2023년 3월 26일 서울 종로구 이화장에서 열린 이승만 전 대통령 탄생 148주년 기념식에서 박민식 국가보훈처장이 축사를 하고 있다.연합뉴스
윤석열 정권도 '현대판 우남기념회관' 건립을 추진했다. 서울중앙지검 검사 출신인 박민식 당시 국가보훈처장이 총대를 메고 나섰다.
한국인들은 이승만이 왜 하와이로 갔는지를 잘 알고 있다. 그런 국민을 상대로 이승만을 미화하고 기념관 건립에 관한 동의를 얻으려면 역사 왜곡과 거짓말을 할 수밖에 없다. 그래서 이승만 미화는 민심이 윤 정권을 등지게 된 주요 요인이다.
이승만 미화에 앞장선 박민식 처장은 2023년 5월 17일 자 <한겨레> 인터뷰에서 자신이 2~3년 전까지만 해도 이승만을 오해했다면서 "보훈처장이 되고 나서 많은 자료를 보고 학자들과 토론도 하면서 내가 이승만에 대해 잘못 알고 있었다는 것을 깨달았다"며 이승만에 대한 '깨달음'을 부각시켰다.
'지적 퇴행'을 '깨달음'으로 자평한 그는 '이승만의 공과 과를 두루 보자'며 이승만 왜곡에 앞장섰다. 그는 취임 2개월 뒤인 2022년 7월 19일에는 이승만 57주기 추모식에서 "(이승만이) 대한민국의 초석"을 다졌다며 "이제는 이승만 대통령을 음지에서 양지로 모셔야 할 때"라고 역설했다. 그는 이승만 출생 148주년인 2023년 3월 26일에는 이승만기념관 건립을 공식화했다. 4월 7일에는 보훈처가 예산 460억 원을 책정했다는 보도가 있었다.
그는 태평양 너머로 날아가 이승만 메시지를 역송출하는 모습도 보여줬다. 미국 시각으로 그달 28일, 그는 워싱턴에서 미국 학자들과 함께 '이승만 대통령 재조명' 좌담회를 열었다. 이 자리에 참석한 미국인들은 이승만이 일본과 긴밀했던 국제연맹의 위임통치를 청원한 일, 친일 청산을 저지한 일, 친일파를 중용한 일 등을 호평했다. 상당히 어이없는 좌담회였다.
박민식은 '메이드인 아메리카' 망언들을 서울로 전송하는 방식으로 국민 인식을 바꿔보고자 했다. 이는 언 발에 오줌 누기였다. 이승만에 대해 긍정적 평가를 해줄 권위 있는 학자들이 국내에 있었다면, 이승만에 관한 논리적 준비가 덜 된 미국 학자들의 입을 빌릴 필요가 없었을 것이다. 이런 방식은 이승만 미화가 한국 역사학계의 지지를 받지 못하고 있음을 스스로 인정하는 것이었다.
박민식은 5월 17일에는 '민간이 건립을 추진하고 정부가 지원하는 방안'을 거론했다. 그러더니 6월 28일, 민간이 주도하는 이승만대통령기념관건립추진위원회가 발족했다. 뒤이어 9월 10일, 기념관 건립을 위한 국민 모금이 시작했다. 11월 1일에는 윤석열 대통령이 500만 원을 기부했다.
11월 9일에는 오세훈 서울시장이 서울 광화문 동편의 송현동을 기념관 부지로 거론했다. 12월에는 국가보훈부가 이승만을 '2024년 1월 이달의 독립운동가'로 선정했다. 2024년 2월 1일에는 영화 <건국전쟁>이 개봉되고 윤 정권이 힘을 실어줬다.
그해 8월 13일, 기념관 부지가 서울 용산으로 발표됐다. 하지만 석 달 뒤 12·3내란이 실패하면서 기념관 건립은 동력을 잃었다. 이승만 때는 기념관 건립 공사가 시작되기라도 했지만, 윤석열 때는 삽도 못 뜨고 동력을 잃었다.
불안하고 초조했던 반공세력