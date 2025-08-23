기사를 스크랩했습니다.
21일 경기도 광주시 나눔의 집에 고인이 된 일본군 위안부 피해자 할머니들의 흉상이 세워져 있다. 취임 후 첫 일본 방문을 앞둔 이재명 대통령이 일본 언론과 인터뷰를 갖고 과거 위안부 합의, 징용 배상 문제에 대해 "국가로서 약속이므로 뒤집는 것은 바람직하지 않다"며 이를 유지하겠다는 뜻을 밝혔다. 이 대통령은 21일 보도된 일본 요미우리신문과 인터뷰에서 "한국 국민으로서는 매우 받아들이기 어려운 이전 정권의 합의"라면서도 이같이 말했다. 이 대통령은 "정책 일관성과 국가의 대외 신뢰를 생각하는 한편 국민과 피해자·유족 입장도 진지하게 생각하는 두 가지 책임을 동시에 지고 있다"고 강조했다.연합뉴스

이재명 정부 출범과 함께 특검을 통한 내란 사태 규명과 과거 정부 비리 척결, 국민적 관심사인 검찰 개혁 등이 국민의 시선을 사로잡고 있다. 이런 와중에 과거 정부가 추진했던 오류투성이 정책들이 하나둘 수면으로 떠오른다. 더러는 바로잡을 수 있는 정책들도 있지만 되돌리기 어려운 정책들도 적지 않다는 것이 안타깝다.

이런 정책들을 둘러싼 논쟁이 정권 초기 일정 기간 지속될 것으로 보인다. 윤석열 정부 3년 동안 벌여놓은 정책을 지속할 것인지, 변경할 것인지, 아니면 파기할 것인지를 둘러싼 논쟁이 뜨거울 것이다. 한일 관계도 이런 논쟁거리 중 하나다.


윤석열 정부가 일본에 보인 지나칠 정도의 저자세적, 유화적 태도를 상징하는 것 중 하나가 일제 강점기 강제 동원 피해자에 대한 배상 합의였다. 군대 위안부를 비롯한 강제 동원 피해자에 대한 배상을 일본의 피고 기업이 아닌 한국이 주도하여 만든 '일제강제동원피해자지원재단'이 대신하는 이른바 '제3자 변제' 방식이었다.

이 오랜 역사적 과제에 대한 일본의 태도를 더 이상 비판하거나 사과를 요구하지 않을 것을 천명한 것이 윤석열 정부였다. 우리나라 대법원의 판결을 무시하고 일본 정부의 요구에 부응하는 저자세 외교라는 야당과 시민단체의 반발이 있었지만 2023년 3월 외교부 장관의 발표와 대통령의 천명으로 정책화되고 말았다.

일본 방문을 앞둔 이재명 대통령은 일본 <요미우리신문> 인터뷰에서 "이전 정부가 맺은 합의를 뒤집는 것은 바람직하지 않다"고 밝혔다. 과거에 이재명 대통령이나 더불어민주당이 보였던 태도와는 다른 내용이어서 해석이 분분하다. 이 대통령은 외교에서 갖는 정책 일관성의 중요성, 그리고 한국과 일본 관계의 중요성을 언급했다. 이재명 대통령이 선택한 실용주의 정책 노선의 정점을 보여주는 모습이다. 실용주의 외교가 어떤 결과로 나타날지 궁금하다.

내가 강조하고 싶은 것은 일본이 단순한 나라가 아니라는 사실이다. 과거의 일본과 현재의 일본이 다를 수 있고, 현재의 일본과 미래의 일본 또한 다를 수 있다. 변화가 없는 개인과 마찬가지로 변화가 없는 국가는 발전은커녕 생존조차 어렵다는 게 역사가 보여주는 진실이다. 이 대통령의 변화가 발전을 위한 변화로 평가받기를 기대한다.

자존심에 찬물 끼얹는 아픈 경험

2005년 1월 27일 노무현 대통령이 서울 롯데호텔에서 열린 '한일 우정의 해' 개막 행사에서 모리 요시로 전 일본 총리 등 관계자들과 한일 양국 가수들의 공연을 보며 박수를 치고 있다. 대통령비서실

오늘 되새겨 보고자 하는 과거의 한 지점이 있다. 정확하게 20년 전인 2005년이다. 광복 60년, 한일국교정상화 40년을 맞는 해였고 양국 정부가 함께 '한일 우정의 해'로 선포한 해였다. 이재명 변호사가 성남시립병원설립추진위원회 공동대표를 맡고 있던 시절이다.

국가적으로는 우리나라가 벌이던 역사 전쟁의 전선이 일본을 넘어 중국으로 확대되어 뜨겁던 시절이다. 중국 정부가 주도한 동북공정이라는 거대 역사 확장 사업을 통해 고구려의 역사를 중국 역사의 한 부분으로 편입하려는 시도가 우리 국민의 분노를 자아내고 있었다.

이 해에는 일본의 우익 단체인 '새로운 역사 교과서를 만드는 모임'에서 출판한 후쇼샤판 '새로운 역사교과서'가 등장하였다. 이 교과서는 고대사로부터 근현대사에 이르기까지, 특히 한일 관계사 부분에서는 왜곡으로 가득하였다. 역사 왜곡의 백과사전 급인 이 교과서가 일본 문부성의 검정을 통과함으로써 오래된 한일 역사 전쟁이 절정으로 치달았다.

이해 3월 16일에는 그동안 독도를 일본 영토로 주장하는 데 앞장섰던 일본 시마네현 의회가 '다케시마의 날 조례'를 통과시켰다. 한일 관계에 먹구름이 몰려오고 있었다.

