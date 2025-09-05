노자산지키기시민행동

"팔색조 우는 소리를 따라다니다가 지쳐서 앉아 있는데, 이상한 달팽이가 하나가 보여요. 껍데기가 거제외줄달팽이 같더라고요. 멸종위기종 중에 유일하게 '거제'자가 붙어 있어서 기억하고 있었거든요. 전문가랑 다시 조사를 갔어요. 그동안 껍데기만 가지고 연구할 정도로 (거제외줄달팽이가) 귀했다더라고요. 폭우가 오는 날 가슴 장화를 신고 올라갔는데, 그날 거제외줄달팽이를 찾은 거예요. 그 뒤로 5년 동안 100마리쯤 봤어요. 거제외줄달팽이한테는 여기가 제일 좋은 장소인 거죠."

올해는 팔색조 새끼 열다섯 마리가 골프장 예정지에서 태어나 숲을 날아다닌다. 노자산은 팔색조가 잠시 머무르다 가는 곳이 아니라, 둥지를 틀고 새끼를 낳아 기르는 집이자 고향이다.경남 거제 노자산에도 골프장이 들어선단다. 100만 평의 땅에 관광 단지를 만들 계획이다. 100만 평의 깎아지른 산을 골프장으로 만들려면, 160만 톤의 흙을 파내고, 173만 그루의 나무를 베어내야 한다. 사업주는 경동건설(주), 경상남도에서 승인하고 협의 기관은 낙동강유역환경청이다. 2017년 경동건설에서 '거제남부관광단지' 지정을 신청할 때 2022년 완공을 목표로 했다.2018년 전략환경영향평가(아래 전략평가, 환경영향평가 중 하나로 개발기본계획 단계에 해당한다) 협의가 완료되고 2019년 경남도는 거제남부관광단지로 지정한다. 그러나 전략평가는 거짓이 한두 개가 아니었다. 환경단체는 거짓 작성을 규탄하는 기자회견을 열고, 재조사를 요구했다.국립생태원이 조사하자 관광 예정지 면적 중 1.8%라던 생태자연도(자연환경을 생태적 가치, 자연성, 경관적 가치 등에 따라 등급화하여 자연환경보전법 제34조의 규정에 의하여 작성된 지도) 1등급이 41%로 나왔다. 생태자연도 1등급은 보존 가치가 높아 개발이 매우 제한되는 구역이다.산지경사도도 거짓이었다. 개발 예정지 43.7%가 경사도 25도 이상으로 급경사이다. 경사도가 심한 만큼 훼손이 심각하기 때문에 골프장으로 적합하지 않다. 전략평가에서는 경사도를 낮추기 위해 바다의 면적을 포함해 경사도를 계산했다가 바다 면적을 제외하라는 수정 권고를 받았다. 팔색조와 긴꼬리딱새 등 법정보호종도 없거나 훼손할 정도는 아니라고 거짓 작성했다. 환경부는 생태자연도를 수정하도록 했고, 2020년 낙동강환경청은 전략평가를 거짓 작성한 업체를 고발했다.개발은 멈춘 듯 보였다. 부산지검은 전략평가를 작성한 업체를 기소했고, 낙동강환경청은 '거짓부실검토전문위원회'를 개최했다. 경동건설은 환경영향평가서 본안을 제출하지 못했다.그러나 2022년 정권이 바뀌자 상황이 달라졌다. 사업체는 환경영향평가서 본안을 제출했다. 환경부는 낙동강환경청에 생태자연도 1등급을 적용하지 말라는 공문을 보내고, 멸종위기종 추가 조사를 조건으로 본안에 협의해 준다. 그 사이 거짓부실전문검토위원회는 환경영향평가서가 거짓이나 부실이 아니라고 결론 내렸다. 한편 전략평가를 거짓 작성한 업체 관계자는 환경평가법 위반으로 처벌받았다.다시 공동조사를 실시했다. 시민과 환경단체가 낙동강환경청 앞에서 노숙 농성을 벌이고 수차례 생태보고서를 발간하고 또 수없이 많은 기자회견과 캠페인을 한 결과였다. 공동조사 결과 전략평가에는 없다던 멸종위기 야생생물 Ⅱ급인 대흥란 727촉을 발견했고, 거제외줄달팽이 22마리를 찾았다. 거제에는 법정보호종 50여 종이 살고 있었다. 특히 거제외줄달팽이는 멸절된 줄 알았던 종이었다.거제외줄달팽이를 만난 것은 우연이라고 했지만, 노자산을 지키려는 시민들과 환경단체 회원들이 매일같이 산을 오르고 대흥란과 팔색조를 찾아나선 덕이었다. 노자산지키기시민행동의 원종태 활동가는 거제외줄달팽이를 만난 날을 잊지 못한다.