hansmoerman on Unsplash

돌봄의 중요성한국 사회는 초고령사회로 접어들며 '돌봄'이라는 거대한 과제 앞에 있다. 누구나 나이 들어도 살던 곳에서 존엄하게 살아가기를 바라지만, 현실은 녹록지 않다.돌봄 제도는 파편화되어 있고, 지역 간 격차는 심각하다. 가족 내 돌봄이 사실상 어려워진 사회구조 속에서도 돌봄의 책임은 여전히 개인과 가족에게 전가되고 있다. 또한 고령 노인 중심의 돌봄만으로는 문제를 해결하기 어려운 상황이며, 곳곳에서 사회적 안전망을 흔드는 위험 신호가 나타나고 있다.2024년 말 기준 1인 가구 비율은 35%를 넘어섰고, 만성질환은 전체 사망 원인의 78.1%를 차지한다. 만성질환, 치매, 장애, 1인 가구의 고립과 정신건강의 문제가 복합적으로 얽혀 있다.2018년 시작된 지역사회 통합 돌봄 정책은 시설 중심의 돌봄에서 지역 기반의 돌봄으로 전환하는 첫 시도였다."돌봄이 필요한 주민이 살던 곳에서 개별 욕구에 맞는 지원을 받고, 지역사회와 함께 살아가도록 돕는 것"을 목표로, 돌봄 창구 운영, 캐어안심 주택 공급, ICT 기반 관리, 다직종 협업 등 다양한 실험이 이루어졌다. 그러나 제도적 기반이 취약한 상황에서, 시범사업 지자체의 노력만으로는 통합 돌봄에 필요한 조직과 절차를 충실하게 갖추기 어려운 상황이다.전국 2만 5천여 개 노인요양기관 가운데 공공 운영 비율은 1%에 불과하며, 농어촌·소도시는 주·야간 보호시설과 같은 돌봄시설의 접근성이 대도시보다 5~8배 낮다. 서비스는 주간에 집중되어 야간·주말 공백이 크고, 돌봄 노동자의 처우가 열악해 인력 확보가 어렵다.이러한 한계를 극복하기 위한 법제화 노력으로, 2024년 '돌봄 통합지원법'이 제정되었다.2026년 전국 시행을 앞둔 이 법에서는 국가와 지방자치단체의 책임을 명확히 규정하고, 시장·군수·구청장에게 직접적인 돌봄 보장의 책임을 부여하고 있다. 돌봄을 '선택적 서비스'에서 '국민의 권리'로 끌어올릴 계기가 마련된 것이다.그러나 여전히 불충분하고 불안정한 재정·인력·인프라의 벽에 가로막혀 있어, 법의 취지를 구현할 실행력이 절실한 때이다.새 정부가 내세운 국정과제 78번, '지금 사는 곳에서 누리는 통합돌봄'은 돌봄을 국민의 보편적 권리로 전환하기 위한 시험대이다.이를 위해, 첫째로 국가책임과 거버넌스 개혁이 필요하다.돌봄은 부처 간 칸막이로는 성과를 낼 수 없다. 부처 공동의 협의를 통해 기능 중복을 최소화하고 조정 권한과 책임을 명확히 해야 한다. 중앙정부는 공적 책임을 갖고 재정과 인력을 확보해야 하며, 기초지자체는 지역 돌봄 플랫폼을 강화하면서 발굴·사례관리·통합지원의 현장 주체가 되어야 한다. 보편적인 표준모델을 보급하고, 권역별 컨설팅이나 기술지원을 통해 지방정부의 역량을 높이고 지역별 편차를 줄여야 한다. 돌봄 부담이 큰 반면 재정이 취약한 지자체는 지역균형특별회계 등을 통해 재정 지원을 확대해야 한다.