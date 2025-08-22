한겨레

8월 22일 한겨레 1면 기사이재명 대통령이 22일 공개된 요미우리신문 인터뷰에서 과거 한일 양국 정부의 위안부 합의와 강제징용 배상 문제에 대해 "국가로서 약속이므로 뒤집는 것은 바람직하지 않다"며 한일 양국의 기존 합의를 존중하겠다고 밝혔다. 조선일보는 사설을 통해 "이게 정상적 외교"라고 이 대통령의 발언을 호평했다.대통령실이 따로 공개한 질의 응답 자료에 따르면, 이 대통령은 과거사 문제에 대해 "경제적 문제이기 전에 감정의 문제이므로 진심으로 위로의 말을 건네는 것이 중요하다"며 "배상의 문제는 오히려 부수적일 수 있다"고도 했다.상당수 언론들은 이 대통령의 발언을 2015년 일본 정부로부터 한국 정부가 화해치유재단 출연금 10억엔을 받기로 한 박근혜 정부와 일본 아베신조 정부의 일본군 위안부 문제 합의, 2023년 강제동원 피해 소송 해결책으로 한국 정부 산하 재단이 일본 피고 기업 대신 배상금 등을 지급하는 '제3자 변제안'을 제시한 윤석열 정부의 해법 등을 존중하겠다는 뜻으로 풀이했다.이 대통령이 한일 정상회담을 앞두고 진행한 인터뷰에서 일본 전국시대를 평정한 도쿠가와 이에야스의 일대기를 다룬 역사소설 '대망(大望)'을 거론하며 "수년에 걸쳐 읽으며, 일본을 조금이나마 이해하게 됐다", "정치에 있어, 배울 점이 많다"고 평가한 대목도 눈길을 끌었다.조선일보 사설은 "민주당이 집권하면 문 전 대통령처럼 또 약속을 깨고 한일 관계를 파탄으로 몰고 갈 수 있다는 우려가 많았다"며 "이 대통령이 '국가 간 약속 준수'를 직접 밝힌 것은 다행스럽고 바람직하다"고 평가했다. 신문은 "한일 모두 국내 정치에 외교 문제를 이용하지 않아야 하고, 국가 간 합의는 정권과 무관하게 지켜야 한다"고 강조했다.이 대통령은 1998년 김대중·오부치 공동선언을 "역사 문제에서 가장 진전된 형태의 공식 선언"이라고 평가하며 "이번 기회에 그 선언을 계승하고 그것을 넘어서는 새로운 공동선언을 발표할 수 있길 바란다"고도 했다.반면, 한일 위안부 합의 등에 비판적인 정의기억연대 등 시민단체들은 이 대통령의 발언에 대해 '역사적 퇴행'이라며 불쾌감을 표했다.이나영 정의기억연대 이사장은 "국민이 이 대통령에게 바란 것은 윤석열 정부의 과오를 바로 잡고 피해자 편에 굳게 서는 것"이라며 "잘못된 합의에 매이지 않고 일본 정부의 공식 사죄와 법적 배상을 받아내야 한다"고 말했고, 김영환 민족문제연구소 대외협력실장도 "이제 일본에서는 '과거사 문제는 끝났다'고 이야기할 것"이라며 "(가해자에게) 법적 책임을 묻고 역사 정의를 구현하는 문제는 절대로 양보해서는 안 된다"고 주장했다.한미 정상회담을 나흘 앞둔 21일 조현 외교부 장관이 일본 방문을 취소하고 미국에 급파되면서 양국 회담 의제를 놓고 진통을 겪는 것 아니냐는 관측이 나온다.프레드 플라이츠 미국우선정책연구소(AFPI) 미국안보센터 부의장은 이날 온라인 심포지엄에서 "주한미군 방위비 분담금과 한미 방위비 분담금 특별 협정(SMA)에 대해 (한미 간) 이견이 있을 거라고 생각한다"고 말했다.조현은 마코 루비오 미 국무장관 등 미국 측 주요 인사와의 면담 일정이 확정되지 않은 상황에서 급하게 미국을 찾기로 했다.외교부 당국자는 "보다 면밀하고 철저한 준비를 위해 외교부 장관이 먼저 방문해서 직접 현장에서 미국 측과 주요 의제를 최종 점검할 예정"이라며 "이번 정상회담이 양국의 새 정부 출범 후 첫 번째 정상회담이라는 의미와 무게감을 감안했다"고 설명했다.