양에 유리한 칼럼을 써주고 금품과 향응을 받은 혐의로 재판에 넘겨진 송희영 전 조선일보 주필이 파기환송심에서 유죄 판결을 받았다. 서울고법 형사 13부(재판장 백강진)는 배임수재 혐의로 기소된 송 전 주필에게 징역 6개월에 집행유예 1년과 추징금 3946만원을 21일 선고했다송희영은 남상태 전 대우조선해양 사장으로부터 대우조선해양에 우호적인 칼럼과 사설을 써달라는 청탁을 받고 2011년 9월 3973만원 상당의 유럽 여행을 다녀온 혐의와 박수환 전 뉴스커뮤니케이션스 대표로부터 4900만원 상당의 금품과 향응을 받은 혐의 등으로 기소됐다.송희영 사건은 2016년 7월 조선일보가 우병우 민정수석 관련 의혹을 연달아 보도하고, 당시 여당이었던 새누리당 의원이 송희영의 호화 출장 의혹을 폭로하면서 처음 수면에 드러났다. 송희영이 폭로 직후 주필직을 사임한 것을 놓고 박근혜 정권 차원의 외압이 아니냐는 논란이 일기도 했다.2017년 1월 기소된 송희영에 대해 1심에서는 유죄, 2심에서는 무죄가 나왔지만 대법원은 지난해 3월 대우조선해양이 제공한 초호화 유럽 여행이 묵시적 청탁의 대가라고 판단하고 유죄 취지로 서울고법으로 사건을 돌려보냈다.파기환송심 재판부는 "피고인은 남상태와 스폰서관계를 유지하며 적지 않은 재산상 이득을 취득해 언론인에게 기대되는 공적 의무를 저버리고 지위와 권한을 개인적 이익을 취득하는 데 사용한 것으로 평가할 수 있다"고 판결했다.그러나 송희영은 이에 대해 "당시 유럽 출장은 정부 기관이나 대기업이 흔히 제공하는 팸투어의 일환이었다"며 "그동안 언론인들이 애써 지켜온 취재의 자유에 많은 제약이 따를 수밖에 없는 판결"이라고 승복할 수 없다고 밝혔다.미 연방수사국(FBI)이 22일 존 볼턴 전 백악관 국가안보보좌관의 메릴랜드주 자택과 워싱턴DC 사무실을 압수수색한 것에 대해 언론들의 비판이 이어지고 있다.FBI는 볼턴이 2020년 6월 출간한 회고록 '그 일이 일어난 방'을 통해 국가기밀을 누설했다는 혐의로 수사 중이라고 밝혔다.볼턴은 2019년 9월 트럼프 1기 행정부에서 해임된 뒤 줄곧 트럼프를 비판해온 대표적인 반트럼프 인사인데, 미국 언론들은 볼턴의 정치적 행보에 대한 '보복 수사'라고 비판했다.볼턴은 알래스카에서 개최되는 트럼프와 푸틴의 미-러시아 정상회담을 앞두고 "푸틴 대통령이 이미 승리했다"고 비판했고, 트럼프는 다음날 트루스소셜에 "존 볼턴 같은 해고된 루저들과 멍청한 사람들의 발언이 끊임없이 인용되고 있다"며 분통을 터뜨렸다.뉴욕타임스는 "백악관과 법무부, FBI 내의 충성파들이 '침묵하라, 그렇지 않으면 막강한 권력을 동원해 당신의 직위를 위협하겠다'는 분명한 메시지를 보내고 있다"고 우려를 표했다. 월스트리트저널도 "이번 사태의 진짜 범인은 트럼프"라며 "그는 자신의 권력을 '사적인 복수'에 사용해도 된다고 생각하는 것처럼 행동하고 있다"고 지적했다.이번 수사를 주도한 캐시 파텔 FBI 국장은 22일 소셜미디어 X에 "누구도 법 위에 있을 수는 없다"고 썼는데, 영국 가디언은 2023년 출간한 그의 저서 '정부의 깡패들'에 수록한 60명의 명단 중 볼턴을 포함해 5명이 트럼프 2기 행정부 출범 이후 수사를 받았다고 보도했다.