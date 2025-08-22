기사를 스크랩했습니다.
12일 오후 부산광역시 벡스코에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회 부산-울산-경남 합동연설회에서 조경태 당대표 후보가 12.3윤석열 비상계엄을 비판하는 연설을 하자, 일부 참가자들이 야유, 욕설, 손가락 욕설 등을 보내고 있다.권우성

"어디까지 하나 보자."

최근 치러진 국민의힘 전당대회를 보며 든 생각이다. 개인적으로 소속된 정당도 없거니와 한국 정당들의 주요 행사들, 특히 당원 대상 행사들은 별로 재미도 없기 때문에 잘 찾아보지 않는 편이다. 지지하고 좋아하는 정치인이라도 있다면 그들의 연설을 보며 응원이라도 할 텐데 그런 것도 아니다. 그야말로 남의 집 잔치인 셈이다.


하지만 최근 열린 제6차 국민의힘 전당대회는 달랐다. 모든 면에서 예상을 벗어난 파격의 연속이었다. 그렇기에 순간순간이 흥미로울 수밖에 없었다. 하지만 슬픈 건 긍정적인 의미에서 그런 게 전혀 아니라는 점이다.

본격적인 전당대회 행사인 첫 합동 연설회부터 그랬다. 당대표 후보도 최고위원 후보도 아닌 의외의 인물이 행사의 중심으로 부상했다. 바로 스타 강사에서 "극우 인사"로 변신한 전한길씨였다. 그는 소위 '탄핵 찬성파'로 분류되는 김근식 최고위원 후보의 연설 도중 '배신자'를 연호했다.

영상을 통해 공개된 전씨의 모습은 아무리 봐도 주위를 선동하는 중인데, 후에 이 행동을 이유로 열린 징계위원회에서 전씨는 분위기에 휩쓸린 것일 뿐 결코 선동한 게 아니라고 주장했다고 한다. 전씨의 말이 사실인지 아닌지를 떠나 그 광경은 충격적일 수밖에 없었다. 이미 권좌에서 사라진 권력의 추종자들이 청산과 쇄신을 외치는 후보자를 아주 야만적인 방식으로 비난하고 있었기 때문이다.

국민의힘의 극우화, 돌발 사건이 아닌 이유

국민의힘 전당대회 방해 논란 당사자인 전한길씨가 당 윤리위원회의 징계 절차가 시작된 11일 오후 서울 여의도 당사에서 김근식 최고위원 후보에 대한 징계 요구서를 전달한 뒤 전당대회 출마자 포스터앞에서 유튜브 생방송을 하고 있다.권우성

전한길씨의 파격적인 등장은 돌발적인 사건인가? 별로 그런 생각이 들지 않는다. 국민의힘 당원 여론조사에서 유력 당대표 후보로 뽑힌 두 사람이 윤석열을 옹호하거나 적어도 탄핵은 막아야 했다는 소위 '탄핵 반대파'였기 때문이다. 나도 안다. 말이 안 된다는 걸.

여전히 국민의힘 당원 중 많은 수가 윤석열을 동정하고 심지어 계엄까지 옹호할 준비가 되어있다는 게 여론을 통해 드러났다. 이는 내란과 탄핵 국면을 거치며 중도층으로 분류되는 사람들이 이 당을 떠나버리거나 혹은 그런 성향으로 분류되는 당원들이 위축되어 버린 결과라 분석되기도 한다.

즉 국민의힘이 원래 그런 당이라고 말하기엔 조금 야박한 것 같고, 여러 풍파 속에서 극단적인 여론이 당을 잠식할 수밖에 없는 환경이 조성된 셈이다. 일단 최대한 선해하자면 그렇다. 국민의힘 분위기가 이러니 전한길씨 같은 사람이 위풍당당하게 전당대회에 등장할 수밖에 없다.

전혀 정당한 감정이라 할 수 없지만, 아무튼 억하심정을 가진 사람들이 똘똘 뭉치면 현실과 심각하게 유리된 사실상 '사이비'에 가까운 여론이 형성되기도 한다. 자기가 뽑은 자기 당의 대통령이 파면되어 결국 구속까지 되는 동안 이들은 대한민국 모두가 자신들을 적대시한다고 생각했을 가능성이 높다.

한 집단의 왜곡된 현실 인식이 극단적 여론으로 치닫는 상황이 역사에 없었던 것도 아니다. 그러니까 소위 '반탄'이라 불리는 여론은 생길 수 있다(다시 강조하지만 그럴 수 있다는 것이지 그래도 된다는 게 아니다).

하나의 정당 안이라는 좁은 공간이라면 가능성은 더욱 높아진다. 여론의 순환이 안 되고 같은 주장들만 계속 공명할 가능성이 높기 때문이다. 이럴 때 필요한 게 이런 흐름을 제어할 지도자다. 당연하지만 사회와 극단적으로 괴리된 여론이 주류가 된다면 그 정치 집단에는 미래가 없기 때문이다.