그러나 또다른 외교 소식통은 동아일보에 "장관이 워싱턴직항편을 구하지 못해 경유 항공기를 탈 정도라면 방미 결정이 윗선에서 급박하게 이뤄진 것으로 볼 수 있을 것"이라고 말했다.한국은 한미원자력 협정 개정을 추진하는 반면, 미국은 중국 견제를 위한 주한미군의 전략적 유연성에 대한 공개 지지를 요구하는 등 의제에 이견이 있다는 얘기, 정상회담 이후 공동선언문이 채택되지 않을 수 있다는 성급한 관측도 나온다.대통령실 강유정 대변인에 따르면, 이 대통령 부부는 23일 일본으로 출국해 이시바 시게루 일본 총리와 정상회담 및 만찬을 갖고 24일(현지시간) 워싱턴에 도착해 재미동포 만찬간담회, 25일 트럼프 대통령과 한미정상회담을 하고, 26일 필라델피아로 이동해 필리 조선소를 시찰하고 귀국한다.보수성향 유튜브 채널 '신의한수' 신혜식 대표가 대통령실 민간인 동원 의혹을 폭로한 후 아스팔트 보수 진영의 내분이 격화되고 있다.김대중 정부 시절부터 도심에서 반핵 반김정일 집회를 열며 보수우파 진영의 '스피커'로 활동해 온 신혜식은 전광훈 사랑제일교회 목사와 함께 이른바 '광화문파'로 분류된다.그런데 부산 세계로교회 목사 손현보가 만든 세이브코리아가 윤석열 탄핵정국에서 주로 여의도 국회의사당 근처에서 집회를 열면서 아스팔트 우파는 '광화문파'와 '여의도파'로 자연스럽게 분화됐다.그런데 경찰이 서울서부지법 난동 사태의 배후로 지난 5일 사랑제일교회와 전광훈 목사 자택, 배인규 신남성연대 대표와 신혜식의 자택을 압수수색하자 사태는 새로운 방향으로 흘러갔다. 신혜식은 다음날 국민의힘 당사에서 기자회견을 열고 "진짜 폭력 선동의 배후는 우리(광화문파)가 아니라 따로 있다"며 일부 국민의힘 의원들과 윤석열 전 대통령 변호인단을 배후로 지목했다.신혜식은 9일에는 윤석열 정부 대통령실 시민사회수석실 행정관이었던 성삼영이 지난 1월 자신을 비롯해 보수 유튜버 단체 등에 대통령 체포 저지를 위해 민간인을 동원해달라고 요청했다며 문자메시지 일부를 공개했다. 다음날 그는 성삼영과 윤석열 변호인단을 국민권익위원회에 공익 신고했고, 13일에는 자신의 휴대전화를 경찰에 임의 제출했다. 국민변호인단 석동현 변호사가 신혜식에게 체포 저지를 요구한 사실은 그의 휴대전화 분석 과정에서 확인된 것이다.신혜식의 행보는 윤석열 탄핵 정국에서 각각 광화문과 여의도에서 따로 '탄핵 반대' 집회를 열었던 아스팔트 우파의 분화가 촉발되는 징후로 해석된다.경향신문에 따르면, 신혜식은 공수처의 윤석열 체포영장 집행 국면에서 광화문파는 한남동 대통령관저 인근에서 합법 집회를 연 반면, 여의도파는 관저 인근 한남초등학교 앞에서 경찰 통제를 무시하고 집회를 강행했다고 주장했다.자신은 당시에도 현장에서 누차 폭력을 사용해선 안 된다고 강조했지만 그들(여의도파 등)은 그러지 않았다고 했다. 이런 와중에 자신이 폭력 사태와 무관하다는 것을 보여주기 위해 대통령실로부터 받은 문자를 공개한 것이다.배의철 국민변호인단 변호사는 이에 대해 12일 "특검이 자신을 수사하자 대통령실과 대통령 변호인단을 팔아 넘긴 것"이라고 신혜식을 비난했다.경향신문은 "주로 광화문파를 향하던 수사 국면이 바뀔 수 있다는 분석이 나온다", "경찰과 특검의 수사가 여의도파로 확대될 가능성도 점쳐진다"고 썼다.경찰청이 최근 2022년 이태원 참사 관련 내부 감사에 나서면서 현장에서 구조 활동에 참여한 경관들을 조사 대상에 포함시키자 조직 내부에서 '2차 가해'라는 반발이 거세지고 있다.KBS에 따르면, 이재명 대통령이 지난달 참사 유족들을 만난 뒤 국무조정실, 행정안전부와 공동으로 합동 조사TF를 꾸렸다. 