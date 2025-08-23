unsplash

여성 중독자들은 남성보다 더 큰 낙인을 감당해야 한다최근 한국 사회에서 특정 물질과 행위에 중독된 여성들의 수치가 증가하고 있다. 대검찰청 자료에 따르면, 2023년 전체 마약류 사범 중 검거된 여성은 8910명으로, 전년도인 4966명보다 약 79%포인트나 증가했다. 2024년에 발표된 사행산업실태조사에 따르면, 2022년 기준 만 20세 이상 인구 중 5.5%인 약 240만 명이 도박중독 유병자로 추정되고, 여성의 유병률도 3.5%에 이른다. 여성 도박중독자 비율도 결코 가볍게 넘기기 힘든 상황이다.언젠가부터 '도파민 사회', '도파민 중독사회'라는 신조어들이 심심치 않게 들린다. 전통적 사회통념에서 볼 때, 중독자는 보통 '뇌에 질환이 있는 사람' 혹은 '도덕적 결함이 있는 일탈적 사람' 정도로 여겨져 왔다. 과연 그럴까? 현대사회에서 중독의 문제는 뇌 기능의 이상이나 방탕한 생활을 하는 일부 사람들의 일탈적 욕망을 넘어선다.'성과'와 '효율'을 최고의 미덕으로 삼는 무한 경쟁 사회에서는 끊임없이 자신의 능력을 입증해야 한다. 이러한 사회 구조 속에서 누구라도 중독 위험에 노출될 수 있다. 삶의 무게가 버거운 사람, 삶의 압력으로 인해 엄습해 오는 불안감을 떨쳐버리기 어려운 사람, 미래에 대한 불확실성 속에서 두려움을 느끼는 사람들은 자신도 모르게 중독에 이르는 물질과 행위에 의존할 수 있다.여성들도 중독 문제에 노출되어 있다. 불확실성이 커지는 경쟁 사회에서 성과를 내지 못해 낙오되지 않기 위해, 탈락하지 않기 위해 스스로가 스스로를 착취하는 '자기 착취의 삶'을 살고 있기 때문이다. 더욱이 이 경쟁사회에서는 여성의 관리된 몸이 필수불가결한 자원이 된다. 외모 관리에 대한 압력은 다양한 방식의 중독으로 이어질 위험성이 크다. 어디 그것뿐이겠는가? 'K-장녀', 'K-딸'에 덧씌워진 가족 돌봄에 대한 압력, 즉 정서적 가족주의의 굴레도 중독과 불가분의 관련을 지닌다.이러한 사회 내 구조적, 규범적 모순들은 여성들을 도파민 자극에 과의존하게 만든다. 알코올, 도박, 마약류, 니코틴, 쇼핑, 성형, 성중독 등과 같은 전통적 중독에서부터, 사회관계망 서비스로 대표되는 각종 온라인 플랫폼, 게임, 운동, 건강 중독 등에 이르기까지 다양한 물질과 행위들에 탐닉하는 중독의 늪으로 내몰고 있다. 사회와 가족으로부터 받는 삶의 압력들이 버거울 때, 그것에 압도되어 휘청거릴 때, 여성들은 무거운 현실로부터 잠시 벗어나기 위해 혹은 잊어버리기 위해 자극제인 중독 물질과 행위들을 그녀들의 삶 안으로 끌어들이고 있다.