당시 교육부의 한국바로알리기사업을 책임지고 있던 내가 일본을 방문한 것은 벚꽃이 만발한 4월 초였다. 일본에 도착한 4월 5일 저녁 호텔 TV를 통해 낙산사가 불에 타는 뉴스를 보아야 했다. 이 불로 국가 보물 제499호 '낙산사 동종'을 비롯해서 몇 가지 유형 문화재가 녹고 불에 타버렸다는 소식을 전하는 일본어 방송 자막은 나의 민족적 자존심마저 녹여버렸다.

이런 무너진 자존감을 안은 채 예정된 몇 가지 행사에 참여했다. 먼저 일본 도쿄대학교 대강당에서 열린 역사 왜곡 관련 학술회의에서 논문 발표를 하였다. 학술회의 주제는 '한일 역사 교과서의 현재와 미래 세미나'였고, 나는 '국제이해교육의 관점에서 본 한일 역사교과서 갈등, <새로운 음악>과 <새로운 역사교과서> 사이'라는 제목의 논문을 발표했다.

분석 대상이었던 <새로운 음악>은 일본의 영향력 있는 교과서 전문 출판사인 도쿄서적이 그해에 발행한 초등학교 6학년용 음악 교과서였다. 이 교과서의 첫 단원인 '다 같이 노래하면서 음악 친구'의 첫 곡으로 한국인이 즐겨 부르는 동요 '파란 마음 하얀 마음'이 실렸다. 어효선 작사, 한용희 작곡이었다. 일본의 1200여 소학교에서 사용하는 교과서에 한국 동요가 실린 것은 이례적이고 놀랄 만한 일이었다. 참석자들 모두 내심 감격하고 희망에 젖는 분위기였다.

이튿날 도쿄대 교육학부 대학원생들에게 특강을 하면서 이 이야기를 전했을 때, 노래를 불러달라는 학생들의 요청이 있었다. 못 이기는 척 "우리들 마음에 빛이 있다면 여름엔 여름엔 파랄 거예요"로 시작하는 그 노래를 불렀다. 동요 하나에 실어서 전하려던 나의 희망 메시지가 일본인들의 가슴속에 잘 스며드는 것을 느끼는 경험이었다.

일본에 가기 전 발표 논문을 작성하며 생각했다. 우리나라 초등학교 음악 교과서에 일본인이 만들고, 일본 어린이들이 즐겨 부르는 동요가 수록되고, 이 교과서가 검정에 통과되었다면 어떤 일이 벌어졌을까? 아마도 해당 출판사 관계자, 검정 관계자, 교육부 관계자들은 신상에 불이익이 내려졌을 것이 분명했다. 일본 동요 없는 음악 교과서로 공부하는 우리 어린이들은 동네 문구점에서 일본산 볼펜을 쓰고, 집에서는 일본산 오디오로 노래를 듣던 시절이었다.

다시 생각해 보았다. 과연 어떤 나라가 강한 나라일까? 다양성이 인정되는 조용한 나라와 애국심이 만든 획일성이 지배하는 시끄러운 나라 중 어떤 나라가 강한 나라일까?

학술회의와 특강 후 마지막 저녁 식사 자리에서 나를 초청한 일본인 교수가 넌지시 그러나 명료하게 물었다. '눈에 보이지 않는 역사를 지키는 것도 중요한데, 눈에 보이는 문화재 잘 지키는 것도 중요하지 않나요? 몇 해 전에 가본 낙산사 정말 멋있었는데 아깝네요.' 나의 자존심에 찬물을 끼얹는 질문이었다. 역사도 국익도 자존심만으로 지켜지지는 않는다는 것을 느낀 아픈 경험이었다.

화해의 음료, 평화의 음료

유엔 안전보장이사회위키미디어 공용

이 해에 있었던 매우 흥미로운 사건 하나가 역사 전쟁의 열기에 묻혔다. 1990년대 중반부터 일본은 미국의 지지하에 국제연합 안전보장이사회 상임이사국 진출을 추진하고 있었다. 이것을 제지한 것은 '커피'였다.

1995년 이탈리아 대사 프란체스코 풀치가 일본의 상임이사국 반대에 뜻을 같이하던 몇 나라 대사들을 불러 커피를 마시면서 대화를 시작한 것이 출발점이었다. 따라서 공식 명칭은 '합의를 위한 연합'(Uniting for Consensus)이었지만 '커피 클럽'이라는 별칭을 얻었다.

한국, 일본, 중국 사이에 역사 전쟁이 한창이던 2005년 4월에 커피 클럽 모임이 뉴욕에서 열렸다. 100여 나라 대표들이 참석하는 대규모 커피 모임이었다. 흥미로운 것은 이 해 모임에 그동안 참가하지 않던 미국 대표가 참가했다는 점이다. 미국이 이 문제를 조급히 처리하지 않기로 태도를 바꾼 것이었다.

당시 세계 언론은 역사문제를 둘러싼 동아시아 3국의 갈등이 미국의 태도 변화를 이끌었다고 보도하였다. 커피 클럽 참여국이 100여 개로 확장되면서 일본의 안보리 상임이사국 진출 의도가 무산된 것이었다. 커피를 마시며 시작한 모임이 거둔 성과였다.

이재명 대통령의 일본 방문과 이어지는 미국 방문이 어떤 결과를 가져올지 알 수 없다. 함께 커피를 마시며 그동안 해결하지 못했던 난제들을 하나씩 풀어가는 성과가 만들어지기를 기대한다. 20년 전 커피 클럽이 그랬듯 한일 관계와 한미 관계에서도 커피가 화해의 음료, 평화의 음료로 제 역할을 했으면 좋겠다.