동의해선 안 되는 여론에 올라탄 정치인들

13일 오후 대전 서구 배재대학교에서 열린 국민의힘 충청·호남권 합동연설회에서 당 대표 후보로 나선 장동혁 후보가 연설하고 있다.연합뉴스

하지만 놀랍게도 이런 흐름을 제어하기는커녕 거기에 올라타려는 정치인들이 등장했다. 대표적인 게 당대표에 출사표를 던진 김문수 전 고용노동부 장관과 장동혁 의원이다. 두 사람은 전당대회 초기부터 일찌감치 전한길, 고성국 등 극우 유튜버들이 주최한 연합 토론회에 참석했다. 말이 좋아 토론회지 언론에서는 대놓고 이 행사를 '면접'이라고 불렀다. 청산과 쇄신을 위해선 백발 멀리해도 모자랄 사람들에게 검증을 받겠다고 나선 것이다.

이들이 극우 유튜버들과 당내 강성 지지층이 주장하는 소위 '윤 어게인'에 얼마나 진심인지는 모르겠다. 개인적인 감상으로 김문수 전 장관은 장단만 맞추는 느낌이었고 장동혁 의원은 아예 나팔을 불고 깃발까지 흔드는 모양새였지만 말이다. 하지만 결과는 확실했다. 두 사람은 강성 당원들의 지지에 올라타 유력 후보로 부상했다. 하지만 아무리 당권이 탐난다고 해도 저런 지지자들을 등에 업는 게 과연 괜찮은 걸까.

최근 두 사람은 인상적인 순간을 하나씩 남겼다. 장동혁 의원은 13일 대전에서 열린 합동연설회에서 탄핵에 찬성한 사람들을 비판하고 이들이 같은 당원들을 팔아넘겼다며 비난했다. 그리고 전한길씨를 비롯한 '윤 어게인'이 국민의힘을 지키고자 했던 세력이라고 치켜세웠다.

사실 내용만 놓고 본다면 전당대회 기간 내내 하던 이야기라 그리 놀랍지 않다. 문제는 몸짓이었다. 장 의원은 관중석을 향해 손가락으로 찍어 누르는 듯한 삿대질을 하며 '그게 부끄러운 것이다'라고 소리쳤다. 이걸 그저 삿대질이라고 표현하는 게 맞는지 모르겠다. 연설 중 흥분한 사람의 몸짓이라고 묘사하기도 부족하다. 그 손가락질은 단호한 게 아니라 강압적이고 적대적이었다.

국민의힘, 대중과 얼마나 멀어지는가

15일 김문수 국민의힘 당 대표 후보가 서울 여의도 중앙당사 1층에서 무기한 농성 중 스트레칭을 하고 있다.김문수 TV

김문수 전 장관은 당원 명부를 통일교 교인 명부와 대조하겠다는 특검에 맞서 당사 입구에 자리를 잡았다. 거기까진 그러려니 했는데, 김 전 장관은 온몸으로 맞서 싸우겠다는 각오를 밝히더니 난데없이 온갖 자세의 체조와 근력 운동을 선보였다. 그리고 급기야 허공에 정권을 지르는 모습도 보였다.

한 정치 평론가는 고령과 건강 문제가 약점으로 지목되는 김 전 장관이 건재함을 보여주려는 퍼포먼스라고 분석하기도 했다. 만약 그게 사실이라면 그냥 건강검진서를 떼서 보여주면 된다. 그게 아니라 잘 싸우는 후보임을 보여주고 싶었다면 말로 의지를 다져도 충분하다. 민주주의 사회의 의회 정치에 필요한 건 정치력과 협상력이 우수한 인물이지 무슨 초인이 아니다.

앞서서 나는 '윤 어게인'을 외치고 '반탄'을 주장하는 국민의힘 강성 지지층을 이해해 보려고 노력했다. 하지만 이해하려고 노력하는 게 동의한다는 뜻은 아니다. 아무리 좋게 이야기해도 계엄을 통해 국민을 대상으로 어마어마한 폭력을 저지르려 한 이를 옹호하고 그 사람을 파면하는 것에 아직도 반대하는 사람은 반(反) 민주주의자 혹은 파시스트에 가깝다.

그리고 이들의 등에 올라탄 두 정치인은 지지층의 정치적 감성에 아주 딱 맞는 모습을 보였다. 나와 사무실 동료들은 하루는 장동혁 의원의 연설을 다른 하루는 김문수 후보의 체력쇼(?)를 보았다. 한 사람은 입을 틀어막고 말을 잇지 못했고 다른 한 사람은 한숨을 쉬었고 나머지 한 명은 '이게 뭐야'라고 소리 지르며 도망갔다.

그중 한숨을 쉰 동료가 내게 물었다. 어떻게 이 사람들은 현대 민주주의 사회 대중들의 감성과 이렇게까지 멀어질 수가 있는 거냐고. 높은 확률로 둘 중 한 사람이 대한민국 제1 야당의 대표가 될 것이다. 진심으로 정치가 걱정스럽다.
