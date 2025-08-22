권우성

국민의힘 전당대회 방해 논란 당사자인 전한길씨가 당 윤리위원회의 징계 절차가 시작된 11일 오후 서울 여의도 당사에서 김근식 최고위원 후보에 대한 징계 요구서를 전달한 뒤 전당대회 출마자 포스터앞에서 유튜브 생방송을 하고 있다.전한길씨의 파격적인 등장은 돌발적인 사건인가? 별로 그런 생각이 들지 않는다. 국민의힘 당원 여론조사에서 유력 당대표 후보로 뽑힌 두 사람이 윤석열을 옹호하거나 적어도 탄핵은 막아야 했다는 소위 '탄핵 반대파'였기 때문이다. 나도 안다. 말이 안 된다는 걸.여전히 국민의힘 당원 중 많은 수가 윤석열을 동정하고 심지어 계엄까지 옹호할 준비가 되어있다는 게 여론을 통해 드러났다. 이는 내란과 탄핵 국면을 거치며 중도층으로 분류되는 사람들이 이 당을 떠나버리거나 혹은 그런 성향으로 분류되는 당원들이 위축되어 버린 결과라 분석되기도 한다.즉 국민의힘이 원래 그런 당이라고 말하기엔 조금 야박한 것 같고, 여러 풍파 속에서 극단적인 여론이 당을 잠식할 수밖에 없는 환경이 조성된 셈이다. 일단 최대한 선해하자면 그렇다. 국민의힘 분위기가 이러니 전한길씨 같은 사람이 위풍당당하게 전당대회에 등장할 수밖에 없다.전혀 정당한 감정이라 할 수 없지만, 아무튼 억하심정을 가진 사람들이 똘똘 뭉치면 현실과 심각하게 유리된 사실상 '사이비'에 가까운 여론이 형성되기도 한다. 자기가 뽑은 자기 당의 대통령이 파면되어 결국 구속까지 되는 동안 이들은 대한민국 모두가 자신들을 적대시한다고 생각했을 가능성이 높다.한 집단의 왜곡된 현실 인식이 극단적 여론으로 치닫는 상황이 역사에 없었던 것도 아니다. 그러니까 소위 '반탄'이라 불리는 여론은 생길 수 있다(다시 강조하지만 그럴 수 있다는 것이지 그래도 된다는 게 아니다).하나의 정당 안이라는 좁은 공간이라면 가능성은 더욱 높아진다. 여론의 순환이 안 되고 같은 주장들만 계속 공명할 가능성이 높기 때문이다. 이럴 때 필요한 게 이런 흐름을 제어할 지도자다. 당연하지만 사회와 극단적으로 괴리된 여론이 주류가 된다면 그 정치 집단에는 미래가 없기 때문이다.