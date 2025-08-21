기사를 스크랩했습니다.
"우리에게는 Planet B(제2의 지구)가 없기에, Plan B(플랜 B)또한 없다." 기후위기와 관련된 유명한 표어 중 하나입니다. 끊임없이 생산하고 끊임없이 성장할 것을 강요하는 사회 속에서 우리는 어떤 플랜 A를 선택해야 할까요? 유일하고 유한한 지구를 함께 살아가는 행성으로 만들기 위한 지구를 위한 플랜 A를 제안합니다.[기자말]
인터넷에서 영상 하나를 봤다. 문 앞에서 자고 있는 개에게 사자 한 마리가 다가오는 영상이었다. 무슨 일이 일어날지 몰라 조마조마하게 영상을 보는데, 이윽고 자고 있던 개가 잠에서 깼다. 서로 냄새를 맡으며 탐색하던 것도 잠시, 개와 사자가 화면 가까이 다가와 손가락을 '피스' 모양으로 접었다. 영상을 끝까지 보고 있던 게 좀 허무해졌다. 또 속았다. 그건 AI(인공지능) 영상이었다.

눈에 보인 사진과 영상이 AI로 만든 것인지 아닌지 매번 판별하는 것은 여간 스트레스받는 일이 아니다. 손가락을 피스 모양으로 만드는 개와 사자의 동영상은 양반인 편이다. 가끔은 아예 남을 속이기 위해 만들어진 AI 영상도 존재한다.


예컨대, 국내 여러 지역에 폭우 피해가 발생했을 때 AI로 만든 폭우 영상들을 SNS에 올리는 사람들도 있었다. AI 영상들에 익숙한 사람이라면 실제 영상과의 차이를 알아볼 수도 있었겠지만, 그렇지 않은 사람들도 있다. 지금 당장 정확한 정보가 필요한 재난 현장에서 AI 영상은 위험을 내포한다. 더 나아가 여러 지역에서 사망자가 발생한 상태에서, 단순히 관심을 끌기 위해 자극적인 영상을 만들어내는 것이 윤리적으로 옳은지 고민해 볼 필요가 있다.

AI, 기후위기 속 기회와 리스크

AI 기술 개발은 기후 환경의 측면에서 기회와 리스크를 동시에 가져온다. AI를 옹호하는 이들은 AI 기술로 인해 기후 재난 상황을 예측하여 대비하는 것이 가능해질 것이며, 보다 효율적으로 전력망을 관리하는 등 기후위기 대처에 도움이 될 수 있을 것이라 주장한다.

반면, AI가 기후 환경에 미치는 영향에 주목하는 이들은 AI로 야기된 전력 수요 폭증과 엄청난 물 사용량, 가짜 뉴스 유포로 인한 환경 정보의 왜곡 등 미래에 발생할 수 있는 리스크를 지적한다. 자원의 문제와 정보의 오염에 대한 우려는 AI 자체의 발전까지 위협하는 리스크다. 하지만 안타깝게도 현재는 AI 시대에 대한 빛나는 기대 앞에서 '불편한 진실' 정도로 취급되는 추세인 듯하다.

지난 11일, 과학기술정보통신부에서 국가인공지능전략위원회의 설치 및 운영에 관한 규정 제정령안을 입법했다. 주요 내용은 기존 국가AI위원회를 국가AI전략위원회로 확대 개편하겠다는 내용이다. 입법 예고된 제정령안에 따르면, 국방부와 보건복지부, 환경부와 고용노동부, 중기부 등 더 많은 부처가 조율 대상에 포함되었고, 위원회가 사실상 지휘소의 기능을 맡게 된다.

이와 같은 행보는 이재명 대통령의 후보 시절부터 강력하게 내세웠던 AI 공약과 맞닿아 있다. AI 민간 투자 100조, 국가 AI 데이터 클러스터 조성, 대통령은 후보 시절부터 AI에 대한 확고한 생각을 정책화하여 펼쳐나갔다. 이 대통령이 당선 직후 한 일 중 하나가 초대 AI 수석 임명이라는 것을 생각하면, 현 정부가 산업 미래 먹거리로써 AI를 얼마나 중요하게 생각하는지 쉽게 알 수 있다.

전력 수요 증가의 문제는 정부에게도 쉬운 문제가 아니었다. 지금의 전력 시스템이 과연 AI 사용이 대폭 확대된 미래의 전력 수요를 모두 감당할 수 있을지, 그 전력을 어떤 에너지원으로 충당해야 하는지 수많은 이야기가 쏟아졌다. 이에 대해 정부는 '에너지 고속도로'라고 불리는 송전망 구축과 재생에너지 확충, 신규 원전 2기와 소형 모듈 원자로(SMR) 건설에 대한 계획들을 발표했다.

