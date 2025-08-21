기사를 스크랩했습니다.
통합 돌봄, 한국 사회의 시대적 과제

한국 사회는 초고령사회로 접어들며 '돌봄'이라는 거대한 과제 앞에 있다. 누구나 나이 들어도 살던 곳에서 존엄하게 살아가기를 바라지만, 현실은 녹록지 않다.


돌봄 제도는 파편화되어 있고, 지역 간 격차는 심각하다. 가족 내 돌봄이 사실상 어려워진 사회구조 속에서도 돌봄의 책임은 여전히 개인과 가족에게 전가되고 있다. 또한 고령 노인 중심의 돌봄만으로는 문제를 해결하기 어려운 상황이며, 곳곳에서 사회적 안전망을 흔드는 위험 신호가 나타나고 있다.

2024년 말 기준 1인 가구 비율은 35%를 넘어섰고, 만성질환은 전체 사망 원인의 78.1%를 차지한다. 만성질환, 치매, 장애, 1인 가구의 고립과 정신건강의 문제가 복합적으로 얽혀 있다.

통합 돌봄 시범사업의 한계와 '돌봄 통합지원법'의 의미

2018년 시작된 지역사회 통합 돌봄 정책은 시설 중심의 돌봄에서 지역 기반의 돌봄으로 전환하는 첫 시도였다.

"돌봄이 필요한 주민이 살던 곳에서 개별 욕구에 맞는 지원을 받고, 지역사회와 함께 살아가도록 돕는 것"을 목표로, 돌봄 창구 운영, 캐어안심 주택 공급, ICT 기반 관리, 다직종 협업 등 다양한 실험이 이루어졌다. 그러나 제도적 기반이 취약한 상황에서, 시범사업 지자체의 노력만으로는 통합 돌봄에 필요한 조직과 절차를 충실하게 갖추기 어려운 상황이다.

전국 2만 5천여 개 노인요양기관 가운데 공공 운영 비율은 1%에 불과하며, 농어촌·소도시는 주·야간 보호시설과 같은 돌봄시설의 접근성이 대도시보다 5~8배 낮다. 서비스는 주간에 집중되어 야간·주말 공백이 크고, 돌봄 노동자의 처우가 열악해 인력 확보가 어렵다.

이러한 한계를 극복하기 위한 법제화 노력으로, 2024년 '돌봄 통합지원법'이 제정되었다.

2026년 전국 시행을 앞둔 이 법에서는 국가와 지방자치단체의 책임을 명확히 규정하고, 시장·군수·구청장에게 직접적인 돌봄 보장의 책임을 부여하고 있다. 돌봄을 '선택적 서비스'에서 '국민의 권리'로 끌어올릴 계기가 마련된 것이다.

그러나 여전히 불충분하고 불안정한 재정·인력·인프라의 벽에 가로막혀 있어, 법의 취지를 구현할 실행력이 절실한 때이다.

새 정부의 과제 : '기본이 튼튼한 사회'의 돌봄

새 정부가 내세운 국정과제 78번, '지금 사는 곳에서 누리는 통합돌봄'은 돌봄을 국민의 보편적 권리로 전환하기 위한 시험대이다.

이를 위해, 첫째로 국가책임과 거버넌스 개혁이 필요하다.

돌봄은 부처 간 칸막이로는 성과를 낼 수 없다. 부처 공동의 협의를 통해 기능 중복을 최소화하고 조정 권한과 책임을 명확히 해야 한다. 중앙정부는 공적 책임을 갖고 재정과 인력을 확보해야 하며, 기초지자체는 지역 돌봄 플랫폼을 강화하면서 발굴·사례관리·통합지원의 현장 주체가 되어야 한다. 보편적인 표준모델을 보급하고, 권역별 컨설팅이나 기술지원을 통해 지방정부의 역량을 높이고 지역별 편차를 줄여야 한다. 돌봄 부담이 큰 반면 재정이 취약한 지자체는 지역균형특별회계 등을 통해 재정 지원을 확대해야 한다.

자료사진픽사베이

둘째, 공공 돌봄 인프라 확충이 시급하다.

국가가 돌봄 수요를 고려한 최소 설치기준을 설정하여 돌봄인프라 격차를 해소하도록 한다. 75세 이상 노인 1000명당 최소 1개의 주·야간 보호와 가정방문형 요양이 가능한 통합재가서비스기관을 설치·운영하도록 하고, 읍면동마다 마을 돌봄이 가능한 공간을 갖추는 방안 등이다. 보건소의 방문간호와 치매안심센터를 연계해 주민의 건강돌봄을 강화하도록 한다. 농어촌과 인구감소 지역에는 스마트경로당, 이동식 돌봄센터를 우선 배치해 격차를 줄이고, ICT·원격돌봄을 활용한 디지털 기반 서비스도 적극적으로 도입할 필요가 있다.

셋째, 복합욕구 맞춤형 지원이 강화되어야 한다.

장기요양보험 대상에서 제외된 경증 치매, 정신질환자, 발달장애인, 고위험 1인 가구 등 지역의 다양한 돌봄 욕구에 대응하기 위해 통합적인 지역돌봄 판정체계를 갖추고 전담 돌봄매니저가 개별 지원계획을 수립하고 통합케어를 제공하는 통합돌봄 절차의 이행이 가능해야 한다. 퇴원환자 연계와 재가 복귀 지원, 재택의료센터 확충, 방문재활서비스 확대, 가정 내 생애말기 돌봄 및 가족지원 강화 등도 국민의 복합적인 돌봄욕구를 지원하는데 필수적이다.

넷째, 돌봄 노동과 돌봄 산업을 육성해야 한다.

좋은 돌봄은 결국 좋은 일자리에서 나온다. '돌봄 노동자의 권리보장과 처우개선법'을 제정해 돌봄인력의 실질적인 처우를 개선해나가야 한다. 돌봄 산업을 육성해 다양한 돌봄 일자리를 발굴하여 지역경제 활성화와 연결해야 한다.

다섯째, 민간 협력의 강화이다.

지역주민의 위기에 상시 대응하면서 사례관리를 도맡아왔던 민간복지기관의 역할을 존중하고 공공-민간 간 상생구조를 마련하여 민간의 역량을 적극 활용하도록 한다. 주민돌봄사업단이나 마을돌봄협동조합 등도 확대해 주민이 주체가 되는 마을돌봄으로 발전해나가야 한다.

통합 돌봄, 미래 사회의 시험대

돌봄에 대한 국가의 비전은 초고령사회에서 우리가 어떤 미래를 선택할 것인지, 공동체가 개인의 삶을 어떻게 지켜낼 것인지를 가늠하게 하는 사회적 바로미터가 된다. 새 정부가 국정과제를 통해 국민과 약속한 '지역사회 통합 돌봄의 전국 확산 및 제도화'의 성공적 추진은 불안한 노후를 걱정하는 국민에게 가장 직접적이고 확실한 응답이 될 것이다. 보편적 권리로서의 돌봄이 구현되는 미래로 나아가는 데 있어, 통합 돌봄이 훌륭한 도구로 쓰이길 기대한다.

홍선미교수포럼 사의재

*필자 소개 : 홍선미는 한신대학교 사회복지학과 교수이며, 지역사회 통합돌봄(커뮤니티 케어) 분야의 정책기획 및 연구활동을 활발히 하고 있다. 미국 콜롬비아대에서 박사학위를 받았으며, 문재인정부 정책기획위원회에서 포용사회분과위원장과 사회보장위원회 통합돌봄전문위원회 위원장을 역임하였다.
