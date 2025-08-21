동아일보

8월 21일 동아일보 12면 기사윤석열 전 대통령 부인 김건희가 2023년 측근인 김승희 전 대통령실 의전비서관 딸의 학교폭력 사건이 처리되는 동안 교육부 차관에게 전화를 건 사실이 뒤늦게 드러났다.김승희의 초등학생 3학년 딸은 2023년 7월 10일과 17일 두 차례에 걸쳐 2학년 후배를 학교 화장실로 데려가 폭행해 전치 9주의 상해를 입혔다. 학교는 두 번째 폭행이 이뤄진 이틀 뒤인 같은 해 7월 19일 긴급조치로 출석정지 처분을 내렸다.학교는 7월 20일 교육지원청에 학폭심의위 개최를 요청했는데, 공교롭게도 같은 날 김건희가 오후 4시 17분 장상윤 당시 교육부 차관에게 전화를 걸어 8분 48초 동안 통화했다.김건희가 통화 당시 비화폰을 사용했는지 여부는 확인되지 않았지만, 2년 전만 해도 김건희가 정부 고위관료에게 전화를 건 사실은 전혀 알려지지 않았다.학교가 요청한 교육지원청 심의위는 그로부터 두 달 뒤인 9월 21일에야 열렸다. 교육지원청은 학폭 사건이 많아서 심의가 밀렸다는 이유를 댔지만 4주 안에 개최하는 것이 원칙이다.결국 학폭심의위는 가해 학생에게 학급 교체 및 출석정지 10일 처분만 내렸고, 피해 아동 가족이 요구했던 강제 전학 처분은 이뤄지지 않았다.피해 학생 측은 이후 김승희를 상대로 손해배상 청구소송을 제기했고, 김승희의 딸이 다른 학교로 전학을 가는 것으로 조정이 성립됐다.이 일이 세상에 알려진 것은 김건희와 장상윤의 통화로부터 석달이 지난, 10월 20일 국회 국정감사였다. 이도운 당시 대통령실 대변인은 당일 오후 늦게 "김승희가 부모로서 깊은 책임감을 느낀다면서 국정에 부담을 주지 않기 위해 사표를 제출했고 즉각 수리했다"고 발표했다.그러나 김승희가 김건희가 대학원 동문으로 절친한 관계였기에 이때도 김건희의 연루설이 제기됐었다. 두 사람은 김승희의 학폭 문제가 처리되고 있던 2023년 7월부터 9월까지 총 13차례에 걸쳐 30분 가까이 통화한 것으로 전해진다.장상윤은 2023년 11월 30일 대통령실이 개편될 때 사회수석으로 자리를 옮겼고, 새 정부 출범 전까지 의대정원 증원을 조정하는 등의 업무를 맡았다. 장상윤은 MBC와 통화에서 (김건희와의) 통화 내용은 기억이 나지 않고, 김승희 자녀 학폭 사건에 대해선 "전혀 모른다"고 답했다.경찰이 공직선거법 위반 혐의로 부정선거를 주장해 온 황교안 전 국무총리의 강제수사에 착수했다.서울경찰청 공공범죄수사대는 20일 그가 설립한 '부정선거부패방지대(부방대)'의 서울 용산구 사무실을 압수수색해 PC와 문서 등을 확보했다.이번 수사는 중앙선거관리위원회가 대선 기간인 5월 27일 황교안과 부방대를 선거법 위반 혐의로 고발한 데 따른 것이다. 선관위는 부방대가 황교안이 무소속 후보로 출마한 21대 대선을 앞두고 회원들에게 투표 업무를 방해하는 방법을 교육하고 무효표 발생을 유도했다고 주장했다. 구체적으로는 기표가 금지된 투표관리관 날인란에 기표하고 투표관리관을 찾아가 투표록에 이를 기록해달라고 해 무효표 발생을 유도하고, 사전투표일에 투표소 100m 이내에서 집회 개최를 계획했다는 혐의다.황교안은 6월 1일 후보직을 사퇴했는데, 경찰은 황교안이 대선 기간 동안 부방대 조직망을 활용해 선거운동을 벌였다고 보고 있다. 사전투표 계수 시스템을 캠프 홈페이지에 연결하고 회원들을 보수 성향 대화방에 참여시켜 지지를 호소하게 했다는 것이다. 선거법은 후보자가 운영하는 단체라 하더라도 선거 날로부터 180일 전부터는 선거에 영향을 미치는 행위를 하거나 벽보 방송 통신 등 방법으로 선전하면 안 된다고 정하고 있다.