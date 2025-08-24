연합뉴스

"무운장구! 우리는 아직도 생생하게 기억하고 있다. 저 군국 일제의 말기, 그들의 식민지이던 한반도의 하늘 아래 휘날리던 그 깃발을. 밤하늘에 반짝이는 별을 헤면서 파아란 동요라도 불러야 할 그 시절의 어린이들은 살벌한 군국의 노래를 불러야 했다. 무운장구! 무운이 오래오래 이어가라는 뜻이다. 다시 말하면 무력이 언제든지 왕성해지라는 것이고, 따라서 군국의 날이 영원불멸하라는 말이다. 그 어떠한 명분에서일지라도 사람이 사람을 죽인다는 것은 악이다. 그런데 싸움을 말려야 할 종교인들이 그 싸움에 동조한다는 것은 더욱 큰 악이다."

2007년 8월 27일 서울 성북구 길상사에서 열린 '법정 스님 하안거 해제법회'에 선 법정 스님.법정은 베트남전쟁 파병 계획이 발표(1964.7.10)되고 국회에서 파병 동의안이 통과(7.31)된 이후로 전국의 사찰들에서 울려 퍼진 기도의 내용에 문제가 있다고 판단했다. 하루빨리 전쟁이 종식되어 더 이상 피를 흘리지 않고 평화를 누리게 해달라는 기도가 나오지 않고, 도리어 전쟁을 부추기는 기도가 나오는 것에 문제의식을 품었다.그는 1966년 7월 10일 자 <불교신문>에 기고한 '역사여 되풀이되지 말라'는 글에서 "요즘 이 나라의 방방곡곡 불교사원에서는 무운장구(武運長久)라는 깃발을 내걸고 기도를 하고 있다"라며 자신이 10대 초반에 봤던 살벌한 장면들을 거론했다.법정은 호국불교를 지향해서는 안 된다는 말도 했다. 이 글에서 그는 "일체 중생을 내 몸같이 아끼라고 하신 불타의 교훈과는 그 거리가 십만 팔천 리나 멀다"라며 "어떤 이는 호국정신을 가리켜 자랑스러운 듯이 '한국 불교의 전통' 운운하지만 그것은 왕권에 기울인 아부이지, 일제 중생의 평화와 번영을 위한 보살의 길은 아니었다"라고 지적했다.신채호는 <조선상고사>에서 승군들이 당나라의 고구려 침공과 거란족의 고려 침공에 맞서 싸운 사실을 거론하면서 이 승군들이 "제단을 지키는 흑의(黑衣) 무사"에서 기원했다고 설명한다. 신단을 호위하고 신도와 성직자들을 보호할 필요성에서 한국 고대의 승군제도가 발달했던 것이다. 이런 승군들이 당나라·거란족·몽골족·일본 등의 침공으로부터 한민족을 지켰다.승군들이 지킨 것은 세속 국가가 아니라, 수행의 터전인 신앙의 땅이다. 이것이 왕조의 관점으로 기록된 역사서에서는 '호국'으로 포장됐다. 왕권에 충성하는 호국불교가 한국 불교의 전통이 아니라는 법정의 지적은 신채호가 정리한 승군의 기원과 역사에 부합한다.법정의 용감한 지적은 그가 '요시찰 인물'이 되는 원인이 됐다. 위 논문은 "이 사건으로 인해 종단에서 징계를 받았고, 정부로부터 집중적인 감시를 받는 계기가 되었다"라고 말한다.호국불교를 거부했다고 해서 법정이 세상의 고통에 무관심했던 것은 아니다. 그가 출가한 것은 문학적이고 종교적인 심성 때문만은 아니었다. 열여덟 살 때부터 겪은 한국전쟁의 충격도 적지 않은 영향을 끼쳤다.수필가 장혜민이 쓴 <법정스님의 무소유의 행복>은 "삶의 고통을 알기에 이른 나이임에도 2년 전 종전한 전쟁의 고통으로 인해 보통 젊은이들이 갖고 있는 어리석음과 쾌활함을 잃었다"는 말로써 한국전쟁 휴전 이후의 법정을 묘사한다.전쟁의 상처로 인해 세속적 의미의 청년다움을 잃은 법정은 자유를 갈구하며 출가를 단행했다. 위의 여태동 논문에 따르면, 그는 1993년에 쓴 <버리고 떠나기>에서 "6·25 동란의 소용돌이 속에서 인간존재에 대한 물음 앞에 마주 서지 않을 수 없었다"라고 한 뒤 "집을 나온 그때의 심경은 그 어디에도 매이지 않는 자유인이 되고 싶은 마음뿐이었다"라고 회고했다.그는 세속과 산(山)을 이분법적으로 가르지 않았다. 산에 오른 뒤에도, 자유를 얻기 위해 세속에도 시선을 보냈다. 한국전쟁의 원인인 냉전체제의 한 축을 이뤘던 이승만 정권이 무너지는 모습을 보면서, 그는 세속의 역동성에 주목하고 적극 참여하는 모습을 보였다.위 논문에 따르면, 1968년에 발간된 <새들이 떠나간 숲은 적막하다>에서 그는 "통도사에서 지내는 그해, 4·19를 맞이했었다"라며 "종교의 역사의식에 대해 골똘하게 생각하면서 세상일에 관심을 갖기 시작"했다고 회고했다.4·19가 준 신선한 충격은 그가 함석헌·장준하 등과 연대하는 계기가 되고, 마치 수행을 하듯 민주화투쟁에 나서는 동력이 됐다. 1960년대 초중반부터 이렇게 변모한 뒤에 나온 것이 1966년에 쓴 '역사여 되풀이 되지 말라'는 글이다.