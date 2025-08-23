대통령비서실

2005년 1월 27일 노무현 대통령이 서울 롯데호텔에서 열린 '한일 우정의 해' 개막 행사에서 모리 요시로 전 일본 총리 등 관계자들과 한일 양국 가수들의 공연을 보며 박수를 치고 있다.오늘 되새겨 보고자 하는 과거의 한 지점이 있다. 정확하게 20년 전인 2005년이다. 광복 60년, 한일국교정상화 40년을 맞는 해였고 양국 정부가 함께 '한일 우정의 해'로 선포한 해였다. 이재명 변호사가 성남시립병원설립추진위원회 공동대표를 맡고 있던 시절이다.국가적으로는 우리나라가 벌이던 역사 전쟁의 전선이 일본을 넘어 중국으로 확대되어 뜨겁던 시절이다. 중국 정부가 주도한 동북공정이라는 거대 역사 확장 사업을 통해 고구려의 역사를 중국 역사의 한 부분으로 편입하려는 시도가 우리 국민의 분노를 자아내고 있었다.이 해에는 일본의 우익 단체인 '새로운 역사 교과서를 만드는 모임'에서 출판한 후쇼샤판 '새로운 역사교과서'가 등장하였다. 이 교과서는 고대사로부터 근현대사에 이르기까지, 특히 한일 관계사 부분에서는 왜곡으로 가득하였다. 역사 왜곡의 백과사전 급인 이 교과서가 일본 문부성의 검정을 통과함으로써 오래된 한일 역사 전쟁이 절정으로 치달았다.이해 3월 16일에는 그동안 독도를 일본 영토로 주장하는 데 앞장섰던 일본 시마네현 의회가 '다케시마의 날 조례'를 통과시켰다. 한일 관계에 먹구름이 몰려오고 있었다.당시 교육부의 한국바로알리기사업을 책임지고 있던 내가 일본을 방문한 것은 벚꽃이 만발한 4월 초였다. 일본에 도착한 4월 5일 저녁 호텔 TV를 통해 낙산사가 불에 타는 뉴스를 보아야 했다. 이 불로 국가 보물 제499호 '낙산사 동종'을 비롯해서 몇 가지 유형 문화재가 녹고 불에 타버렸다는 소식을 전하는 일본어 방송 자막은 나의 민족적 자존심마저 녹여버렸다.이런 무너진 자존감을 안은 채 예정된 몇 가지 행사에 참여했다. 먼저 일본 도쿄대학교 대강당에서 열린 역사 왜곡 관련 학술회의에서 논문 발표를 하였다. 학술회의 주제는 '한일 역사 교과서의 현재와 미래 세미나'였고, 나는 '국제이해교육의 관점에서 본 한일 역사교과서 갈등, <새로운 음악>과 <새로운 역사교과서> 사이'라는 제목의 논문을 발표했다.분석 대상이었던 <새로운 음악>은 일본의 영향력 있는 교과서 전문 출판사인 도쿄서적이 그해에 발행한 초등학교 6학년용 음악 교과서였다. 이 교과서의 첫 단원인 '다 같이 노래하면서 음악 친구'의 첫 곡으로 한국인이 즐겨 부르는 동요 '파란 마음 하얀 마음'이 실렸다. 어효선 작사, 한용희 작곡이었다. 일본의 1200여 소학교에서 사용하는 교과서에 한국 동요가 실린 것은 이례적이고 놀랄 만한 일이었다. 참석자들 모두 내심 감격하고 희망에 젖는 분위기였다.이튿날 도쿄대 교육학부 대학원생들에게 특강을 하면서 이 이야기를 전했을 때, 노래를 불러달라는 학생들의 요청이 있었다. 못 이기는 척 "우리들 마음에 빛이 있다면 여름엔 여름엔 파랄 거예요"로 시작하는 그 노래를 불렀다. 동요 하나에 실어서 전하려던 나의 희망 메시지가 일본인들의 가슴속에 잘 스며드는 것을 느끼는 경험이었다.일본에 가기 전 발표 논문을 작성하며 생각했다. 우리나라 초등학교 음악 교과서에 일본인이 만들고, 일본 어린이들이 즐겨 부르는 동요가 수록되고, 이 교과서가 검정에 통과되었다면 어떤 일이 벌어졌을까? 아마도 해당 출판사 관계자, 검정 관계자, 교육부 관계자들은 신상에 불이익이 내려졌을 것이 분명했다. 일본 동요 없는 음악 교과서로 공부하는 우리 어린이들은 동네 문구점에서 일본산 볼펜을 쓰고, 집에서는 일본산 오디오로 노래를 듣던 시절이었다.다시 생각해 보았다. 과연 어떤 나라가 강한 나라일까? 다양성이 인정되는 조용한 나라와 애국심이 만든 획일성이 지배하는 시끄러운 나라 중 어떤 나라가 강한 나라일까?학술회의와 특강 후 마지막 저녁 식사 자리에서 나를 초청한 일본인 교수가 넌지시 그러나 명료하게 물었다. '눈에 보이지 않는 역사를 지키는 것도 중요한데, 눈에 보이는 문화재 잘 지키는 것도 중요하지 않나요? 몇 해 전에 가본 낙산사 정말 멋있었는데 아깝네요.' 나의 자존심에 찬물을 끼얹는 질문이었다. 역사도 국익도 자존심만으로 지켜지지는 않는다는 것을 느낀 아픈 경험이었다.