실제로 일부 부방대 회원들이 '참관인 대응 매뉴얼' 등을 따라 5월 29일부터 30일까지의 대선 사전투표 현장에서 투표함을 훼손하거나 소란을 벌여 논란이 됐다.황교안은 지난달 자유와 혁신이라는 신당을 창당했는데, 부방대와 같은 사무실을 쓰고 있다.황교안은 이와 관련해 유튜브 채널에서 경찰의 압수수색이 "신생 정당에 대한 정치적 탄압"이라고 주장했다.그는 페이스북에도 "정의를 지키기 위해 목숨을 걸 것", "서울경찰청 공공수사대장 등 경찰관 20여명 전원을 법적 조치하겠다"고 밝혔다.한국수력원자력(한수원)이 웨스팅하우스와의 불평등 계약 논란을 막기 위해 부심하고 있다. 한수원은 황주호 사장이 웨스팅하우스와 합작회사 설립 논의를 위해 23일 미국을 방문한다고 밝혔다.한수원은 웨스팅하우스와 합작회사 관련 서명을 앞두고 있는데, 이 자리에는 산업통상자원부 등 정부 관계자는 참석하지 않는다고 한다.한수원과 산자부가 양사 간 협력 사안은 한미정상회담 의제가 아니라고 못 박는 등 한수원의 행보에 대한 여권의 냉랭한 기류도 읽힌다.문진석 민주당 원내수석부대표는 MBC 라디오 인터뷰에서 "청문회든 국정조사든 어떤 방식으로든지 (진상규명을 추진할 것)"이라고 했고, 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 민주당 의원들도 19일 협정서 파기와 책임자 문책을 요구하는 성명을 냈다.김용범 대통령실 정책실장은 20일 기자간담회에서 "국회에서 여야가 추가 현안 질의는 정상회담 이후로 하기로 얘기하신 것 같다. 고마운 일"이라고 말을 아꼈다. 웨스팅하우스 계약을 둘러싼 의혹이 눈덩이처럼 불거지고 있지만 이 문제가 다가올 한미정상회담에 부정적인 영향을 줄 수 있다는 시각을 담은 것으로 풀이된다.조선일보와 중앙일보 등 보수 성향 신문들은 웨스팅하우스 계약 건이 한미간의 원전 협력에 찬물을 끼얹는 것을 우려하는 목소리를 냈다.조선일보는 사설에서 "증권가에선 '이미 알려진 내용, 저가 매수 기회', 'UAE 원전 수주 때도 웨스팅하우스 기자재를 사용했고, 이번 로열티는 사업비의 1.85%에 불과' 등의 보고서를 잇따라 내놓고 있다"며 민주당의 공세를 '과도한 원전 수출 흠집 내기'로 규정했다.사설은 "우리는 원천 기술은 없지만 원전 설계 시공 운영에선 세계적 경쟁력을 갖고 있다. 원천 기술을 가진 웨스팅하우스와 잘 협력하면 큰 시장을 열 수 있다"고 강조했다.익명의 원전 전문가도 중앙일보에 "유럽에는 한국이 체코 수주 때 경쟁한 프랑스가 있고, 웨스팅하우스의 안방인 북미, 자체 원전 산업을 갖춘 일본은 어차피 한국이 진출하기 힘든 시장"이라며 "수주 경쟁을 펼치기보다는 웨스팅하우스와 협력을 강화하는 것이 한미 모두가 윈윈하는 결과가 될 수 있다"고 설명했다.서울고법이 MBC가 윤석열의 '바이든-날리면' 발언을 허위보도했다는 1심 판결을 뒤집고 외교부의 소송 취하로 마무리하자는 취지의 강제조정 결정을 내렸다.서울고법은 윤석열 정부 외교부가 MBC에 낸 정정보도 항소심에서 2022년 9월 21일 오후(현지시간) 미국 뉴욕에서 행한 윤석열의 발언에 대해 "외교부가 제출한 증거만으로 해당부분 단어가 '날리면'이라고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다"며 "전후 맥락을 전체적으로 고려해 보면, 윤석열이 해당 부분에서 '바이든은'이라고 발언했을 합리적 가능성이 배제된다고 보이지 않는다"고 판단했다.1심은 MBC 보도가 허위라며 정정보도 판결을 내렸는데, 항소심 재판부는 "외교부가 제출한 증거들만으로는 보도가 허위임을 인정하기에 부족하다"는 정반대의 판단을 내린 것이다.