이 과정에서 참사 당시 현장에서 근무한 경찰관들이 조사 대상에 포함됐으며 이들에 대한 '포상 금지'도 고지된 것으로 파악됐다.경찰청 합동감사팀이 당시 관련부서에서 일한 경찰 80~90명에게 조사 대상이 됐다고 통보하며 "징계·문책 절차와 시효가 정지되고, 조사 기간 의원 면직과 포상 추천 등이 제한된다"고 밝혔다고 한다.서울경찰청 공무원직장협의회는 경찰 내부망에 "참사 당시 현장에서 구호 활동을 했던 경찰관은 범죄자가 아니다"라며 "어떤 기준으로 조사 대상자를 선정했는지 명백히 밝혀 달라"는 성명을 냈다.여익환 서울청 공무원직장협의회 위원장은 "조사 대상이 된 경찰관 상당수는 참사 당일 상부 지시에 따라 현장에 출동했을 뿐"이라며 "책임을 묻는다면 지휘부에 물어야 한다"고 했다.금고형을 받은 이임재 전 용산경찰서장과 송병주 전 용산서 112 상황실장 등 사건으로 기소된 경찰 간부 대부분은 이미 지난해 1심에서 유죄 판결을 받았다.경찰청 관계자는 "혐의가 없다는 것이 밝혀지면 포상 등 제한 조치는 바로 해제될 것"이라고 했다.채해병 순직 사건 수사 외압 의혹을 수사하는 특검팀이 김용원 국가인권위원회 군인권보호관 겸 상임위원을 출국 금지조치했다.경향신문에 따르면, 김용원은 수사 외압 의혹을 제기한 박정훈 전 해병대 수사단장의 긴급구제 신청과 인권침해 진정 사건을 기각하기 전 이종섭 당시 국방부 장관과 통화한 혐의와 관련해 특검의 수사 대상에 올랐다.김용원은 2023년 8월 9일 군인권보호관으로서 "국방부가 수사자료 일체를 민간에 이첩해야 한다"는 성명을 냈다.그러나 김용원은 같은 달 29일 자신이 주도하는 군인권소위에서는 박정훈 관련 긴급구제 안건을 기각했다. 이후 김용원이 이종섭과 8월 14일 통화한 사실이 드러났다.김용원은 지난해 국회 운영위 국정감사에서 이종섭과의 통화 사실은 인정하면서도 "통화 이후 태도를 돌변한 것은 아니다"고 밝혔다.특검팀은 조만간 김용원 등 관련자를 불러 박정훈 관련 진정들을 기각하는 과정에서 이종섭과의 통화가 작용했는지 여부를 조사할 예정이다.최근 광주광역시 교육청 등 일부 지방정부가 관할 도서관에 비치된 리박스쿨 관련 도서들을 폐기 처분하겠다고 밝히자 대한출판문화협회(아래 출협)가 21일 이를 비판하는 논평을 냈다.우리나라 출판사들의 협력기구인 출협은 1995년 이후 서울국제도서전을 주관하고 있다.출협은 "지난 정권이 편향된 역사관으로 역사 교육에 영향을 미치고, 특정 단체에 특혜를 주거나 하는 등에 비정상적으로 개입했다면 큰 문제"라고 하면서도 "문제가 된 도서가 도서관에 존재한다는 이유로 해당 도서를 폐기하는 것, 외압으로 인해 도서관의 장서가 금지되고 폐기되는 것은 최대한 신중해야 한다"고 주장했다.윤철호 출협 회장은 조선일보에 "도서관에 어떤 책을 비치할지는 사서들이 독립적으로 판단할 문제고, 비치된 책을 읽을지 말지는 독자들이 자유롭게 선택할 문제"라면서 "책의 유통이나 소비에 정치가 개입하는 건 검열이라는 입장을 출협은 일관적으로 표명해 왔다"고 말했다.▲ 경향신문 = "위안부·강제동원 합의 안 뒤집을 것"▲ 국민일보 = 북핵 '동결→축소→비핵화' 3단계 해법 제시▲ 동아일보 = 李, 北비핵화보다 '북핵 동결' 먼저 꺼냈다▲ 서울신문 = "북핵, 동결→축소→비핵화 위안부 합의 뒤집지 않는다"▲ 세계일보 = 李 "동결→축소→폐기 북핵해법 추진"▲ 조선일보 = 李 "위안부·징용 합의, 뒤집지 않겠다"▲ 중앙일보 = 위안부 합의 지키고…북핵, 동결부터 시작▲ 한겨레 = "위안부·강제동원 한일 합의 뒤집진 않겠다"▲ 한국일보 = 억울한 警 수사종결, 구제할 길이 막힌다