지구는 어디까지 감당할 수 있을까?

, 재생에너지 확충과 전력망 확보는 AI 진흥을 '위해'가 아니라 '함께' 설계되어야 한다.연합=OGQ

과연 이러한 계획들은 기후위기 시대, 자연과 AI의 공존을 이룰 수 있게 만드는 방안일까? 여전히 풀어야 할 숙제들은 남았다. 우선 가장 큰 숙제는 역시 원전이다. '전기 먹는 하마'라고 불리는 AI로 인한 전력 수요 폭증에 대한 두려움은 정부가 SMR(소형모듈원자로)과 원전을 포기하지 못하게 되는 원인이 되었다. 그러나 전 세계적으로 태양광과 풍력 기술 비용이 하락하고 있다는 사실과, 여러 연구에서 ;균등화발전비용(LCOE, Levelized Cost of Electricity)'이라고 불리는 발전소의 수명 기간 동안 생산되는 전력 단위당 평균 비용의 관점으로 볼 때 재생에너지가 원전보다 저렴해지고 있다는 사실은 고려되지 않은 것 같다.

물론 재생에너지는 일정한 양의 전기를 꾸준히 만들어낼 수 없고, 시간대와 기후에 영향을 받는 에너지이기에 원전이 필수적이라는 주장도 존재한다. 그러나 재생에너지 간헐성의 문제는 전력을 보관할 수 있는 배터리(ESS) 기술 발전과 결합한다면 그 부담을 크게 줄일 수 있다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 리튬이온 배터리 가격은 10년 사이 90% 가까이 하락했으며, 기술 또한 점차 고도화되고 있다. ESS와 재생에너지 투자보다, 언제쯤 상용화될지 모르는 SMR, 안전성 문제가 있는 데다가 건설에 시간이 걸리는 원전에 의존한 계획이 더 현실적이라고 말할 수 있는 근거도 부족하다.

지금의 계획은 '폭증하는 전력 수요'라는 공포에 기반하고 있다. 우리가 인정해야 하는 것은 수많은 재원을 투자하더라도 무한대의 전력 생산을 할 수 없다는 점이다. 인간은 모두 지구 위에서 살며, AI도 지구 위에서 발전한 기술이다. 그런데도 현재의 AI 관련된 논의에서, 우리에게 충분한 양, 혹은 감당할 수 있는 양의 전력이 어느 정도인지는 제대로 질문되고 있지 않다. 과연 더 많은 투자와 더 많은 AI가 진짜 인간의 삶을 구원할 수 있을까? 더 많은 AI가 점점 심각하게 전개되고 있는 기후 생태 위기를 부채질하고 있는 시대에도 그럴까? 이 부분에 대한 민주적 통제와 사회적 합의는 여전히 부족하다.

기술만큼 중요한 것은, 무엇이 인류에게 더 중요한 것인지 결정하는 일에 있다. AI의 윤리적 사용과 디지털 민주주의, 지구 위에서의 AI 발전 한계에 대한 철학적 논의도 'AI 100조 투자 '시대에 함께 나아가야 하는 일임은 분명해 보인다.

그런 의미에서, 재생에너지 확충과 전력망 확보는 AI 진흥을 '위해'가 아니라 '함께' 설계되어야 할 부분이다. 우리가 인정해야 하는 또 다른 진실은 AI를 위해 재생에너지를 확충해야 하는 것이 아니라, 재생에너지 전력을 기반으로 하지 않는 AI는 우리의 생존을 위협한다는 점이다.

8월 22일은 에너지의 날이다. 2003년 8월 22일, 한국에서 역대 최대 전력 소비인 4만 7385MW를 이룬 이후 에너지 시민 연대가 만든 날이다. 저녁 9시부터 5분간 전등을 끄는 행사와 한 시간 동안 에어컨 사용을 자제하는 등 활발하게 시민 참여 활동이 이루어지는 날이기도 하다. 안타깝게도 2024년 여름철 최대 전력 소비는 2003년 8월 22일보다 2배 이상으로 집계되었다. 우리는 끊임없이 증가하는 전력 수요 속에 지금도 살아가고 있다. 에너지의 날을 맞이하여, 우리는 에너지가 얼마만큼 필요한지, 지구는 얼마만큼 감당할 수 있는지 고민해보면 좋겠다.
