13일 서울 종로구 수송동 평화의 소녀상 부근에서 열린 제1713차 일본군 성노예제 문제해결을 위한 수요시위에서 이용수 할머니가 구호를 외치고 있다.연합뉴스
위안부 문제의 해결을 방해하는 집회는 일본보다 한국에서 훨씬 극렬하다. 수요시위(수요집회)가 열리는 날마다 거리로 몰려나오는 이 집회의 참가자들은 광복절 이틀 전에도 서울시 종로구 '평화의 소녀상' 옆자리를 점거한 채 일본의 전쟁범죄를 옹호했다.
생존 피해자 6인 중 한 명인 이용수 할머니가 "일본정부는 전쟁범죄 인정하고 법적 책임을 다하라"는 전단을 들고 수요시위에 참석한 그날, 그들은 "위안부 사기 이제 그만", "반일은 정신병", "흉물 소녀상 철거" "소녀상은 거짓말 동상", "역사왜곡의 표본 위안부 소녀상을 철거하라" 등의 구호를 내걸고 집회를 열었다.
도쿄에서 약 1150km 떨어진 서울에서 일본 전쟁범죄를 옹호하는 한국인들을 무색게 하는 언론보도가 최근 일본에서 연이어 나왔다. 이 보도에서 부각된 것은 일본이 전쟁 기간뿐 아니라 전쟁 후에도 군대 위안부 제도를 계속 유지했다는 사실이다.
7월 27일 자 <야후재팬 뉴스> 특집 기사인 '전후 3일 만에 통달된 점령군용 위안소의 설치
'는 "패전 뒤에 점령하에 놓인 일본에서 국가 주도로 점령군에 대한 매춘이 이뤄진 사실은 별로 알려져 있지 않다"고 한 뒤 이렇게 전했다.
"1945년 8월 15일, 포츠담선언의 수락과 태평양전쟁의 종결을 옥음방송으로 국민에게 알렸다. 그로부터 2일 뒤 히가시쿠니 나루히코 내각이 성립했다. 동 내각이 첫 각료회의에서 맨 먼저 거론한 것은 외국 주둔군을 위한 위안소를 만드는 것이었다. 8월 18일, 내무성은 각 도도부현 경찰에 '일정한 구역에 한정해 외국주둔군용 위안소 설치를 바란다'는 비밀통첩을 내렸다."
이 통첩을 받은 지방 경찰이 제정한 내규가 최초로 발견됐다는 언론보도도 나왔다. '점령군 병사 성접대 때문에 경찰이 내규 (작성)
'이라는 제목이 붙은 19일 자 <도쿄신문> 기사는 연합군 위안소에 관한 니가타현 경찰의 공문서가 발견됐다면서 "지역 경찰에 의한 상세한 규칙이 밝혀진 것은 처음이며 귀중한 자료"라는 전문가의 말을 인용했다.
1945년부터 이듬해까지 니가타현 경찰이 작성한 약 600페이지 분량의 '연합군 주둔 관계철'에 들어 있는 위안소 관련 문건에 따르면, 이 지역 경찰은 17세 미만이나 기혼이 아닌 여성이 연합군 위안소에 배치되도록 하고, 내국인용 "위안오락 시설"을 전쟁 이전 수준으로 회복시키는 등의 작업을 했다. 일본인 남성이 연합군 위안소에 접근하지 못하게 할 목적으로 내국인 전용 시설의 확충에도 신경을 썼던 것이다.
전쟁 중에 일본 경찰과 일본군은 미군 등과 싸우는 자국 군인들을 위로한다는 명목으로 군대 위안소를 운영했다. 그랬던 일본이 항복 이틀 뒤의 내각회의에서 미군을 위한 위안소 설치를 결정했다. 패전 직후의 혼란한 상황에서도 이런 일에 신경을 쓰는 모습은 일본이 군대 위안부 제도에 얼마나 강한 집착을 갖고 있었는지를 보여준다.
위안소 운영을 합리화한 논리
내무성이 패전 사흘 뒤에 발송한 통첩의 원문은 <릿쿄대학 커뮤니티복지연구소 기요(紀要)> 2021년 제9호에 실린 시바다 히데아키 릿쿄대 교수의 논문 '패전기의 성폭력 – 국책 매춘시설 R.A.A(특수위안시설협회)의 의미하는 바' 제1편 등에서 확인할 수 있다.
제목이 '외국군 주둔지에서의 위안시설 설치에 관한 내무성 경보국장(警保局長) 통첩'인 위 공문은 지방관청들이 연합군 주둔에 대비해 위안소 설치를 미리 준비할 것을 지시한다. "주둔시킬 경우에는 급속하게 개설을 요하므로, 내부적으로는 미리 절차를 정해두기로 하고 외부로는 절대로 이를 누설하지 말 것"을 당부한다. 미군이 언제 어디에 주둔할지 알 수 없으니 비밀리에 미리 대비해두라고 촉구했던 것이다.
내무성은 지방 경찰서장이 위안소 시설을 지도할 것을 지시하면서 일본인 남성이 이런 데 들어가지 못하게 할 것을 강조했다. 그러면서 이런 시설이 부정적 인상을 주지 않도록 하기 위한 조치를 강구했다. 이런 곳이 사실은 일본인을 위한 시설임을 홍보하라는 게 내무성 메시지였다.