이 사건은 MBC가 윤석열이 "국회에서 이 새끼들이 승인 안 해주면 바이든이 쪽 팔려서 어떡하냐"고 발언했다고 보도했는데, 김은혜 대통령실 홍보수석이 '바이든'이 아니라 '날리면'이라고 했다"고 주장하며 논란이 증폭됐다.그러나 새 정부의 외교부 장관 조현은 지난달 21일 MBC 제소는 잘못된 것이라고 사과했다. 재판부는 "외교부가 향후 이 사건에서 소송행위를 할 의사가 없는 것으로 보인다"며 "외교부는 소를 취하하고, MBC는 이에 동의하라"는 취지의 결정문을 양쪽에 보냈다.강제조정은 민사소송에서 양쪽의 화해 조건을 정해 분쟁을 해결하는 제도로, 결정문 송달 후 2주 안에 이의 신청이 없으면 확정판결과 같은 효력이 발생한다.헌법재판소가 법원의 제한적인 판결문 공개로 인한 국민의 알 권리 침해를 다룬 헌법소원을 전원합의체에 올리고 정식 심리에 착수했다.경향신문과 매일신문에 따르면, 헌재는 현행 '판결문 검색·열람을 위한 특별창구의 설치 및 이용에 관한 대법원 내규' 등이 헌법상 알 권리를 침해한다는 취지로 제기된 헌법소원 심판 사건의 심판 회부를 19일 결정했다.사건의 시작은 지난해 11월 법원행정처가 법원도서관장의 승인을 얻으면 누구라도 볼 수 있는 판결문을 검사와 검찰공무원, 변호사, 법무사, 대학교수, 공무원, 공공기관 직원, 기자에게만 승인 요청이 가능하도록 내규를 바꾼 것이다.김정희원 미국 애리조나주립대 교수와 박지환 변호사, 강성국 투명사회를 위한 정보공개센터 활동가, 송민섭 장애인 차별금지 추진연대 활동가 등 4명은 이 조항이 헌법 21조 '표현의 자유' 중 알 권리를 침해한다며 헌법소원을 냈다.김정희원은 페이스북에 "현 정부도 판결문 공개 의지가 상당히 강하기 때문에 올해가 판결문 공개의 중요한 분기점이 될 것으로 예상하고 있다"며 "(판결문 열람의) 시간 제한/메모 제한 같은 강제규정은 철폐되어야 하고 모든 판결문은 기계 판독이 가능한 형태로 제공되어야 한다"고 주장했다.독일의 남성 극우 활동가가 성소수자 혐오 발언으로 실형을 선고받자 '성별자기결정법'의 허점을 노려 여성교도소에 수감되는 일이 벌어졌다.20일 독일 프랑크푸르터 알게마이네 차이퉁(FAZ)에 따르면, 지난 5월 증오선동과 모욕 혐의로 징역형이 확정된 스벤 리비히(53)는 독일 동부 작센주 켐니츠 여성교도소에서 복역하라는 통보를 받았다.성소수자를 '사회의 기생충'이라고 언급하는 등의 혐의로 2023년 7월 1심에서 실형을 선고받은 그는 지난 1월 자신의 사회적 성별을 남성에서 여성으로 바꿨다.지난해 11월 시행된 독일의 '성별 자기 결정법'은 14세 이상 성인과 법정 대리인 동의를 받은 미성년자가 성전환 수술이나 법원의 허가 없이도 행정상 성별과 이름을 스스로 바꿀 수 있도록 규정했는데, 이 법의 맹점을 악용한 것이다.리비히는 이를 위해 이름을 남성형 '스벤'에서 여성형 '마를라스베냐'로 바꿨으며 수염을 기른 채 립스틱을 바르고 귀걸이를 착용했다. 리비히는 자신을 "정치적으로 박해받는 여성 인권 운동가"라고 주장하고 있다.여성교도소가 다른 죄수들의 안전을 위해 리비히의 독방 수감을 고려한다는 얘기도 나온다.▲ 경향신문 = '전세사기' 절망을 희망으로 바꾼 탄탄주택협동조합 피해 복구 93% 마음 치유 100%▲ 국민일보 = 검찰개혁 정부조직법 추석 전 국회처리 합의▲ 동아일보 = 韓기업 지분 달라는 美 돌발요구 대비 나선 韓▲ 서울신문 = 벼랑끝 석유화학 '대수술' NCC 최대 25% 줄인다▲ 세계일보 = 美 '보조금 대가' 삼성 지분 확보 추진▲ 조선일보 = '제2마스가' K원전 미국 간다▲ 중앙일보 = 한전·LH…공공기관 대수술▲ 한겨레 = 삼성에 보조금 대가로 지분 달라는 트럼프▲ 한국일보 = 검경 '사건 핑퐁' 대란, 서민 피해자만 운다