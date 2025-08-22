박순찬

한국의 전통문화와 대중문화를 소재로 만들어진 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'가 세계적으로 흥행돌풍을 일으키는 중이다.'케데헌'은 전세계적으로 한국문화에 대한 호기심과 관심이 커지면서 나오게 된 작품이다. 한국인들이 크게 흥미를 느끼지 못했던 전통문화들과 일상에서 무심히 지나치는 것들이 세계인들의 눈에는 매력적인 요소로 다가가 그들이 재미있게 즐길 수 있는 문화적 소재가 된 것이며 이는 우리에게 시사하는 바가 크다.문화는 자유롭게 즐기는 가운데 꽃피게 되며 문화엔 국적도 없고 정치적 목적도 필요없다. 우리의 문화를 자유롭게 즐기다 보면 세계인도 함께 즐기게 되는 것이다. 세계시장을 노리고 K컬쳐를 육성하겠다는 과도한 목적의식은 오히려 문화적 자유를 억압하는 일이 될 수 있다.