"본건 실시에 있어서 일본인의 보호를 취지로 한다는 것을 이해시켜 지방민이 오해를 갖지 않도록 할 것."
군대 위안소를 설치하는 것 자체가 잘못된 일이지만, 패전한 일본 당국의 입장에서는 일본군 위안소가 아닌 연합군 위안소를 설치하는 것이 치욕스럽지 않을 수 없었다. 그래서 내세운 명분 중 하나가 '연합군 위안소는 일본 여성을 위한 것'이라는 논리였다.
경찰청 책임자인 경시총감 자격으로 연합군 위안소 설치를 주도한 인물이 사카 노부요시(1898~1991)다. 그에 관한 연구 논문인 후지메 유키 오사카대학 명예교수의 '사카 노부요시 – 가노야 지역에 점령군 위안시설 원형을 만든 내무 관료'는 부산 맞은편인 규슈섬 서남부의 가고시마현 가노야시에서 연합군 위안소에 간여한 관료들이 어떤 식으로 위안소 운영을 합리화했는지를 알려준다.
이 논문은 당시 사람들의 발언과 기록을 근거로 "가고시마현 경찰도, 가노야시에서 종전 사무를 담당한 사람들도 여성에 대한 어떤 죄책감을 갖고 있지 않았다는 것을 보여주고 있다"라면서 "(그 당국자들은) 위안소로 미 병사에 의한 폭행으로부터 양가의 자녀를 지켰다고 평가"했다는 설명을 한다. 이 지역 경찰과 행정관료들이 위안소 운영을 부끄러워하기는커녕 '위안소로 인해 미군 병사로부터 일반 처녀들을 지킬 수 있었다'고 자평했다는 언급이다.
위 논문에 따르면, 가노야시에서 미군 통역으로 일한 어느 일본인은 위안소 설치로 인해 "미 병사가 부녀자에게 폭행한 것을 미리 막을 수 있었다"고 평가했다. 이 통역은 "미군 진주 일주일 정도 후였다고 기억하는데, 유곽이 영업을 재개한 것도 그 이유 중 하나라고 생각한다"는 말을 했다. 가노야시에 미군이 주둔한 지 일주일 만에 위안소가 설치된 것은 이 지역 여성들을 보호하기 위한 일이었다고 합리화했던 것이다.
위안소는 일본 국가권력과 뗄 수 없는 존재
일본 내무성의 연합군 위안소 운영은 종래의 일본군 위안소 운영과 맥락이 닿았다. 이전부터 군대 위안소를 운영한 경험과 시스템이 있었기에 1945년 이후의 위안소 운영이 가능했다. 이를 상징적으로 보여주는 것이 좀전에 언급된 사카 노부요시라는 인물이다.
사카 노부요시가 경시총감이 된 것은 패망 이틀 뒤인 1945년 8월 17일이다. 위의 내무성 통첩이 나오기 하루 전의 일이다. 히가시쿠니 나루히코 내각의 첫 의제가 위안소 설치였듯이, 사카 경시총감이 취임하자마자 처리한 임무도 그것이었다. 일본 정부가 그에게 임무를 맡긴 것은 그가 이 분야 경력자였기 때문이다. 위의 후지메 유키 논문은 이렇게 설명한다.
"중일전쟁 발발 전인 1936년 가고시마현 경찰부장이었던 사카 노부요시는 가노야 해군항공대에서 요청을 받아 군인 위안 시설지구를 가노야 아오키초에 설립했다."
"사카 노부요시는 1938~1939년에 상해총영사관 영사·경찰부장으로 일했다. (중략) 사카가 취임하기 전부터 거류 일본인을 상대로 하는 일반 성매매 시설과 해군위안소가 존재하여 영사관은 성병검진 실시와 군 위안소로 여성 알선이라는 역할을 다했다."
사카 노부요시는 일본 가고시마현에서는 위안소를 설립하고 중국 상하이에서는 위안소 관련 업무를 지휘했다. 미군 위안소 설치를 핵심 국정과제로 설정한 히가시쿠니 나루히코 내각이 그를 중용한 것은 그가 전쟁 이전부터 이 분야 전문가였기 때문이다.
패망 직후의 첫 경찰청장이 위안소 운영을 지휘한 사실은 일본 국가권력이 1945년 이전은 물론이고 그 이후에도 군대 위안소에 개입했음을 증명한다. 위안소는 이처럼 일본 국가권력과 떼려야 뗄 수 없는 존재다. 이런 사실이 최근의 일본 언론보도를 통해 한층 명확해졌다.
일본에서 이런 뉴스가 많이 나오고 있는데도, 매주 수요일만 되면 일부 한국인들은 길거리로 나와 소녀상을 모독하고 일본 정부를 옹호한다. 그들은 '반일은 정신병'이라는 전단까지 들이댄다. 군대뿐 아니라 경찰도 위안소에 개입했음을 인정하는 보도가 다른 곳도 아닌 일본에서 나오는 상황임을 감안하면 너무 엉뚱한 사람들이다.
